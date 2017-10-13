сегодня, 15:03 1
Noize MC (Иван Алексеев) - рэпер, автор песен, актер
Тема: о рэп-культуре
Ведущий: Наталья Шлямова
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Просмотров всего: 51
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Просмотров всего: 51
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Ras Mike
26 минут назад
Пусть про Майдан расскажет, как скакал вместе с западэнцами-укрятами ЦэЭуропейцами, матеря проклятых москалей, с которых теперь барабульки стрежёт, флажком размахивал. Пусть эта тётя спросит про это у миллионера-упырёнка!