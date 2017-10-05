Тема: смена руководства в ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"»

Здравствуйте! Пассажирский порт «АмурАССО» лихорадит от внутренних перестановок. На днях на предприятии неожиданно сменилось руководство. Сегодня «АмурАССО» – единственное окно в Китай для туристов, выезжающих из Благовещенска. Что же происходит на предприятии, об этом мы сегодня поговорим в «Простых вопросах». Моя гостья – одна из учредителей компании, финансовый директор и дочь Владимира Сушкова Юлия Лазуткина.

- Юлия, здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Ваш отец Владимир Николаевич Сушков, создатель и главный акционер «АмурАССО» оставил ли перед смертью какое-либо завещание?



- О том, что отец оставил завещание, мы узнали только после его смерти.

- Когда оно было написано?



- Оно было написано 22 декабря, когда отец находился в очень тяжёлом состоянии.

- Он умер в начале марта.



- Да, именно так, до дня смерти он две недели пролежал в коме.

- Что в этом завещании?



- Завещание написано в двух строчках: всё своё имущество он завещает младшему сыну Сушкову Владимиру Владимировичу.

- У Владимира Николаевича трое детей: младший сын – восьмилетний мальчик, вы – его дочь и старший сын, который живёт в Белоруссии, 41-летний мужчина.



- Всё верно.

- Насколько мне известно, сейчас вы пытаетесь оспорить это завещание.



- Да, действительно я пытаюсь оспорить завещание, потому что не верю, что это была воля отца. У меня с отцом были очень тёплые, доверительные отношения. Он всегда говорил всем своим работникам и сотрудникам, что свой бизнес хочет оставить детям, чтобы после его смерти всё досталось детям. У отца всегда была такая сила воли, он старался жить и не в принципе не собирался писать завещание. У него никогда даже мыслей таких не возникало. Как возникло это завещание, мы не знаем.

- У вас есть сомнения по поводу того, что завещание было написано в здравом уме и твёрдой памяти.



- У отца была тяжёлая болезнь, и он долгое время принимал сильные обезболивающие лекарства.

- Как вы считаете, каким должно быть завещание в этой ситуации?



- Отец всегда хотел, чтобы всё досталось детям.

- Всем троим детям.



- Да, всем троим. Отец всегда меня называл своей правой рукой. У меня на руках были все доверенности, пока он был здесь, я руководила всеми его счетами; у меня всегда были доверенности в налоговую.

- Все финансовые вопросы курировали вы.



- Да, всегда курировала я.

- Сколько по времени займёт судебная процедура?



- На этот вопрос очень сложно ответить. Потому что, чтобы всё было по закону, правильно, сначала нужно запросить все истории болезни Владимира Николаевича, он лечился в разных клиниках.

- В Германии в том числе.



- Да, в Германии тоже. Эта процедура занимает очень много времени. Как это всё будет? Также нужно назначить медицинскую экспертизу, что тоже займёт какое-то количество времени.

- Вы общаетесь с его последней женой?



- До смерти папы у нас были неплохие отношения. После его смерти отношение ко мне резко изменилось.

- Стало негативным?



- Мы просто перестали общаться в связи с этими событиями. Да, отношение стало негативным, наверное.

- Вы и сейчас работаете финансовым директором в «АмурАССО»?



- На данный момент да. Но, что будет дальше, время покажет.

- Ваш муж Алексей Лазуткин последние три года был генеральным директором. Сейчас его переизбрали. Как вы считаете, почему это произошло?



- Каких-то предпосылок для переизбрания Алексея не было. Алексей руководил предприятием с 2012 года, был исполняющим обязанности генерального директора.

- Получается, уже пятый год.



- Да. С 2014 года отец назначил Алексея генеральным директором, полностью ему доверил руководство предприятием.

- Проверку прошёл.



- Прошёл. Алексей работал вместе с отцом с 2002 года. Он руководил предприятием «АмурАССО-Сервис», это второе по величине предприятие после пассажирского порта. Что в «АмурАССО-Сервис», что в пассажирском порту не было никаких предпосылок для снятия Алексея Александровича.

- Что произошло?



- Наверное, просто изменилось отношение. Пока Алексей руководил предприятием, не было никаких выводов основных средств, ничего такого не было. Выплачивались дивиденды. Предприятие признается прибыльным, когда выплачиваются дивиденды.

- Сейчас официально, по завещанию, 75 % акций (столько было у Владимира Сушкова) принадлежит его малолетнему сыну.



- Правильно.

- Кто сейчас управляет этой массой?

- На данный момент есть доверительный управляющий Елена Юрьевна Андрейченко-Митр. Что касается её доверительного управления, идут судебные заседания.

- Всё решается в судебном порядке.



- Всё решается через судебные процессы, её доверительное управление тоже оспаривается. Суд и всё с этим связанное очень долго.

- Что произошло на днях? Как сменилось руководство?



- Первоначально было назначено собрание на 3 сентября.

- Собрание акционеров?



- Да. Акционеры были должным образом извещены, каждый получил бюллетень.

- Сколько акционеров у «АмурАССО»?



- 15 человек. Акционеры получили бюллетени, но Шестым арбитражным судом были наложены обеспечительные меры на проведение собрания 3 сентября.

- Его нельзя было проводить?



- Да. Однако нотариус составил протокол внеочередного общего собрания, на котором Алексея Александровича уже сняли с должности.

- Кого назначили?



- Курочкина Сергея Евгеньевича.

- Он был заместителем.



- Да, он был заместителем по лицензионной работе.

- Почему сотрудники называют произошедшее рейдерским захватом?



- Мне как юристу очень сложно дать оценку действиям доверительного управляющего Елене Юрьевне Андрейченко-Митр, но она совместно с новым директором Курочкиным Сергеем Евгеньевичем и группой неустановленных лиц ночью ворвались в административное здание ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"». Они отстранили охранника, поднялись на седьмой этаж в кабинет директора, при этом выбив двери, потому что у них не было ключей.

- Почему ночью?



- Это риторический вопрос (смеётся). Тем более Алексея Александровича в это время не было в городе. Мы с ним вместе были в командировке в Москве.

- Эти действия вызывают у вас какие-то сомнения.



- В принципе все эти действия. Если у человека есть выписка из ЕГРЮЛ, то почему бы не прийти днём, не показать её, сказав, что, вот, новый директор, мы вас переизбрали? Когда никого нет на месте, во внерабочее время – для чего это было сделано? Поэтому у работников и сложилось такое впечатление.

- Сейчас новое руководство активно создаёт новое предприятие. Зачем это делается? В базе налоговой службы уже три новых предприятия.



- Действительно существует три предприятия: в реестре Федеральной налоговой службы указаны три фирмы, которые были созданы в один день, 13 сентября 2017 года: учредителем ООО «Управляющая компания АмурАССО» является Юрий Андрейченко, отец Елены Юрьевны, ООО «Атлас-АмурАССО» – Елена Андрейченко-Митр и Сергей Курочкин, ООО «Армада–АмурАССО» – они же. У этих предприятий виды деятельности такие же, как и у пассажирского порта.

- Как вы думаете, зачем это делается?



- Наверное, конечный итог будет один: будет уменьшена наследственная масса.

- Вы думаете, что это может произойти?



- Да. Можно заключить договоры с последующим выкупом техники, зданий, сооружений.

- Флот большой.



- Конечно, поэтому для их предприятий, которые занимаются тем же видом деятельности…

- Какова капитализация компании? Сколько сейчас стоит компания?



- Мы не делали такую оценку, поэтому на этот вопрос я не могу ответить.

- Предприятие однозначно прибыльное.



- Конечно, прибыльное.

- Сейчас пассажирский пункт пропуска – это единственный коридор из Благовещенска в Китай, пока не построили мост. В связи со сменой руководства может ли поменяться ценовая политика: например, билеты станут дороже или, наоборот, дешевле?



- На этот вопрос я, конечно, ответить не могу. У Владимира Николаевича была одна политика, которой придерживался и Алексей Александрович. Какая политика будет у нового руководства, трудно предсказать. Поэтому, какие цены будут на переход, сказать сложно.

- Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. У нас была одна из учредителей компании «АмурАССО», финансовый директор и дочь Владимира Сушкова Юлия Лазуткина. Мы говорили о судьбе «АмурАССО». Это были «Простые вопросы», желаю всего хорошего, до свидания.

