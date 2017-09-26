Лия Ахеджакова - народная артистка России
Тема: об Улицкой, Рязанове и агресии в обществе
Ведущий: Александр Ярошенко
Добрый вечер! «Амурская осень» продолжает свой марафон. Несколько минут назад отшумел обвал аплодисментов после спектакля «Мой внук Вениамин», в котором блистала несравненная Лия Ахеджакова. Свои простые вопросы я задам сегодня ей.
- Лия Меджидовна, здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Примите от телекомпании «Альфа-канал» и наших телезрителей эти цветы – вам и только вам, любимой актрисе.
- Спасибо.
- Роль еврейской мамы, текст очень легли на вашу душу.
- Всё дело в Улицкой. Вы знаете масштаб этого человека.
- Конечно.
- На этом деле мы с ней, во-первых, подружились и перешли на ты…
- Во всём виновата Улицкая?
- Во всём виновата Улицкая, я её дикая поклонница. Я прочитала, по-моему, все её книги, кроме детских. Мне очень хотелось, чтобы спектакль, в котором буду играть, был Улицкой.
- Ваша героиня в знаменитом рязановском «Гараже» – человек с обострённой социальной справедливостью. И обострённая социальная справедливость – это ваша жизненная позиция.
- Нет, это как-то случилось. Эльдар Александрович на меня очень подействовал.
- В фильме?
- Нет, в жизни. С первой картины как-то получилось так, что он меня вывел на свою территорию. Он же был оппозиционер – и душой, и мыслями, и очень страстной гражданской позицией. Он на всех нас, актёров, сильно действовал. Была такая компания, с первого фильма, но это ещё не «Ирония судьбы». А вот уже дальше, чем хуже были дела в стране, тем острее всё это воспринимал Эльдар Александрович.
- Вы согласны, что наша жизнь – это рязановский «Гараж»?
- Вообще все рязановские фильмы – и «Старые клячи», и «Небеса обетованные».
- В «Небесах обетованных» обожаю вашу Фимку – эксцентричную, тонкую, умную, ироничную. Всё у неё «в десятку», она умнее многих официальных гранд-дам.
- С Эльдаром Александровичем как-то слилось, до последнего. Он уже и ходить не мог, был очень болен. Тогда мне сказал, я вам уже говорила, что Фукусиму рвануло, но мы обязаны отдать Кунашир (смеётся).
- Вы, по-моему, единственная из рязановских актрис, которая не участвовала в ремейках. Когда снимали фильмы а-ля Рязанов, вы категорически отказывались.
- Я стояла до конца.
- Почему?
- Не хочу. Потому что эти ремейки меня не устраивали. В них была другая душа.
- Рязанова там уже не было.
- Не Рязанова, а его отношения к миру, жизни, людям. Его души там не было. Пусть бы снимал другой, но, если бы он сохранил эту остроту отношений с жизнью, людьми; чувство справедливости, чувство товарищества – совершенно особое, но этого в ремейках не было.
- Вы всю жизнь со своим мнением, имеете свою точку зрения и отстаиваете её, возможно, даже во вред себе. Откуда большая сила у этой маленькой женщины?
- Откуда я знаю?! Я просто взрываюсь, и всё. Я стараюсь не быть агрессивной, я всё время от себя это требую. Потому что меня так достала всеобщая агрессия, которая висит в воздухе, ухудшая качество жизни несоизмеримо. Я ненавижу агрессивных людей. Я ненавижу агрессию в политике. Я ненавижу агрессию, висящую в воздухе. Она делает людей психопатами. Хотя я взрывной человек, но себе агрессию запрещаю.
- У вас много поддельных аккаунтов в социальных сетях.
- Было три.
- Вы с этим боретесь?
- А как же! У меня есть очень хороший адвокат; есть люди, к которым я обращаюсь. От ложного Твиттера не так легко избавиться.
- От фейковых страниц.
- Да. Да и потом – пишут же гадости. У меня даже был свой сайт, но я не пользуюсь Интернетом, не умею, у меня мозгов не хватило. Потом меня обвинили в экстремизме. Собрали двадцать подписей, что я экстремистка – и Роскомнадзор закрыл. А люди писали такие интересные вещи! Иногда, конечно, обливали меня грязью. Но чаще – было очень интересно. Задавали невероятные интересные вопросы. Придёт вопросов тридцать – и я на них отвечала. Мне было интересно кого-то переубедить, кому-то...
- Доказать, объяснить.
- Объяснить, кого-то вывести на новый уровень.
- У вас есть иммунитет от гадостей, когда их пишут? От оскорблений? Или всё равно больно?
- Сейчас уже полегче, но раньше очень тяжело переживала.
- С годами легче.
- Да, легче, хуже только то, что с Серебренниковым сделали. Если бы я руководила театром, может быть, со мной тоже такое произошло. Не знаю, кто следующий. Конечно, не я, но кто-то следующий, и это всем сигнал. Всё наше сообщество, которое разделяет какие-то беспокойства…
- Вы уверены в его невиновности?
- Да, на 100 процентов!
- На всех континентах побывала артистка Ахеджакова?
- Нет, в Японии была.
- Это не континент.
- В Мексике не была, с которой сейчас несчастье.
- Публика везде примерно одинаковая?
- Нет.
- Нет?
- Нет-нет.
- Вам наиболее близка какая публика? Наша, славянская?
- Дело не в национальности, а в городе, как, например, здесь. Театр вошёл в жизнь людей, которые в нём живут. Есть города, в которых, может быть, и театр есть, но они туда не ходят. Они сидят на концертах или киношку смотрят. Есть, которые от телевизора не отлипают. Главное для них – разврат, пропаганда и развращённая телевизором публика.
- Последний вопрос по Прусту: какую свою черту характера считаете основополагающей?
- Не знаю. Я вообще себя не анализирую, потому что, когда начинаешь себя анализировать, то начинаешь есть себя поедом. Я не знаю. Очень много плохих черт, я сознаюсь, всю жизнь пытаюсь с этим бороться, но бесполезно. Наверное, как отмерила тебе природа: сколько не борись, всё равно недоделанный остаёшься.
- Зародилась кобылка с лысинкой, с ней она и проживёт.
- Да! И умрет. Это такая вещь – сколько не борись с собой, только усложняешь себе жизнь. Где-то удаётся наступить на горло какой-нибудь пакости, которая у тебя есть, но всё равно она опять возникнет – это природа.
- Спасибо большое. Это были «Простые вопросы» для народной артистки России Лии Ахеджаковой. Мы говорили о жизни, природе и о том, что называется нашей жизнью и нашим чертами характера. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.
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