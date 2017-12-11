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11декабря
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сегодня, 15:16 2

Ольга Аникина - член общественной организации «Бег к мечте»

Ольга Аникина

Тема: активный образ жизни на пенсии

Ведущий: Наталья Овсийчук

Здравствуйте! «Третий возраст», «серебряный возраст» и даже «золотой возраст» – так говорят о людях, вышедших на пенсию и достигших определенной мудрости. У нас в обществе в какое-то время сложился стереотип о пенсионерах: бабушка на лавочке, дедушка с газетой. Сейчас эти стереотипы лопаются, как мыльный пузырь. Сегодня наша гостья – человек, ломающий подобные стереотипы, женщина, которая бежит, – Ольга Аникина, член общественной организации «Бег к мечте».

- Здравствуйте, Ольга Игоревна!

- Добрый день!

- Очень рада вас видеть такой доброй и улыбающейся. Как в «серебряном возрасте» или, как его ещё называют, «золотом» быть активным человеком?

- Самое главное начать: встать с дивана или, как сейчас говорят, выйти из «зоны комфорта».

- Сложное это дело. Почему вам не сидится в «зоне комфорта»?

- Так вышло, наверное, все знают, во всяком случае, жители нашего города, о полумарафоне «Бег к мечте», который проходил в июле этого года. Я оказалась в числе организаторов данного проекта. Пришлось пойти на тренировку, чтобы посмотреть, что это такое. Я сегодня, когда утром бегала с девочками на тренировке, вспоминала, что, когда первый раз пришла в манеж, у меня даже не было спортивного костюма. Мне пришлось его одолжить, потому что он был мне не нужен, я, в принципе, не спортивный человек. Во всяком случае, до полумарафона последний раз я бегала 40 лет назад: участвовала в эстафете на приз газеты «Амурская правда».

- Такое чувство, что вы немножко лукавите, морально-то были готовы. Я читала в вашем Инстаграме, что вы смотрели на детей, внуков, которые бегают – и хотелось тоже.

- Ой, Наташа, мне очень хотелось! Мне так хотелось, чтобы это была наша общая тема. Хотелось поучаствовать в каком-нибудь забеге вместе с ними. Потому что у меня и дети, и внуки бегают. Где-то там отдаленно я мечтала, но не сильно, потому что не думала, что это можно осуществить. Потому что в силу возраста у меня было много проблем со здоровьем, в том числе со спиной. Где-то 2 или 3 года назад мне подарили палки, и я занялась скандинавской ходьбой. Может быть, это было начало: за 2 года я всё-таки что-то «находила». Я ходила не по 15 минут, а по несколько часов.

- По набережной города?

- Да. В период подготовки к полумарафону я сходила в Игнатьево.

- Пешком?

- Да (смеётся). Прошлась в храм Игнатьева прогулочным шагом. Правда, батюшка очень беспокоился; он как раз ехал на службу, увидел меня. Попросил меня сесть в его микроавтобус, но я отказалась. Послушнику своему сказал, что, если Ольга Игоревна позвонит с дороги, всё бросай и поезжай – вдруг что-то случится.

- Благословил на дальнейший путь?

- Да, благословил. Пройдя до храма, по-моему, 23 километра, я подумала, что, может быть, и пробегу. Впоследствии я пробежала несколько раз в ту сторону. Зарегистрирован клуб любителей бега «Бег к мечте», уже идёт подготовка к нашему первому амурскому марафону.

- Ольга Игоревна, вам говорили друзья вашего возраста: «Зачем тебе это надо? Загнешься где-нибудь на дистанции».

- Думаю, они и сейчас, когда я отхожу в сторону, покручивают у виска пальцем (смеётся). Тем не менее, глядя на меня, говорят, что здорово, молодец.

- Просто завидуют.

- Может быть. Хотя я приглашаю, если не бежать, то пойти. Если не скандинавской ходьбой, то просто походить. Правда, не медленным-медленным шагом, когда ещё и говорят: «Ох, я устаю, у меня болят колени». Они и будут болеть, если мы сидим на диване. По-другому не получится – надо двигаться.

- Как вы считаете, люди «золотого возраста» в последнее время стали более активны, социализированы в обществе или ещё нет? Помните, как мы раньше говорили, что пенсионеры других стран путешествуют, двигаются, танцуют, а у нас это не принято.

- Сейчас стали более активны, но не настолько. Я много бегаю по набережной, меняю места, чтобы картинка вокруг была интересней, часто встречаю много людей разного возраста, которые занимаются скандинавской ходьбой. Это здорово!

- Можем сказать, что среди молодых людей стало модно вести здоровый образ жизни. А среди людей более старшего возраста это модно?

- Пока нет. Потому что, когда летом были соревнования по скандинавской ходьбе, очень интересные – первый день проходили в Хэйхэ, второй – в нашем городе, но так мало наших было в Хэйхэ. Представляете, нас всего было человек 10, а китайцев несколько сотен человек приехали.

- У вас есть такая задача, чтобы как-то немножко расшевелить своих ровесников, плюс-минус 10 лет от вашего возраста?

- Нужно, чтобы человек всё-таки сам захотел. Пока ты будешь убеждать и рассказывать, возможно, это даже покажется навязчивым, поэтому в лучшем случае промолчат или отмахнутся, как от назойливой мухи. Если только брать своим примером.

- Конечно.

- На днях я говорю своей приятельнице, которая живет во Владимировке, что собираюсь к ней в гости. Она мне в ответ, что машины нет. Я ей говорю: «Ничего, я прибегу». Она подумала, что это была шутка, а я прибегаю – всего-то 12,5 километра (смеётся).

- Ольга Игоревна, а могу я спросить, сколько вам лет? Перед программой, правда, сомневалась, вроде как некорректный вопрос.

- Давайте скажем – за 60 (смеётся).

- Замечательно! Думаю, что, если ваши подружки не побегут за вами следом, то хотя бы завистливо вздохнут вслед.

- (улыбается).

- Знаю, что вы не просто бегаете по Благовещенску, но ещё и путешествуете, когда тоже все время бежите.

- Да, я вообще люблю путешествовать. Слава богу, детки поддерживают моё увлечение, помогают мне. Плюс живут в разных концах мира. Я приезжаю к ним – это уже путешествие. Я путешествую с ними, что очень здорово.

- Какая самая интересная дистанция была в путешествиях? Знаю, что вы бегали по Парижу.

- Да. Мне очень понравилось в Финляндии, там было такое озеро – красотища. Правда, маловато – всего 2 дня. В Париже была неделю: в Булонском лесу, Версале, везде в самом Париже.

- До Эйфелевой башни добежали?

- Да, пока ребенок спит, в 5 утра встала, чтобы не нарушать нашу программу, пробежалась, и вперед – рассматривать достопримечательности. Ничего не бывает случайного, но, когда я недавно ездила в Питер, то поучаствовала в забеге на 15 километров. Часть дистанции проходила по историческим местам – по набережной Фонтанки, Невскому проспекту. Красота!

- Вы с таким восторгом говорите об этом, что я не могу не спросить о заветной мечте – куда ещё хочется попасть и где пробежать?

- Я так люблю путешествовать! Я хочу везде пробежать! На ближайшую перспективу – у меня через месяц забег в Шэньчжэне.

- Какая дистанция?

- Пока только полумарафон. Даже наш тренер Леонид Петрович Блажко, конечно, пытается нас сдержать, но мы при подготовке к полумарафону оказались такими дерзкими – с места в карьер. Подавай 21 километр, и всё!

- Что бы вы посоветовали тем людям, которые не боятся выйти из «зоны комфорта», а боятся встать с дивана?

- Нужно встать, пойти. Вообще я приглашаю всех в клуб любителей бега «Бег к мечте». Нужно просто заставить себя встать и попробовать. С первого раза не получится, первый раз всегда очень трудно.

- Какая мотивация должна быть? Для здоровья? Так могут сказать, что всё разболится и сломается.

- Оно уже сломалось, раз не может встать. Поэтому надо встать и пойти. Не просто для здоровья, а чтобы лучше и дольше жить. В аптеку мы идём, а просто сходить прогуляться не хотим. В аптеку и поликлинику мы пойдем. Я хожу в поликлинику, чтобы проверить кардиограмму и анализы.

- Предполагаю, быстрым шагом.

- Чтобы взять справочки на забег.

- На этой оптимистической ноте мы завершаем разговор с Ольгой Игоревной Аникиной, которую дома старость точно не застанет. Будьте здоровы и бодры. Это были «Простые вопросы», всего доброго!

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Комментарии
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  • Бимка

    Бимка
    1 месяц назад

    Как попасть в клуб любителей бега "Бег мечте" ?

  • Клуб Бег к Мечте

    Клуб Бег к Мечте
    1 месяц назад

    Добрый день! Мы тренируемся в манеже стадиона "Амур":

    Среда: 20:00 - 21:30

    Суббота: 14:00 - 15:30

    Воскресенье: 09:00 - 12:00

    Адрес стадиона "Амур": ул. Ленина, 160 (вход в манеж со стороны ул. Артиллерийская)

    Телефон для справок: 8-914-556-02-80

    "Бег к мечте" в Инстаграм: @begkmechte.

    Приходите к нам!! Или прибегайте)

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