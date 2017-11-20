Кристина и Фред Ики

Тема: интернациональный брак (повтор программы)

Здравствуйте! На днях в Благовещенске свои отношения официально оформила необычная пара. Её зовут Кристина, а его – Ики Фред Стив. Можно просто Фред. Он гражданин Конго. Сегодня ребята у нас в студии.

- Здравствуйте!



Кристина, Фред: - Здравствуйте.

- Я вас поздравляю с таким знаменательным событием и сразу хочу спросить по поводу этой фотографии, которая вчера буквально взорвала Интернет. Вчера все её пересылали друг другу и спрашивали: «Где же родственники невесты?»



Кристина: - На самом деле это была инициатива самих курсантов, близких друзей Фреда. Они хотели сфотографироваться именно со мной.

- То есть ваши родственники были?



Кристина: - Да, мои родственники присутствовали. Я не сирота, выросла в полноценной семье, где есть мама, папа, сестры. Все находились за кадром (улыбается).

- Кто-то решил подшутить таким образом.



Кристина, Фред: - Да.

- Расскажите, существует ли пристальное внимание к вам? Наверняка и прохожие оборачиваются, всё-таки вы достаточно интересная пара. Вы каким-то образом реагируете на это излишнее внимание?



Фред: - Мы друг друга любим, много чего планируем семьёй, жить дальше счастливо.

- Было ли у вас какое-то недопонимание по поводу этого?



Кристина: - Изначально, конечно, всё это было. Когда мы ходили куда-то гулять, по той же набережной, в кофейню, на нас все смотрели, тыкали пальцем. Конечно, это было неприятно, для меня в первую очередь. Потом просто перестали на это обращать внимание. Люди всегда будут тыкать пальцем, обсуждать нас. Каждому рот не закроешь.

Фред: - (смеётся).

- У вас уже толстая шкура образовалась.



Кристина: - Да, мы уже к этому привыкли, идём и улыбаемся, нам всё равно.

- Сколько лет или месяцев вы знакомы? Когда познакомились?



Кристина: - Будет уже два года.

- Как это произошло?



Фред: - Я отдыхал с друзьями в кафе.

- Так банально – в кафе.



Фред: - Да, отдыхали там с друзьями и заметили, какая там красавица.

- Все друзья заметили?



Фред: - Все друзья сказали, какая она красивая. Влюбился без лишних слов. Между людьми есть огромная граница – это язык. Я недавно был в России и плохо знал русский.

- Как подойти, что сказать.



Фред: - Сначала долго думал: как подойти, что сказать. Но, как мужчина, сам подошел, заговорил.

- Мужик сказал – мужик сделал.



Фред: - Сделал первый шаг, сказал «привет». С этого началось общение, всё стало развиваться дальше, и сегодня уже... (с улыбкой смотрит на кольцо).

- Женаты.



Фред: - Да.

- Кристина, наверняка у вас это было первое общение с представителем другой расы, национальности. Как для вас всё это прошло?



Кристина: - Я была с сестрами, подругами. И они, конечно, были шокированы: ты куда? Зачем? Я, честно говоря, не думала, что выйдет что-то серьёзное: повстречаемся, погуляем пару месяцев. У всех так – встретились, погуляли, потом пропадает интерес и тому подобное.

- Вам 21 год.



Кристина: - Да.

- Самое время.



Фред: - Да.

Кристина: - После того как мы познакомились в кафе, первый раз встретились спустя месяц. Мне было очень страшно идти на встречу, я очень переживала.

- Почему?



Кристина: - Не знала, как мы будем разговаривать. В кафе мы не особо много поговорили. Переписки на словах, а как всё в реальности пройдёт. Я взяла с собой подругу (смеётся).

- Группа поддержки.



Кристина: - Да, чтобы она меня поддержала. На самом деле всё было очень хорошо, мы познакомились с его друзьями. Потом мои друзья начали хорошо реагировать, видели, что между нами всё хорошо. И мы уже сами успокоились.

- Манера ухаживания парня из Конго сильно отличается от ухаживания русских парней?



Кристина: - Очень-очень-очень сильно отличается! Прям очень сильно!

- Это камень в огород русским парням.



Кристина: - Да. Может быть, кто-то будет меня критиковать, но на самом деле отличие между иностранным парнем и русским очень большое. Фред за мной очень хорошо ухаживал. Много внимания. Он дарит подарки, устраивает какие-то сюрпризы. Даже «рафаэлка» утром – это уже приятно. Я иду на работу с хорошим настроением, потому что, действительно, мне это приятно. Может быть, и среди русских парней есть такие, но, конечно же, не все.

- Вам не попадались?



Кристина: - Попадались на день-два, а потом с тебя такой спрос (смеётся).

Фред: - (смеётся).

– А ещё какие-то отличия в общении, манерах?

Кристина: - А еще Фред спокойный. Я не знаю, как он смог меня полюбить за мой паршивый характер.

- Какой у вас характер?



Кристина: - Очень бешеный, паршивый характер.

- Вы антиподы по темпераменту.



Кристина: - Он более спокойный, я немножечко боевая (смеётся).

- Фред, расскажите о вашей семье. Говорят, что в ДВОКУ не учатся бедные иностранцы. Какая у вас семья? Кто вы? Есть очень бедная демократическая Республика Конго, а вы живёте в Республике Конго, которая «сидит» на нефти?



Фред: - Да. У меня есть семья: мама, папа, сестра, братья.

- Много братьев и сестер?



Фред: - Родная сестра одна, есть двоюродные по маминой стороне.

- Кто ваши родители?



Фред: - Папа – военный.

- Вы пошли по стопам отца.



Фред: - Да, а мама в администрации работает.

- Как мы говорим – чиновник.



Фред: - Нормальная семья, спокойные люди. Они хорошо принимают Кристину, они все согласны на брак, все рады ей.

- Никто не был удивлен, что не мог среди своих найти?



Фред: - Нет. Даже папа недавно мне сказал: любовь можно везде найти.

- Мудрый у вас папа.



Фред: - Неважно, какой цвет кожи, какая национальность – любит, значит любит».

- Как вас занесло в Россию, ещё и в Благовещенск?



Фред: - Всё хорошо.

- Как получилось, что вы приехали в Благовещенск?



Фред: - Я – военный человек, живу по приказу.

- Вас сюда направили.



Фред: - Да.

- Своё будущее вы связываете с армией, будете военнообязанный.



Фред: - Да.

- Кристина, как ваши родственники отреагировали на то, когда узнали, что вы собрались пожениться?



Кристина: - На самом деле отреагировали очень хорошо. Не было такого: зачем, подождите и подобного. Я сказала родителям, что Фред сделал мне предложение. С моей стороны всё было хорошо, родители не были удивлены.

- Когда встречались, никаких вопросов не задавали?



Кристина: - Нет, никаких вопросов не было, потому что родители прекрасно всё понимают: он хорош во всём, хороший человек. Прекрасно понимают, кто со мной рядом. Поэтому, безусловно, не было никаких вопросов.

- Как дальше видите своё будущее, себе как военнообязанный не принадлежите? Вы должны будете вернуться в Конго?



Фред: - 4 года ещё буду учиться, а там – куда отправят. Мы еще на эту тему не разговаривали. Хотелось бы в России пожить, но, если будет необходимо, поедем.

- Наверное, вы будете обязаны вернуться в Конго в любом случае?



Фред: - Да.

- Кристина, вы готовы жить в Конго?



Кристина: - Мы еще на эту тему не разговаривали, если понадобится время, чтобы съездить туда и решить какие-то вопросы. Но, если надо, тогда поедем.

- За мужем.



Кристина: - Да.

- Про Африку что-нибудь знаете? Ведь это не Европа и даже не Китай.



Кристина, Фред: - (смеются).

Кристина: - Частично, не особо много знаю.

- Были ли у вас какие-то недопонимания на почве разных мировоззрений, культур, обычаев, привычек?



Кристина: - Фред тяжело привыкает к русской еде, ест не всё, тяжело подстроиться.

- Что тяжело идёт?



Кристина: - Он не привык к различным супам, борщу. Он любит есть рис, макароны, курицу.

- В Конго только это едят?



Кристина: - Приходится подготавливать потихоньку, чтобы привыкал. На это тоже нужно время. У каждого свои вкусы, насильно не впихнешь.

- Фред, вы достаточно хорошо говорите по-русски. Далеко не все, кто учится в России, так хорошо говорят. Вы участвовали в проекте «Российской газеты» – «Читаем Онегина». Откуда у вас такая тяга к русскому языку? Ваш родной язык на русский совсем не похож.



Фред: - Мой родной язык – французский.

- Слышится французский акцент.



Фред: - У нас в России был очень хороший преподаватель, когда я приехал, который за 70 часов научил хорошо говорить по-русски.

- Привил эту любовь к языку.



Фред: - Да.

- Вы граждане разных стран. Будет ли кто-то из вас принимать какое-то гражданство или всё оставите, как есть?



Кристина: - Если получится с двойным гражданством, значит, будет двойное, если нет, то мне не хотелось бы менять российское гражданство на другое.

- Скорее Фред станет гражданином России.



Кристина, Фред: - (смеются).

Кристина: - Что-нибудь будем думать.

- Наверняка детей планируете.



Кристина: - Да.

- Имена будут русские или африканские?



Кристина: - Не думали ещё об этом.

- Я забегаю вперёд (смеётся). Ребята, огромное спасибо, что вы к нам пришли, буквально с корабля на бал. Я ещё раз вас поздравляю. Зрителям говорю «до свидания», а вам, как принято – совет да любовь.



Кристина, Фред: - Спасибо, до свидания.