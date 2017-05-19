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Наталья Маскаева - координатор проекта «Мечты сбываются»
Тема: реконструкция детского бассейна и обустройство сквера возле детской больницы
Ведущий: Наталья Шлямова
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