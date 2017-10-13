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13октября
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сегодня, 15:03 1

Noize MC (Иван Алексеев) - рэпер, автор песен, актер

Noize MC (Иван Алексеев)

Тема: о рэп-культуре

Ведущий: Наталья Шлямова

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Просмотров всего: 51

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Комментарии
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  • Ras Mike

    Ras Mike
    26 минут назад

    Пусть про Майдан расскажет, как скакал вместе с западэнцами-укрятами ЦэЭуропейцами, матеря проклятых москалей, с которых теперь барабульки стрежёт, флажком размахивал. Пусть эта тётя спросит про это у миллионера-упырёнка!

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