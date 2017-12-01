Тема: интернет-мем «Давай, до свидания»

«Ты кто такой? Давай, до свидания» – эта фраза стала популярной в 2012 году, когда ее использовал рэпер Тимати в адрес Филиппа Киркорова. Собственно говоря, это была угроза. Настоящими авторами являются два азербайджанских парня, братья Интигам и Эхтирам Рустамовы, сегодня они у нас в студии.

- Здравствуйте!



И. Р., Э. Р.: - Здравствуйте!

- Вот это открытие! С 2011 года длится эта история. Впервые эта фраза была исполнена на свадьбе в маленьком азербайджанском селе.



И. Р., Э. Р.: - Да.

- Как часто бывает, она случайно попала в YouTube и стала популярной. Чья это была свадьба?



И. Р.: - Свадьба – это наша работа, включая дни рождения, надо зарабатывать, чтобы жить. Нас пригласили.

- Вы – артисты. Выступали на этой свадьбе.



Э. Р.: - Певцы.

И. Р.: - В Азербайджане на русском языке только мы сочиняем мейханы.

- Что это такое?



И. Р.: - Мейхана – это наш фольклор.

- Мне кажется, что это что-то между русскими частушками и современным рэпом.



И. Р.: - Нет, рэп 50 лет назад вышел. Не знаю, как он появился, раньше его не было.

- Не было.



И. Р.: - Мейхана – это наш фольклор, придумали очень давно.

- На определенную мелодию наговариваются слова.



И. Р.: - Да. И мелодия, и слова идут от души.

- Слова придуманы заранее или сочиняются на ходу?



Э. Р.: - На ходу.

И. Р.: - Сочиняем на ходу. Я говорил уже об этом в эфире передачи Ивана Урганта, что мы не знаем, когда приезжаем в какую-нибудь компанию, что будем сочинять. На месте уже смотрим на присутствующих и по ходу сочиняем.

Э. Р.: - Кого видим за столом, сидящими перед нами, про них и сочиняем.

- Это поздравления или маленькие истории?



И. Р.: - Поздравления, история вместе сочиняем.

- «Ты кто такой? Давай, до свидания» – звучит как угроза. Кому это было адресовано?



И. Р.: - Говорим друг другу.

- Шутливо.



Э. Р.: - Кратко, ёмко и красиво звучит: «Ты кто такой? Давай, до свидания».

- Кого и куда отправляли?



Э. Р.: - Друг друга.

И. Р.: - Две команды было, они друг другу говорили: «Ты кто такой? Давай, до свидания».

- Правда ли, что мейхана в советское время была запрещена?



И. Р.: - Да, запретили во время советской власти, потому что раньше, прежде чем выйти в эфир, была цензура.

- А вы сочиняете на ходу.



И. Р.: - Именно поэтому и запретили.

- Заученные фразы не интересны?



И. Р.: - Нет, неинтересно.

- Насколько сейчас популярна мейхана в Азербайджане?



И. Р.: - Популярна давно, а после «Давай, до свидания» везде популярна.

- Вас пародируют? Воруют ваши авторские права?



Э. Р.: - Воруют.

И. Р.: - Мы иногда смотрим. Я уважаю русский народ, потому что россияне наши соседи, и наши земляки здесь живут. Русский народ – гостеприимный.

- Вы сюда приехали по приглашению азербайджанской диаспоры?



И. Р., Э. Р.: - Да.

- Будете здесь выступать?



И. Р.: - Будем выступать.

- На свадьбе?



И. Р.: - Нет, компания хорошая собралась. Посидим с ребятами.

- Если говорить об авторских правах, как к Тимати попала эта фраза? С вами обсуждалось?



И. Р.: - Нет. Они использовали, потом созвонились, встретились.

- Вы видели Тимати, разговаривали с ним?



И. Р.: - Конечно, Тимати тоже нас видел.

- Отлично (смеётся).



И. Р.: - Разговаривали, сказали на здоровье.

Э. Р.: - Подарили эту фразу. Тимати наш друг, мы с ним общаемся. Николай Басков наш друг, Валерий Меладзе.

- В общем, вышли на звездный уровень, теперь гастролируете. Далеко уезжаете?



И. Р.: - Я не считаю себя звездой, звезды на небе, а я на земле. Я не звезда.

Э. Р.: - В шоу-бизнесе звезды.

И. Р.: - Дай бог, всем здоровья. После этого мы свой ресторан открыли «Давай, до свидания».

- Как вы стали популярными? Как почувствовали? Когда вас все стали узнавать?



И. Р.: - Узнали нас в Азербайджане, в России не знали.

- Все думают, что это придумал Тимати?



И. Р.: - Нет, все говорят, что это наша фраза, зачем ее взял Тимати. Пел, дай бог, здоровья.

- Вы приехали в Благовещенск, наверное, мейхана уже начала работать в голове? Можете что-то про наш город исполнить?



Э. Р.: - Интигам, мейхана сочинять надо, простые вопросы принимать надо. Как пришел, так отправлять надо через Китай, давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания.

И. Р., Э. Р.: - Ты кто такой? Давай до свидания.

И. Р.: - Эхтирам, не надо меня отвлекать, меня любит, уважает публика. Для меня родные три республики: Азербайджан, Россия, Украина. Ты кто такой? Давай до свидания.

И. Р., Э. Р.: - Ты кто такой? Давай до свидания.

Э. Р.: - Блага – великий, мировой город, красивый тоже очень мой город. Приезжай к нам в Баку, родной город, нормально отдыхай, до свидания.

И. Р., Э. Р.: - Нормально отдыхай, до свидания.

Э. Р.: - Ты кто такой?

И. Р.: - Давай, до свидания.

- Мы вам еще пока до свидания не говорим. Какие ваши творческие планы?



И. Р.: - Идем по плану, все нормально.

Э. Р.: - У нас с Интигамом есть новые песни.

- Вы работаете в ресторанах или как это происходит?



И. Р.: - Нет, в ресторанах не работаем.

- Где выступаете?



Э. Р.: - Нас просто приглашают работать на свадьбах, различных мероприятиях, днях рождения.

И. Р.: - Есть помощник, он отвечает на звонки, все делает.

- Агент.



И. Р.: - В шоу-бизнесе говорят продюсер.

- «Давай, до свидания» принесло богатство?



И. Р.: - Богатство – это, во-первых, если человек здоровый. Всем этого желаю, всем россиянам желаю здоровья и своим землякам тоже. Богатства хватает, живем.

- Ресторанчик открыли.



И. Р.: - На хлеб хватает. Под ресторан нам подарили землю, а строили мы сами.

- Откуда берутся такие фразы, чтобы раз – и выстрелило?



И. Р.: - В Азербайджане смотрю российские каналы, что происходит, чтобы узнать что-то новое и сочинить.

- Вы ориентируетесь на Россию, когда планируете выступать?



И. Р.: - Россия принесла большую популярность. Я благодарен россиянам, что они смотрели видео в YouTube. Сочиняю на русском языке. Наши мейханщики начали русским языком интересоваться, поют песни, сочиняют мейханы.

- Мне так понравилась ваша мейхана, я хотела бы, чтобы мы так же здорово попрощались с нашими зрителями, смотрели наши «Простые вопросы».



И. Р.: - Новый год скоро придет, старый год, давай, до свидания.

И. Р., Э. Р.: - Старый год, давай, до свидания, старый год, давай, до свидания.

И. Р.: - В лесу мы видели елочку, рядом стояла Снегурочка, она нашего Деда Мороза внучка.

И. Р., Э. Р.: - Старый год, давай, до свидания, старый год, давай, до свидания.