Тема: о голливудском кино

Лично для меня этот человек стал большим открытием. Надеюсь, что и для вас эта программа тоже станет большим открытием. Сегодня в студии Игорь Жижикин.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Открытие в том, что я с удивлением узнала, что вы не только актёр, но ещё и воздушный гимнаст. Вы участвовали в мюзиклах в Лас-Вегасе, Голливуде; про Америку знают многие. Сегодня хотелось бы поговорить о такой обширной биографии. Поговорим о сериале «Мурка», который весной вышел на экраны. Вы сыграли Тараса Коршуна, такого плохого парня. Плохие парни нравятся вам или режиссёры выбирают вас?



- Наверное, и то, и другое: и мне нравится, и режиссёры меня выбирают, так видят. Причём не только плохим, хотя зачастую – да.

- Я ознакомилась с вашей фильмографией: сначала очень много американского кино, сейчас – очень много российского. Вы ушли с американского рынка или остаётесь в обойме?



- Нет, я работаю на американском рынке. Сейчас выйдет два больших голливудских фильма, их закончили снимать в этом году. К концу года или в начале следующего выйдет пара больших голливудских проектов.

- Как удаётся совмещать? Я смотрела, например, в 2012 году – три американских и семь российских фильмов. Могут графики сдвинуться.



- Для этого существует агент, чтобы разруливать подобные ситуации. На самом деле это не так сложно, как кажется. В каждом фильме это же не главные роли, где я задействован от начала и до конца. В каких-то фильмах задействован на несколько дней, в каких-то – больше, в каких-то – меньше, поэтому всё успеваешь сделать. Думаю, все актёры так работают, особенно те, у кого театральные работы – ты ещё и с театром ездишь на гастроли. Это нормально. Я работал в цирке, мюзикле – там нагрузочка была побольше, поэтому я человек подготовленный. Когда я работал в мюзикле, у меня был один выходной в неделю, в Лас-Вегасе, 6 лет играл главную роль. По два спектакля играл каждый день плюс репетиция. Практически целый день ты находишься на сцене в театре.

- Что было сначала: американское или российское кино?



- Американское.

- Путь к американскому кино занял 15 лет?



- Я приехал на гастроли в Америку, с цирком дальнейшей работы не было. Виза у меня была, поэтому я посчитал, что могу попробовать себя в Лас-Вегасе. В этом городе в каждом казино идут какие-то шоу, и не по одному. Посчитал, что могу попробовать найти себя в этом городе, что я собственно и начал делать. Что касается трудностей, во-первых, в те годы они хоть и были, но ты их особо не ощущаешь, потому что есть интерес.

- Спасли на лавочке?



- Ну и что? В Лас-Вегасе жара в 50 градусов. Поспал чуть-чуть на лавочке, пока негде было.

- Чуть-чуть – это сколько?



- Не помню, какое-то время. Я не считал. Когда тебе интересно, ты учишь язык, видишь новые вещи, каждый день ходишь в казино. Я искал работу, искал, где поесть, но это было не так плохо, насколько я был захлёстнут этим интересом.

- Изменили бы вы что-нибудь в своей жизни?



- Может быть, возможно, скорее всего, пошёл бы обучаться актёрской профессии чуть раньше, чем это случилось. С другой стороны, абсолютно не жалею: у меня всё складывалось так, как складывалось. Слава богу, я всегда делал только то, что мне нравится. Многим эмигрантам, которые приезжают в Америку, приходится так или иначе сесть в такси, потому что нет денег, или ещё что-то. Единственное, в самом начале, когда только приехал, чистил там бассейны за совершенно небольшую денежку, чтобы были средства на пропитание. Но мне это не было в тягость. Я всю жизнь там прозанимался плаванием, спортсмен, поэтому бассейн для меня – что-то родное. Дальше всё шло так, не знаю, может быть, кто-то невидимой рукою помогал. Я хотел попасть в какое-нибудь шоу в Лас-Вегасе, попал в самое лучшее, стал солистом. Через несколько лет увидел Cirque du Soleil, захотел работать там, они меня взяли. Потом увидел кино и понял, что хочу быть актёром, и стал актёром. Всё потихонечку. Хотел переехать в Лос-Анджелес – и я переехал. Конечно, были неудачи, много всего, но в основном…

- В основном это труд.

- Наверное, когда человек чего-то хочет, он этого добивается.



- В одной из фестивальных программ мы общались с Андреем Чадовым, он говорил об опыте, участии в западном кино: что там всё очень чётко, все работают профессионально. Какой опыт вы оттуда принесли?

- Там всё более дисциплинировано. Потому что существуют профсоюзы за каждым актёрским цехом и прочим. Они следят за работой, её качеством, скоростью. Это же фабрика с вековым опытом.

- В двух фильмах, которых снимаетесь сейчас, какие роли играете?



- В одном фильме, достаточно позитивном, в главной роли Джерард Батлер и один из продюсеров этого фильма. В этом фильме с ним у меня столько батальных сцен, драк, что после съёмок я был весь синий. Весь. Ноги, всё тело, руки в синяках, потому что там центральный бой русского спецназовца, его играю я, и американского спецназовца. У нас был с ним бой, мы его снимали трое суток – в лесах, на камнях, в горах. Мы друг за другом гонялись, это было просто убийственно. Мы падали с деревьев, обрывов…

- То есть он тоже синий (смеётся)?



- Да, абсолютно. Думаю, это того стоит. Фильм выйдет на экраны, тем более с Джерардом Батлером, его все обожают. Это некое противостояние американцев и русских.

- Опять противостояние.



- Сначала противостояние, которое затем переходит во взаимную помощь. Я не могу рассказывать все секреты.

- Не повторяется образ плохого русского парня?



- Русского военного. Что значит плохого? Идёт противостояние держав, и тут не может быть плохих или нет. Одни военные воюют с другими, вот и всё.

- Честное кино.



- Хороший военный – который не стреляет, патроны в карман прячет и стреляет холостыми? Поэтому один воюет за свою державу, другой – за свою. Во втором фильме привлечены русские артисты, когда я начинал, этого совсем мало было. Фильм очень хороший, позитивный о группе албанских полицейских, которые спасают Албанию. Это очень круто.

- В российский прокат это выйдет?



- Конечно. А зачем вы думаете они берут в голливудское кино русских? Чтобы прокатать здесь.

- Сейчас говорят о квотах, которые хотелось бы ввести на отечественном рынке. Что вы об этом думаете?



- Ничего не думаю. У нас столько всяких вводилось, выводилось, но пока мы, к сожалению, слишком медленно двигаемся. Я не знаю. В американском кино нет никаких санкций, квот и запретов. Там жизнь, какая она есть. У нас почему-то…

- Всё пытаются регулировать.



- Или регулировать, или рассказать чуть по-другому. Не по истории… Бывает.

- Спасибо большое! В студии сегодня был Игорь Жижикин, актёр театра и кино. До свидания.

