Тема: детский КВН

Сегодня в нашей студии необычные гости: они знают, почему в Усть-Нюкже тает лёд, и «миледи, вы же убили подстанцию» – вот такие шутки выходят от этой команды. Сегодня в студии Екатерина Степанова и Станислав Савин, участники команды КВН «Мистер Ха!» из Усть-Нюкжи. Они прошли в полуфинал второго сезона Детской телевизионной лиги КВН и стали победителями 7-го международного фестиваля детских команд КВН в Анапе–2017.

- Добрый день!



Е. С., С. С.: - Здравствуйте.

- Вы серьёзные люди?



С. С.: - Ну…

Е. С.: - Серьёзней некуда (смеётся). Мы пытаемся относиться ко всему серьёзно. Но мы же ещё дети.

- Ваша команда уже довольно взрослая – 22 года. Тем не менее сейчас в ней 8 человек, все дети от 11 до 14 лет. Кто занимается кураторством вашей команды или вы всё придумываете сами?



Е. С.: - Нет, пока мы ещё не можем всё сами придумывать, помогают с шутками наши руководители Алексей Бреев и Эдуард. Они нам придумывают большинство шуток. А мы помогаем им.

- Как вы помогаете? Сами что-нибудь приносите?



С. С.: - Да.

Е. С.: - Мы собираемся пять раз, пишем по 2-3 часа, сочиняем сидим, иногда в разминку играем.

- У вас серьёзная занятость. Школе это не мешает?



С. С.: - Нет.

- Совсем не мешает? Может быть, тогда юмор в школе помогает?



Е. С.: - Так-то да.

- Ребята не завидуют, которые, например, не ездят в Анапу?



Е. С.: - Нет.

- Почему?



Е. С.: - Я не знаю. Многие не интересуются КВНом.

- Вы такие уникальные люди, вас 8 человек. Или есть другие дети, которые хотят в КВН, но их не берут?



Е. С.: - Почему не берут? Кто хочет, тот приходит.

- По сути, вас не 8 человек, а больше?



Е. С.: - Да.

- Такая школа КВН присутствует в школе.



Е. С.: - Да.

- Школа в селе одна?



Е. С.: - У нас одна школа.

- Как вас отпускают на КВН? Разрешают, поощряют? Кто это делает?



Е. С.: - Наши родители.

- Директор школы не против?



С. С.: - Нет.

Е. С.: - Он сам ведёт КВН.

С. С.: - Он наш руководитель.

- У вас всё в порядке, всё устроено. Сложно ли заниматься КВНом, далеко живя от областного центра, Благовещенска? Какие сложности есть?



Е. С.: - Далеко ехать, лететь.

- На игры, соревнования.



Е. С.: - Да. Особенно если разные часовые пояса, привыкаешь потом к ним.

- Часто ездите?



Е. С.: - Так далеко – первый раз. До Тынды, Благовещенска ездим часто.

- Станислав является фронтменом команды. Какие тебе роли достаются? Ты больше всех работаешь на сцене?



С. С.: - Да.

- Какие роли ты играешь чаще?



Е. С.: - Он нас представляет.

- То есть ты задаешь тон: ругаешь, хвалишь. На сцене ты начальник команды?



С. С.: - Да.

- Всегда ли соблюдается эвенкийское начало в ваших шутках? Вы всегда в костюмах?



Е. С.: - Да, всегда.

- У вас и танцы присутствуют, характерные эвенкийские движения. Кто этому всему учит?



С. С.: - Руководители.

Е. С.: - Бывают такие ситуации, например, вышел какой-нибудь известный фильм, где есть классный танец. Некоторые движения берут из фильма. Наверное, никто не замечает, что мы танцуем, как в фильме.

- Кто вам шьёт костюмы? Они сшиты по правилам национального костюма?



С. С.: - У нас в селе есть Николаева Жанна Анатольевна, которая шьёт такие костюмы.

- Она – эвенкийка?



Е. С.: - Да.

- Знает правила.



Е. С.: - Она всех и танцам учит.

С. С.: - Она руководитель эвенкийских танцев.

- Расскажите, как проходит подготовка к играм?



Е. С.: - Мы собираемся в школе, репетируем.

С. С.: - Штурмим.

- Это что?



С. С.: - Пишем шутки.

- Все вместе собрались и думаете.



Е. С.: - Да.

С. С.: - Передаём друг другу листочки.

- Как это происходит? Что-то дописывает следующий человек?



С. С.: - Засекаем 8-10 минут и передаём.

- На скорость?



Е. С.: - Да.

- Такая тренировка нужна, наверное, для разминки?



Е. С.: - Разминка – это вообще самое сложное в КВНе. Это импровизация на сцене: тебе задают вопросы, а ты должен на них ответить.

- Получается?



Е. С.: - Пока не очень получается.

- В Анапе была разминка?



Е. С.: - Нет, в Анапе не было.

- Вы показывали подготовленные номера?



Е. С.: - Да.

- Сколько времени давалось на выступление? У вас же было столько соперников – 47 команд.



Е. С.: - 4-5 минут. Вроде, 4 минуты. Некоторые команды были не в полном составе, где несколько сборных.

С. С.: - У них была одна шутка.

- А у вас?



С. С.: - Мы были в полном формате.

- Вы уникальная эвенкийская команда в Детской школьной лиге?



Е. С.: - Думаем, да. Ещё не с какими другими командами не встречались.

- Людям, которые сидели в зале, интересно было смотреть на эвенкийский юмор?



С. С.: - Ну да.

- Областной КВН участвует в вашей подготовке? Помогает ли, редактирует шутки?



Е. С., С. С.: - Да.

- Как это происходит: вы в Тынде, а они – в Благовещенске?



Е. С.: - У наших руководителей много друзей, которые занимаются чем-то в Благовещенске, Тынде. Бурмага Сергей Алексеевич редактирует наши выступления. Лишнее убирает, смешное – оставляет или говорит, чего нам не хватает.

- Как это происходит? Вы записываете на видео или тексты отправляете?



Е. С.: - Записываем на видео.

- Смотрите ли вы на себя со стороны?



Е. С.: - Да.

С. С.: - Нам смешно.

- Бывает так, что не смешно, и вы думаете, что шутку надо убрать?



Е. С.: - Да. Или когда-нибудь что-то не получилось, и ты смотришь со стороны и думаешь: что это, что я сделал?

- Вы сейчас вышли в полуфинал второго сезона. Какие планы на будущее? Уже знаете, куда поедете выступать?



Е. С.: - В Москву, в декабре.

- Что это будет за игра?



Е. С.: - Полуфинал телевизионной лиги.

С. С.: - Нас будут показывать по телевизору.

- Эфир будет на федеральном канале. Вам ещё 4 года играть в Детской лиге, потом перейдёте во Взрослую? Какие у вас планы? Наверное, хотите попасть на Первый канал?



Е. С.: - Хотим.

- Всё для этого делаете.



Е. С.: - Да.

- Спасибо. Сегодня в студии были дети, которые знают цену юмору и как рассмешить зал – Екатерина Степанова и Станислав Савин, участники команды КВН «Мистер Ха!» из Усть-Нюкжи, победители второго сезона Детской телевизионной лиги КВН, победителями 7-го международного фестиваля детских команд КВН в Анапе–2017. Скоро мы их увидим по телевизору. До свидания.

