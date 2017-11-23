Сергей Левицкий

Тема: борьба с нелегальным алкоголем

Добрый вечер! Сегодня мы поговорим о русской проблеме, которая очень часто переходит в беду – алкоголе, точнее, его нелегальной продаже. Свои абсолютно простые вопросы я задам заместителю министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергею Левицкому.

- Здравствуйте, Сергей Владимирович.



- Добрый вечер.

- Каков легальный объем продаж алкоголя в регионе? Сколько мы пьем?



- Где-то около 4-х литров на совершеннолетнего городского жителя потребляем в Амурской области и в России занимаем 35 место по легальному обороту алкогольной продукции.

- Почему учитывают именно городского жителя, деревенских жителей не считают? Ещё как пьют!



- Нет, считают все легальные точки продажи алкогольной продукции, которые проводят через систему ЕГАИС, а она направляет все данные в РАР, где уже ведется подсчет.

- Что такое РАР?



- Российское антимонопольное регулирование.

- В формулировке звучит городской житель.



- Они так считают.

- 35 место – серединка России, ближе к почетному.



- На самом деле неплохой результат, речь идет о легальном обороте алкогольной продукции. 35 место – это достаточно хорошее место по легальному обороту алкоголя в России.

- Как обстоят дела с нелегальной отравой?



- Нелегальный оборот алкогольной продукции такой же, как и по всей России, составляет около 40-50 %.

- От легального?



- Да.

- Половина.



- Где-то так.

- После этого просится вопрос: а государство есть?



- Государство есть, причем обращает на это особое внимание. Поэтому вы, наверное, слышали и знаете, что сегодня ведется очень большая работа: внесены изменения в 171 ФЗ – закон, который регулирует оборот алкогольной продукции. Также внесены изменения в Административный кодекс Российской Федерации, где произошло ужесточение законодательства, внесены изменения и в Уголовный кодекс Российской Федерации. Сегодня за масштабные обороты алкогольной продукции можно сесть в тюрьму сроком до трех лет.

- Прецеденты есть?



- Есть. Кстати, в Амурской области в этом году возбуждено четыре уголовных дела по нелегальному обороту алкогольной продукции в крупных размерах.

- 50 % алкоголя народ пьет нелегально, а мы все ужесточаем законодательство. Как-то не сходится.



- Наши действия как раз и направлены на то, чтобы народ пил меньше.

- И качественное.



- Естественно. Алкоголь, который продается нелегально, он непонятно какого происхождения. По заданию губернатора Амурской области в мае месяце мы разработали план мероприятий, направленных на борьбу с нелегальным оборотом алкогольной продукции и снижение алкоголизации населения. Этот план был рекомендован всем муниципальным образованиям Амурской области, которые разработали такие же планы. Там ведется работа не только по борьбе с «нелегалом», но и открывают детские спортивные секции. Задействованы все профильные министерства Амурской области, которые могут что-то сдвинуть в лучшую сторону в решении этой проблемы.

- Чтобы легально торговать алкоголем в каком-нибудь, райцентре или городе, что для этого нужно?



- Нет никаких проблем. Вам нужно зарегистрировать юридическую компанию, предоставить в лицензионный отдел нашего министерства документы. Пакет документов достаточно небольшой. Самое главное – сделать сверку с налоговой инспекцией, чтобы у вас не было никакой задолженности по штрафам, пеням и так далее.

- Это не сложно? Народ не стаптывает лапти десятками пар?



- В рамках закона мы все очень сильно упростили. По закону полагается 30 дней, но мы обычно делаем за 10-15 дней.

- Сколько стоит лицензия для торговли алкоголем на год?



- 65 тысяч рублей в год. Мы понимаем, что это не совсем подъемно для тех предпринимателей и юридических лиц, которые торгуют на селе с населением в 200-300 человек. Поэтому по заданию губернатора мы направили предложение по снижению госпошлины за лицензию. Насколько мне известно, этот закон уже обсуждается, будет принят в начале следующего года.

- Какую сумму предлагаете?



- Мы предлагаем 15 тысяч рублей.

- Не мало?



- Нет, не мало, так будет для каждой точки. Сегодня, допустим, одна сетевая компания берет лицензию и торгует при наличии 30-40 и даже 150 «ОООшек», что не совсем правильно. 15 тысяч рублей – такая сумма будет для каждой торговой точки.

- На селе говорят, что магазин без водки открывать нерентабельно. Как вы считаете?



- Конечно, говорят.

- Картина реальная?



- Это реальная картина, хочу сказать, что сегодня, к сожалению, у нас есть такие населенные пункты с продовольственными магазинами, но там отсутствует легальный оборот алкогольной продукции. На прилавках алкоголя нет, мы обратили на это внимание в наших поездках по районам. Проводя совещание с властью, контролирующими органами, мы обращаем на это внимание, что в населенных пунктах нужно открывать легальную продажу алкоголя.

- В российском государстве сегодня есть населенные пункты, где легально запрещена продажа алкоголя?



- Нет, она не запрещена.

- Не разрешена?



- Разрешена, мы не запрещаем.

- Лицензии нет.



- Возвращаясь к вашему вопросу, для такого населенного пункта лицензии за 65 тысяч рублей, конечно, неподъемная. Поэтому мы и предлагаем для каждой точки сумму в 15 тысяч рублей. Думаю, там предпринимателю или юридическому лицу лицензию будет взять проще и легально продавать алкоголь.

- Моя малая родина – село Отважное Архаринского района. Треть этого села, из которого я уехал 25 лет назад, наверное, уже лежит на кладбище – от цирроза до суицида. Об этом все, кто продают, прекрасно знают. Они торгуют династиями, их все знают, они прокляты. О них знают все, кроме государства. Ни полиция, ни власть – никто к ним не пришел и не перекрыл эту «речку отравы». Как вы думаете, в чем мы проигрываем?



- Мы понимаем эту проблему, она заключается в том, что в таких селах все друг друга знают. Чтобы установить факт продажи нелегальной продукции – суррогата, от которого, кстати, погибают, очень сложно. Люди не хотят «сдавать» своих. Я приезжаю на территорию, мне говорят, что там-то и там-то торгуют.

- Баба Маша торгует.



- Да, но я заявление писать не буду, разбирайтесь сами. Мы разбираемся, очень плотно работаем с полицией, заключили соглашение с министерством внутренних дел России по Амурской области. Например, вы знаете об этих точках у себя в селе, сообщите мне о них. Я сообщу в полицию, она проведет проверку.

- А я анонимно сообщу, я же тоже не хочу говорить – менталитет у нас такой.



- По анонимным звонкам мы сегодня тоже работаем. У нас на сайте указан телефон горячей линии, люди к нам обращаются, мы передаем информацию о поступившем факте в полицию. Полиция проверяет и сообщает нам, есть ли нарушение или нет.

- Какое наказание предусмотрено?



- Наказание сегодня достаточно серьезное. Если раньше бабушку, дедушку или предпринимателя, который торговал со своего подворья самогоном, водкой…

- Техническим спиртом, любой гадостью.



- Если раньше штраф обходился в 500 рублей, то сегодня от 30 до 50 тысяч рублей. Закон вступил в силу в августе, уже 13 протоколов по статье 14.17.1 – наказание физического лица за нелегальный оборот алкогольной продукции – уже наказаны.

- Большими штрафами?



- Да.

- Может быть, Сталина «поднять» на неделю? Без него мы не решим этот вопрос?



- Думаю, что не надо никого «поднимать», сегодня у нас есть достаточно неплохие результаты по нашей работе, которые действительно видны – снижение преступности в пьяном виде на 12 %, снижение смертности от случайного отравления алкоголем. Сегодня в России мы занимаем 45 место, а по преступлениям в пьяном виде – 74. Доходная часть бюджета увеличивается. Отходим от нелегального оборота, переходим к легальному.

- Боярышник вернулся на российские прилавки?



- Нет, не вернулся и не вернется. Вчера подписано распоряжение губернатора Амурской области о приостановлении торговли на 180 дней, так что в ближайшее время этот вопрос закрыт.

- Запрещать – хорошо, наказывать – тоже надо, все-таки в корне человеческой клетки страх: нам страшно, что будет больно, поэтому не будем делать. Чего нам не хватает ещё, чтобы поменьше заглядывали в рюмку?



- Прият план мероприятий, по которому мы работаем, думаю, он будет способствовать тому, чтобы население Амурской области меньше выпивало.

- Чем заняться в селе, кроме как выпить? Выпил – и вроде легче. Куда идти, чем заняться?



- Любой человек, который хочет вести здоровый образ жизни, найдет, что делать. Я живу в Чигирях и нахожу себе занятие в воскресенье, например, иду с семьей кататься на лыжах.

- Кто не хочет пить – найдет 1 000 причин, чтобы не пить.



- Конечно.

- Кто хочет пить, найдет 1 000 причин, чтобы пить.



- Верно.

- Спасибо. Это были «Простые вопросы» для заместителя министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергея Левицкого. Мы говорили о том, что нам делать, чтобы в Приамурье было меньше суррогатного алкоголя, слез, проблем и печалей. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.

