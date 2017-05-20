Антон Войцеховский - ведущий программы «EXперименты» на каналах «Наука» и «Россия 24»
Тема: об экспериментах на себе, компьютерной графике и космодроме Восточный
Ведущий: Наталья Шлямова
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III писательско-издательский форум: 28 амурских художников стали «Достоянием Амура»
III городской писательско-издательский форум: «Сказки для взрослых», картинки с выставки
Благовещенские спектакли Московского независимого театра из-за задержки самолёта переносятся с 20 мая на 21 и 22 число
III городской писательско-издательский форум: 20 и 21 мая в Благовещенске пройдут встречи с писателями