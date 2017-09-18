Ольга Смирнова

Тема: последние приготовления перед началом фестиваля (повтор программы)

Ирина Муравьева, Лия Ахеджакова, Дмитрий Дюжев, Игорь Жижикин – эти и другие звезды уже пакуют чемоданы чтобы отправиться в Благовещенск. С 16 по 24 сентября в нашей области пройдет фестиваль кино и театра «Амурская осень». О финишной прямой мы сегодня поговорим с Ольгой Смирновой – исполнительным директором фестиваля.

Здравствуйте!

– Здравствуйте!

– Есть очень много планов, которых каждый раз – громадье. И они пополняются, наверное. Чего-то новенького хочется сегодня услышать. Как настроение перед фестивалем?

– Настроение отличное. Я хочу вас, Наталья, поправить, потому что вы сказали, что с 16 по 24 в Амурской области пройдет. Но нет – фестиваль кино и театра «Амурская осень» стартует уже через три дня – с 8 сентября большим, массовым «Прологом», в котором участвуют 15 артистов. И мы проедем по всем 28 муниципальным образованиям Амурской области. Поэтому мы стартуем через три дня.

– Много приезжают на «Пролог»?

– На «Пролог» приезжают 15 артистов, которые формируются в пять групп по три человека. И каждый день у нас очень большое количество выездов. В субботу и воскресенье в общей сложности мы объезжаем семь территорий. В рабочие дни – три-четыре территории. И до 15 сентября мы должны объехать всю Амурскую область.

– Каждый год на фестиваль приезжает где-то 300 гостей. В этом году как?

– Сохранится эта цифра плюс 10 процентов. 300-330.

– Несмотря на то, что фестиваль 15-й, юбилейный.

– 300 – приближено к юбилейным датам. Обычно – 250-280, а в юбилейные даты – 300-350 гостей. В этом году хотим остановиться на цифре 330. Надеюсь, у нас получится.

– В юбилей принято дарить подарки.

– Конечно, фестиваль существует, прежде всего, для того, чтобы приносить радость зрителям. Поэтому мы постарались в 15-й юбилейный фестиваль собрать все то лучшее, что было нами когда-то придумано, реализовано, сделано. И я надеюсь, что мы удивим и впечатлим нашего искушенного амурского зрителя. Из новшеств, которые у нас будут в этом году – целых четыре конкурса: три конкурса в кинопрограммах и один конкурс в антрепризных спектаклях. Кинопрограмма у нас сформирована следующим образом: 11 полнометражных игровых российских фильмов - это то, что всегда у нас было, есть и остается…

– Среди которых много премьер.

– Среди которых восемь премьер. Восемь – это очень большая цифра для любого фестиваля.

– Большая заслуга Сергея Владимировича.

– Очень большая заслуга Сергея Владимировича. Если вы помните, мы не объявляли эту программу до 1 сентября, боясь спугнуть, боясь, что какие-то другие фестивали начнут переманивать наши премьеры. Это обычная история для российского кинематографа, для российских фестивалей. Поэтому мы сохранили интригу до 1 сентября, и восемь премьер будет в городе Благовещенске – это очень большая честь для города. Далее – мы продолжаем ту историю, которую мы придумали в «Год кино», который был предыдущий. Мы придумали конкурс «Короткого метра». В этом году будет 24 короткометражных картины. 14 из них – тоже премьеры, состоятся в городе Благовещенске.

– Это бесплатные вещи?

– Давайте вернемся: «Полный метр» - это те фильмы, которые будут проводиться с 17 по 23 сентября а Амурском областном доме народного творчества – пересечение улиц Ленина и Богдана Хмельницкого. Все эти фильмы будут проводиться бесплатно. «Короткий метр» и следующее новшество нашего фестиваля конкурс иностранных картин будут проводиться в торговом центре «Острова». Это будут платные сеансы от 200 до 300 рублей. Полнометражные игровые иностранные картины, в конкурсе их будет девять, восемь из них будут премьеры в России. Это три конкурса кино, а четвертый конкурс – антрепризных спектаклей. Будет десять спектаклей.

– Четыре творческих вечера еще планируется, да?

– Нет, Наталья. В результате у нас будет пять творческих вечеров. Потому что у нас, может, для кого-то неожиданно, а для нас – оправданно, появился еще один творческий вечер – Алексея Булдакова. Поэтому напоминаю, что это очень интересная история, и всегда жители Благовещенска с нетерпением ждут, потому что на афише стоит одна фамилия, но в результате, придя на творческий вечер, вы увидите и друзей этих актеров, их поздравления. И творческий вечер превратится в полноценный юбилейный вечер. Напоминаю всем, что у нас появилась новая, отремонтированная площадка Центра эстетического воспитания детей, в котором у нас пройдут три творческих вечера.

17 сентября – юбилейный творческий вечер Ольги Остроумовой, 20 сентября – творческий вечер Александра Галибина, 23 сентября – опять же юбилейный творческий вечер Натальи Варлей. Один из вечеров состоится в Общественно-культурном центре – Алексея Булдакова – 18 сентября. 23 сентября я приглашаю всех в Амурскую областную филармонию на творческий вечер Евгения Ткачука. И еще формат, мы его по-разному называем – либо творческий вечер, либо моноспектакль, это будет Дмитрий Дюжев – тоже в Амурской областной филармонии. 17 сентября Дмитрий предстанет в новом для себя амплуа – он будет читать главы из «Евгения Онегина». Мне кажется, тем, кто любят и самого артиста, и тем, кто любит классику по-настоящему, он откроется с абсолютно новой стороны. Поэтому всех обязательно приглашаю на творческие вечера фестиваля.

– Еще будет один сводный концерт, вечер в «Островах»?

– Действительно это будет, и это очень важная история для нас. Потому что это будет юбилейный вечер фестиваля кино и театра «Амурская осень». Он находится под хэштэгом #будутвсе. Хэштэг – это та метка, по которой мы можем найти фестиваль в интернете. И почему назвали именно так, почему применили такой маркетинговый ход – потому что, действительно, будут все. Все, кто будет на фестивале, все участники, окажутся в «Островах». Кто-то окажется на сцене, а кто-то окажется в зрительном зале. И, покупая билеты, вы можете рядом с собой увидеть мэтра нашего кино и побыть с ними рядом. Будет проводиться в интересном варианте, когда Сергей Владимирович будет вести и на сцене, и спускаться в зал, и брать комментарии и общаться. В общем, мне кажется, что-то необычное будет 22 сентября.

– Если говорить о спектаклях – они всегда пользуются популярностью, полные залы приходят. Что раскупили уже?

– На сегодняшний день уже нет ни одного билета на самый ожидаемый спектакль «Близкие люди» с Николаем Добрыниным и Людмилой Артемьевой. Эти два артиста за время проведения фестивалей в предыдущие годы заявили о себе как артисты высокого класса.

– Завоевали приз.

– Надо обязательно увидеть. Знаю, что небольшое количество билетов осталось на «Любовь и голуби», очень популярная постановка «Мой друг Вениамин» с Лией Ахеджаковой и очень небольшое количество осталось билетов на остальные мероприятия, на остальные спектакли. Поэтому поторопитесь в кассу, успейте попасть. Потому что билеты по доступной цене. Есть еще билеты по 1000 и 1500 рублей. По 500, естественно, уже билетов нет. Но этот ценовой диапазон еще есть, поэтому можно успеть купить.

– Каждый год перед фестивалем вы ищите какой-то реквизит. В этом году – молчите?

– Нет-нет, как раз сегодня можем и заявить в вашей программе. Внимание! Для спектакля «Любовь и голуби» нам требуется советская раскладушка – именно советского образца. Если у кого-то она ржавеет где-то в гараже, обязательно зайдите на нашу страничку в Инстаграме «Амурской осени», мы разместим там фотографию этой раскладушки.

– Примерную.

– Та, которая находится в Москве. И первый, кто нам предоставит, пойдет на этот спектакль в Общественно-культурный центр.

– Билет один?

– Билет один. Одна раскладушка – один билет. Но раскладушка нужна одна – не надо их много.

– В этом году «звездная дорожка» переезжает?

– Да, в этом году «звездная дорожка» переезжает. И будет она, как принято во многих открытых странах, мы обратно возвращаемся к этому формату: мы будем идти к Общественно-культурному центру на площади Общественно-культурного центра.

– То есть, раньше было на площади Ленина, а сейчас будет на ОКЦ?

– Да, Общественно-культурный центр. Будет в 18:00 «звездная дорожка», все артисты пройдут по площади и потом переместятся в зрительный зал Общественно-культурного центра. Попробуем новый формат, мы пробуем все это сделать вместе с экранами и с какими-то необычными решениями. Надеюсь, у нас получится удивить.

– И розыгрыши билетов в этом году тоже будут? И информационные партнеры будут разыгрывать, и вы?

– Абсолютно. Мы уже разыграли большое количество пригласительных билетов – порядка 70 штук в наших аккаунтах. Мы очень активно развиваемся и в Инстаграме, и на Фейсбук подписывайтесь. Мы очень рады нашим подписчикам. Мы готовы не только разыгрывать билеты, мы готовы на обратную связь, мнения, комментарии, впечатления. С сегодняшнего дня подключаются все информационные партнеры. Поэтому на аккаунтах и «Альфа-канала», и «Амур.инфо» очень большое количество розыгрышей. Попытайте удачу – мы будем рады вас видеть среди зрителей фестиваля.

– Мы тоже, в свою очередь, приглашаем участвовать в розыгрышах, которые будут проводиться во время «Дневников «Амурской осени». Они будут выходить во время фестиваля. Приглашаем – выигрывайте билеты!

Спасибо, Ольга Николаевна! Сегодня в студии была исполнительный директор фестиваля кино и театра «Амурская осень» Ольга Смирнова. Мы говорили об очень короткой финишной прямой, которая уже буквально через несколько дней заканчивается, и начинается «Пролог» фестиваля «Амурская осень». Спасибо!

– Спасибо вам!