Анатолий Фесенко

Тема: 25-летие корпорации

Ведущий: Алексей Воскобойников

На днях Амурская региональная корпорация «Киокушинкай-кан» отметила своё 25-летие. Возраст солидный, да и организация солидная. Представить сегодня Приамурье без киокушинов нереально – кажется, что они были всегда. Гость сегодняшней программы – глава Амурской региональной корпорации «Киокушинкай-кан» Анатолий Витальевич Фесенко.

- Здравствуйте, уважаемый шихан!



- Добрый день.

- Я правильно произношу это слово?



- Да, правильно.

- Что оно означает?



- Шихан – это учитель, высшее спортивное и административное звание, которое присваивается в карате, единоборствах.

- Поздравляю вас с юбилеем организации – замечательная дата. 1992 год. Давненько это было. Я в 92-м окончил школу, а вы свою школу открыли. Какие были первые шаги, с чего всё начиналось?



- Всё очень просто. После возвращения из Японии, где я был на стажировке один месяц, получилось так, что остался без работы. Мой родной совхоз, где я работал мастером-строителем, а после прорабом, перестал существовать. Мне надо было искать себе место в этой жизни. Почему-то я решил создать общественную организацию со своими соратниками. Начинал я с одной секции – сейчас это спортивный комплекс «Строитель», где находится детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. Потом мы открыли отделение СДЮСШОР, Сергей Дмитриевич Кочегаров нас приютил. В 95-м году открыли свой первый стационарный спортивный зал и сразу же получили лицензию на дополнительную образовательную деятельность. С тех пор мы этому верны, работаем в этом направлении. Сначала была Амурская региональная организация, сейчас она стала Амурской региональной корпорацией, потому что у нас 12 филиалов в Российской Федерации работает.

- Это не только Дальний Восток?



- Это не только Дальний Восток.

- С кем всё начинали? Кто были первыми наставниками?



- Конечно, в первую очередь это Дмитрий Олегович Смирнов, Виталий Щукин, Владислав Юрьевич Сикорский, Андрей Мунгалов, Павел Иванов, Дмитрий Кутека и другие. Эти ребята внесли большую лепту в развитие «Киокушинкай карате». Есть ещё административные органы – это наши врачи, методисты – Вера Витальевна Краснокутская; наш доктор Людмила Михайловна Сычихина, которая много лет с нами, лечит и восстанавливает наших спортсменов. Наша бухгалтерия, которая считает и рассчитывает различные экономические модели для развития – Светлана Анатольевна Лукашенко. В целом в Амурском отделении у нас работает очень много сотрудников – 470 человек. В Амурской региональной корпорации «Киокушинкай-кан» в Амурской области тренируется 1 475 человек. За 25 лет прошли более десяти тысяч ребят и девчат через спортивные секции «Киокушинкай карате». Думаю, они получили здравомыслящие навыки, в первую очередь, понимание окружающей среды, воспитание своего тела и духа. Наверное, из многих получились хорошие целеустремлённые ребята.

- В юбилейный год не грех похвастаться самыми громкими спортивными достижениями учеников. Какие высоты покорились за эти годы?



- Если обращаться к статистике, у нас 73 чёрных пояса – это те люди, которые являются мастерами своего дела, воинского искусства, мастерами педагогического воспитания, являются примером для подрастающего поколения. У нас 15 чемпионов России, 29 призёров России, 4 чемпиона мира, 6 призёров чемпионата мира, 6 чемпионов Европы, 12 призёров Европы, 6 мастеров спорта международного класса, 10 мастеров спорта Российской Федерации. Думаю, что ни одна федерация в Амурской области не имеет таких достижений. Могу смело заявить об этом. Всё это благодаря нашему слаженному коллективу, правильно выбранной стратегии развития. В организации работает учебно-методический отдел, мы выпустили 7 полноразмерных учебных методических пособий – сегодня я принёс одно из них. Оно прошло рецензию во многих вузах страны. Хочу подарить вам, пособие очень полезное.

- Спасибо большое! Вы первый гость, который мне что-то дарит.



- Всего семь пособий. В учебно-методическом отделе у нас работают высококвалифицированные кадры, правильно просчитывающие стратегию развития и воспитательных процессов. Смотрят, какие воспитательные процессы будут востребованы через 5-6 лет. Мы построили более 3-х тысяч квадратных метров; у нас 4 стационарных сооружения в Амурской области и одно стационарное сооружение спортивной направленности во Владивостоке. Всё это мы построили за свой счёт, на свои деньги. Примерно около 4,5 миллиона рублей – бюджет спортивных мероприятий. Если взять все 25 лет, то можно сказать, что мы больше 125 миллионов вложили в развитие индустрии физической культуры и спорта не только нашего региона, но, наверное, Российской Федерации в целом. Мы проводим мероприятия как в Амурской области, так и по всей Российской Федерации.

- Ваша деятельность заметная, её видно невооружённым глазом. У корпорации за четверть века выработался свой кодекс, отшлифовался до идеального состояния. Каковы главные принципы корпорации «Киокушинкай-кан»?



- Миссия у нас формализованная, десять лет мы её выхолащивали, вынашивали, а пятнадцать лет она уже у нас прописана, наполнена содержанием: лучшие в спорте, успешные в бизнесе, значимые в обществе. Каждый из этих слоганов наполнил нашу миссию. Лучшие в спорте – привёл статистику, которая это подтверждает, говоря, что мы одна из лучших федераций в Амурской области и России в целом. Успешные в бизнесе – мы развиваемся в различных бизнес-направлениях. В основном все руководители – наши бывшие ученики, которые прошли определённую школу «Киокушинкай карате», идеологическую систему воспитания, социальную и, в первую очередь, нравственную, понимая, что человек должен созидать. Значимые в обществе – у нас есть ребята, которые работают в различных органах власти, как исполнительной, так и законодательной.

- При работе с молодыми ребятами что сложнее – обучение непосредственно мастерству или воспитательный процесс?



- Думаю, что самая трудная работа, как физическая, так и интеллектуальная, наверное, воспитание, научить себе подобного. Поэтому в первую очередь идёт формирование идеологии, формирование этики, а потом мы уже даём молодому человеку основу боевых искусств. Потому что по-другому не получится. 5 % людей рождается с криминальными наклонностями, хотим, чтобы эта статистика уменьшалась именно в наших спортивных залах.

- Путь к вершине – с чего он должен начинаться?



- Путь к вершине должен начинаться с самого себя, то есть человек должен определить, кто он, зачем пришёл в этот мир. Этому должны помочь, в первую очередь, родители, мотивировать ребёнка. Общество должно его правильно подхватить, структуризировать, дать возможность профориентировать себя – либо он каратист, либо, певец, либо танцор, либо математик, либо физик.

- Главное быть собой при любых обстоятельствах.



- Да, уметь слышать себя, стараться найти себя в этой жизни через труд и воспитание своего тела, а тело воспитает дух, сеть такое выражение.

- Спасибо большое за эту беседу, ещё раз поздравляю вас с юбилеем. Очень хорошо, что 25 или 26 лет назад вы потеряли работу и затеяли вот это хорошее дело. У нас в гостях был глава Амурской региональной корпорации «Киокушинкай-кан» Анатолий Витальевич Фесенко, которая 2 июня отметила 25-летний юбилей. Увидимся.



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