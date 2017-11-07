Тема: 100-летие Октябрьской революции

Здравствуйте! «День седьмого ноября – красный день календаря» – писал когда-то в детском стихотворении Самуил Маршак. Хотя этот день несколько лет уже не отмечают, сегодня мы не можем не говорить о нем. У нас в студии в столетие Октябрьской революции доктор исторических наук, профессор кафедры истории БГПУ Андрей Кузин.

- Здравствуйте!



- Добрый вечер.

- Андрей Васильевич, скажите, что же это было такое 100 лет назад? Кто-то говорит, что это была Великая Октябрьская социалистическая революция, кто-то говорит, что это был государственный переворот, вооружённое восстание.



- Даже сами большевики спустя 10 лет после октябрьских событий 1917 года называли это Октябрьским переворотом. Само название, к которому мы привыкли на протяжении многих десятилетий – Великая Октябрьская социалистическая революция, возникло с подачи Сталина и утвердилось вплоть до распада СССР, когда прибегали именно к этой терминологии.

- Всё-таки государственный переворот?



- Если большевики отдавали себе отчёт, то нельзя не согласиться и с такой оценкой, тем более что она исходила не от кого-то, а от вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. В этом плане он подходил к вопросу довольно объективно. Мне кажется, здесь нужно выбрать золотую середину.

- Как эти события отразились на России в целом и на Дальнем Востоке в частности?



- Что касается России, то Октябрьская революция стала переломным событием в жизни страны. К сожалению, на Дальнем Востоке Октябрь 1917 года отразился очень болезненно, поймете почему. Сам наш регион заселялся таким образом, что среди жителей большую часть представляли зажиточные слои. Люди, которые утвердились в хозяйственной жизни, получили материальный достаток, но в один прекрасный день им пришлось с этим распрощаться. Потому что, когда пришла советская власть, всеобщая уравниловка привела к тому, что приходилось поступаться тем уровнем жизни, который был.

- Про Дальний Восток говорили, что это вообще не Россия. Дальний Восток был более самодостаточным, обеспеченным. Благовещенск был очень богатым, самодостаточным городом. Революционные события пришли сюда позже.



- В общем, да. Судя по архитектурным памятникам, которые есть в столице Приамурья, можно убедиться, что здесь существовали не просто зажиточные люди, а, говоря современным языком, олигархи, особенно в сфере торговли. Например, знаменитый купец Шадрин, прочие филиалы знаменитых западных фирм, торговых компаний. Поэтому, конечно, в этом отношении и Дальний Восток, и Приамурье…

- Поэтому здесь так долго сопротивлялись советской власти? Поэтому здесь пыталась образоваться Дальневосточная Республика или была какое-то время? Или причина не в этом?



- В каком-то смысле и это же. Почему? Забегая чуть вперед, сам Ленин признавал, что первым актом Гражданской войны в России стала Октябрьская революция. Само по себе это событие в Петрограде, по старому стилю 25 октября, означало перемену в жизни общества. Причем это был поворот на 180 градусов. Ведь речь шла не о буржуазно-демократических ценностях, а о той теории, которую создавали Маркс и Энгельс – основоположники коммунизма. Поэтому в данном случае неудивительно, что тот же Колчак пошел на Москву именно с Дальнего Востока. Харбин – первый антисоветский центр с генералом Хорватом, где Колчак возникает из небытия – он был военным атташе в Соединенных Штатах Америки. Возглавив белое движение, он так легко прошел территорию Дальнего Востока, Сибири, практически не встретив сопротивления.

- Потому что поддерживали?



- Если кто и стоял у него на пути, то это так называемые пролетарские элементы: бедняки, батраки, кто от советской власти, большевиков надеялся хоть что-то получить в этой жизни. Середняки и кулаки, которые здесь были широко представлены…

- Кулаки, так стали говорить большевики, это просто зажиточные крестьяне, которые на самом деле очень много работали, которые создавали и поднимали этот край.



- Да. В Российской империи использовали словосочетание «крепкий хозяин». Уже потом вошло в обиход уничижительное название.

- Оскорбительное.



- Ярлыки: кулак, середняк, бедняк, подчеркивая, кто социально чуждый, а кто социально близкий.

- Вы преподаете в педагогическом университете, ваши студенты – будущие педагоги-историки. Как сегодня нужно преподавать историю в школе, если нет единого подхода, единого взгляда на события 1917 года? Ленин хороший или плохой? Сталин хороший или плохой? Что ребенку в голову положишь, то потом оттуда и возьмешь. Историк должен быть субъективным или объективным? Ребенок будет изучать историю так, как ее ему будет преподавать педагог.



- В каком-то смысле даже хорошо, что нет, как в советские времена, единой одобренной точки сверху оценки и позиции. У школьников перед глазами учебник, который рекомендован к использованию. Мы можем привлекать широкий перечень специальной литературы, где отражены взгляды как отечественных, так и зарубежных историков. Искорку в занятия приносит то, что есть разночтения в подходах и оценках этого события, то есть в нашем случае Октябрьской революции. Мы пытаемся расшевилить студентов, дать им понять, что не бывает отдельно черного или белого, плохого или хорошего. Стремимся совместно искать такую золотую середину, которая как можно объективнее учитывала бы те события, оценивала их. Понятно, что полной объективности мы никогда не достигнем, но стремимся.

- Каждый должен искать истину в той информации, которая есть.



- Да.

- По вашему личному мнению, переворот 1917 года был для России прогрессивным движением вперед или мы ушли назад в своем развитии в связи с теми событиями, которые произошли в этот день, спустя десятилетия после него?



- Если опираться на терминологию, то получается такая картина: большевики провозгласили курс на социализм, как первую фазу коммунизма. Если придерживаться марксистской теории, которую они исповедовали, это был прогресс. Действительно, первобытный строй, рабовладение, феодализм, капитализм и как высшее самое справедливое общество на Земле – это коммунистическое светлое будущее. Но построить-то его не удалось.

- Если бы не случился этот переворот, мы жили бы сейчас лучше? Может быть, мы бы развивались, как Сингапур?



- Однозначно ответить сложно. После Октябрьской революции за годы советской власти население приобрело очень многие социальные права, возможности, появился карьерный рост, что было невозможным при самодержавном строе, и так далее. Люди могли с самых низов совершить головокружительный прыжок на самый верх, став министром или членом политбюро, продвинуться по партийной линии.

- Каждая кухарка была готова управлять государством.



- Да.

- Это хорошо?



- Как жизнь показала, Ленин немножко идеализировал, потому что прежде, чем управлять, надо иметь какие-то навыки. С другой стороны, кое-что было потеряно из того положительного. Нельзя одной черной краской разукрашивать дореволюционную Россию. Россия входила в пятерку промышленно-развитых стран мира, что говорит само за себя. Значит, мы были не такие уж и отсталые, не с чистого листа начинали, как это пытались представить большевики.

- Однозначного ответа нет.



- Нет. Вряд ли будет, потому что ради объективности нужно учитывать все моменты и аспекты, тогда можно прийти к более-менее объективному заключению.

- Хотелось бы хотя бы извлекать уроки из истории. В столетнюю годовщину военного переворота или Октябрьского переворота в студии был доктор исторических наук, профессор кафедры истории БГПУ Андрей Кузин. Мы пришли к одному мнению: нужно извлекать уроки из истории и искать истину. Это были «Простые вопросы», всего доброго.

