Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущий материал

сегодня, 16:35 0

Фидель Линник - государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области

Фидель Линник

Тема: качество молока

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте! В молоке амурских производителей обнаружены антибиотики и нитрофураны. Эта новость, если и не напугало большинство, то, по крайней мере, заставила призадуматься, а что же мы пьём? Чем опасны эти вещества или они не очень опасны, поговорим в «Простых вопросах». Мой гость – Фидель Линник, государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

- Здравствуйте, Фидель Николаевич!

- Здравствуйте.

- У каких производителей молока обнаружены нитрофураны и антибиотики?

- На территории Амурской области находится 4 предприятия по переработке молока. В продукции трёх производителей выделены нитрофураны и антибиотики.

- Какие это предприятия?

- Благовещенский молочный комбинат, ИП «Мельниченко» и Хладокомбинат.

- ИП «Мельниченко» – это торговая марка Серышева, БМК и Хладокомбинат. Сколько всего производителей в Амурской области?

- Четыре.

- Четвёртый?

- ОАО «Партизан».

- Это Тамбовский район.

- Да.

- Продукция, содержащая антибиотики и нитрофураны, изъята из магазинов?

- Продукция вырабатывается партиями. Если партия ушла, а это скоропортящийся продукт, практически сразу вся расходится. По получению лабораторных исследований, если есть положительные пробы, предприятие ставится на усиленный контроль. Это не говорит о том, что там содержится такая доза антибиотиков, что вы выпили – и с вами что-то случилось. Нет, это просто превышение в сотые, тысячные от той нормы, которая оговорена в технических регламентах.

- Незначительное превышение.

- Да.

- А что всё-таки с продукцией?

- Предприятие ставится на усиленный лабораторный контроль – до трёх месяцев. Производится отбор не менее десяти проб этой продукции.

- В течение какого времени?

- В течение трёх месяцев. Отбор проводится до получения положительных результатов. Если в течение трёх месяцев из десяти проб что-то выделяется, то сроки продлеваются.

- Опять идёт усиленное наблюдение?

- Усиленно наблюдаем, но эта продукция не допускается к реализации и на переработку.

- То, что обнаружили, уже ушло в реализацию.

- Да, ушло и уже «не догонишь».

- Как антибиотики и нитрофураны попали в это молоко? Как работает система?

- Антибиотики широко применяются при лечении животных.

- Эти компании скупают молоко у местного населения?

- Сегодня, кроме «Партизана» и ИП «Мельниченко», никто не имеет своего поголовья, а соответственно молока.

- БМК и Хладокомбинат скупают молоко.

- Они заключили договоры с поставщиками, им привозят молоко. Своих сельхозтоваропроизводителей мало, молочных ферм тоже стало поменьше, сегодня основная доля молока поступает от частного сектора. Молоко получается сборное. Нет конкретного производителя или колхоза, есть частные лица.

- Чем они колют своих коров, никому неизвестно.

- Ветеринарная служба есть не в каждой деревне, нет ветеринарного врача.

- Больницы есть не во всех деревнях, не говоря уже про ветеринарных врачей.

- Ветеринарные участки есть. Допустим, приболела коровушка, она – кормилица. Естественно, побежали, где-то что-то купили, где-то взяли какой-то укол, таблетку.

- И всё это попало в молоко.

- Дать и вылечить – это один момент, но в той же аннотации будет написано, что препарат полностью выводится из организма через 5-10 дней.

- А молоко сдают ежедневно.

- Мизерные дозы превышения получаются из-за этого.

- Вы говорите, что содержание антибиотиков и нитрофуранов в этом молоке было незначительным, но имеют ли эти вещества свойство накапливаться? Многие пьют молоко каждый день.

- Нитрофураны и антибиотики имеют свойство накапливаться в организме людей и могут вызывать аллергию у тех, кто к ней предрасположен. Если превышены дозы тех же антибиотиков, то для ребёнка, если он аллергик…

- Это может вызвать аллергию.

- Да, но может даже ничем не проявиться, но в то же время будет накопительный эффект. Например, ребёнок приболел, вы начинаете лечить антибиотиками, а они не действуют. Такие случаи тоже бывают. Вот такие нюансы могут быть. Смертельных исходов от этого не будет.

- Ваша служба впервые обнаружила в пробах такие вещества? Или время от времени вы их находите?

- Нет, не впервые. На сегодняшний день продукция всех предприятий на территории Амурской области, и не только молочной промышленности, подвергается лабораторным исследованиям – так называемый мониторинг. Да, находим, но я не сказал бы, что в каждой партии продукции. Есть нормальные партии, есть с превышенным содержанием определённых веществ.

- Какая динамика сейчас?

- Сегодня динамика идёт на снижение.

- На снижение содержания каких-либо вредных веществ?

- Нет, именно на случай выявления.

- Не выявляете?

- Не выявляем. Например, по производству мясных полуфабрикатов сегодня работает частный сектор – индивидуальные предприниматели: пельмени, котлеты и так далее. Всё изготавливается из продукции, которую они закупают у населения или на наших базах.

- Что вы выявляете в этом мясе?

- Антибиотики, нитрофураны.

- Что ещё находите в мясе, яйцах? Есть стереотипы, что кур пичкают антибиотиками.

- Мы проверяли наших производителей куриного мяса – ничего не выделили.

- Это неправда. В других продуктах что-то находится?

- Да, находили. Была партия яиц производителя «Амурптицепром», в которой были обнаружены нитрофураны.

- «Амурптицепром» – чья это фабрика?

- Никольская птицефабрика. Были обнаружены остатки нитрофуранов. Отправляли в Морскву, пришёл подтверждающий результат о том, что они есть. Поставили предприятие на усиленный лабораторный контроль.

- Как часто вы проводите такие проверки? Например, по молоку?

- Не так часто, как бы хотелось.

- Хотелось бы чаще.

- Конечно.

- Какая периодичность: раз в год, в пять лет, десять лет?

- Разработан план по лабораторным исследованиям. Все предприятия попали под мониторинг. В среднем – 4 раза в год под контроль попадает каждое предприятие.

- Мы – обычные потребители. Можем ли как-то визуально определить по цвету или по запаху, как-то понять, что что-то должно насторожить?

- Именно в магазине?

- Да.

- Повторюсь, что наши производители борются за качество своей продукции, поэтому они заинтересованы, чтобы продукция на полках была качественная. А вот уличная торговля – здесь, конечно, вопрос. У нас был рынок на Лазо, где торговали молочницы, приезжали частники – бабушки, дедушки. Продукцию продают в пластиковых бутылках. Народ стоит, берёт, говорит, что вкусно. С частниками тоже проводим работу. Раньше брали бутылки из-под газированной воды, мыли их и наливали молочную продукцию.

- Вы их не проверяете? Каждого не проверишь.

- Они под лабораторный контроль не попадают, а попадают под административное правонарушение.

- Торговля в неположенном месте.

- Да.

- Вы не советуете приобретать молочную продукцию «на улице»?

- Конечно, нет. Здоровье дороже, чем то молоко.

- Спасибо большое, что уделили нам время и пришли в студию. Сегодня мы говорили о молоке, молочных продуктах, о том, что полезно, а что – не полезно. Это были «Простые вопросы», желаю вам всего хорошего, до свидания.

Просмотров всего: 42

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культпросвет

20 мая, «Ночь в музее-2017»: Экология+Революция

11 мая, 17:02
Культпросвет

В Бурейском районе соберутся руководители клубов области для обмена опытом

11 мая, 16:51
Что есть, то есть

Если собрался на пикник: готовим тако под соусом ранч
Культпросвет 1

18 мая в краеведческом музее состоится круглый стол «Революция 1917 года в России: история и современность»

11 мая, 20:26