Сергей Глушко (Тарзан)

Тема: о театре и стриптизе

Думаю, сегодня на моём месте хотела бы оказаться добрая половина благовещенских женщин, потому что в студии – главный по щекотанию женских чувств актёр, человек, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, Сергей Глушко.

- Здравствуйте!



- Здрасти (смеётся). Сразу хотел сказать: «Напьёшься – будешь!» (смеётся). Есть такое знаменитое выражение.

- Вы приехали в Благовещенск с серьезным делом…



- Я вообще очень серьезный человек.

- Это заметно. Привезли спектакль «Завещание целомудренного бабника», который был показан в 2010 году. Сейчас он претерпел определенные преобразования, о чём мы сегодня и поговорим. Как он изменился?



- В спектакле, как у бриллианта, отсеялось всё лишнее.

- Он живёт.



- Он живёт, он стал глубже. Сейчас он другой, не такой, как в 2010 году. Кто был на спектакле 2010 года и придёт сейчас, тот поймёт, о чем я говорю. Состав не сильно изменился. Поменялась только девушка. Центральная фигура в спектакле, конечно, Владимир Борисович Коренев – наш любимый Ихтиандр. Считаю, что пьеса писалась под него. Выражаясь современным языком, секс-символ того времени передаёт свои знания некоему молодому монаху. Всё остальное читайте между строк. Я рекомендую всем, даже тем и тем более тем, кто посмотрели спектакль в 2010 году, чтобы понять те изменения, о которых я сейчас говорил. Приходите завтра в ОКЦ и посмотрите спектакль. Он начнётся в 18:30, мы с нетерпением ждём встречи со зрителями. Мы очень любим Дальний Восток.

- В этом спектакле есть что-то от «Нотр-Дам де Пари» – какая-то запретная любовь, которая всё-таки прорастает и побеждает.



- Нет, она не запретная. Любовь – это ради чего, из-за чего и для чего.

- Монахам-то нельзя.



- Это большой философский вопрос.

- Вот, который прозвучит, и каждый должен выбрать какую-то истину для себя.



- Конечно!

- Вы приехали в Благовещенск не только со спектаклем, но ещё и эротическим шоу, которое везде распиарили.



- А, вы знаете про это!

- После сегодняшней программы можно идти собираться.



- Да-да-да!

- Что будете показывать? Я видела два варианта.



- Что будете показывать? (смеётся)

- Да, недвусмысленно звучит. Я видела с розами и с крыльями. Что будет в этот раз?



- Это будет не совсем шоу, поскольку «Тарзан-шоу» состоит из четырех человек. Это попутно, раз уж я до сюда добрался, будет небольшое выступление.

- Скромненько, со вкусом (смеётся).



- Да, показывать будем, что есть, что есть – то и покажем (улыбается). Приходите, хоть это и совсем другой формат. Я и там, с площадки ночного клуба, собираюсь агитировать молодых людей, чтобы они пришли в ОКЦ.

- Интересно, эта публика пересекается?



- Почему нет? Я же бываю и там, и там. Значит, это возможно. Считаю, что это все здорово.

- Ваше шоу очень откровенное. Я сегодня посмотрела и подумала: «Боже мой, неужели это видит его жена?» (смеётся)



- Не настолько.

- Все точки, касающиеся зоны работы, у вас, наверное, расставлены.



- Нет, наше шоу откровенное, но не в том смысле, в котором, возможно, вы имели в виду. Кто хочет просто увидеть раздевание, голые тела – пусть лучше идёт в баню. Там это гораздо доступнее и больше. Потому что тот стриптиз, который исполняю я, всё-таки, наверное, не физический, а моральный. Это сложно, это далеко не все могут – открыться перед массой незнакомых людей, открыться душевно. Потому что то, что делаю я, говорю только за себя – есть масса стриптизеров и всяких коллективов – Тарзан оказался я один, с течением времени ничего не поменялось.

- Присутствует стабильность.



- Поэтому у меня есть моральное право излагать какие-то вещи. Просто физический стриптиз, какой он есть на западе, русскому человеку и его менталитету немножко диковат.

- Вы какой показываете: западный или русский?



- А я какой человек? Как вы думаете?

- Русский.



- Наверное, я русский.

- Как тогда можно стриптиз показывать по-другому? Чем он отличается?



- Я вам пытаюсь объяснить. Послушайте меня: я исполняю не физический стриптиз, а моральный. Я имею смелость при большой аудитории искренне плакать, искренне смеяться, ещё и заражать этим других. А не вызывать у кого-то слюноотделение, раскрыть душу, чтобы человек забыл на 5 минут об обоях, которые надо дома поклеить, ещё о чём-то. Хочу, чтобы человек улетел со мной и полетал – я умею летать. Могу помочь людям делать то же самое.

- Периодически пишут, что вы то с Наташей Королевой, то нет. Откуда эти слухи? Как обстоят дела на самом деле сейчас?



- Вы же журналисты, это же ваша кухня. Когда сам слышу, думаю, что ну и фантазия… На самом деле 1-2 раза в год нас разводят, Наташа беременная, ещё что-нибудь в таком роде. Это уже стабильно. Если такого нет, нам чего-то уже не хватает. Я не знаю, очень скудная фантазия у журналистов.

- Все смотрят: кольца нет – написали.



- Я не буду сейчас в эфире рассказывать анекдот про кольцо, потому что, если это критерий… Для некоторых это критерий?

- Может для тех, кто распространяет эти слухи.

- Я никогда не носил кольцо, поэтому это ничего не значит. Кольцо есть. Я занимаюсь в спортзале, чтобы его не потерять, плюс оно будет покоцанное. А буду снимать – могу и потерять. Зачем?

- Очень интересный образ вы создали в «Королях фанеры», новом проекте на Первом канале. Классный проект, мне очень нравится! Был образ Нюши, потом был показан райский сад.



- Коля Басков.

- Коля Басков в райском саду.



- «Две минуты и отходит прочь поезд, что идет не вдаль, а в ночь...» – пришлось даже выучить песню.

- Вы же уже пели. Не планируете вернуться на эстраду и продолжить дальше?



- Я и сегодня ночью буду чуть-чуть петь, поэтому добро пожаловать.

- Как вы держите себя в форме? Многие мужчины, которым за тридцать, уже с пузиками. Женщинам очень хочется, чтобы этого не было. Расскажите секрет.



- Отвечу анекдотом. Жена говорит мужу: «Дорогой, давай заведем ребенка?». Он отвечает: «Окей, сначала заведи меня».

- Вот в чем дело.



- Надо не только спрашивать и ждать от мужчин этого, а быть мотиватором. Чтобы мужчина бросил недопитый бокал пива, поднялся с дивана и потащил себя в спортзал, бегать, прыгать, что-то делать с собой. Всё, что происходит на этой планете – шерше ля фам. Во всех событиях, где-то подспудно находится женщина. Она виновата во всех войнах, поэтому, ребята, держитесь.

- Девчата, берите инициативу на себя.



- Конечно, хватит ждать. Мотивируйте нас, обольщайте, соблазняйте!

- Вот что звучит из уст главного обольстителя страны.



- Конечно. Сейчас дурная тенденция дружбы мальчиков с мальчиками. Может быть девочки увлеклись сами собой и забыли, а потом предъявляют мужчинам претензии.

- Спасибо! В студии был Сергей Глушко, актер и стриптизер.