Тема: качество молока

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте! В молоке амурских производителей обнаружены антибиотики и нитрофураны. Эта новость, если и не напугало большинство, то, по крайней мере, заставила призадуматься, а что же мы пьём? Чем опасны эти вещества или они не очень опасны, поговорим в «Простых вопросах». Мой гость – Фидель Линник, государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

- Здравствуйте, Фидель Николаевич!



- Здравствуйте.

- У каких производителей молока обнаружены нитрофураны и антибиотики?



- На территории Амурской области находится 4 предприятия по переработке молока. В продукции трёх производителей выделены нитрофураны и антибиотики.

- Какие это предприятия?



- Благовещенский молочный комбинат, ИП «Мельниченко» и Хладокомбинат.

- ИП «Мельниченко» – это торговая марка Серышева, БМК и Хладокомбинат. Сколько всего производителей в Амурской области?



- Четыре.

- Четвёртый?



- ОАО «Партизан».

- Это Тамбовский район.



- Да.

- Продукция, содержащая антибиотики и нитрофураны, изъята из магазинов?



- Продукция вырабатывается партиями. Если партия ушла, а это скоропортящийся продукт, практически сразу вся расходится. По получению лабораторных исследований, если есть положительные пробы, предприятие ставится на усиленный контроль. Это не говорит о том, что там содержится такая доза антибиотиков, что вы выпили – и с вами что-то случилось. Нет, это просто превышение в сотые, тысячные от той нормы, которая оговорена в технических регламентах.

- Незначительное превышение.



- Да.

- А что всё-таки с продукцией?



- Предприятие ставится на усиленный лабораторный контроль – до трёх месяцев. Производится отбор не менее десяти проб этой продукции.

- В течение какого времени?



- В течение трёх месяцев. Отбор проводится до получения положительных результатов. Если в течение трёх месяцев из десяти проб что-то выделяется, то сроки продлеваются.

- Опять идёт усиленное наблюдение?



- Усиленно наблюдаем, но эта продукция не допускается к реализации и на переработку.

- То, что обнаружили, уже ушло в реализацию.



- Да, ушло и уже «не догонишь».

- Как антибиотики и нитрофураны попали в это молоко? Как работает система?



- Антибиотики широко применяются при лечении животных.

- Эти компании скупают молоко у местного населения?



- Сегодня, кроме «Партизана» и ИП «Мельниченко», никто не имеет своего поголовья, а соответственно молока.

- БМК и Хладокомбинат скупают молоко.



- Они заключили договоры с поставщиками, им привозят молоко. Своих сельхозтоваропроизводителей мало, молочных ферм тоже стало поменьше, сегодня основная доля молока поступает от частного сектора. Молоко получается сборное. Нет конкретного производителя или колхоза, есть частные лица.

- Чем они колют своих коров, никому неизвестно.



- Ветеринарная служба есть не в каждой деревне, нет ветеринарного врача.

- Больницы есть не во всех деревнях, не говоря уже про ветеринарных врачей.



- Ветеринарные участки есть. Допустим, приболела коровушка, она – кормилица. Естественно, побежали, где-то что-то купили, где-то взяли какой-то укол, таблетку.

- И всё это попало в молоко.



- Дать и вылечить – это один момент, но в той же аннотации будет написано, что препарат полностью выводится из организма через 5-10 дней.

- А молоко сдают ежедневно.



- Мизерные дозы превышения получаются из-за этого.

- Вы говорите, что содержание антибиотиков и нитрофуранов в этом молоке было незначительным, но имеют ли эти вещества свойство накапливаться? Многие пьют молоко каждый день.



- Нитрофураны и антибиотики имеют свойство накапливаться в организме людей и могут вызывать аллергию у тех, кто к ней предрасположен. Если превышены дозы тех же антибиотиков, то для ребёнка, если он аллергик…

- Это может вызвать аллергию.



- Да, но может даже ничем не проявиться, но в то же время будет накопительный эффект. Например, ребёнок приболел, вы начинаете лечить антибиотиками, а они не действуют. Такие случаи тоже бывают. Вот такие нюансы могут быть. Смертельных исходов от этого не будет.

- Ваша служба впервые обнаружила в пробах такие вещества? Или время от времени вы их находите?



- Нет, не впервые. На сегодняшний день продукция всех предприятий на территории Амурской области, и не только молочной промышленности, подвергается лабораторным исследованиям – так называемый мониторинг. Да, находим, но я не сказал бы, что в каждой партии продукции. Есть нормальные партии, есть с превышенным содержанием определённых веществ.

- Какая динамика сейчас?



- Сегодня динамика идёт на снижение.

- На снижение содержания каких-либо вредных веществ?



- Нет, именно на случай выявления.

- Не выявляете?



- Не выявляем. Например, по производству мясных полуфабрикатов сегодня работает частный сектор – индивидуальные предприниматели: пельмени, котлеты и так далее. Всё изготавливается из продукции, которую они закупают у населения или на наших базах.

- Что вы выявляете в этом мясе?



- Антибиотики, нитрофураны.

- Что ещё находите в мясе, яйцах? Есть стереотипы, что кур пичкают антибиотиками.



- Мы проверяли наших производителей куриного мяса – ничего не выделили.

- Это неправда. В других продуктах что-то находится?



- Да, находили. Была партия яиц производителя «Амурптицепром», в которой были обнаружены нитрофураны.

- «Амурптицепром» – чья это фабрика?



- Никольская птицефабрика. Были обнаружены остатки нитрофуранов. Отправляли в Морскву, пришёл подтверждающий результат о том, что они есть. Поставили предприятие на усиленный лабораторный контроль.

- Как часто вы проводите такие проверки? Например, по молоку?



- Не так часто, как бы хотелось.

- Хотелось бы чаще.



- Конечно.

- Какая периодичность: раз в год, в пять лет, десять лет?



- Разработан план по лабораторным исследованиям. Все предприятия попали под мониторинг. В среднем – 4 раза в год под контроль попадает каждое предприятие.

- Мы – обычные потребители. Можем ли как-то визуально определить по цвету или по запаху, как-то понять, что что-то должно насторожить?



- Именно в магазине?

- Да.



- Повторюсь, что наши производители борются за качество своей продукции, поэтому они заинтересованы, чтобы продукция на полках была качественная. А вот уличная торговля – здесь, конечно, вопрос. У нас был рынок на Лазо, где торговали молочницы, приезжали частники – бабушки, дедушки. Продукцию продают в пластиковых бутылках. Народ стоит, берёт, говорит, что вкусно. С частниками тоже проводим работу. Раньше брали бутылки из-под газированной воды, мыли их и наливали молочную продукцию.

- Вы их не проверяете? Каждого не проверишь.



- Они под лабораторный контроль не попадают, а попадают под административное правонарушение.

- Торговля в неположенном месте.



- Да.

- Вы не советуете приобретать молочную продукцию «на улице»?



- Конечно, нет. Здоровье дороже, чем то молоко.

- Спасибо большое, что уделили нам время и пришли в студию. Сегодня мы говорили о молоке, молочных продуктах, о том, что полезно, а что – не полезно. Это были «Простые вопросы», желаю вам всего хорошего, до свидания.



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