Кристина и Фред Ики - молодожены
Тема: интернациональный брак (повтор программы)
Ведущий: Оксана Руденко
Здравствуйте! На днях в Благовещенске свои отношения официально оформила необычная пара. Её зовут Кристина, а его – Ики Фред Стив. Можно просто Фред. Он гражданин Конго. Сегодня ребята у нас в студии.
- Здравствуйте!
Кристина, Фред: - Здравствуйте.
- Я вас поздравляю с таким знаменательным событием и сразу хочу спросить по поводу этой фотографии, которая вчера буквально взорвала Интернет. Вчера все её пересылали друг другу и спрашивали: «Где же родственники невесты?»
Кристина: - На самом деле это была инициатива самих курсантов, близких друзей Фреда. Они хотели сфотографироваться именно со мной.
- То есть ваши родственники были?
Кристина: - Да, мои родственники присутствовали. Я не сирота, выросла в полноценной семье, где есть мама, папа, сестры. Все находились за кадром (улыбается).
- Кто-то решил подшутить таким образом.
Кристина, Фред: - Да.
- Расскажите, существует ли пристальное внимание к вам? Наверняка и прохожие оборачиваются, всё-таки вы достаточно интересная пара. Вы каким-то образом реагируете на это излишнее внимание?
Фред: - Мы друг друга любим, много чего планируем семьёй, жить дальше счастливо.
- Было ли у вас какое-то недопонимание по поводу этого?
Кристина: - Изначально, конечно, всё это было. Когда мы ходили куда-то гулять, по той же набережной, в кофейню, на нас все смотрели, тыкали пальцем. Конечно, это было неприятно, для меня в первую очередь. Потом просто перестали на это обращать внимание. Люди всегда будут тыкать пальцем, обсуждать нас. Каждому рот не закроешь.
Фред: - (смеётся).
- У вас уже толстая шкура образовалась.
Кристина: - Да, мы уже к этому привыкли, идём и улыбаемся, нам всё равно.
- Сколько лет или месяцев вы знакомы? Когда познакомились?
Кристина: - Будет уже два года.
- Как это произошло?
Фред: - Я отдыхал с друзьями в кафе.
- Так банально – в кафе.
Фред: - Да, отдыхали там с друзьями и заметили, какая там красавица.
- Все друзья заметили?
Фред: - Все друзья сказали, какая она красивая. Влюбился без лишних слов. Между людьми есть огромная граница – это язык. Я недавно был в России и плохо знал русский.
- Как подойти, что сказать.
Фред: - Сначала долго думал: как подойти, что сказать. Но, как мужчина, сам подошел, заговорил.
- Мужик сказал – мужик сделал.
Фред: - Сделал первый шаг, сказал «привет». С этого началось общение, всё стало развиваться дальше, и сегодня уже... (с улыбкой смотрит на кольцо).
- Женаты.
Фред: - Да.
- Кристина, наверняка у вас это было первое общение с представителем другой расы, национальности. Как для вас всё это прошло?
Кристина: - Я была с сестрами, подругами. И они, конечно, были шокированы: ты куда? Зачем? Я, честно говоря, не думала, что выйдет что-то серьёзное: повстречаемся, погуляем пару месяцев. У всех так – встретились, погуляли, потом пропадает интерес и тому подобное.
- Вам 21 год.
Кристина: - Да.
- Самое время.
Фред: - Да.
Кристина: - После того как мы познакомились в кафе, первый раз встретились спустя месяц. Мне было очень страшно идти на встречу, я очень переживала.
- Почему?
Кристина: - Не знала, как мы будем разговаривать. В кафе мы не особо много поговорили. Переписки на словах, а как всё в реальности пройдёт. Я взяла с собой подругу (смеётся).
- Группа поддержки.
Кристина: - Да, чтобы она меня поддержала. На самом деле всё было очень хорошо, мы познакомились с его друзьями. Потом мои друзья начали хорошо реагировать, видели, что между нами всё хорошо. И мы уже сами успокоились.
- Манера ухаживания парня из Конго сильно отличается от ухаживания русских парней?
Кристина: - Очень-очень-очень сильно отличается! Прям очень сильно!
- Это камень в огород русским парням.
Кристина: - Да. Может быть, кто-то будет меня критиковать, но на самом деле отличие между иностранным парнем и русским очень большое. Фред за мной очень хорошо ухаживал. Много внимания. Он дарит подарки, устраивает какие-то сюрпризы. Даже «рафаэлка» утром – это уже приятно. Я иду на работу с хорошим настроением, потому что, действительно, мне это приятно. Может быть, и среди русских парней есть такие, но, конечно же, не все.
- Вам не попадались?
Кристина: - Попадались на день-два, а потом с тебя такой спрос (смеётся).
Фред: - (смеётся).
– А ещё какие-то отличия в общении, манерах?
Кристина: - А еще Фред спокойный. Я не знаю, как он смог меня полюбить за мой паршивый характер.
- Какой у вас характер?
Кристина: - Очень бешеный, паршивый характер.
- Вы антиподы по темпераменту.
Кристина: - Он более спокойный, я немножечко боевая (смеётся).
- Фред, расскажите о вашей семье. Говорят, что в ДВОКУ не учатся бедные иностранцы. Какая у вас семья? Кто вы? Есть очень бедная демократическая Республика Конго, а вы живёте в Республике Конго, которая «сидит» на нефти?
Фред: - Да. У меня есть семья: мама, папа, сестра, братья.
- Много братьев и сестер?
Фред: - Родная сестра одна, есть двоюродные по маминой стороне.
- Кто ваши родители?
Фред: - Папа – военный.
- Вы пошли по стопам отца.
Фред: - Да, а мама в администрации работает.
- Как мы говорим – чиновник.
Фред: - Нормальная семья, спокойные люди. Они хорошо принимают Кристину, они все согласны на брак, все рады ей.
- Никто не был удивлен, что не мог среди своих найти?
Фред: - Нет. Даже папа недавно мне сказал: любовь можно везде найти.
- Мудрый у вас папа.
Фред: - Неважно, какой цвет кожи, какая национальность – любит, значит любит».
- Как вас занесло в Россию, ещё и в Благовещенск?
Фред: - Всё хорошо.
- Как получилось, что вы приехали в Благовещенск?
Фред: - Я – военный человек, живу по приказу.
- Вас сюда направили.
Фред: - Да.
- Своё будущее вы связываете с армией, будете военнообязанный.
Фред: - Да.
- Кристина, как ваши родственники отреагировали на то, когда узнали, что вы собрались пожениться?
Кристина: - На самом деле отреагировали очень хорошо. Не было такого: зачем, подождите и подобного. Я сказала родителям, что Фред сделал мне предложение. С моей стороны всё было хорошо, родители не были удивлены.
- Когда встречались, никаких вопросов не задавали?
Кристина: - Нет, никаких вопросов не было, потому что родители прекрасно всё понимают: он хорош во всём, хороший человек. Прекрасно понимают, кто со мной рядом. Поэтому, безусловно, не было никаких вопросов.
- Как дальше видите своё будущее, себе как военнообязанный не принадлежите? Вы должны будете вернуться в Конго?
Фред: - 4 года ещё буду учиться, а там – куда отправят. Мы еще на эту тему не разговаривали. Хотелось бы в России пожить, но, если будет необходимо, поедем.
- Наверное, вы будете обязаны вернуться в Конго в любом случае?
Фред: - Да.
- Кристина, вы готовы жить в Конго?
Кристина: - Мы еще на эту тему не разговаривали, если понадобится время, чтобы съездить туда и решить какие-то вопросы. Но, если надо, тогда поедем.
- За мужем.
Кристина: - Да.
- Про Африку что-нибудь знаете? Ведь это не Европа и даже не Китай.
Кристина, Фред: - (смеются).
Кристина: - Частично, не особо много знаю.
- Были ли у вас какие-то недопонимания на почве разных мировоззрений, культур, обычаев, привычек?
Кристина: - Фред тяжело привыкает к русской еде, ест не всё, тяжело подстроиться.
- Что тяжело идёт?
Кристина: - Он не привык к различным супам, борщу. Он любит есть рис, макароны, курицу.
- В Конго только это едят?
Кристина: - Приходится подготавливать потихоньку, чтобы привыкал. На это тоже нужно время. У каждого свои вкусы, насильно не впихнешь.
- Фред, вы достаточно хорошо говорите по-русски. Далеко не все, кто учится в России, так хорошо говорят. Вы участвовали в проекте «Российской газеты» – «Читаем Онегина». Откуда у вас такая тяга к русскому языку? Ваш родной язык на русский совсем не похож.
Фред: - Мой родной язык – французский.
- Слышится французский акцент.
Фред: - У нас в России был очень хороший преподаватель, когда я приехал, который за 70 часов научил хорошо говорить по-русски.
- Привил эту любовь к языку.
Фред: - Да.
- Вы граждане разных стран. Будет ли кто-то из вас принимать какое-то гражданство или всё оставите, как есть?
Кристина: - Если получится с двойным гражданством, значит, будет двойное, если нет, то мне не хотелось бы менять российское гражданство на другое.
- Скорее Фред станет гражданином России.
Кристина, Фред: - (смеются).
Кристина: - Что-нибудь будем думать.
- Наверняка детей планируете.
Кристина: - Да.
- Имена будут русские или африканские?
Кристина: - Не думали ещё об этом.
- Я забегаю вперёд (смеётся). Ребята, огромное спасибо, что вы к нам пришли, буквально с корабля на бал. Я ещё раз вас поздравляю. Зрителям говорю «до свидания», а вам, как принято – совет да любовь.
Кристина, Фред: - Спасибо, до свидания.
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Tehnik
4 недели назад
Толстая шкура образовалась. Тонко))
Unicorn
4 недели назад
я не расист. но я ничего не имею против только прогрессивных интернациональных пар/браков. когда умные люди ломают стереотипы. если это люди умные, знающие другую культуру, язык, открыты для нового.
но, извините, подобные необразованные, упущенные и недалёкие шкурицы - только ещё один подов для насмешек над такими браками. в эпоху интернета она ничего не знает о родине своего суженого. на тему жизни в конго не разговаривали. совпадение? не думаю.
пока он 4 года здесь учится, вся её семья будет парня доить, да на огороды слать. а учеба закончится, разведётся. так выгоднее. кризис, фигли.
требования от русских её не устроили. ясное дело. африканцу чем толще, тем краше баба, аки богиня плодородия - тут кристинушке стараться не надо. а вот русскому фигуру подавай. приводить себя в порядок надо бы, если внимания хочешь в виде пениса и подарков.
Бабушка-старушка
4 недели назад
Представление о Конго нулевое. А теперь пусть усиленно изучает французский язык. Это государственный язык. В Конго под нее никто подстраиваться не будет. Для начала надо было съездить со своим суженым на его Родину, а потом круто менять свою жизнь.
Вицли
4 недели назад
Я вот одного не пойму, ну вам то какая разница? Ну разведутся, так разведутся, мало что ли русских разводится. Сейчас их всё устраивает, да и слава богу.
А про шкуру смешно конечно вышло ))
Umnica
4 недели назад
А по мне так хороший союз, прикольная свадьба!Совет да Любовь ребятам!
Nabivachev
4 недели назад
думаю, просто некоторым трудно уместить в голове, что негр из Республики Конго может быть образованным, знающим Пушкина лучше многих из нас, знающим несколько языков (пару, как минимум) и одновременно еще и спортивным. Банально, зависть, даже если трудно себе признаться. Мальчики завидуют, что они сами не такие, девочки завидуют, что не нашли такого жениха.
Хризантема
4 недели назад
Очень милая пара.Пусть у них все хорошо сложится!
Рудольф Шнапс
4 недели назад
Ваша правда (((
В моей голове не помещается бабища из Конго , даже и на 4 года (((
анаис
4 недели назад
А вы правы. Парень-то и вправду хорош. Мог бы ведь и действительно красивую и образованную девчонку найти.
Лесная
3 недели назад
Ну,Рудольф Шнапс в своем амплуа (гадить на других).Ну любят молодые друг другу-счастья им.Завидуйте молча.Пусть у них будет все хорошо,ну,а -"разведутся,не разведутся",кого это очень волнует?У них своя, выбранная ими жизнь.Парень,действительно,хороший и умный,а девушка симпатичная.У них любовь , и пусть она будет вечной...
Лесная
3 недели назад
Любят друг друга (описка,а то сейчас налетят "любители русского языка",будет полный пипец")
Tehnik
3 недели назад
Бразерс