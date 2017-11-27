Тема: развитие баскетбола (повтор программы)

В Благовещенске появился спортивный зал, который соответствует всем требованиям Национальной баскетбольной ассоциации. На его открытие приехал звезда NBA Андре Ллойд Миллер, человек, который является первым среди действующих игроков в ассоциации. Визит и открытие зала состоялись благодаря компании СИБУР и Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня из первых уст узнаем, что значит для Благовещенска это событие.

- Здравствуйте!



- Доброе утро.

- Вы специально приехали, пролетели через всю страну?



- Я играл в NBA семнадцать лет, Ассоциация попросила меня совершить поездку в Россию на открытие нового баскетбольного корта. Я согласился, потому что это очень интересное и важное событие для города.

- То есть специально в Благовещенск, а не проездом в Китай или по каким-то другим делам. Только ради открытия зала?



- Да.

- Вы действующий игрок?



- Нет, я два года назад ушёл в отставку.

- Как вы думаете, открытие такого зала в Благовещенске много значит для развития баскетбола?



- То же самое мы практикуем в США, потому что там не у всех детей есть возможность встретиться с профессиональными игроками, играть на профессиональных площадках. Поэтому NBA делает очень много, чтобы дать людям возможность учиться играть в баскетбол.

- Какие современные требования должны быть для таких залов, какие условия должны соблюдаться?



- Особых требований нет, главное, чтобы было место, где могут играть дети. Потому что они играют либо на улице, либо ходят в зал. Это командный вид спорта, поэтому они могут социализироваться и замечательно провести время.

- Вы провели мастер-класс для детей в обновлённом зале. Это не длительная учёба, что значит такой мастер-класс для юных спортсменов?



- На таких мастер-классах мы стараемся давать основные базовые знания о том, как работать в команде, как вести себя на соревнованиях – для детей это главное. У них появляется возможность не просто поиграть в баскетбол, а получить опыт работы в команде.

- Является ли это неким стимулом для продолжения развития активизации баскетбола для таких детей?



- Это зависит от ребёнка и от возраста, когда детям начинает нравиться баскетбол. Кто-то любит баскетбол и спорт вообще с ранних лет, кто-то начинает интересоваться им будучи подростком.

- За что вы любите баскетбол? Почему выбрали этот спорт?



- Мне нравится быть частью команды, нравится быть среди других людей, нравится соревноваться и играть с лучшими баскетболистами мира. Думаю, что баскетбол оградил меня от каких-то неприятностей, в которые могут попасть дети, выбирающие путь социализации не через спорт, а через что-то другое.

- Насколько важен рост в баскетболе?



- Это не главный критерий. Например, я считаюсь низким по сравнению с другими игроками. Но, помимо роста, вы должны быть быстрым и сильным.

- Вы с самого детства имели рост выше среднего?



- Нет, я был среднего роста и немного полным.

- Как же тогда выбрали баскетбол?



- Когда я выходил на улицу поиграть со своими друзьями, все играли в баскетбол, и я тоже играл. Одна из причин, почему я преуспел в этом – мне приходилось играть с детьми, которые были выше меня, больше меня.

- Если говорить об истории вашего личного успеха, вы начали заниматься в колледже?



- Нет, я начал играть, когда мне было всего 5 лет. Благодаря тому, что начал рано играть, у меня было больше времени на то, чтобы развить свои навыки, научиться играть в баскетбол. Продолжал играть в старшей школе, потом продолжил в колледже.

- В колледже уже сложилась профессиональная команда, профессиональная игра?



- У нас действует такая система, если ты хорошо занимаешься спортом, то с 18 до 22 лет получаешь бесплатное образование в колледже. Поскольку я хорошо играл в баскетбол, то получил бесплатное образование, после чего попал в NBA.

- За всю карьеру вы поменяли много клубов. Сколько их было?



- Из-за бизнеса и политики среднестатистический игрок NBA играет за 2-3 команды. В течение своей карьеры – 17 лет – я играл за 9 команд.

- Если провести аналогию между Благовещенском и другими городами с населением в 200 тысяч человек, сколько залов существует в Америке для занятий баскетболом именно в таком городе?



- Это зависит от города: для маленького города – более 50, для городов чуть больше – более 100, площадок, где дети могут играть в баскетбол, теннис и всё, что угодно, чем могут занять себя в свободное время. Если у них нет площадки около дома или на заднем дворе, они всегда могут пойти в спортзал либо на какую-нибудь площадку, чтобы заняться спортом.

- Это много. За счёт чего финансируется создание таких площадок?



- Большая часть денег поступает из пожертвований, также представители NBA могут обратиться к разным сообществам. Если, например, какая-нибудь компания или спонсор действительно увидят потребность в том, что нужно построить новую площадку, то они всегда с удовольствием жертвуют на это деньги.

- Когда мы смотрим американские фильмы, там, как правило, у всех на заднем дворе есть баскетбольное кольцо. Это жизнь, это правда?



- Да, в каждом доме или дворе.

- Какие рекомендации дадите Благовещенску, небольшому городу, по сравнению с Лос-Анджелесом, например, чтобы популяризировать баскетбол в нашем городе?



- Самый легкий способ сделать так, чтобы ребенку понравился спорт, чтобы он стал им заниматься. Показать, что спорт – это весело, интересно; проводить соревнования, давая детям возможность играть и показывать, что это интересно.

- Что скажете о российском баскетболе? Почему NBA собирает вокруг себя очень профессиональных спортсменов?



- Мне очень нравятся российские баскетболисты, они очень способные, с ними всегда было очень интересно играть. Я играл с несколькими русскими баскетболистами – Тимофеем Мозговым, Алексеем Шведом, Андреем Кириленко.

- Вы сами сейчас тренируете детей?



- Я работаю с маленькими детьми как учитель.

- Что это значит?



- Быть тренером – это больше работа, то есть вы учите, как играть в конкретный вид спорта. Я работаю учителем с маленькими детьми, учу их не только спорту, но и жизненным навыкам, тому, как работать в команде. Если вы учитель, у вас больше возможностей дать детям больше знаний, того, что пригодится им в жизни.

- Какие конкретно занятия, какие упражнения проводите, какие цели ставите?



- В спорте, как и в жизни, главное уметь общаться с другими людьми, уважать других людей. Как и в спорте, вы должны уметь общаться с игроками своей команды, другой команды. Главное объяснить ребёнку, что спорт очень похож на жизнь, чему он научится через спорт, пригодится ему в жизни.

- Вы открываете здесь спортивную площадку, преподаёте мастер-класс, нет ли желания продолжать эту деятельность? Может быть, гражданство получите, в Благовещенск переедете (смеётся)?



- Мне очень нравится учить детей спорту, особенно баскетболу, это один из самых популярных видов спорта в мире. Возможно, если я переду в Россию, найду следующего Майкла Джордана здесь.

- Спасибо большое! Мы разговаривали со звездой Национальной баскетбольной ассоциации Андре Ллойд Миллером, чьё имя очень известное в спортивных кругах. Для Благовещенска это большое событие, потому что здесь открылся спортивный зал, который соответствует всем требованиям баскетбольной ассоциации. Теперь есть надежда, что баскетбол в Благовещенске пойдёт вверх. До свидания.

