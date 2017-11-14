Тема: катастрофа АН-2 в Экимчане

Здравствуйте! Как падал самолет АН-2 в Экимчане, своими глазами видел местный житель Сергей Калашников. Он подбежал к горящему самолету и спас пилота. Другой пилот погиб. Авария произошла 7 ноября, сегодня Сергей у нас в студии.

- Сергей, здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Когда вы увидели горящий самолет и побежали к нему, осознавали, что он может взорваться, а вы – погибнуть?



- Осознавал, но надо было спасать людей, которые находились внутри. Я, не раздумывая, залез в горящий самолет, увидел командира – он пытался вытащить своего напарника. Мы пытались вместе его вытащить, но начал гореть полистирол, который они везли, бензин стал выливаться из бака. Я начал задыхаться, а командир сказал, что останется и будет спасать до победного. Я позвал его, чтобы выходил на улицу, потому что от удара он был в состоянии шока. У него болела грудь. Я вышел, позвал его, он вышел за мной. Потом мы с ним общались, он мне сказал: «Если бы тебя не было, я, наверное, остался бы вместе с ним».

- Как всё это происходило? Где вы находились?



- Я выходил из аэропорта, менял билеты, семью должны были 14 числа из города отправить в Экимчан на самолете. В билетах допустили ошибку. 7 ноября я отвел младшего ребенка в садик и пошел менять билеты.

- Это было около девяти часов утра?



- Где-то так, в половину девятого я пришел в аэропорт. Мне поменяли билеты, я слышал, что самолет улетел. Ещё подумал, что это за самолет, он должен был прилететь после обеда. Оказывается, это был частный рейс.

- Вы выходите на улицу, что происходит дальше?



- Иду по дороге и слышу очень странные хлопки. Подумал, что кто-то стреляет. Спустился ниже по улице и увидел, что падает самолет. Понял, что он не дотягивает до взлетно-посадочной полосы.

- Самолет на ваших глазах резко терял высоту.



- Да. Спасибо пилотам, что они не врезались ни в какой дом, а вытянули самолет за поселок.

- Сколько метров от поселка, ближайшего дома? Судя по фотографии, вообще где-то за огородами упал самолет.



- От дома было метров сто, может быть, даже меньше.

- Совсем близко.



- Да, совсем близко. Я сразу, не раздумывая, побежал. Старатели ключ перекопали, пришлось «прыгать» по водоотводным канавам. Еле забрался на борт, увидел всю эту картину. Дверь была чуть приоткрыта, я, не раздумывая, залез внутрь самолета. Внутри всё полыхало.

- Вы забрались в кабину?



- В фюзеляж самолета, прошел по салону к пилотам. Один пилот пытался помочь другому.

- Они оба сидели?



- Нет, один уже стоял. Возможно, он и приоткрыл дверь. Её пришлось толкать, потому что она была подперта ящиками, коробками. Говорят, они везли продукты.

- Самолет был полностью груженный.



- Да, они везли картошку, муку, строительный материал – полистирол.

- Который загорелся.



- Если бы его не было, нам две минутки, мы попытались бы вытащить второго пилота. Полистирол загорелся, от него сразу пошел густой черный дым, забило легкие. Андрей кричал, чтобы я дал нож отрезать ремни, но я не ношу с собой. Оказывается, надо носить. Так бы перерезали ремень, он был ремнем пристегнут. Не смогли отцепить.

- Ремень заклинило?



- Да.

- Вы знали пилотов: которого спасли и который погиб?



- Нет, не знал.

- Вы общались со спасенным пилотом после всего этого?



- Да, мы общались. Он сказал, что я молодец, потому что не побоялся, помогал вытаскивать его напарника.

- Какие мысли были, когда вы бежали к самолету?



- Надо спасать людей. Наверное, никто бы не прошел мимо.

- Больше никого из людей поблизости не было? Там ведь жилая зона: дома, огороды. Никто не выбежал?



- Потом уже прибежали, весь поселок собрался.

- А когда все случилось, никого не было?



- Нет.

- Чем вы занимаетесь, кто по профессии?



- По профессии я горный инженер, работаю горным мастером в ОАО «Покровский рудник».

- Вы всю жизнь прожили на севере?



- Да, я родился в поселке Токур Селемджинского района. Когда женился, переехал в поселок Экимчан, где проживаю с 2009 года.

- Подобные экстремальные ситуации у вас в жизни были?



- Была одна ситуация. Приезжаю к родителям, они живут в микрорайоне Солнечном. Вышел как-то на балкон и увидел, что в доме напротив горит крыша. Раньше там был корейский ресторан, а сейчас открыли магазин «Кэш энд Кэрри».

- Пристройка к жилому дому.



- Видать мусор накопился, кто-то кинул бычок. Я не остался равнодушным, пошел и постучал в дверь, вышли китайцы с ведрами. Я вызвал пожарных и сам приступил к тушению, горел битум. Когда приехали пожарные, всё уже было потушено. Потом мне звонили, интересовались, что и как, я всё объяснил.

- Если бы вы не увидели, неизвестно, чем бы все закончилось.



- Битум хорошо горит.

- Когда после случившегося вы пришли домой и рассказали им обо всем, как они это восприняли?



- Близкие отнеслись положительно.

- Что жена сказала?



- Что рисковал на свой страх и риск, двое детей, а ты полез.

- Жена, как любая женщина, сразу о том, что двое детей.



- Полез в горящий самолет.

- Сейчас часто говорят о том, что люди стали равнодушными, проходят мимо, не помогают. Вы согласны с утверждением, что общество равнодушное?



- Есть равнодушные люди, есть неравнодушные, которые помогают, спасают.

- Как своих мальчишек вы воспитываете?



- Чтобы оценивали ситуацию, помогали людям.

- Что они сказали?



- Младшему два годика, а старший говорит, что папа – герой.

- Сейчас весь поселок обсуждает ваш поступок и почему упал самолет. Что говорят в поселке?



- Говорят, что двигатель был неисправен.

- Это официальная версия, транспортная прокуратура говорит, что были неполадки в двигателе. Больше люди ничего не говорят?



- Я не слышал. Пилоты – молодцы: вытянули самолет, он не упал на жилой дом. Ещё бы сгорели люди. Им тоже надо сказать спасибо.

- Вы всю жизнь живете на севере, вынуждены летать: Бомнак, Экимчан. Самолет был не новый. Вы видите, что парк стареет, зачастую люди вынуждены летать на «корыте». У вас есть такие наблюдения?



- Пилоты-профессионалы, какие самолеты есть, на таких и летаем. Лучше лететь на самолете 3 часа, чем трястись на уазике двенадцать-тринадцать часов.

- У людей выхода нет. Парк стареет, вы это видите?



- Да, самолеты старые, новых почему-то нет. Раньше был L-410, ЯК-40 летал в Экимчан, быстро, надежно. Сейчас остались только АН-2 и летают лишь по вторникам.

- Непонятно какого года выпуска.



- Один раз в неделю.

- Приходится летать на свой страх и риск.



- За всю свою жизнь я ни разу не боялся летать на таких самолетах. Летаю с детства. Бабушка жила в Свободном, постоянно летали в отпуск.

- А после случившегося?



- Полечу, а что делать? 14 числа жена полетит назад в Экимчан с двумя детьми.

- Вас скоро наградят медалью МЧС «За отвагу на пожаре». Вы чувствуете себя героем?



- Может быть, но второго пилота спасти не смогли. На душе постоянно будет этот камень.

- Вам снится эта ситуация?



- Бывает, вспоминаю, конечно: горящий самолет, пристегнутый пилот – и ничего нельзя сделать.

- Какое чувство после этого?



- Чувство вины перед тем человеком, которого не спасли.

- Сергей, обычно в конце программы я в конце программы говорю «спасибо, что пришли к нам в студию», а сегодня скажу спасибо, что вы есть. Спасибо, что есть такие люди, как вы. Это были «Простые вопросы», желаю всего хорошего, до свидания.

