Тема: о моде сезона осень-зима 2017

Что будет модно в этом сезоне – осенью и зимой: горошек или рюшечки, приталенные или свободные платья, об этом рассказала амурчанам Светлана Черемных, дизайнер, которая приехала из Пекина, чтобы показать свою коллекцию.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Очень приятно, потому что родом вы из Амурской области, сейчас работаете в Пекине. Путь в дизайн состоялся не сразу. Расскажите, как это было?



- В дизайн я пришла не сразу. На самом деле моё увлечение дизайном началось ещё с детства. Как не банально это звучит, но сначала я шила на кукол, потом на своих подружек, потом на себя. Постепенно я пришла в свою профессию.

- В Благовещенске вы дизайн не постигали?



- Нет, здесь я постигла знание английского и французского языков. В дальнейшем моя судьба сложилась так, что я уехала в Австралию. Там я закончила австралийский колледж по специальности «Дизайн одежды», потом у меня был канадский колледж по аналогичной специальности и британский университет по той же специальности. То есть я прошла целый цикл. Считаю, что профессии дизайнера нельзя научиться и всё. Как врачи постоянно учатся, так же и мы постоянно учимся, следим за трендами.

- Как вы за ними следите?



- Есть специальные трендовые агентства, которые задают тренды на год вперёд, а все дизайнеры им следуют.

- Есть правила, которые определяют будущий сезон?



- Совершенно верно. Есть определённые правила, которым мы следуем и создаём одежду. По большому счёту мы ничего не придумываем, только следуем.

- Где эти правила? Они где-то печатаются или вы ездите на показы?



- Конечно, в Пекине я посещаю показы. В данный момент идёт Неделя китайской моды. К сожалению, в этот раз я на неё не попала. Есть определённые сайты, где эти тренды выставляются, печатаются. Есть книги, которые называются трендбуки. Любой дизайнер может их приобрести и быть в курсе всех новинок моды на год вперёд.

- Есть какая-то тройка-пятёрка мировых дизайнеров, которые задают тренды?



- Конечно, они и задают.

- А кто это?



- Есть небольшая «кучка» дизайнеров, наши знаменитые дизайнеры, они и задают нам направление, куда двигаться на год вперёд. Есть темы, тренды, которых порядка 10-20 наименований, можно выбрать для себя любое, которое ближе.

- В Благовещенске в рамках «Амурской осени» вы показывали свою коллекцию «Осень-зима–2017-2018» – авторская коллекция, которая называется «Русский акцент».



- Да.

- Было много красного, цветы сине-красные, пальто, платья.



- Жакеты, брюки.

- Расскажите, что модно? Вы отражаете современные тенденции?



- Конечно, я, как и любой другой дизайнер, следую им, иначе мне успеха не видать (смеётся). В своей коллекции я попыталась выразить не только современные тренды, но и своё видение моды. Думаю, мне удалось. Посмотрим, как это будет восприниматься зрителями, покупателями и теми, кто будет носить мою одежду.

- Какие тренды в этом году?



- В этом году очень большой тренд, который продолжается с прошлого года, – искусственный мех.

- Интересно, с чем это связано?



- Во-первых, производство достигло такого уровня, что искусственный мех иногда даже лучше, чем натуральный смотрится. Поэтому дизайнеры его везде используют, потому что он гораздо дешевле и практичнее, экологически дружественнее.

- Защита животных.



- Да.

- Искусственный мех, а цвета какие?



- Моя коллекция называется «Русский акцент», соответственно красный цвет – традиционно русский. Поэтому я попыталась транслировать эту идею не напрямую как русского стиля, русской одежды, а провела через призму своего вдохновения, своего восприятия мира.

- Вы стараетесь больше придерживаться особенностей национального русского стиля либо идете на сделку, ведь коллекция ориентирована на китайского потребителя?



- Мне всё равно. Эта коллекция навеяна какой-то ностальгией. Прожив столько лет в Китае, я не первый дизайнер, который обращается к русскому костюму, мне захотелось чего-то такого нашего национального. Чего-то красного, идеи с мехом, шапочки в стиле а ля русские боярыни. Может быть, наоборот, это какое-то противоречие: от долгой жизни в Китае захотелось чего-то русского.

- Коллекция, которая была показана, прет-а-порте́ или высокой моды?



- Нет, прет-а-порте́ – это коммерческая коллекция.

- Носимые вещи.



- Да.

- Они будут продаваться в Пекине?



- Да, скорее всего, там.

- Вы сказали одну интересную вещь: «Если не буду следовать трендам, успеха мне не видать». Неужели это следование предопределяет коммерческий успех? Люди же не знают, что было написано в трендбуке.



- Люди не знают, но так как моду задают дизайнеры, создавая моду на год вперед, поэтому они, начиная свою коллекцию, изучают, какие тренды будут модными на следующий год. Мода не спонтанна, она запланирована. Нам кажется, что у дизайнера полёт мысли, он ушёл в какую-то сторону, сделает что-то невероятно креативное. На самом деле нет, всё это уже известно заранее, что будет модно. Если мы отклонимся от этих трендов, то, скорее всего, коммерческий успех будет провален.

- Как себя чувствует русский дизайнер в Пекине, где всё намешано и очень много конкурентов?



- Прекрасно чувствует. Думаю, там даже нет такого деления: русский или китайский дизайнер. Китайцы очень дружелюбные люди, они, наоборот, стараются у тебя чему-то поучиться. Может быть, со стороны это будет казаться плагиатом, что они у тебя воруют идеи, но в мире моды слово «плагиат» использовать бессмысленно. Идеи витают в воздухе, в любой коллекции можно узнать какие-то свои идеи, но это тренды, которые задают известные дизайнеры.

- Вы спокойно относитесь к тому, если видите такой же костюм в другой витрине?



- Абсолютно спокойно. Может быть, даже где-то скажу, что это моя идея, даже хорошо.

- Уже были такие ситуации?



- Иногда сталкиваюсь.

- Вы продаёте одежду в магазинчике?



- Нет, в Китае все продают онлайн.

- Вы планируете выходить на европейский рынок? Китай, по сути, поставляет вещи в Европу.



- Сейчас такая тенденция, что все хотят выйти на китайский рынок.

- Наоборот.



- Всё поменялось. В прошлом году, если не ошибаюсь, Валентино сделал специальную коллекцию для китайского рынка. То есть с учётом особенностей, вкусов, размеров.

- У вас было время прогуляться по Благовещенску. Как одеваются наши люди?



- Хочу сказать, что неплохо. Чувствуется стиль, определённый уход от китайского рынка, вы понимаете, что я под этим подразумеваю.

- Ширпотреб.



- В формате нашего города, как бы мы этого не хотели, в какой-то мере Китай задаёт моду: что привезли, то мы и носим. Сейчас тенденция немножко меняется в лучшую сторону. Людям, видимо, уже очень надоели китайские вещи, изделия китайских «дизайнеров».

- Судя по тому, что писали, о гостях «Амурской осени», которые покупали себе одежду в наших бутиках. Наверное, это чего-то стоит. Спасибо большое! В студии была Светлана Черемных, дизайнер родом из Благовещенска, которая успешно работает в Пекине, основатель собственной линии одежды, профессор университета Raffles Academy, член Союза дизайнеров России. До свидания.

