Людмила Чаюн

Тема: реставрация старинных зданий (повтор программы)

В Благовещенске преображаются старинные здания. Например, уже изменился фасад электроаппаратного завода, где прежде размещалась городская управа. Кто решает, что будет с обновленной стариной, а также о секретах реставрации мы поговорим с Людмилой Анатольевной Чаюн, архитектором.

Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Вы довольно известный человек, который в Благовещенске приводит в чувство исторический город. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня зданий находится на реставрации?

– В этом году где-то четыре, и еще пятый на подходе – это мещанская управа.

– То есть это здание бывшей городской управы?

– Здание бывшей городской управы, школа трехсотлетия дома Романовых, потом телефонная станция и дом Людерс.

– Это много – четыре?

– Четыре – я считаю, что очень хорошо. Кода-то у нас одно здание было, в течение нескольких лет, несколько лет у нас вообще пробел был по реставрации памятников. Даже просто каких-то ремонтных работ на памятниках не велось. Но вот тот год, этот год, это уже, как говорится, бум пошел на реставрационные работы по памятникам, вообще на какие-либо работы на памятниках.

– Отчего зависит? Кто стимулирует этот процесс?

– Вообще-то должен стимулировать сам собственник, который отвечает за это здание, он должен следить за зданием, за фасадом здания, за кровлей здания, за инженерными коммуникациями. То есть, это все в руках собственника. Но большей частью мы эксплуатируем здания нещадно на все 100% и при этом не хотим ни копейки вкладывать на то, чтобы оно существовало еще немало лет.

– И тогда приходит штраф, например?

– Да, и тогда у нас есть государственная инспекция по охране памятников, которая ходит, смотрит на все памятники, которые там стоят на учете, делается там, не делается, и выставляется предписание. Я когда начинала работать, я вообще смотрела на все эти объекты из кирпича и думала, что это все, как говорится, в забытье и утрачено до такой степени, что вообще невозможно восстановить. Я даже вычерчивала все конструкции из бетона, чтобы залили, установили и отштукатурили, но хотя бы так. Но на одном объекте мне каменщик говорит, а я вот попробовал, выточил.

– То есть есть люди?

– Да, есть такие люди, это должно быть желание самого человека – восстанавливать.

– Если говорить о том же электроаппаратном заводе, об этом здании, со стороны улицы Богдана Хмельницкого, там есть заложенные оконные проемы. Должны ли быть они открыты впоследствии?

– Я просмотрела фотографии, очень много фотографий, начиная, наверное, с момента постройки здания и до сегодняшнего дня, проанализировала их. Во-первых, как у меня сам заказчик говорил, да он тут маленький, пусть они будут заложенные, показывает на историческую фотографию, которая одноэтажное здание торговых рядов, а я ему тут же показываю здание торговых рядов двухэтажное с большими оконными проемами и, спрашивая: мы на каком этапе восстанавливаем: до 1912 года или после 1912 года? Потому что в 12 году была перестройка торговых рядов, и она видимо, не завершилась из-за революции, но она была. Но после 1912 года, она уже была двухэтажная, но конечно заказчику хочется, чтобы было два этажа, а не один этаж.

– Там же сейчас сплошной цех просто?

– Там два этажа, большой цех.

– Очень высокий потолок.

– Вот в той части, там два этажа. Он говорит, конечно же, после 1912 года. Я говорю, ну тогда мы разбираем низ, и показываю ему фотографию, я нашла фотографию 1925 года этой площади и оконный проем до самого низа. То есть окна будут разбираться, но это не все сразу, это, как говорится, все равно поэтапно будет делаться и будем до конца доходить до того, как мы решили. Эти фасады восстановить, дальше, там еще и кровля должна быть восстановлена и отмостка должна быть восстановлена в соответствии, потому что здание уже ушло глубоко в землю. Оно не просто ушло, его просто постепенно засыпали, у нас же тротуар, асфальт постепенно кладут, пирог вот этот дорожный, не утруждаясь тем, что его надо б убрать…

– А должны, кстати, убирать? Вот на Ленина, 113, заложили тротуары так, что колодцы остались внизу.

– В принципе, должны, то есть, все это дорожное покрытие должны убрать, утрамбовать и потом уже укладывать новое и это одно. И второе – сами дороги должны выполняться точно также. Мы же тротуары делаем чуть выше относительно дорог. У нас сначала выполняют дороги. А потом уже начинают поднимать тротуары, и в это время у нас все здания оказывается по уши ушли в грунт, хотя они не уходят. Мы их засыпаем.

– Это городская проблема.

– Это вообще большая городская проблема, ее нужно решать комплексно, не только с одним зданием, а полностью с кварталом. Вот ремонтные работы проходят по дворам жилым, и говорят: вот здесь сделаем дворик, здесь сделаем дворик, а потом жители возмущаются, что третий дворик, который не ремонтировали, весь затоплен, потому что всю воду туда согнали.

– Ну да, конечно. Были ли случаи, когда собственник купил здание с исторической нагрузкой и отказался, не смог, не потянул?

– Конечно же, есть, несколько таких было. Вот почтовая телеграфная, когда собственник , который первый купил у Связи это здание, увидел сначала стоимость проектных работ, а потом общестроительных, нашел другого человека, который купил это здание, довел его до конца. Также и телефонная станция: сделал собственник один просто фасад красивенький и на этом остановился, потому что дальше он его не мог сдать, нужны соответствующие документы, нужны соответствующие работы довести до конца.

– Очень хочется спросить у вас ваше видение. Человек, который работает над восстановлением истории Благовещенска. Что бы вы хотели видеть в этих зданиях впоследствии? Ну, понятно, у собственника там свои интересы, но тем не менее.

– Да, у всех собственников свои интересы.

– Офисы, торговые площади, наверное, в основном.

– Я хочу сказать, что все исторические здания мы сейчас приспосабливаем под определенные функции. То есть, то, что было у них предначертано с самого начала строительства. Наверное, ни одного такого здания нет, кроме школы. И то, школа была одна, а там другая, и так далее. И, по сути дела, всегда интересно зайти в это здание мне и узнать историю его. И, тем более, для собственника. Когда мы выполняем проект, просматриваем все архивные документы, делаем пояснительную записку, поэтапно все фотографии, которые собираем, складываем туда, в пояснительную записку. То есть в принципе для собственника можно организовать хороший или стенд, или еще что-нибудь при входе в здание, ну вот пока я ни одного такого объекта не увидела.

– В Москве так практикуется, я видела.

– Вот видите как, прекрасно. Чтобы хоть в одном восстановленном здании была какая-то историческая зона. Хотя, посмотрим, вино-водочные у нас кругом открываются, и у них везде на фасадах вот эти исторические фотографии.

– Удивительное сочетание.

– Да, непонятное сочетание, то ли хотят сказать, что у нас до революции был сплошной шабаш, водка лилась, то ли хотят сказать, что вот смотрите какая у нас история. Ну, непонятно, вот. Это одно, второе, ведь очень многие здания приспосабливаются под офисы и так далее и тому подобное, даже тот же электроаппартный завод – у него оказались огромнейшие пустые площади по первому этажу. Я когда в позапрошлом году там начинала работу, зашла туда, цеха стоят, людей нет, станки стоят. Но я хочу сказать, есть такой стиль – лофт в интерьере промышленный, в принципе можно обыграть, все это обыграть и выполнить то ли галерею, то ли музейную экспозицию, тем более у завода самого есть материалы по истории завода. Можно было бы для обозрения людей выставить. Можно соединить музей, кафе какое-то, зона для общения, все это можно сделать, главное, чтобы у заказчика было желание. Вспомните – в Лондоне ТЭЦ переделана в музей. Да великолепно, там я ходила по этому музею, удивлялась, ну надо же сообразили сделать именно эти помещения под музей.

– Скажите, пожалуйста, очень интересные экскурсии вы проводите по чердаку музейному, а что в ближайшее время будет?

– 7 сентября будет в 7 часов вечера тоже экскурсия, приходите, буду рада всех видеть. Чердак большой, все разместятся, расскажу то, что могу и что знаю.

– Спасибо. Людмила Анатольевна Чаюн, архитектор, которая восстанавливает исторический облик Благовещенска, сегодня была в студии. Я думаю, что стоит сходить на подобную экскурсию, потому что наша программа ограничена 10 минутами, а там почти час. Спасибо.