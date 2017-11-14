Сергей Калашников - житель п. Экимчан, который спас пилота АН-2
Тема: катастрофа АН-2 в Экимчане
Ведущий: Оксана Руденко
Здравствуйте! Как падал самолет АН-2 в Экимчане, своими глазами видел местный житель Сергей Калашников. Он подбежал к горящему самолету и спас пилота. Другой пилот погиб. Авария произошла 7 ноября, сегодня Сергей у нас в студии.
- Сергей, здравствуйте!
- Здравствуйте.
- Когда вы увидели горящий самолет и побежали к нему, осознавали, что он может взорваться, а вы – погибнуть?
- Осознавал, но надо было спасать людей, которые находились внутри. Я, не раздумывая, залез в горящий самолет, увидел командира – он пытался вытащить своего напарника. Мы пытались вместе его вытащить, но начал гореть полистирол, который они везли, бензин стал выливаться из бака. Я начал задыхаться, а командир сказал, что останется и будет спасать до победного. Я позвал его, чтобы выходил на улицу, потому что от удара он был в состоянии шока. У него болела грудь. Я вышел, позвал его, он вышел за мной. Потом мы с ним общались, он мне сказал: «Если бы тебя не было, я, наверное, остался бы вместе с ним».
- Как всё это происходило? Где вы находились?
- Я выходил из аэропорта, менял билеты, семью должны были 14 числа из города отправить в Экимчан на самолете. В билетах допустили ошибку. 7 ноября я отвел младшего ребенка в садик и пошел менять билеты.
- Это было около девяти часов утра?
- Где-то так, в половину девятого я пришел в аэропорт. Мне поменяли билеты, я слышал, что самолет улетел. Ещё подумал, что это за самолет, он должен был прилететь после обеда. Оказывается, это был частный рейс.
- Вы выходите на улицу, что происходит дальше?
- Иду по дороге и слышу очень странные хлопки. Подумал, что кто-то стреляет. Спустился ниже по улице и увидел, что падает самолет. Понял, что он не дотягивает до взлетно-посадочной полосы.
- Самолет на ваших глазах резко терял высоту.
- Да. Спасибо пилотам, что они не врезались ни в какой дом, а вытянули самолет за поселок.
- Сколько метров от поселка, ближайшего дома? Судя по фотографии, вообще где-то за огородами упал самолет.
- От дома было метров сто, может быть, даже меньше.
- Совсем близко.
- Да, совсем близко. Я сразу, не раздумывая, побежал. Старатели ключ перекопали, пришлось «прыгать» по водоотводным канавам. Еле забрался на борт, увидел всю эту картину. Дверь была чуть приоткрыта, я, не раздумывая, залез внутрь самолета. Внутри всё полыхало.
- Вы забрались в кабину?
- В фюзеляж самолета, прошел по салону к пилотам. Один пилот пытался помочь другому.
- Они оба сидели?
- Нет, один уже стоял. Возможно, он и приоткрыл дверь. Её пришлось толкать, потому что она была подперта ящиками, коробками. Говорят, они везли продукты.
- Самолет был полностью груженный.
- Да, они везли картошку, муку, строительный материал – полистирол.
- Который загорелся.
- Если бы его не было, нам две минутки, мы попытались бы вытащить второго пилота. Полистирол загорелся, от него сразу пошел густой черный дым, забило легкие. Андрей кричал, чтобы я дал нож отрезать ремни, но я не ношу с собой. Оказывается, надо носить. Так бы перерезали ремень, он был ремнем пристегнут. Не смогли отцепить.
- Ремень заклинило?
- Да.
- Вы знали пилотов: которого спасли и который погиб?
- Нет, не знал.
- Вы общались со спасенным пилотом после всего этого?
- Да, мы общались. Он сказал, что я молодец, потому что не побоялся, помогал вытаскивать его напарника.
- Какие мысли были, когда вы бежали к самолету?
- Надо спасать людей. Наверное, никто бы не прошел мимо.
- Больше никого из людей поблизости не было? Там ведь жилая зона: дома, огороды. Никто не выбежал?
- Потом уже прибежали, весь поселок собрался.
- А когда все случилось, никого не было?
- Нет.
- Чем вы занимаетесь, кто по профессии?
- По профессии я горный инженер, работаю горным мастером в ОАО «Покровский рудник».
- Вы всю жизнь прожили на севере?
- Да, я родился в поселке Токур Селемджинского района. Когда женился, переехал в поселок Экимчан, где проживаю с 2009 года.
- Подобные экстремальные ситуации у вас в жизни были?
- Была одна ситуация. Приезжаю к родителям, они живут в микрорайоне Солнечном. Вышел как-то на балкон и увидел, что в доме напротив горит крыша. Раньше там был корейский ресторан, а сейчас открыли магазин «Кэш энд Кэрри».
- Пристройка к жилому дому.
- Видать мусор накопился, кто-то кинул бычок. Я не остался равнодушным, пошел и постучал в дверь, вышли китайцы с ведрами. Я вызвал пожарных и сам приступил к тушению, горел битум. Когда приехали пожарные, всё уже было потушено. Потом мне звонили, интересовались, что и как, я всё объяснил.
- Если бы вы не увидели, неизвестно, чем бы все закончилось.
- Битум хорошо горит.
- Когда после случившегося вы пришли домой и рассказали им обо всем, как они это восприняли?
- Близкие отнеслись положительно.
- Что жена сказала?
- Что рисковал на свой страх и риск, двое детей, а ты полез.
- Жена, как любая женщина, сразу о том, что двое детей.
- Полез в горящий самолет.
- Сейчас часто говорят о том, что люди стали равнодушными, проходят мимо, не помогают. Вы согласны с утверждением, что общество равнодушное?
- Есть равнодушные люди, есть неравнодушные, которые помогают, спасают.
- Как своих мальчишек вы воспитываете?
- Чтобы оценивали ситуацию, помогали людям.
- Что они сказали?
- Младшему два годика, а старший говорит, что папа – герой.
- Сейчас весь поселок обсуждает ваш поступок и почему упал самолет. Что говорят в поселке?
- Говорят, что двигатель был неисправен.
- Это официальная версия, транспортная прокуратура говорит, что были неполадки в двигателе. Больше люди ничего не говорят?
- Я не слышал. Пилоты – молодцы: вытянули самолет, он не упал на жилой дом. Ещё бы сгорели люди. Им тоже надо сказать спасибо.
- Вы всю жизнь живете на севере, вынуждены летать: Бомнак, Экимчан. Самолет был не новый. Вы видите, что парк стареет, зачастую люди вынуждены летать на «корыте». У вас есть такие наблюдения?
- Пилоты-профессионалы, какие самолеты есть, на таких и летаем. Лучше лететь на самолете 3 часа, чем трястись на уазике двенадцать-тринадцать часов.
- У людей выхода нет. Парк стареет, вы это видите?
- Да, самолеты старые, новых почему-то нет. Раньше был L-410, ЯК-40 летал в Экимчан, быстро, надежно. Сейчас остались только АН-2 и летают лишь по вторникам.
- Непонятно какого года выпуска.
- Один раз в неделю.
- Приходится летать на свой страх и риск.
- За всю свою жизнь я ни разу не боялся летать на таких самолетах. Летаю с детства. Бабушка жила в Свободном, постоянно летали в отпуск.
- А после случившегося?
- Полечу, а что делать? 14 числа жена полетит назад в Экимчан с двумя детьми.
- Вас скоро наградят медалью МЧС «За отвагу на пожаре». Вы чувствуете себя героем?
- Может быть, но второго пилота спасти не смогли. На душе постоянно будет этот камень.
- Вам снится эта ситуация?
- Бывает, вспоминаю, конечно: горящий самолет, пристегнутый пилот – и ничего нельзя сделать.
- Какое чувство после этого?
- Чувство вины перед тем человеком, которого не спасли.
- Сергей, обычно в конце программы я в конце программы говорю «спасибо, что пришли к нам в студию», а сегодня скажу спасибо, что вы есть. Спасибо, что есть такие люди, как вы. Это были «Простые вопросы», желаю всего хорошего, до свидания.
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