Артем Михалков

Тема: о кинематографе, Никите Михалкове и хоккее

Здравствуйте, мы продолжаем цикл «Простых вопросов» фестиваля кино и театра «Амурская осень». Сегодня у нас в гостях актёр, режиссёр, продюсер Артём Михалков.

- Здравствуйте!



- Добрый день.

- Расскажите о том фильме, который вы привезли.



- Я привёз комедию, она была в прокате в 2016 году – «Ставка на любовь». Это не фестивальный фильм, а лирическая комедия, я бы сказал, что в большей степени мелодрама. В фильме снялось много звёзд: Александр Ревва, Андрей Бурковский, Екатерина Шпица, Полина Максимова. Это был интересный мой творческий путь, я его прошёл. Сейчас я работаю над сценарием другого фильма, не буду говорить, о чём он, но это фильм другого жанра, ближе к спортивной драме.

- Ваш путь в режиссуру был непростым, как и актёрская карьера. Наверное, достаточно сложно быть Михалковым в кинематографической среде – просто потому, что кому-то всё время приходится что-то доказывать. С годами стало проще?



- Проще или нет – уже на этот счёт особо не задумываюсь. Хотя, конечно, и в школе были сравнения, и в институте, но те люди, с которыми я общаюсь, общаются исключительно из-за того, какой я, а не моя фамилия. Никому ничего доказывать я не собираюсь. Считаю, что мои работы, которые были сделаны – и актёрские, и документальные фильмы, и реклама, и клипы – все эти работы мои. Они не связаны ни с моим отцом, ни с дядей, ни с сёстрами. Я дорожу тем, что их делал сам, для меня это очень важно. Конечно, для меня важно мнение отца, он профессионал, знающий – это важно, но мой путь – это мой путь, я ни с кем его не делю, и мне никто в этом не помогает. Поэтому все мои удачи и поражения исключительно мои.

- Перед нашей встречей я о вас читала и мне было приятно, что нет никакой жёлтой прессы. Хотелось бы отметить, что при подготовке нашей программы Артём позвонил сам, ответив на наши звонки, что бывает крайне редко. Мы за это благодарны, просто по-человечески очень приятно – это уважение к нам, журналистам.



- На самом деле я сам не люблю опаздывать, если что-то обещаю, то стараюсь это делать. Поэтому в этом ничего такого нет. Кто опаздывает, не перезванивает, не приходит и тому подобное – наверное, есть разные случаи, но всё-таки это на их совести. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, то ты тоже должен относиться к людям именно так.

- Спасибо, это очень приятно слышать. Ваша первая режиссёрская работа, дипломная, уже в то время завоевала несколько наград, когда вы заканчивали ВГИК. Вы занимались документалистикой. Не собираетесь ли и дальше работать в этом жанре? Не связано ли это с вашей работой на телевидении? Вы были телеведущим разных программ на нескольких каналах.



- Я люблю творчество, мне нравится то, чем я занимался. Сейчас на повестке дня стоит написание сценария, а потом, если всё будет в порядке, приступим к подготовке и производству фильма. Для меня это сейчас основное. Что касается съёмок как артиста, то хожу на пробы. Снимаюсь в небольшой роли в одном сериале, в принципе мне этого вполне достаточно, чтобы моя жизнь была связана с творчеством.

- Для поддержания формы.



- Ещё приезжаю к вам и играю в хоккей.

- Вы давно играете в хоккей? Какое у вас впечатление от вашей команды? Ведь всё-таки это сборная. Вы раньше играли этим составом?



- Нет, мы никогда этим составом не играли. Я вообще любитель – ни в детстве, ни в юности я не занимался хоккеем. Играть стал достаточно поздно, что ощутимо на хоккейной площадке. Когда ты чем-то интересуешься и открываешь для себя что-то новое, а для меня хоккей – игра достаточно новая, мне безумно интересно. Нас, артистов, разъединили по разным командам, мы играли с достаточно профессиональными игроками – из администрации области ребята, был губернатор Александр Александрович Козлов, он тоже хорошо играет, я был с ним в одной пятёрке. Мы показали достаточно интересную игру, зрители искренне болели, это было очень интересно.

- Здорово! На пробах с вами жёстко поступают? Обыватель может сказать: ну и что, эти пробы, надо идти, пусть его снимают.



- Пробы – это часть профессии, это очень важно. Конечно, бывает обидно, когда тебя не утверждают, но надо ходить. Если ты не будешь ходить, тебя и пробовать ни на какую роль не будут. Тебя просто забудут. Когда человек становится известным, то начинает диктовать свои права: говорить, пойду я на пробы или не пойду, или в это время я не могу, или могу. Потом проходит какое-то время; популярность сегодня есть, а завтра её может и не быть. Когда звёздность начинает проходить, ты опять становишься на ноги и понимаешь, так, а почему мне не звонят? И начинаешь больше суетиться, например, перезванивать. В этом смысле надо ходить, ходить и ходить и быть в профессии.

- Вы снялись в замечательном фильме вашего отца «Сибирский цирюльник», смотрела фильм дважды, отлично помню вашу роль. Кстати, с тех пор я и отметила для себя актёра Артёма Михалкова. С этого фильма пошла более-менее серьёзная актёрская карьера, но она не стала главенствующей в вашей жизни. Ещё фильм «Духless», где главную роль сыграл Данила Козловский. Нет такого чувства, что нет большой главной роли?



- Недосказанности?

- Да, или всё, наверное, ещё впереди?



- Всё происходит именно так, как должно происходить. Наверное, да, у меня есть какая-то недосказанность в ролях, но у меня есть идея, мысли о том, что я хочу сыграть. В своё время начинали писать и давали мне читать, но, к сожалению, всё это как-то утихло. На данном этапе мне интересно то, чем я занимаюсь; мне хочется снять кино в другом жанре. Для меня сейчас это прежде всего.

- Вы до сих пор занимаетесь молодёжным фестивалем дебютного кино?



- У нас есть Национальный фестиваль дебютного кино «Движение», который проходит в Омске. В этом году мы праздновали 5-летие; вам, конечно, больше, но мы растём.

- Вы моложе, у вас другая «движуха» происходит.



- Движение там есть. На протяжении пяти лет мы развиваем кинокультуру в Омске. У нас уютный фестиваль, хоть он и не такого масштаба, как у вас. Вы смогли охватить и театр, и спорт, и кино. Мы живём в достаточно непростое время, а кино, творчество и спорт существуют вне политики. Это очень важно, что мы стараемся, чтобы мир стал лучше.

- Я вам желаю только успехов во всех ваших подвижнических проектах, тех ролей, которые вы себе задумали, они обязательно придут, и воплощения всех ваших проектов. Приезжайте к нам, мы вам очень рады!



- Спасибо, что пригласили.

- Спасибо вам. Это были «Простые вопросы» для актёра, режиссёра, продюсера Артёма Михалкова.

