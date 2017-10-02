Ефим Шифман

Тема: роды без боли (повтор программы)

Около трехсот анестезиологов-реаниматологов, которые специализируются, в том числе, в акушерстве, соберутся в Благовещенске на форум «Теория и практика», который проведет достаточно именитый специалист. А именно – президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Ефим Муневич Шифман сегодня у нас в студии.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, Наталья.

– Очень интересно, я думаю, нашим специалистам услышать ваши рекомендации, но вот для начала хотелось бы спросить: вы познакомились уже с ситуацией в Амурской области?

– Текущее состояние дел нам знакомо по общению с нашими коллегами, но мы намеренны здесь, на месте, в течение двух дней более плотно ознакомиться с ситуацией.

– Врачи как учителя: они все время учатся всю жизнь. Я хотела бы все-таки спросить, к сожалению, в Амурской области фиксировался случай женской материнской смертности, но, не все хорошо, наверное, как и везде. Почему это случается? Ведь и много оборудования приходит, и говорят о высокотехнологичной помощи и всяческом развитии, вот именно в технике. Почему это случается?

– Дело в том, что с материнской смертностью идет постоянная борьба и не только в Амурской области и не только на территории нашей страны.

– Это такой ключевой показатель.

– Да, это ключевой показатель, но, к сожалению это было и это есть. Я могу привести только для того, чтобы было понятно, что эту проблему не удалось пока победить, среднюю цифру в мире. В мире до 2013 года ежегодно погибало около шестисот тысяч женщин в год, от причин, связанных с беременностью и родами. Я и в других своих выступлениях и в работах, которые мы пишем, упоминаю, что в России снизилась материнская смертность, если рассматривать концепцию прошлого года, 2015 года, снизилась в среднем на 48, на 50 процентов. Это великое достижение.

– Но, тем не менее, случаи регистрируются.

– Да, и сейчас поставлена задача, и она пока успешно реализуется в том, чтобы это снизилось еще больше. Но есть, конечно, и неуправляемые факторы, те случаи, когда случается катастрофа, случается неприятность непредвиденная, и на которую повлиять практически невозможно. Эти случаи действительно остаются.

– В России сейчас происходит масштабная оптимизация вообще лечебных учреждений, в том числе и родовспомогательной службы, когда закрываются родильные дома, беременные едут, порой, за сотни километров. И не наездишься-то много, да. С этим моментом что сейчас происходит?

– Беременная обращается в родильный дом, где происходят десять родов в год, маленький родильный дом, который расположен поблизости ее небольшого городка, деревни. Там нет опыта ведения таких женщин.

– То есть вы считаете происходящую тенденцию нормальной?

– Да, она нормальная, безусловно, в начале этой тенденции были перегибы, но я бы хотел еще раз подчеркнуть, что создание крупных центров при многопрофильной больнице позволяет круглосуточно наблюдать и оказать помощь той беременной женщине, которой не может быть сделана в двух шагах от ее дома или в соседнем райцентре. Другое дело, что на этом первичном этапе должен проводиться тщательный отбор, кого направить рожать в случае возникновения родов вот в это место, а кого в другое. Поэтому в основе этой концепции лежит создание многоуровневых лечебных учреждений. Мы вышли на создание лечебных учреждений первого, второго, третьего уровня. В зависимости от состояния женщины, она получает рекомендацию заранее быть госпитализированной в учреждение то ли первого, то ли второго, то ли третьего уровня для того, чтобы ей там оказали адекватную помощь. Сейчас сделан достаточно серьезный прорыв, я бы сказал, в телемедицине. Это вторая часть проблемы, может быть, которую вы не озвучили, но с вашего позволения я скажу. Телемедицина – это то направление, когда врач у постели больной, которая погибает, консультируется со мной в Москве, будучи откуда угодно. В Москве днем и ночью у нас создан…

– Да, в любое время суток?

– Да, в любое время суток.

– То есть это уже работает?

– Работает, и мы даем совет этому врачу, мы можем посмотреть рентгенограмму, мы можем посмотреть электрокардиограммы, и так далее.

– Что вы хотите рассказать на этом форуме амурским анестезиологам?

– Принципиально – это ознакомить и обсудить с амурскими акушерами-гинекологами и анестезиологами-реаниматологами, а мы являемся уникальным форумом по стране, который собирает в одной аудитории представителей этих двух специальностей, с теми новыми клиническими рекомендациями, которые разработаны под руководством нашей ассоциации, при участии нашей ассоциации, но, самое главное, утверждены министерством здравоохранения Российской Федерации. Другими словами, если упростить ситуацию, это рекомендации буквально на каждый случай, на каждый критический инцидент.

– То есть, памятки такие, инструкции?

– Да, но сегодня памятка объемом уже почти тысячу страниц. Но да, учить и читать – это не приятное чтиво, но мне очень понравилось, что такая памятка, например, находится в перинатальном центре на столе в каждом отделении, в родильном зале, и врач в любое время дня и ночи может ее открыть и хотя бы посмотреть, для того, чтобы увидеть точную схему своих действий с этим документом. Этот документ написан кровью.

– А вот интересно, кто-то будет проверять, прочитал эту памятку врач или нет?

– А вы знаете, будет проверять, и очень сильно, потому что мы бы никогда не брались за такую большую работу для того, чтобы это был эпистолярный жанр или чтобы это было приятное чтиво на ночь. Дело в том, что контролирующие организации, такие как Росздравнадзор, более серьезные контролирующие организации в случае неприятности. И такие инциденты уже есть по стране. В первую очередь смотрят, а в лечении этой ситуации соблюдались эти положения или нет, и если не соблюдалось хотя бы одно положение, то вопрос уже ставится иначе. Это в плане ответственности за эти клинические рекомендации.

– Если говорить об обезболивании, в одном из интервью вы сказали, что боли, которые испытывает роженица при родах без обезболивания – это сравнимо с ампутацией пальца наживую. В нашей стране роженица имеет право на бесплатное обезболивание?

– Я знаю о чем вы говорите, вернее, догадываюсь, потому что в некоторых регионах была такая практика, попытка взимать плату например за эпидуральную аналгезию. Это противоречит закону. Мы это объясняем везде, и я бы хотел, чтобы наши слушательницы, их мамы, их мужья понимали: за эту процедуру никто не имеет право взимать деньги. Женщина имеет право быть обезболенной. На сегодняшний день себестоимость этих видов обезболивания настолько минимальна в общей концепции расходов, что даже ставить вопрос о том, что они могут быть платными, не правомочен и с точки зрения 323 Федерального Закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» и с точки зрения конституционных прав и так далее. Крики в родзале женщин, я считаю – показателем очень низкой квалификации лечебного учреждения. И учу всех своих учеников именно этому: женщина должна рожать улыбаясь. Если у них есть противопоказания к тому или иному виду обезболивания, например, не всем можно делать эпидуральную, есть женщины, которым ее делать нельзя в силу их здоровья.

– Да, а почему?

– Вот пример, если у женщины плохой анализ крови и там мало тромбоцитов, есть такие кровяные тельца. Эпидуральную аналгезию делать опасно. Но есть и другой способ обезболивания: лекарственная терапия, ингаляции различных газов. Все это не действует плохо на ребенка.

– Обо всем об этом вы будете и рассказывать на форуме?

– Очень подробно, два дня и не только я один, а еще шесть профессоров из Москвы и Санкт-Петербурга моих коллег, которые приезжают для того, чтобы обсудить здесь эти вопросы.

– Спасибо большое. Мы сегодня разговаривали о том, как победить боль в таком нелегком деле, как роды. Мы сегодня разговаривали с президентом Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Ефим Муневич Шифман был в студии – человек, который учит по всей стране врачей, как побеждать боль. Спасибо.

– Спасибо вам.