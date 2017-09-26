Тема: об Улицкой, Рязанове и агресии в обществе

Добрый вечер! «Амурская осень» продолжает свой марафон. Несколько минут назад отшумел обвал аплодисментов после спектакля «Мой внук Вениамин», в котором блистала несравненная Лия Ахеджакова. Свои простые вопросы я задам сегодня ей.

- Лия Меджидовна, здравствуйте.



- Здравствуйте.

- Примите от телекомпании «Альфа-канал» и наших телезрителей эти цветы – вам и только вам, любимой актрисе.



- Спасибо.

- Роль еврейской мамы, текст очень легли на вашу душу.



- Всё дело в Улицкой. Вы знаете масштаб этого человека.

- Конечно.



- На этом деле мы с ней, во-первых, подружились и перешли на ты…

- Во всём виновата Улицкая?



- Во всём виновата Улицкая, я её дикая поклонница. Я прочитала, по-моему, все её книги, кроме детских. Мне очень хотелось, чтобы спектакль, в котором буду играть, был Улицкой.

- Ваша героиня в знаменитом рязановском «Гараже» – человек с обострённой социальной справедливостью. И обострённая социальная справедливость – это ваша жизненная позиция.



- Нет, это как-то случилось. Эльдар Александрович на меня очень подействовал.

- В фильме?



- Нет, в жизни. С первой картины как-то получилось так, что он меня вывел на свою территорию. Он же был оппозиционер – и душой, и мыслями, и очень страстной гражданской позицией. Он на всех нас, актёров, сильно действовал. Была такая компания, с первого фильма, но это ещё не «Ирония судьбы». А вот уже дальше, чем хуже были дела в стране, тем острее всё это воспринимал Эльдар Александрович.

- Вы согласны, что наша жизнь – это рязановский «Гараж»?



- Вообще все рязановские фильмы – и «Старые клячи», и «Небеса обетованные».

- В «Небесах обетованных» обожаю вашу Фимку – эксцентричную, тонкую, умную, ироничную. Всё у неё «в десятку», она умнее многих официальных гранд-дам.



- С Эльдаром Александровичем как-то слилось, до последнего. Он уже и ходить не мог, был очень болен. Тогда мне сказал, я вам уже говорила, что Фукусиму рвануло, но мы обязаны отдать Кунашир (смеётся).

- Вы, по-моему, единственная из рязановских актрис, которая не участвовала в ремейках. Когда снимали фильмы а-ля Рязанов, вы категорически отказывались.



- Я стояла до конца.

- Почему?



- Не хочу. Потому что эти ремейки меня не устраивали. В них была другая душа.

- Рязанова там уже не было.



- Не Рязанова, а его отношения к миру, жизни, людям. Его души там не было. Пусть бы снимал другой, но, если бы он сохранил эту остроту отношений с жизнью, людьми; чувство справедливости, чувство товарищества – совершенно особое, но этого в ремейках не было.

- Вы всю жизнь со своим мнением, имеете свою точку зрения и отстаиваете её, возможно, даже во вред себе. Откуда большая сила у этой маленькой женщины?



- Откуда я знаю?! Я просто взрываюсь, и всё. Я стараюсь не быть агрессивной, я всё время от себя это требую. Потому что меня так достала всеобщая агрессия, которая висит в воздухе, ухудшая качество жизни несоизмеримо. Я ненавижу агрессивных людей. Я ненавижу агрессию в политике. Я ненавижу агрессию, висящую в воздухе. Она делает людей психопатами. Хотя я взрывной человек, но себе агрессию запрещаю.

- У вас много поддельных аккаунтов в социальных сетях.



- Было три.

- Вы с этим боретесь?



- А как же! У меня есть очень хороший адвокат; есть люди, к которым я обращаюсь. От ложного Твиттера не так легко избавиться.

- От фейковых страниц.



- Да. Да и потом – пишут же гадости. У меня даже был свой сайт, но я не пользуюсь Интернетом, не умею, у меня мозгов не хватило. Потом меня обвинили в экстремизме. Собрали двадцать подписей, что я экстремистка – и Роскомнадзор закрыл. А люди писали такие интересные вещи! Иногда, конечно, обливали меня грязью. Но чаще – было очень интересно. Задавали невероятные интересные вопросы. Придёт вопросов тридцать – и я на них отвечала. Мне было интересно кого-то переубедить, кому-то...

- Доказать, объяснить.



- Объяснить, кого-то вывести на новый уровень.

- У вас есть иммунитет от гадостей, когда их пишут? От оскорблений? Или всё равно больно?



- Сейчас уже полегче, но раньше очень тяжело переживала.

- С годами легче.



- Да, легче, хуже только то, что с Серебренниковым сделали. Если бы я руководила театром, может быть, со мной тоже такое произошло. Не знаю, кто следующий. Конечно, не я, но кто-то следующий, и это всем сигнал. Всё наше сообщество, которое разделяет какие-то беспокойства…

- Вы уверены в его невиновности?



- Да, на 100 процентов!

- На всех континентах побывала артистка Ахеджакова?



- Нет, в Японии была.

- Это не континент.



- В Мексике не была, с которой сейчас несчастье.

- Публика везде примерно одинаковая?



- Нет.

- Нет?



- Нет-нет.

- Вам наиболее близка какая публика? Наша, славянская?



- Дело не в национальности, а в городе, как, например, здесь. Театр вошёл в жизнь людей, которые в нём живут. Есть города, в которых, может быть, и театр есть, но они туда не ходят. Они сидят на концертах или киношку смотрят. Есть, которые от телевизора не отлипают. Главное для них – разврат, пропаганда и развращённая телевизором публика.

- Последний вопрос по Прусту: какую свою черту характера считаете основополагающей?



- Не знаю. Я вообще себя не анализирую, потому что, когда начинаешь себя анализировать, то начинаешь есть себя поедом. Я не знаю. Очень много плохих черт, я сознаюсь, всю жизнь пытаюсь с этим бороться, но бесполезно. Наверное, как отмерила тебе природа: сколько не борись, всё равно недоделанный остаёшься.

- Зародилась кобылка с лысинкой, с ней она и проживёт.



- Да! И умрет. Это такая вещь – сколько не борись с собой, только усложняешь себе жизнь. Где-то удаётся наступить на горло какой-нибудь пакости, которая у тебя есть, но всё равно она опять возникнет – это природа.

- Спасибо большое. Это были «Простые вопросы» для народной артистки России Лии Ахеджаковой. Мы говорили о жизни, природе и о том, что называется нашей жизнью и нашим чертами характера. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.

