Елена Черепкова

Тема: участие девочки в проекте (повтор программы)

Девушка из Белогорска Александра Сементина прошла отборочные туры в популярный телепроект на канале НТВ «Ты – супер! Танцы». И вот буквально в одну из ближайших суббот мы можем увидеть ее уже в эфире федерального телеканала, и она может получить приз зрительских симпатий, если мы поддержим ее интернет-голосованием. Но, в принципе, это не главная тема сегодняшней программы, а интересен путь к этому проекту, он был очень интересен. Елена Михайловна Черепкова сегодня в студии, мама.

– Добрый день.

– Добрый день.

– Я могу сказать, что приемная мама, наверное, это не будет таким раскрытием частной жизни, потому что на самом деле именно об этом сегодня будет наша программа. Расскажите, как все происходило, как вы познакомились, как началась ваша семья?

– Ну, начнем с того, что шесть лет назад я устроилась в детский дом. Я веду танцы, пришла помочь деткам раскрепоститься, пришло ко мне много детей, человек тридцать девочек, но у каждого своя пластика. Из кого я заметила сразу ребятишек, у Саши была пластика совершенно другая, она у нее была спортивная.

– То есть сначала вы заметили талант, да?

– Да, талант, да.

– А потом уже получилась семья.

– Конечно, через два года почти семья получилась.

– У вас есть дети свои?

– Свои, да, двое детей. Дочери тридцать один завтра будет, сыну двадцать семь.

– Так, и вот еще Саша, а еще есть приемные дети?

– Света. Еще Света.

– Двое детей. Все талантливые?

– Все талантливые. Ну, расскажем о Саше. Когда заметила ее пластику, я ей предложила, так как я бывший акробат, я ей говорю: Саш, давай я с тобой позанимаюсь по гимнастике. Я ей показала элементы, которые я от нее хочу видеть, я до сих пор на шпагате сижу.

– Как здорово!

– Да, вот и говорю: Саш, так как я акробатикой занималась парной… знаете?

– Нет, расскажите.

– Вот когда лежит девушка, называется сила, сверху вертушка крутится, да, видели, когда подбрасываем их, на ногах крутим.

– А, кадушечка такая.

– Да, вот я этим и занималась раньше, я ей предложила: давай я тебе буду крутить, вертушкой ты у меня будешь. Ей очень понравилось, она меня уже даже в дверях встречала, потому что настолько ей нравилось. Заметила талант у ребенка, потом мы с мужем свозили в цирковую студию ее, показали. Там конечно у ребенка столько восхищения было и, ну, буквально, через год, мы с мужем так подумали.

– Сколько лет вы уже вместе живете?

– Пятый год.

– Сейчас уже такая семья, уже такие родные люди?

– Родные.

– Мы разговаривали перед программой, вы даже сказали: да я не приемная, я уже мама.

– Я уже мама, да. Я уже просто мама.

– Ну, танцы получается, взялись то не случайно. Вот от вас.

– Не случайно.

– Вы такой преподаватель. Несмотря на то, что она и занимается в студии, да?

– В студии цирковой, да, сразу ее отправила туда. Мы попали на проект, когда у меня было три девочки, которых я вывела на проект. То есть я в детском доме работаю, у меня там девочка Гладышева Виктория, своя Света, она занимается, она очень хорошо танцует восточные танцы, я подала три заявки. То есть на Вику подала, на Сашу подала и на Свету. Света отсеялась сразу, потому что танцев много, Вика – тоже я с ней занимаюсь гимнастикой. Вика вышла самая первая в этом проекте, мне позвонили и сказали сразу, что Гладышева Вика вышла. Я говорю: а мои девчонки? Они такие: Ну, мы еще не знаем, мы еще до буквы «С» не дошли.

– То есть Саша не единственная ваше протеже вот на этом проекте?

– Нет. И мне потом звонят и говорят: Саша вышла. Я сразу растерялась. Я вначале честно скажу, я в Москве не была, куда ехать, что ехать. Я сказала, все равно мы едем, Саш. Мы поехали. То есть нам пришли билеты, бесплатные билеты, Свету я с собой взяла. Так как мне не с кем было Свету оставить. Вот, мы полетели туда, такси нас встретило, все устроили, вы знаете вот настолько это было замечательно. Саше понравилось сразу все.

– Как сейчас будут развиваться события? Саша находится в Москве, съемки идут, по субботам показывают эфиры.

– Показывают, да.

– Еще не было ее в эфире?

– Не было ее еще.

– Ну а дальше, вот как будут развиваться события. Вы с ней общаетесь?

– Общаемся, ну конечно, а как же.

– И что дальше будет? Отборочные туры продолжаются?

– Да, будут отборочные туры. В середине октября где-то будет отборочный тур. Если она проходит этот отборочный тур, она остается дальше, если не проходит, она выбывает.

– А кто учил ее, кто ставил номера, это же постановочные видимо номера же, правда?

– Сейчас там она, то, что она танцевала здесь, там не принимается, там все ихнее только.

– А как это? Кто там помогает?

– Кстати, с ней занимается Данила Ситников – это тоже международный хореограф. Он тоже знаменитый, там уже неважно чем. Вот настолько много, она говорит, там человек десять хореографов у них, потому что там каждое направление. Кто-то ближе к восточному танцу, кто-то ближе к русскому народному, там был мальчишка, показывали, он вообще азейрбаджанец, там тоже, согласитесь, русский народный ему не поставишь, это тоже надо, чтобы кто-то с ним занимался именно его направлением. Там очень много, народу было 145 человек, сейчас пусть человек сорок отсеялось.

– Когда ждете домой ребенка?

– В январе.

– В январе. А, то есть такой долгосрочный проект? Ну, если все там удастся?

– Да, если она все проходит, то в декабре, в конце декабря только финал будет.

– Что можете сказать приемным семьям, которые взяли детей, потому что есть такая вот одна сторона, и она подтверждается иногда, что детей берут ради денег.

– Много таких.

– А вы таких видите?

– Да вы знаете, вот честно вам скажу..

– В детском доме же работаете, бывает?

– Вижу. Понимаете, если взяли ребенка, нормального ребенка, учится на 4-5, и буквально через несколько месяцев ему поставили вид, знаете что такое вид?

– Нет.

– Это когда ребенок коррекционник становится. Вот как можно, ребенок учился 4-5…

– А, то есть испортилось поведение, успеваемость?

– Да, понимаете, для того, чтобы вид поставить, это довольно-таки долгое время надо, выявление всего. А здесь прям сразу, раз.

– Бывает такое?

– Очень часто, да.

– Есть такое, что дети просятся назад?

– В детском доме?

– Да.

– Ну, у нас нет таких детей, которые были в семье, а потом вернулись в детский дом. Когда были в приемной семье и вернулись в детский дом, таких детей к нам не посылают. То есть, у нас нет таких детей.

– Вы не знаете о том, просятся они или не просятся?

– Да. Ну, можно сказать, что я не знаю. У нас детки, которые именно с семьи, они же проходят долгий этап, они в семье были, потом они попадают в приют, потом они в распределители попадают, потом только их распределяют по детским домам.

– Ну, наверное, такие случаи бывают. Ну, все-таки, что можете сказать приемным семьям, когда они принимают решение взять ребенка в семью?

– Ну, наверное, нужно не на материальную сторону смотреть, а смотреть, у меня есть дети в детском доме, которых берут домой и начинаю разговаривать, кто вот берет..

– Это временные такие, да? Каникулы, выходные?

– Да, ну вот есть, которые хотят, например, взять и объясняю: вы понимаете, что, например, вот этот ребенок талантливый, нужно туда-то идти, далеко не будем ходить. Сашу мою возьмем. Сашу взяла, ну как бы семья взяла, я ее еще когда не забирала, когда она была в детском доме, они привели ее ко мне на занятия, я разговариваю с этой мамочкой. Я говорю, вы понимаете, что Саша очень большой талант, что Сашу нужно возить в цирковую студию, Саше нужно развиваться.

– То есть, это ответственность и нагрузка, которую должна семья понимать?

– Да-да. И буквально на следующую неделю они ее вернули и больше не взяли.

– Вот так с детьми бывает.

– То есть, я хочу, чтобы мои девочки выросли, вот честно, я хочу, чтобы они взяли как можно больше. Вот смотрите, Света, в Москве побыла, Света очень хорошо занимается, она талантливая, в танцевальном она очень талантливая, вот говорю ей: Свет, понимаешь, потом детки будут, а ты покажешь, а я вот здесь была, а я вот это видела. Понимаете?

– Пример.

– Да, то есть я каждый момент их стараюсь фотографировать. Ну Саше видите, я думаю, что если все нормально будет, согласитесь, а если ее возьмут в Московское цирковое училище?

– Надо скрестить пальцы.

– Да, то есть я мечтаю об этом, потому что Саша очень талантлива. Ее каждый год губернатор поздравляет, сейчас она имеет уже сертификат, она стипендиатка.

– Достойный пример.

– Достойный пример.

– Ну что ж, я думаю, что вас стоит поддержать и проголосовать. Интернет-голосование на сайте ntv.ru, сайт телепроекта, собственно говоря. И сроки есть какие-то?

– Я думаю, вот когда ее показывают, вот тогда нужно голосовать.

– Достойный пример. Спасибо большое, очень интересно, потому что на самом деле такая должна быть любая семья, неважно приемная она или обычная семья. Сегодня в студии была Елена Михайловна Черепкова, мама, которая отправила свою дочь Александру Сементину в Москву на телепроект канала НТВ « Ты супер! Танцы» и будем надеяться, что девочка победит.

– Спасибо.