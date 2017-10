Александр Ревва @|@Михаил Галустян

Тема: о современном юморе, публике и «Нашей Раше» (повтор программы)

На кнопке ТНТ эти люди в представлении не нуждаются, потому что вы их видите на своих экранах довольно часто – Михаил Галустян и Александр Ревва.

- Здравствуйте!



М. Г., А. Р.: - Здравствуйте.

- Вы приехали с юмористическим шоу Best of the best of the best; сказали, что работаете вместе около 20 лет. Мне интересен тот момент, сколько времени вы работаете дуэтом с этим концертом?



А. Р.: - С этим концертом…

М. Г.: - В прошлом году, да?

А. Р.: - Мы в прошлом году сделали этот концерт, решили собраться.

М. Г.: - На первое апреля решили сделать концерт в «Крокус Сити Холле» и собрали аншлаг. Поняли, что, наверное, нам стоит поехать по России, чтобы показать всем эту замечательную программу.

А. Р.: - Мало того, что мы поехали по России, потом поехали по миру.

М. Г.: - В Америке были гастроли.

А. Р.: - Сделали большие американские гастроли, потом прибалтийские. Сейчас у нас будет Лондон и так далее.

- В концерте очень много импровизаций, в том числе необычных зрителей, которые ломятся на сцену. У вас было что-нибудь подобное, как сегодня в Благовещенске?



А. Р.: - Сегодня была необычная история. В Благовещенске есть одна, а то и несколько персонажей, которые сегодня выходили на сцену.

М. Г.: - Есть города, где на сцену выходят персонажи всем известные: мы с ними знакомимся первый раз, а зрители их всех знают давно. Это постоянные зрители, которые выходят на сцену на всевозможных концертах.

А. Р.: - Мы будем ждать нашей очередной встречи и, конечно, наших друзей, с которыми мы сегодня познакомились. Считаю, что это будет некая достопримечательность этого города. Почему нет? У Киркорова в Анапе есть женщина, которая постоянно приходит на концерты, он её уже знает, Алла что ли её зовут.

М. Г.: - Любимица.

А. Р.: - Да, любимица. Она выходит, показывает своё нижнее бельё: он не запрещает, охрана уже не трогает.

М. Г.: - (смеётся).

А. Р.: - Это какая-то фишка.

- Заначку оставили тут.



А. Р.: - Сегодня девушка по фамилии Ким, считаю, что это такое прям достояние.

- Когда вы сегодня показывали своих героев, мне показалось, что Бородачу аплодировали больше, чем вашему образу. У вас осталась актёрская ревность?



А. Р.: - Абсолютно нет. У каждого образа есть свой зритель. То, что мы делаем, совмещаем образы, придуманные Мишей и мной, они контактируют. В этом уникальность, фишка нашего концерта.

М. Г.: - Мы не гонимся за аплодисментами – кто их больше сорвал.

А. Р.: - Я, допустим, радуюсь, когда Бородачу хлопают больше, чем какому-то моему персонажу.

М. Г.: - А я за кулисами всё время смеюсь, когда Саша на импровизации так держит зал. Мы работаем в дуэте, поэтому зачастую я подаю патроны Саше, Саша – мне. Это работа в команде.

- У вас есть объяснение тому, почему тот юмор, который вы представляете, так лихо сменил советский и постсоветский, пришёлся по душе зрителям?



М. Г.: - Думаю, не сменил, а просто перешёл в другую форму, сублимировал.

- Вы поделили аудиторию?



М. Г.: - Это те же шутки; есть такие же падения, когда я выхожу и падаю, так же как и Чаплин. Просто немножечко другая форма.

А. Р.: - Мы стараемся показывать юмор, который будет интересен в разные времена, в том числе в технологичные. Даже если вернётся мезозойская эра, всё равно это юмор, скорее, животный, понятный и детям, и родителям, и родителям родителей. Этот юмор ближе к чаплинскому юмору, когда всё понятно. Конечно, мы иногда используем современные конъюнктурные мотивы, но в основном юмор сквозь годы. Поэтому наш юмор и победил на 55-летии КВНа, который был понятен всем. Даже некоторые животные смеются с нашего юмора.

М. Г.: - (смеётся). Я, например.

А. Р.: - Просто напросто смешно; смешно или не смешно. Вот и всё.

М. Г.: - Поймите, юмор – это вообще такой скоропортящийся продукт, плюс ко всему информационное пространство сейчас настолько большое, происходит пересыщение юмора. Очень много юмора, очень сложно стало шутить. Некоторые люди очень болезненно воспринимают юмор, кто-то избирательно смеётся над какими-то конкретными вещами. Сейчас очень популярны короткие шутки – мемы, видеозарисовки. Даже уже скетч-шоу не столь популярны, как интернет-юмор. Мы всё стараемся объединить и преподносим под соусом противоборства между мной и Сашей.

А. Р.: - К сожалению, юмор того поколения комиков, который идёт на канале Россия 1, например, он очень быстро устаревает. Зритель взрослеет вместе с этим юмором. Я недавно видел, они наверняка хотят с помощью своих каких-то технологий всё это осовременить, но всё это очень сложно. Поэтому иногда очень грустно смотреть на комика, который и монолог рассказывает с помощью старого анекдота. Всё это жалко смотрится.

- Всегда интересно узнать у юмористов, как вы понимаете, заходит шутка или нет? Проводите какие-то закрытые показы? Как это происходит?



М. Г.: - Проверяем на концерте.

- Сразу же.



М. Г.: - Допустим, сегодня мы проверили пару новых шуток. Проверили в номере Жорика Вартанова пару новостей – эта шутка зашла, отметили, эта чуть-чуть не очень, убрали. По ходу гастрольного тура мы как раз и проверяем материал.

А. Р.: - Мы делаем, как ребёнок: засмеялся человек – смешно, не засмеялся – мы эту шутку выбрасываем.

М. Г.: - Либо кому-нибудь отдаём (смеётся).

А. Р.: - Либо отдаём, и дальше уже как получится.

- Вопрос про продолжение телепередачи «Наша Russia» – будет?



М. Г.: - Да, мы планируем сделать продолжение, камбэк «Наша Russia» с новыми образами, с полюбившимися старыми образами. Хотим очень сильно крикнуть этим проектом, чтобы все вспомнили, как хорошо было жить во времена «Нашей Russia».

- Я так понимаю, что нам теперь ещё раз вас ждать.



М. Г.: - Обязательно.

- Пусть готовятся новые персонажи, которые могут принять участие в вашем концерте, всё очень интерактивно в ваших программах. Спасибо большое! Сегодня в студии были Михаил Галустян и Александр Ревва.



