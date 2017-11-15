Наталья Чепурко

Тема: диабет и другие эндокринные патологии

14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. Такая эндокринная патология довольно частое явление – это инсулиновая недостаточность, которую невозможно вылечить, можно только корректировать. О диабете и не только мы сегодня поговорим с Натальей Чепурко, главным внештатным детским эндокринологом Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Сегодня поговорим не только о диабете, но и других патологиях, в том числе и о том, что у нас эндемичный район по зобу из-за недостатка йода. У кого может случиться диабет?



- Сказать сложно, заболевание может возникнуть у всех, поэтому говорить, что кто-то подвержен больше, а кто-то меньше нельзя. Сахарный диабет – это аутоиммунное заболевание, которое имеет генетическую предрасположенность.

- Поэтому всегда спрашивают о том, болел ли кто-то из родственников.



- Да, родители, бабушки, дедушки. Плюс пусковым механизмом к заболеванию сахарным диабетом являются инфекции, стрессовые ситуации, нарушение диеты, питания детей. Чаще всего инфекционные заболевания влияют на возникновение сахарного диабета.

- Правда ли, что, если пить много чая с сахаром или есть много шоколада, то можно спровоцировать заболевание?



- Нет. Это не является причиной сахарного диабета. Это домыслы, поэтому, конечно, нельзя употреблять много легкоусвояемых углеводов, но это не является причиной сахарного диабета.

- Напомните норму содержания глюкозы в крови.



- От 3,3 и до 5,5.

- С возрастом верхняя граница сдвигается?



- Может быть сдвинута до 6,0.

- Нет. Нагрузку проводят с сахаром или глюкозой. Если показатель глюкозы натощак выше 6,0, то делаем анализ с нагрузкой. Если ребенок здоров, то после приёма глюкозы её показатель в крови должен быть ниже 7,8 миллимоль.



- Какие симптомы должны насторожить?



- Начало сахарного диабета может протекать под различной маской: можно подумать и про кишечные, и вирусные инфекции. Насторожить должна повышенная жажда, частое мочеиспускание, похудение, вялость, слабость. При сдаче анализа выявляется высокий показатель глюкозы в крови.

- Глюкозу крови сдают при всех явках к врачу?



- Нет, на профилактических осмотрах в декретированные сроки проверяют глюкозу у всех детей.

- Может произойти критическая ситуация? Например, человеку станет плохо?



- Может.

- Как это проявится?



- Рвота, тошнота, боли в животе вплоть до комы.

- Кома может быть как гипергликемическая и гипогликемическая.



- Да, но, когда ребенок заболевает, то чаще всего это гипергликемическая кома.

- Много сахара в крови.



- Верно. Гипогликемическая кома может развиться на фоне заболевания сахарным диабетом.

- Уже знают, что человек болен.



- Это происходит от того, что плохо поел, уколол инсулин или что-то нарушено.

- Гипергликемическая кома, как правило, случается неожиданно, например, на улице?



- Гипергликемическая кома возникает не неожиданно, а постепенно. Гипогликемическая может возникнуть неожиданно.

- Если человек упал на улице, как ему помочь?



- Вызвать «скорую» (смеётся). Если упал человек, у которого сахарный диабет, то надо дать ему сладкое. При высоком сахаре это особо не навредит, а при низком – поможет.

- Необходимо вызывать «скорую», потому что прохожие не специалисты.



- Да.

- Сегодня довольно много людей состоят на учете у эндокринолога – 23 тысячи человек в области.



- Это очень много. По всей России много заболевших.

- Как обстоит дело с обеспечением лекарствами?



- Во-первых, подаются списки заболевших детей. Министерство централизованно закупает препараты, потом рассылает по заявкам в районы. Дети в районах всё получают.

- На бесплатной основе?



- Да, все дети с сахарным диабетом получают инвалидность.

- Лекарства находятся в льготном перечне.



- Находятся в льготном перечне.

- Эндокринные патологии со временем молодеют?



- По крайней мере, сахарный диабет молодеет. Есть и 6-месячные больные дети, другой ребенок в два месяца заболел сахарным диабетом. Если раньше чаще всего это были дети пубертатного периода или с семи, восьмилетнего возраста, то сейчас многие дети заболевают до года.

- Это наследственность?



- Существует генетическая предрасположенность, может быть, это и наследственность. У нас есть ребенок, у которого папа болен сахарным диабетом, родственники по папиной линии больны сахарным диабетом. Есть дети, у которых вроде бы все родственники здоровы. Но, думаю, что всё-таки это больше генетическая патология.

- Если говорить об эндокринных заболеваниях, то наша область, помню ещё со школьных времен, испытывает дефицит йода – эндемический зоб. Надо принимать препараты, содержащие йод, йодированную соль. Со временем это немножечко отошло: где-то сами услышали, где-то врач порекомендовал пропить йодомарин. Когда его нужно пить? Кому он необходим? Детям нужно его давать?



- Во-первых, йодомарин надо пить, когда женщина беременная, чтобы у нее не родился ребенок, страдающий проблемой с щитовидной железой.

- Постоянно?



- Гинеколог назначает препарат беременным женщинам, который они должны употреблять. Дети должны его пить тоже. Во-первых, у них должно быть полноценное питание, витаминотерапия плюс йодомарин согласно возрасту. Препарат можно употреблять с самого рождения. Сейчас не проводится повсеместная профилактика в виду того, что препарат дорогой.

- Люди об этом должны позаботиться сами.



- Верно.

- Раньше выдавали.



- Раньше выдавали антиструмин. Сейчас он снят с производства. Необходимо проводить индивидуальную профилактику, то есть каждый родитель должен беспокоиться о здоровье своего ребенка. Ребенок должен принимать йодомарин. Как принимать – спросить у эндокринолога или педиатра.

- Йодомарин дорогой препарат. Ещё есть йодированная соль.



- Можно пользоваться йодированной солью.

- Постоянно добавлять в пищу вместо поваренной соли.



- Каждому школьнику нужно 100 микрограмм, в пубертатный период – 200 микрограмм йода. Столько соли не съешь.

- Поэтому нужен йодомарин.



- Да.

- Есть такая интересная вещь, о которой я недавно узнала, что, оказывается, растяжки на бедрах и других частях тела, появляющиеся в подростковом возрасте, свидетельствуют об эндокринных нарушениях. Это правда?



- Сложно сказать, что это – эндокринные нарушения или стрипы пубертатного периода. Это может появиться в результате активной выработки гормонов; идет перестройка организма у девочек по женскому типу, у мальчиков – по мужскому. У мальчиков могут быть проявления в виде гинекомастии, когда немного увеличиваются и нагрубают грудные железы. У девочек могут быть стрии на спине. Если в норме в год ребенок растет на 5-6 сантиметров, то в период полового созревания вырастает на 10-12 сантиметров. Поэтому кожа не успевает за ростом ребенка.

- Это должно натолкнуть маму на то, чтобы сходить к эндокринологу?



- Да, обязательно нужно обратиться к эндокринологу, чтобы исключить органическую патологию.

- Врач скажет, что либо это вариант нормы, либо нужно лечиться.



- Необходимо обследование.

- Можете дать совет современным родителям от детского эндокринолога?



- Берегите своих детей, обращайте внимание на питание, режим питания, избегайте стрессовых ситуаций, научите находить консенсус, чтобы выйти из состояния конфликта без стресса. Побольше гуляйте и чаще говорите, что вы их любите.

- Абсолютно правильно. Школьная нагрузка со всеми курсами и дополнительными занятиями – очень сложно.



- Родителям нужно пытаться выйти из этой ситуации победителями.

- Стрессы являются главным пусковым механизмом во многих заболеваниях. К сожалению, нужно как-то к ним приспосабливаться и учиться жить здорово. Спасибо большое. В студии была Наталья Чепурко, главный внештатный детский эндокринолог Амурской области. Мы говорили о диабете и других эндокринных патологиях, которые, к сожалению, молодеют, и о том, как не допустить подобных заболеваний. До свидания.

