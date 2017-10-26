Людмила Моногарова

Тема: детские болезни

Здравствуйте! Осень – самый опасный период для заболеваний, считают многие. Мало того что взрослые начинают хандрить с наступлением холодов, самое печальное – болеют дети. Болезни, как известно, лучше предупредить, чем лечить. О профилактике детских заболеваний, прививках и медосмотрах поговорим с нашей гостьей Людмилой Моногаровой, начальником отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области, главным внештатным педиатром Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Людмила Ивановна, что делать, чтобы наши детки не болели? Давайте сначала поговорим об общих рекомендациях, а потом перейдем к частностям.



- В структуре острых заболеваний детского возраста заболевания органов дыхания всегда находились на первом месте. Среди заболеваний органов дыхания – это, конечно же, респираторные вирусные инфекции, которые закономерно достигают своего максимума именно в осенний период. Вопрос, который очень волнует медиков – вопрос специфической профилактики респираторных вирусных инфекций.

- Что это значит?



- Когда мы говорим о специфической профилактике, то имеем в виду вакцинацию.

- Прививки – самый больной вопрос сейчас в нашем обществе.



- К сожалению, да. Потому что в последнее время появилась такая тенденция, что родители отказываются от прививок, которые определены календарем профилактических прививок, то есть от обычных детских инфекций. Это приводит к тому, что у нас снижается иммунная прослойка и увеличивается вероятность возникновения групповых заболеваний, причём достаточно серьезных. Это относится и к гриппу, и к респираторным вирусным инфекциям в том числе.

- Очень многие говорят, что мы не знаем, какой штамм вируса придёт в этом году. Я знаю даже мнение некоторых врачей, которые говорят, что сами не прививаются, потому что не знают, от чего прививаться.



- По поводу этих врачей могу сказать, что, наверное, это не истинные педиатры. Истинные педиатры на практике убеждались в том, что проведение прививок так или иначе спасает. Если не 100 % от самого заболевания, то спасает от тяжелого течения заболеваний, сопровождающихся осложнениями. А это самое страшное. Грипп страшен именно возникновением своих осложнений.

- Как вы считаете, хорошо, что стали спрашивать согласия родителей или лучше, как раньше – пришли дети в школу и их всех прививают? То есть делают, что должно, а там будь что будет. Родители боятся осложнений не от гриппа, а от прививок.



- Процент осложнения от прививок – минимальный. При любых прививках мы можем иметь реакцию – повышение температуры у ребенка, незначительное в основном, что является обычной и закономерной реакцией на любую прививку. Бояться ее нельзя. Что касается добровольности, то в настоящее время без добровольного информированного письменного согласия не имеют права сделать ни одной прививки, ни одной манипуляции, что, наверное, правильно. Потому что родители, как никто другой, знают своего ребенка. Например, накануне ребенок переболел какой-то острой инфекцией, после чего необходимо выдержать определенной период времени перед прививкой. Естественно, всё это мы должны учитывать. Другая сторона вопроса в том, вы, наверное, слышали, что Минздрав России вносил предложение наказывать родителей за необоснованный отказ от прививки. Конечно, этот момент не прошёл.

- В сентябре мы пишем отказ или согласие, а прививка, допустим, ставится ребенку в октябре. В этот период ребенок может переболеть, в чем существуют определенные сложности.



- Есть определённые моменты и сложности, но медицинские работники через учителя, классного руководителя обязаны предупредить о том, что, например, завтра или послезавтра, на следующей неделе будет проведена вакцинация.

- Я думала, что медосмотры должны проходить каждый год, оказывается, они проходят при достижении ребенком определенного возраста. В каком возрасте они обязательны? Нужны ли, если родители и так следят за здоровьем ребенка?



- Вы немного не правы, что профосмотры проводятся не каждый год. Приказом Минздрава от конца 2012 года, в силу он вступил в 2013 году, проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры всего детского населения.

- А как было раньше?



- Раньше были декретированные возраста, и в остальные годы профосмотры не проводились. Сейчас создана стройная система диспансеризации – углубленного обследования состояния здоровья ребенка.

- Они проходят в соответствии с какими-то жесткими требованиями или нет? Иногда родители жалуются, что это очень формальные осмотры. Каким образом контролирует руководство поликлиники или Минздрав, чтобы медицинский осмотр, который иногда является стрессом для родителей и ребенка, был не формальным? Чтобы заболевание, если оно есть, было выявлено.



- Наверное, случаются отдельные эпизоды, может быть, формальной организации процесса. Вообще диспансеризация проходит в соответствии с существующими порядками и стандартами. Оказание помощи при любом заболевании осуществляется в соответствии со стандартами, утвержденными Минздравом РФ. Существует перечень тех обследований, которые ребенок должен пройти в определенном возрасте. В декретированные возраста расширяется количество специалистов, которых должен пройти ребенок. Если это подростковый возраст, то присоединяются детский гинеколог, уролог-андролог, детский эндокринолог, проводятся исследования всех гормонов. Назвать это формальным обследованием нельзя. Оно достаточно глубокое, позволяющее выявить ту или иную патологию. В соответствии с нашей нормативной базой мы имеем два этапа диспансеризации. Первый – скрининговый этап, когда осматривает тот или иной специалист, спрашивает о жалобах, анамнезе заболевания, если оно есть. Тут очень важна заинтересованность родителей. Говоря о прививках и медосмотрах, мы обязаны вести речь об ответственном родительстве. Ответственный родитель обязан принять участие в этом осмотре, прийти на этот осмотр. Психологические особенности детей таковы, что они о своих жалобах ничего не скажут.

- Не будут жаловаться.



- Если ребенок – подросток, то он, естественно, скажет, что у него всё замечательно, ничего не болит. Как врач должен вести себя в этом случае – всё нормально, всё хорошо. При диагностике в педиатрии, как и в целом в медицине, во главе угла мы ставим жалобы и анамнез заболевания. Если об этих жалобах и анамнезе нам не расскажут родители, которые придут на осмотр, естественно, какие-то заболевания специалистом могут быть просмотрены.

- Потом мы говорим о формальном осмотре.



- Да. Более того, первый этап не может установить диагноз. Допустим, родители пришли и пожаловались, что у ребенка боли в животе. Специалист отмечает, что при пальпации что-то не в порядке. Дальше ребенок направляется на второй этап диспансеризации – к узкому специалисту. Второй этап предполагает более углубленное обследование, вплоть до госпитализации в стационар, если это подозрение на какую-то серьёзную патологию. Это госпитализация в стационар областного уровня – ту же областную детскую клиническую больницу.

- Результаты медосмотров потом попадают в министерство здравоохранения?



- Обязательно. У нас ведется еженедельный мониторинг проведения диспансеризации на каждого ребенка, который профилактически осмотрен. Кстати, у нас ещё существуют предварительные медосмотры перед поступлением в школу, детский сад, различные учебные заведения. Все эти данные заносятся в электронную базу данных. По сути, по детям в пределах России сформирована единая база данных состояния здоровья детей всей России. Это находится на контроле и минздрава Амурской области, и Минздрава РФ.

- Спасибо большое, думаю, ещё есть о чём говорить по этой теме. К сожалению, дети здоровее не становятся, но одно я поняла из разговора с нашей гостьей, что очень велика ответственность родителей за здоровье собственных детей. Желаю вам всем быть здоровыми. У нас в студии была Людмила Моногарова, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области, главный внештатный педиатр Амурской области. Будьте здоровы! Это были «Простые вопросы», всего доброго.

