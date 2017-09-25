Тема: возвращение земель эвенкам (повтор программы)

Добрый вечер. Эвенки – коренной малочисленный народ Приамурья. Их в нашей области живет чуть больше тысячи человек. Для большинства из них тайга – дом родной. Они ее последние апостолы и хранители, которые никогда не сделают ей плохо и которые сегодня, такая вот ирония судьбы? остались без тайги. В селе Бомнак, что в Зейском районе, четыре родовых эвенкийских общины, и ни одной из них юридически не принадлежит ни гектара тайги. Сегодняшняя гостья «Простых вопросов» – заместитель председателя Амурской областной ассоциации коренных и малочисленных народов севера Елена Колесова, которая также является председателем эвенкийской родовой общины «Юктэ».

– Здравствуйте Елена Григорьевна.

– Здравствуйте, Александр.

– Скажите, пожалуйста, сколько людей в вашей общине и чем вы занимаетесь?

– У нас в общине 14 охотников и оленеводов и где-то 12 человек договорников. Эти люди тоже более 30 лет занимаются охотой, но даже больше оленеводством, охотпромыслом.

– А где вы сегодня охотитесь? Где вы сегодня своих оленей пасете?

– Оленей мы сейчас пасем в Якутии, мы туда в прошлом году перегоняли оленей, и в этом году перегнали, мы туда летом перегнали оленей, осенью приехали туда охотники, попросили нас вежливо.

– Якутские охотники?

– Якутские охотники вежливо попросили нас освободить территорию, и нам пришлось опять вернуться на свои исконные традиционные земли, которые нам не принадлежат сейчас.

– А кому принадлежат?

– Они земли общего пользования называются.

– Всем принадлежат?

– Всем принадлежат. Кому дадут лицензии, те и придут туда.

– При советской власти в Бомнаке был совхоз «Ударник» оленеводческий, и охотники там были, и пушное звероводство. Кому принадлежала тайга тогда?

– Тайга принадлежала совхозу «Ударник». Три миллиона шестьсот тысяч гектаров было в совхозе в аренде, вот эти земли.

– А как должно быть, наверное, и по совести, и по закону, и по правде? Эвенки – вы коренной народ, тайга – ваш дом, вы родились в тайге. Вот вы, я знаю, в прямом смысле этого слова родились в тайге. Как оно должно быть? За общиной «Юктэ» должна быть закреплена какая-то территория?

– Обязательно. Это не то, что наше желание – есть такие федеральные законы, есть региональные законы. Это о гарантиях прав, о территориях традиционного природопользования. Вообще законы, которые касаются коренных малочисленных народов Севера… многие эксперты сказали, что именно в Амурской области очень хорошие законы написаны. Написаны, но они не работают. И угодья обязательно должны принадлежать коренным малочисленным народам.

– На правах аренды?

– На правах аренды.

– Долгосрочной?

– Долгосрочной. На 25 лет или на 49 лет.

– А когда тебе принадлежит эта тайга, эта территория, по-другому себя чувствуешь?

– Ну а как же, конечно. Мы это все испытали на своей собственной шкуре. Вот с 2014 года не стало у нас угодий, мы сразу это почувствовали на себе.

– Не хозяин?

– Не хозяин. Приезжают туда все, кому не лень, откуда только не приезжают, из каких только регионов не приезжают.

– А как так получилось, что у вас юридически не стало ни одного гектара тайги?

– В 2009 году, ну и еще до этого были суды, были конкурсы, и все-таки нам дали земли миллион двести шестьдесят восемь тысяч гектаров в аренду на пять лет. Эти пять лет очень быстро пролетели и в 2014 году…

– Ну, продлить аренду по логике?

– По логике и по закону надо было продлить нам, но этого не случилось и до сегодняшнего дня нам приходится… Во-первых, мы судились, суд выиграли.

– Вы два суда даже выиграли?

– Да, два суда выиграли, и это было в 2009 и в 2014 году. Но вроде бы казалось, мы все по закону делаем, но нет – все равно ищут какие-то оправдания.

– И что преграды, препоны?

– Преграды делают, препоны делают, и на сегодняшний день нет у нас угодий.

– Ну, это же абсурд, Елена Григорьевна, когда оленеводы судятся с государством и оленеводы у государства суд выигрывают в лице Амурского нашего охотуправления, ну это анекдот вообще, это абсурд.

– Правильно сказали, поэтому им очень неловко, что они нарушают закон. Они же сами пишут закон и они же сами его нарушают и с ними борются. Судятся маленькие люди и выигрывают, но, тем не менее, они этого не признают. В Якутии вообще не надо сравнивать – там у них намного лучше. Лучше, чем даже в Хабаровском крае. Там у них территориями традиционного природопользования занимаются власти свыше, и им помогают, коренным народам.

– Смотрите одна страна, одна конституция, одни федеральные законы, а ситуации разные в разных регионах.

– Конечно. Это все зависит от человека.

– От конкретных местных чиновников, от кого это все зависит. Ну, вот смотрите: вы много лет ходите по разным кабинетам, просите, доказываете очевидное. Не слышат?

– Не слышат, от меня везде уже отмахиваются как от назойливой мухи. Но, тем не менее, я хожу и хожу. Министерство внутренней политики, я бы хотела сейчас сказать, очень далеко от коренных народов. Категорически нельзя, чтобы это министерство занималось коренными народами, у них совсем другая структура, они должны заниматься своими делами. Но коренными народами нужно, чтобы занималось министерство природных ресурсов.

– Елена Григорьевна, вы много лет уже ходите по кругу, по нашим белым воротничкам так сказать, доказывая очевидное. Какую мораль вынесли за все эти годы? Что-то же у вас в душе накопилось?

– Мы всегда про это думаем, почему мы так мучаемся, почему такая трагедия у нас и пришли к выводу, дело в том, что там, где мы проживаем, эвенки Амурской области и не только Амурской области, все регионы, где живут коренные малочисленные народы, которые живут на северах, везде находятся богатства – полезные ископаемые нашей земли. Это золото, это нефть, это газ, это уголь и так Бог распорядился, что именно там были закопаны все наши богатства, и хранителями были коренные малочисленные народы. В этом вся наша трагедия. Мы там жили и живем. А все это нужно стране. Люди пришли, им нужно золото, им нужен газ, им нужна нефть и поэтому мы виноваты, что живем мы там, мы мешаем всем. Если бы мы жили на каком-нибудь необитаемом острове, где бы ничего не было, мы бы там и до сих пор бы жили, и нас бы не трогали.

– Ну, смотрите: цивилизованный мир же знает иные примеры. Финляндия, Швеция, Дания – везде есть оленеводы, в Канаде, на Аляске, где угодно и как-то же сосуществуют мирно, и нефтяная труба и олень пасется, все можно решить.

– Дело в том, что именно те страны, которые вы сейчас затронули, там совсем другая цивилизация и другие законы. Например, как вы сказали на Аляске: там коренные малочисленные как живут – вот у них полезные ископаемые, 50 процентов идет коренным малочисленным, вы представляете? 50 процентов – это очень много, ну если бы нам дали от этих 0,1, мы и то были бы рады. Но этого не будет. Но тут вообще хотят, чтобы мы не существовали на своих е землях. Это очень страшная политика, это нужно исправлять. Нужно, чтобы люди услышали это, те люди, которые могут все вот это исправить.

– Власть предержащие.

– Да-да-да.

– Это были «Простые вопросы» для председателя эвенкийской родовой общины «Юктэ» Елены Колесовой. Мы говорили о жизни, тайге и о том самом маленьком человеке, который многим мешает. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.