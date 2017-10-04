Тема: о МХАТе, фильме «Старший сын» и нынешнем времени

Добрый вечер! Фестиваль «Амурская осень» в пятнадцатый раз шагает по родному Приамурью. Свои простые вопросы мы задаём нашим любимым артистам театра и кино. Сегодня наша гостья – народная артистка всея Руси Наталья Егорова, потому что она очень русская.

- Здравствуйте, Наталья Сергеевна!



- Спасибо большое!

- Эти цветы от телекомпании «Альфа-канал» и от наших телезрителей.



- Спасибо, большое спасибо!

- Наталья Егорова, никогда не хотелось поменять фамилию на какую-нибудь…



- Кудрявую (смеётся)?

- Крейсер-Петрову.



- Нет, зачем же (смеётся)? Таких много. Много таких русских фамилий, как Яковлевых, Кузнецовых, а Егорова одна.

- Такая очень ситцевая фамилия, русская.



- Иванов, Перов, Сидоров, а следующая фамилия – Егоров.

- Никто не говорит: Наташ, поменяй фамилию на Уткину-Задунайскую, так будет звучать!



- (смеётся). Нет, никто не предлагал замуж так выйти, чтобы поменять. А просто так не хотелось.

- Наталья Сергеевна, а что такое – артист? Это профессия? Образ жизни? Призвание? Диагноз?



- Начинается с какого-то призвания, как будто ты сам себе что-то придумал и стремишься к этому, а потом выясняется что это диагноз (смеётся).

- Где берёте своего героя? За народом любите подсматривать? Типаж брать.



- Конечно! Я сейчас ездила по Амурской области, на что зритель откликается? На то, что узнаваемо. Где это брать? Именно тогда и там, когда наблюдаешь за людьми. Если это удачно, то и роль, как мне кажется, получается, и народу нравится. Например, один спектакль мы играем 17 лет. Это считается много.

- Не могу не спросить, зритель просто не поймёт, про картину «Старший сын». Что для вас значит эта картина с высоты прожитого времени?



- Я очень долго её не признавала. Я её не смотрела, считала, что меня обманули.

- Правда?



- Все играли гениально, кроме меня. Потому что и по жизни, и на сцене, когда выпускалась, я очень подвижный человек, эмоциональный. Меня там всю как-то засупонили… Когда говорили с режиссёром Виталием Вячеславовичем, говорила, что я без матери выросла, и, как бывает, дети похожи на родителей, я хотела ближе к себе. А он мне говорит – нет. Мне понравилась фраза, которую он сказал, потом и сама её говорила, когда преподавала: вы – маленький оркестр и у каждого своя партия. А я хотела в эмоциональный унисон, как Леонов. Поэтому для меня прошло не знаю, сколько лет, прежде чем я оценила эту картину. Сейчас я её обожаю.

- Приняла.



- И к себе привыкла (смеётся).

- Можете иногда посмотреть.



- Крайне редко, когда идёт на экране.

- Всё смотрите?



- Целиком нет, не могу.

- Почему сегодня нет корневого кино – шукшинского, по Вампилову? Настоящего кино?



- Наверное, это не нужно народу.

- Как? Народ тот же.



- Нет! Ого!

- Плачет так же.



- Сколько поколений изменилось. Сейчас ценности другие что ли.

- Какие ценности? Мама та же, дочка та же.



- Дочка уже не та, все в Интернете. Сейчас практически нет общения, даже если все вместе сидят дома: каждый в своём телефоне, планшете, чём угодно. Практически не общаются. Какая сейчас музыка? Поколения меняются, но поют «Ой, мороз, мороз», «Чёрный ворон» и другие старинные песни. А не вот это вот – дын-дын-дын. Поэтому русская душа откликается на мелодичность, сейчас этого мало. Когда появляются такие песни, конечно, мы радуемся.

- А вы интернетный человек?



- К сожалению, нет. Тупенькая.

- Вообще никак?



- Нет, меня кое-чему научили. Например, общаться по WhatsApp, отправлять смс.

- Электронная почта у артистки Егоровой есть?



- Есть, но я её не знаю.

- Прекрасно.



- (смеётся).

- А зачем она?



- Роли присылают.

- А вы сможете открыть это письмо, распечатать?



- Нет.

- Кто-то есть, понимающий человек.



- Да-да.

- Сколько лет вы в МХАТе?



- С 1984 года.

- Между нами говоря, 33 года.



- Полных 34.

- Христа пережили.



- Да.

- В прошлом году здесь был Всеволод Шиловский и говорил, что МХАТа уже нет. Разносил в пух и прах.



- И тот, и другой МХАТ разносил.

- «Доронинский МХАТ» он вообще не воспринимает, не хочется повторять, что он говорил. Про ваш МХАТ говорил, что это уже не МХАТ: духа того нет, стариков нет.



- Я с ним согласна. Сейчас другой, руководитель другой.

- Какой дух сегодня?



- Даже не знаю. Я бы не сказала, что свободы. Он стал коммерческий, как «Фабрика звёзд». У нас «фабрика». Приглашают состоявшихся людей, своих не растим. Если только они в кино проявятся… Это такая политика. Театр очень успешен тем, что он очень посещаемый.

- Продаваемый, посещаемый…



- Да-да. Поэтому всё это руководством оправдывается.

- Сегодня век Интернета – границ нет. Табаков послушает интервью, скажет: Наташ, ну что ты прям, своих не растим?..



- Я говорю своё мнение.

- Не попадёт?



- Не знаю, может и попадёт.

- Не боитесь?

- Говорю, что считаю на самом деле. Пришёл Товстоногов со своей командой…

- Один почерк был.



- Конечно.

- Сегодня другой почерк.



- Театр продаваем, я там до сих пор работаю. Я всё прекрасно понимаю.

- Своё мнение всегда говорите?



- Если оно кому-то интересно. Спросят – говорю.

- Что такое толерантность? Когда задница от злости дымится, а ты улыбаешься.



- (смеётся). У меня не до такой степени, у меня ничего не дымится. Я не умная, но я мудрая. Как-то со стороны на всё посмотрю, по полочкам разложу, и всё.

- Чем мудрая от умной отличается?



- На мой взгляд, это мои размышления, умный человек – это не только природа, но и образование, количество прослушанных лекций, прочитанных книг, наблюдательность. Мудрость – это откуда-то, может быть, даже от предков, на каком-то генном уровне: ты говоришь и знаешь то, чего знать не можешь. Но почему-то ты это понимаешь. Это я так для себя расшифровала. Я считаю, что во многом я мудрая. Например, по молодости я была очень обидчивая, потом играла в одном спектакле, где была совершенно потрясающая фраза: «Обидчивость – признак недалёкости». Потому что умный человек разложит всё по полочкам, позволит этому человеку, который тебя обидел, существовать. Я научилась этому, я не обижаюсь. Если я обижаюсь, то потом сразу включаю свою мудрость и понимаю, что человек даже не знает.

- Разложила всё, переспала с этой мыслью.



- Да.

- Утром встаёшь…



- И всё. Я всё созерцаю и позволяю этому быть.

- Наталья Сергеевна, красивым женщинам взрослеть трудно?



- Во-первых, спасибо, если вы меня имеете в виду.

- Абсолютно, поэтому и спрашиваю.



- Я не представляю, какая я буду, когда я буду ещё постарше. Не представляю. Но если я захочу себе понравиться, я подкрашусь как следует, встану в нужный ракурс, сфотографируюсь и буду смотреть на себя.

- Ещё есть порох в пороховницах.



- Да-да (смеётся).

- И ягоды в ягодицах.



- (смеётся). Я не слышала о таком.

- Бывает грустно, что время идёт?



- Конечно, время удивительно быстро идёт. Бывают какие-то сожаления о том, что многого не сделано ещё, не успела, не смогла, не захотела. Конечно, бывает.

- Где брать силы, когда в твоей жизни случается страшная трагедия?



- Я не хотела бы про это говорить. Про это не хочу.

- Что хочется от жизни, кроме здоровья? Здоровья все хотят.



- Да, конечно. Во-первых, хотелось бы долголетия. Почему? Чтобы увидеть то, что там впереди. Просто интересно: как меняются люди, что новенького в жизни вообще. Во-вторых, мне кажется, что Боженька даёт долголетие людям его заслужившим. Когда я разговариваю с приятелями и спрашиваю, сколько лет родителям, а мне говорят: 80 с чем-то. Я тогда говорю, чтобы передали привет. Потому что моя мама прожила 84 года, хотя трудную, тяжелейшую жизнь. Но даётся же возможность жить. Конечно, хотелось бы ещё пожить.

- Вы поющая артистка?



- Этот стон у нас песней зовётся (улыбается).

- Серьёзно?



- Я под музыку что-то могу (смеётся).

- Можете что-то со сцену исполнить акапельно?



- Конечно.

- Не все пришли на ваши концерты, не все придут. Может быть, четыре строчки исполните?



- Да боже упаси! Никогда!

- Почему?



- Потому что, когда вы приходите в гости, а за столом сидит гинеколог, вы же не говорите: проверьте меня. Поэтому артисту не надо предлагать там, где не надо петь.

- Возразить трудно. На этой самой ноте мы скажем друг другу до свидания. Очень хочется, чтобы оно сталось. Вы тот человек, с которым хочется встретиться ещё.



- Значит, встретимся. Если хочется – встретимся.

- Это были «Простые вопросы» для народной артистки России, замечательной, талантливой, очень нашенской Натальи Егоровой. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.

