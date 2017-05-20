Николай Беляев - генеральный директор ЗАО «Торговый порт Благовещенск»
Тема: обмеление Амура и ограничения работы порта
Ведущий: Александр Ярошенко
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