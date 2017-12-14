Тема: 10 лет Общественно-культурному центру

Десять лет назад никто не мог подумать, что это будет один из самых востребованных досуговых центров города. Лет двадцать назад никто не мог подумать, что на месте вечно вековой «Бастилии» будет что-то стоящее. Сегодня в студии Надежда Багрова, генеральный директор Общественно-культурного центра.

- Здравствуйте, Надежда Ивановна!



- Здравствуйте!

- С каким потенциалом подошли к сегодняшнему дню?



- У нас багаж. Общественно-культурный центр на сегодняшний день настолько большой – включает пять филиалов: парк Дружбы, кинотеатр «Харбин», лагерь имени Гагарина, два филиала на Кузнечной и Чайковского и само здание Общественно-культурного центра. У нас 32 творческих коллектива – танцы, вокал, дети и взрослые занимаются театром, создают интересные театральные постановки. Есть вокальная группа «Здравушка» для пенсионеров. Мы очень интересны и разноплановы – сегодня это все Общественно-культурный центр.

- Замечательно, что все перечислили, чтобы зрители понимали масштаб учреждения. Расскажите об истории, что было десять лет назад?



- Я пришла вторым директором, в 2009 году, меня назначили 22 апреля – в день рождения Ленина.

- Верной дорогой идете, товарищи (смеется).



- Как раз идем к светлому будущему.

- С какими сложностями пришлось столкнуться, когда пришли в учреждение?



- Самое сложное – это было непонимание, куда идти и что делать.

- Это был концертный зал.



- Воспринимали как концертный зал, нужно было раскрутить концертную деятельность. Когда я пришла, поработав, посмотрев, изучив деятельность культуры в городе Благовещенске, мы поняли, чтобы развивать концертную деятельность, нужно развивать и свою тоже. На сегодняшний день мы ставим очень много местных концертов, которые очень интересные, познавательные. В 2009 году я поняла, что нужно организовывать творческие коллективы.

- Зачем вам это было нужно? Сидели бы на концертной деятельности.



- Организовать мероприятие к 8 Марта – нужны коллективы, где кто-то станцует, кто-то споет. В городе очень много коллективов, но, помимо того, что мы просили кого-то, я понимала, что сегодня могут дать, а завтра отказать. Деятельность должна быть, стоят определенные задачи. Поэтому мною было принято решение, что мы должно расти в творческом плане, создавать творческие коллективы. Самым первым коллективом стала студия танца «Траффик», для взрослых, которая к тому моменту уже была. Мы открыли детскую студию танца «Траффик», после чего появились другие детские коллективы, например, театр песни «ОКЦент» – назвали так, что было созвучно с ОКЦ.

- Все эти коллективы находятся в структуре ОКЦ, а не пришли и взяли помещения в аренду?



- У нас нет арендованных помещений, все руководители работают в Общественно-культурном центре, дети ходят к нам заниматься. Все коллективы под нашим большим крылом. Есть коллективы, которые создавали мы, есть те, которые уже были готовы. Например, студия художественной гимнастики «Грация», коллективу 25 лет, они пришли под наше крыло, в течение семи лет находятся у нас.

- С каждым годом у вас появляется все больше творческих коллективов, для этого нужны педагоги, стабильная работа. Кадрового голода нет?



- Кадровый голод действительно есть, очень трудно подобрать того человека, на которого ты возложишь определенные обязанности. За эти десять лет у нас подобралась очень хорошая творческая команда. Каждый человек занимается своим делом. Если взять постановку любого спектакля или концерта – у нас работают все руководители, режиссеры, культорганизаторы, звукорежиссер – все работают вместе и создают одно общее дело, потому что на выходе должна получиться хорошая картинка. У нас профессиональные руководители коллективов – Валентина Михайловна Базанова, она пришла к нам в ОКЦ, уже заработав свое хорошее имя. Идут к ней, на ее имя. Она прославляет не только город Благовещенск, но и Дальний Восток. Совсем недавно они ездили во Владивосток, где очень успешно выступили с коллективом Round Seven 7.

- А-капелла студия Round Seven 7.



- У нас есть замечательная Светлана Юрьевна Галиева, которая специализируется на рокерах, я бы так сказала. В этом году совместно открыли новый коллектив. Помимо того, что она занимается рокерами, учит детей в кинотеатре «Харбин», ставит им голос. У нее своя вокальная студия. У нас работает замечательная Елена Юрьевна Коломыцына, она руководит театральной студией «Дебют», ставит очень интересные театральные постановки. Она – уникум в своем деле. Мы все разные, но мы настолько объединены одним общим делом. Когда ставили музыкальный спектакль «Бременские музыканты», то вместе работали Коломыцына, Галиева, руководители других коллективов. Мы подбирали героев с разных коллективов, например, Round Seven 7, группа «Суворов» и другие. Сейчас ребята настолько увлеклись творческой жизнью, что готовы играть в других, даже детских, постановках.

- «Бременские музыканты» – этот мюзикл был создан в прошлом году, в этом году был повторный показ.



- Если бы не было такой команды, не было бы такого продукта.

- Мне сказали, что у Надежды Ивановны авторитарный принцип управления, то есть вы своей команде не даете расслабляться.



- Есть такое.

- Это связано с желанием все время повышать качество или зарабатывать побольше, чтобы все это создавать? Когда идет определенная гонка, то и зарабатывать надо больше.



- Нет, не в заработке дело, а в реализации. У нас 32 творческих коллектива, каждый коллектив должен выйти на сцену и быть реализован. Если он не выходит на сцену, тогда я не понимаю, для чего заниматься? Мы готовим детей с детства быть артистами. Ребенок должен чувствовать сцену, а сцена одна. Поэтому получается столько много мероприятий, потому что много коллективов. Мы стараемся каждый коллектив выводить на сцену. Например, «Театр без границ» – это новая театральная студия, возглавляет ее Вероника Александрова, находится на филиалах. В этом году, в декабре, они уже ставят свой спектакль «Бабки-ёжки и Новый год».

- Созданы были буквально в сентябре.



- Да, потому что профессиональный режиссер, профессиональный руководитель, они могут поставить. В постановке «Пеппи Длинный чулок» задействована театральная студия «Малая сцена», находится в кинотеатре Харбине. Совсем недавно выступили.

- За счет того, что вы – досуговое учреждение, вы не требуете от детей максимального отточенного мастерства. Для вас важнее, чтобы дети чувствовали себя артистами.



- Дети должны чувствовать себя на сцене артистами. Потом мы разбираем ошибки. Если дети не совсем готовы, укрепляем спектакль или концерт более сильными взрослыми. У нас есть взрослые в театральной студии «Дебют», поэтому получается очень хорошо. Детский театр песни «ОКЦент» под руководством Марины Боровик выступил буквально в вокресенье со спектаклем «Ледяное сердце». Потрясающий спектакль! Нас с этим спектаклем зовут на гастроли. Посмотрели – понравилось.

- Куда зовут?



- Поедем пока по Амурской области, а вообще ребята хотят покорять Дальний Восток.

- Куда планируете сначала?



- Первая поездка – город Райчихинск, дальше – посмотрим.

- Замечательно! На большие спектакли, насколько я знаю, большей частью приходят родители, друзья родителей, бабушки, дедушки и так далее. Это проблема всех, а не только ОКЦ, – и филармонии, и Центра эстетического воспитания. Как нам доказать горожанам, гостям города, что наши местные коллективы могут ставить концерты и спектакли не хуже, чем приезжие.



- Мы уже доказали. Когда ты первый раз показываешь спектакль и приходят родители, соглашусь. Но когда ты делаешь 2-3 постановки, родители уже не идут, а идут те горожане, которые хотят посмотреть на это творчество. Мюзикл «Бременские музыканты» мы ставили в прошлом году, он прошел на ура, пришли все родители. В этом году мы его ставили и продали аншлагом не за счет родителей, а за счет горожан, которые посмотрели, рассказали другим и захотели посмотреть. Самое интересное, что меня опять просят еще раз поставить этот спектакль, потому что не все увидели, хотят еще посмотреть. Также и по детским спектаклям. Очень много зрителей приезжает из области, которые хотят посмотреть именно на театральную студию «Дебют». Они приезжают в январе, чтобы посмотреть красивую сказку.



- Расскажите подробнее о филиалах, насколько сейчас расширился Общественно-культурный центр? Есть филиалы на Чайковского, в кинотеатре «Харбин», на улице Калинина, а летом ещё вы взяли лагерь Гагарина. Это очень большая структура, которой надо управлять, что финансово отражается прежде всего. За счет чего все это содержать? Все это содержится за счет совместной работы. Большую часть доходов нам приносит гастрольная деятельность – гастролеры, которые к нам приезжают. Наш папа-кормилец – Большой зал ОКЦ. Он «кормит» и филиалы, и лагерь Гагарина, кинотеатр «Харбин». Мы стараемся работать по всем направлениям, чтобы немножко хотя бы можно было зарабатывать, чтобы вкладывать.



- Лагерь Гагарина – там профильные смены для детей, которые занимаются в Общественно-культурном центре, и для тех, кто хотел бы присоединиться.



- Сейчас задача – восстановить лагерь Гагарина, отремонтировать. Мы и так уже много сделали, необходимо ремонт продолжить. Лагерь должен быть хорошим, уютным, чтобы детям было комфортно отдыхать. Нужно восстановить кинотеатр «Харбин», где мы сделали три студии. На очереди – надо отремонтировать Малый зал, его надо привести в порядок, чтобы там была сцена, и дети, которые занимаются в кинотеатре «Харбин», тоже могли чувствовать сцену. Это тоже очень важная задача. Нам, конечно, помогают администрация, губернатор, думаю, общими усилиями мы все восстановим.

- Спасибо большое! Я желаю процветания учреждению, чтобы все планы и мечты сбывались, чтобы с финансированием было все в порядке, чтобы вы работали в прибыль. Это были «Простые вопросы» для Надежды Багровой, генерального директора Общественно-культурного центра. Поздравляем всех с десятилетием учреждения. До свидания.

