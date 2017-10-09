Тема: чем сейчас живет завод (повтор программы)

Добрый вечер. Сегодня гость нашей студии – генеральный директор Благовещенского судостроительного завода Вячеслав Попов. Мы поговорим о кораблях и корабелах, о архиерейском доме и прочей сухопутной жизни.

Здравствуйте, Вячеслав Степанович.

– Добрый день.

– Вопрос такой, вот что называется, сегодня на слуху. На территории вашего завода находится бывшая «Архиерейская дача». В каком она сегодня состоянии, кому она принадлежит и что с ней дальше делать?

– Она принадлежит нашему заводу после приватизации в 1994 году. Мы ее использовали как помещение для того или иного производства, мебель изготавливали.

– Производственное ваше помещение.

– Да. Оно было, конечно, в неприглядном виде, потолки были ненадежного качества, нам пришлось внутреннюю перестройку сделать, укреплять. Когда мы получили первое сообщение о том, что это здание может стать исторически очень важным, и епархия хочет приобрести его у нас, но мы сразу понимая, что это действительно определенная…

– История.

– Да история, культурное наследие, мы сразу дали добро с первого дня. С приходом нового настоятеля мы уже практически договорились и определили сроки, мы начали подготовительную работу, мы для них освободили цех, перенесли станки.

– Понятно, но сегодня дачу передаете?

– Но мы неожиданно получили сообщение в письменном виде за подписью Лукиана, что епархия не нуждается в этом помещении, потому что, чтобы его обустроить, слишком большие затраты нужны.

– У епархии денег нет. Дальше что?

– Дальше неожиданный ход. В мае месяце через культурное наследие, специальный у нас отдел в области есть, его сделали памятником…

– Областного значения?

– Нет, российского.

– Федерального.

– И сразу на нас упала обязанность сделать проект реставрации его, затраты понести и привести его в такой культурный объект. Ну, мы просчитали – около десятка миллионов надо затратить…

– И прослезились…

– …на это все, а мы почти каждый рубль считаем для того, чтобы коллектив поддерживать. Чтобы зарплату выдавать, работу искать…

– 10 миллионов… Хорошо, допустим, вас там, не знаю, заставят, уговорят, еще как-то, вы приведете его в подобающий вид это здание и дальше что, передадите епархии? Или оно будет вашим? Или оно будет памятником городским?

– Пока вот так, епархия ответила отказом.

– Когда вы приведете в порядок, епархия скажет «давайте нам»?

– Может быть, даже и так.

– Это уже известные штучки наших… церковного начальства.

– Ну, мы сейчас подали в суд на решение нашей области о том, чтобы мы в соответствии с законом проект создали, изготовили все, устранили недостатки. Думаем, что суд с пониманием отнесется.

– Понятно. От дел небесных к так называемым земным. Как сегодня живет завод, Вячеслав Степанович?

– Однозначно сказать нельзя, что хорошо или плохо живем. Мы принимаем все меры для того, чтобы коллектив сохранить, чтобы мы участвовали в государственной программе какой-то, потому что там обеспечена работа.

– А вы сегодня не участвуете нигде?

– Нет, мы участвуем. Сейчас выполняем заказ министерства обороны. Я понимаю под этим, что мы участвуем. Мы получили заказ на малое гидрографическое судно. Лично мы за последние годы, пятилетки, порядка двух пятилеток построили более пятисот единиц, выпускали в год по 20 сейнеров.

– Очень хорошо.

– А вот в 2010 году, после того, как пришел губернатором Олег Николаевич Кожемяко, он на международном форуме объявил, что мы можем строить суда и предложил рыбакам войти в эту программу. И действительно, мы за первый год, конец года это был, подготовили документацию, глубокую модернизацию сделали, насытили его новейшими, в том числе и в большей степени, иностранными приборами, и получился очень удивительный сейнер. Там лебедка увеличилась практически в два раза, мощность и надежность повысилась. Мы за первый год построили 10 сейнеров и потом пять.

– А сегодня, вы говорите, задача – сохранить коллектив. То есть, уже не развиваться, не что-то новое, а сохранить, то есть не все так просто?

– Не все просто, действительно. Заказа, который мы получили от министерства обороны, явно нам не хватает. Мы большую надежду имели, что рыбаки воспользуются этим, сегодня же есть программа, президент не один год говорит о том, что нужно строить. Но неожиданно эти инвестиционные квоты, так называемые квоты под киль, обошли нашу нишу, наших сейнеров, они сделали чуть больше, и все.

– То есть ваш стандарт не попал под эти квоты.

– На днях было совещание, в Хабаровске проводил его зам Росрыболовства – ну вот мы не будем же под каждый сейнер инвестиционные квоты корректировать. Ну почему не будем, если это жизнь?

– Жизнь такова, что она же одним аршином не меряется.

– Ну конечно, для рыбаков-то это сверхзадача, а вы потрудитесь там перо испортить.

– А государство не хочет быть гибким, эта машина, она идет, ей проще… Так вот, идет, это ж надо как-то быть погибче. Не будете вы в госпрограммах, не будет поддержки, не будет заботы отеческой, не выживите, в той мере, в которой надо?

– Мы духа не теряем, были и самые трудные времена 92, 93, 94 года, когда мы вообще по полгода практически не работали.

– Ну, это вообще жуткие времена, страна качалась со стороны в сторону.

– Мы сейчас надеемся на те инвестиции, которые в нашу область вкладываются, это конечно с приходом Газпрома сюда, Роснефти, ну и другие.

– А как Роснефть и судостроение?

– Там нужны металлоконструкции различного характера.

– То есть маленько поменять…

– Да, мы кое-что сделали для Роснефти, сейчас сделали для НИПИгазпереработка, это подрядчик Газпрома. Надеемся, что в тесном сотрудничестве в ближайшее время, в ближайшее полугодие, что-то еще получим. А уж 2019 год – год усиленной работы.

– Сколько народа работает на заводе – от вас до уборщицы, что называется.

– Ну, в районе пятисот. Временная рабочая так называемая сила меняется в зависимости от загрузки. К сожалению, мы ею сегодня похвастаться не можем. Единственное, перешли на сокращенную рабочую неделю в связи с малой загрузкой, но есть перспективы. Мы обратились в область к губернатору, обратились в законодательное собрание, чтобы нас поддержали. Нужны две паромных переправы на Селемджу, Коболдо. Все проектные работы завершены наполовину. Мы готовы на них поработать.

– Какова средняя зарплата на заводе?

– 34 тысячи.

– Не великие деньги.

– Нет, не великие деньги. Потому что мы хоть и изготавливаем сложную продукцию, но ее должно быть много, маневр чтоб был. Не один только проект строить – надо проекта два-три строить, чтобы кидать рабочую силу…

– Несколько точек опоры должно быть.

– Совершенно правильно.

– В советское время завод был награжден Орденом Октябрьской революции. Вам при социализме легче жилось?

– Я бы сказал, что легче, конечно, однозначно. Мы были с работой. И каждую пятилетку нас нагружали 15-20%. Год заканчивался, и создавались мероприятия – а что же делать, как быть, как увеличить еще на 5-7%.

– И самый последний вопрос. О чем сегодня мечтает директор Вячеслав Попов?

– Я думаю, коль взялся за гуж, не говори, что не дюж. Судно, которое мы сегодня к постройке имеем, покажет силу, знания, профессионализм наш. Мне бы хотелось гордиться своим заводом и своим коллективом.

– Это были «Простые вопросы» для генерального директора благовещенского судостроительного завода Вячеслава Попова. Мы говорили о кораблях, заказах, государстве, жизни и зарплате. Всем добра и здоровья! Берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.