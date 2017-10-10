Елизавета Москалец@|@Татьяна Гудзовская

Тема: короткий номер для пожертвований

Здравствуйте, друзья! Многие из нас, особенно автомобилисты, часто встречают на улицах города молодых людей со специальными ящиками – волонтёров, которые собирают деньги на помощь тому или иному больному ребёнку. Кто-то деньги даёт, кто-то – нет, не доверяя и опасаясь, что они не дойдут до адресата. Как пожертвовать деньги, потому что зачастую наши пожертвования спасают детям жизнь, как не попасться на уловку мошенников и быть уверенным в том, что деньги точно дойдут до адресата, поговорим с моими гостями: Елизаветой Ефимовной Москалец, председателем правления амурского отделения Российского детского фонда и Татьяной Гудзовской, членом попечительского совета амурского отделения Российского детского фонда.

- Здравствуйте!



Е. М., Т. Г.: - Добрый вечер.

- Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Хотелось бы напомнить нашим зрителям, что совсем скоро Российскому детскому фонду исполняется 30 лет. Я не уверена, что это праздник, но то, что это юбилей, с которым я хочу вас поприветствовать и выразить слова благодарности за работу в Российском детском фонде и за всё то, что эти три десятилетия делает фонд. Думаю, все телезрители присоединятся к моим пожеланиям. Если люди хотят пожертвовать какую-то сумму Российскому детскому фонду, как это сделать? Раньше было довольно сложно из-за длинных реквизитов, сейчас у вас есть хорошая новость, с которой вы пришли к нам – короткий номер, по которому можно пожертвовать деньги.



Е. М.: - Да.

- Расскажите о технических новшествах.



Т. Г.: - Я расскажу. Мы действительно думали, как нам привлечь людей. Как известно, у нас уже стал доброй традицией марафон «Крылья», который проводится первого июня. У некоторых людей есть желание сделать какое-то пожертвование, но не хочется идти в парк и искать урну, может быть, плохая погода, причины могут быть разные. Чтобы идти в ногу со временем, мы решили зарегистрировать короткий номер с определённым префиксом. Эта процедура заняла у нас несколько месяцев. Мы сделали современный сайт, который удобен для мобильных приложений, устройств, и зарегистрировали короткий номер 34-34 с префиксом «Амур». То есть это тот вариант, когда человек хочет помочь конкретному ребенку в какой-то конкретной ситуации, может быть точно уверен, что деньги дойдут именно туда, куда нужно. Все деньги, которые через СМС поступают на этот номер, идут конкретно на сайт амурского областного отделения Российского детского фонда, а не куда-то в общую копилку, а конкретно на наших амурских детей.

- С какого времени начнёт работать этот номер?



Т. Г.: - Он уже работает, мы его протестировали с основных операторов: «Мегафон», МТС, «Билайн». Провели тестовые платежи: всё работает, всё хорошо.

- Это было сделано совсем недавно?



Т. Г.: - Да, буквально с неделю.

- Вам кто-то помог в этой работе?



Т. Г.: - Хочу лично поблагодарить Евгения Иванова. Вообще у нас очень много предпринимателей, к которым мы обращаемся за помощью. Иногда они сами предлагают свою помощь бесплатно. Всё было сделано очень хорошо, на прекрасном уровне, современный сайт, что стало одним из требований для создания регистрации на короткий номер.

- Вы сейчас будете выходить в соцсети и доносить до людей этот номер?



Т. Г.: - Безусловно. Мы ждали, когда у нас будет полноценный сайт, зарегистрировали аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке – amurdetfond – это официальная страница нашего областного отделения. Естественно, хотелось бы, чтобы звучали какие-то конкретные дела. Потому что тратить деньги непонятно на что – нет смысла помогать. Писать про конкретные дела, а они, поверьте, есть всегда. Когда бы я ни пришла к Елизавете Ефимовне, она мне всегда расскажет кучу историй: она этим живёт и пропускает через своё сердце, она лично в этом участвует. Не всегда это материальная помощь: иногда помогают с квотой, помогают решить какие-то организационные моменты.

- С билетами.



Т. Г.: - Да. Хотелось бы передать слово Елизавете Ефимовне.

- Елизавета Ефимовна, короткий номер уже есть. Кто на сегодняшний день нуждается в помощи больше всего?



Е. М.: - Мы бы хотели обратиться к жителям города и области с просьбой о помощи Панчуку Георгию. Внезапно выявилось такое заболевание, которое очень сильно прогрессирует. У ребенка сломался позвоночник, всё произошло буквально за 5 месяцев. Сегодня мальчика отправили в Санкт-Петербург.

- Сколько ему лет?



Е. М.: - 14 лет. На сегодняшний день позвоночник держится на корсете и рёбрах. Мальчик в Санкт-Петербурге уже 2 дня. Беда не приходит одна, недавно они похоронили папу ребенка. Может быть, на нервном стрессе у мальчика прогрессирует заболевание. Конечно, мы бы хотели помочь, немножечко уже помогли. Сегодня с просьбой о помощи обращаемся к вам, чтобы активизировать сбор средств на коротком номере, апробация которого уже успешно прошла. Мы долго к этому готовились, но благодаря члену попечительского совета Татьяне Гудзовской, видите, какие у нас активные члены попечительского совета.

- Это очень хорошо. Номер 34-34, ребенку нужны средства на лечение, лекарства, проживание в Санкт-Петербурге.



Е. М.: - Верно.

- Знаю, что ещё кому-то требуется помощь.



Е. М.: - Пока мы воздерживаемся. Недавно мама с ребенком уехали в Москву, мы помогли. Как только она нам сообщит информацию о том, что сделано и какой результат, мы опять будем обращаться к вам, чтобы объявить сбор средств на помощь, которая там тоже нужна. Но это немножечко попозже. Средства нужны всегда, бывает экстренно. Когда собираешь на конкретного ребёнка, всё проходит более оперативно. Бывают случаи, когда необходимо лететь, возникла экстренная ситуация. Тогда Детский фонд начинает всех обзванивать. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы поступления шли, но и имена конкретных детей мы тоже будем заявлять.

- Как будет показана прозрачность расходования средств?



Е. М.: - Всё на сайте.

Т. Г.: - У нас есть годовой отчёт: сколько средств получено, сколько потрачено. Посмотрим, насколько активно будут идти поступления, возможно, это будут ежемесячные отчёты с указанием конкретных имен, сколько и на что потрачено. Хотелось бы внести такую ремарку, что это не просто номер 34-34, на него необходимо отправить СМС со словом «Амур» – русскими буквами или латиницей, через пробел указать сумму, которую вы хотите перевести. Это обязательное условие, чтобы деньги поступили именно в амурское областное отделение Российского детского фонда. Это технический небольшой нюанс.

- Сотрудничаете ли вы с какими-то другими фондами и бывают ли такие ситуации, когда происходит какой-то взаимообмен средствами?



Е. М.: - Да.

- Например, когда в Российском детском фонде денег нет, а есть в фонде Хабенского, фонде Хаматовой и других?



Е. М.: - К нам сами обращаются. Например, благотворительный фонд «Сафмар». Два года мы с ними работали. Они помогали ребенку из Райчихинска и пропускали все средства через наш амурский Детский фонд. Деньги не шли напрямую родителям, а через нас. Соответственно, мы контролировали и отчитывались. Фонд «Сафмар» находится в Москве.

- Могу поздравить вас с техническими новшествами, которые значительно облегчат вашу работу.



Е. М.: - Очень!

- Ещё раз напоминаем короткий номер амурского отделения Российского детского фонда: 34-34.



Т. Г.: - Содержание СМС «Амур», пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать.

- Спасибо большое, выражаю благодарность за вашу работу, особенно в преддверии юбилейного дня – 30-летия Российского детского фонда. Дорогие друзья, если вы хотите пожертвовать деньги Российскому детскому фонду, то теперь это сделать гораздо быстрее и проще по номеру 34-34. Все технические подробности будут на сайте фонда. В студии сегодня были Елизавета Ефимовна Москалец, председатель правления амурского отделения Российского детского фонда и Татьяна Гудзовская, член попечительского совета амурского отделения Российского детского фонда. Это были «Простые вопросы», всего доброго.

