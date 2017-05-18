Алексей Севостьянов

О дорогах, о дождях, о том, насколько мы готовы к погодным катаклизмам

Ведущий: Александр Ярошенко

– Добрый вечер. Недавние обильные дожди принесли извечную, годами не меняющуюся проблему. Несколько населенных пунктов, вдруг, как всегда неожиданно, оказались отрезанными от внешнего мира. О дорогах, о дождях, о том, насколько мы готовы к погодным катаклизмам, сегодня мы поговорим с первым заместителем министра лесного хозяйства правительства Амурской области Алексеем Севастьяновым. Алексей Александрович, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Мне интересно ваше мнение, вот мало-мальски приличный дождь прошел, и огороды наши утонули, мало-мальский дождь прошел Долдыкан уже какой-нибудь от внешнего мира отрезан. Почему так?

– Давайте начнем с того, что это прошел не мало-мальский дождь, у нас по критериям..

– Хорошо большой дождь.

– Большой дождь, у нас по некоторым критериям есть стихийные бедствия – это 50 миллиметров за двенадцать часов и более. Так вот, в Бурейском районе за двенадцать часов 107 миллиметров, в Архаринском – 61, в Завитинском – 68. Это стихийное бедствие. То есть работали институты научно-исследовательские и так далее, которые вывели эти критерии. Мы и получили некоторые проблемы в Бурейском районе, на дорогах Завитинского района и Архаринского района.

– Проблемы почему, дороги не готовы к этим осадкам, с водоотведением проблемы в населенных пунктах почему? Если все нормально, то не должно быть проблем.

– Как правило, дороги, о которых мы сейчас говорим, это дороги местного значения, они второстепенные и, естественно, что буквально в течение часа-двух поднялся уровень воды и перекинулся через эти дороги. Все вопросы по отведению в районе дорог местного значения выполнены, и все нормативы, которые возле этих дорог, они тоже выполнены, но количество этих осадков, которые мы получили с ночи 28 на 29, были такой интенсивности, что тут просто не справиться.

– Алексей Александрович, понимаете, когда вы говорите, что дорога второстепенная, это для вас она второстепенная, а я живу в селе Долдыкан, для меня это единственная дорога жизни, по ней родился ребенок - его везут, и умер человек - его везут этой дорогой на кладбище. Поэтому, ну что значит второстепенная? Люди живут, для них это основная дорога, она должна быть нормальной, соответствовать.

– Ну, хорошо, там были объездные дороги, давайте по этой второстепенной дороге. Тогда, когда это все случилось, в принципе по высокопроходимой технике для «уазиков», «Уралов», там, в принципе было 30– 50 сантиметров над дорожным полотном. Мы сразу приняли меры, туда отправили машины «Уралы» и все, что было необходимо, мы это дело все перевозили через эти пятьсот, двести метров, в зависимости от дороги. Эта работа была организованна. Поэтому в этом плане, мы все что могли, сделали.

– Хорошо, что у нас вообще с водоотведением в населенных пунктах? Везде это налажено? Или там даже кюветов нет элементарно, вот едешь зачастую по деревне…

– Ну, давайте подходить к этому вопросу как-то с исторической точки зрения, немножко назад отойдем в шестнадцатый год.

– От Рюриковичей, ну давайте.

– От Рюриковичей мы не будем, конечно, давайте хотя бы возьмем шестнадцатый год. Шестнадцатый год показал, что в результате этих обильных осадков у нас населенные пункты подтапливаются. В принципе, такие дожди на территории области, второй год мы такое наблюдаем. Поэтому прошло заседание под руководством губернатора Амурской области, где этот вопрос был поставлен и им взят на контроль. Подготовительная работа была проведена, то есть не только в масштабах этих населенных пунктов, которые подтопило в шестнадцатом году, но в масштабах всей области. Через глав муниципальных образований, через муниципалитеты разработаны были конкретные планы: что, где, когда нужно копать, рыть, отводить…

– То есть, все только в планах?

– Нет, подождите, эта работа была завершена в мае месяце. Сейчас по населенным пунктам определено финансирование, откуда это будет финансироваться, важный вопрос - кто будет платить за те работы, которые будут выполнены. Определены источники, откуда будет идти это финансирование…

– В теории, все теория, каналы не копаем еще.

– Конкретные вопросы, по некоторым населенным пункты начались эти работы, по северам у нас…

– Ну почему шестнадцатый год, мы в тринадцатом году утонули по верхнюю губу и никаких выводов не сделали, до тринадцатого года тонули часто.

– Мы утонули в тринадцатом году почему…

– Потому что дожди шли и реки вышли из берегов.

– …реки вышли из берегов…

– …правильно, что дожди шли…

– …и, в основном, все подтопление мы получили из-за разлитых этих рек. Здесь краткосрочное подтопление. Вы видите, что, например, в Бурейском районе полностью к шести часам утра дворовые приусадебные участки полностью освободились от воды, вот и мы имеем такие локальные, быстрые подтопления.

– Алексей Александрович, это все…

– Давайте я продолжу по водоотведению, если вы не против...

– Да не против я, ну как-то мы все по теории ходим. Мне хочется понять практически, у нас сколько населенных пунктов с нормальным водоотведением в регионе, там половина, две трети, треть, два процента - примерно чтобы понять картинку.

– Примерно это где-то порядка сорока пяти процентов…

– Меньше половины, остальные больше половины…

– Остальные больше половины нельзя сказать, что у них там плачевная ситуация, но какие-то работы нужно выполнить, и сейчас упор делается в семнадцатом году по водоотведению именно на тех населенных пунктах, которые были подтоплены в шестнадцатом году в результате этих вод. Это, прежде всего Новобурейский, Архаринский район, Завитинский район.

– Ну, вот смотрите для нас это статистика, для человека трагедия.

– Ну, это Новобурейский…

– Да, вот для человека трагедия. Иванов, Петров - вот как ему жить? И таких вопросов у нас много, а человек маленький в чеховской где-то в гоголевской шинели и остался незаметен. Но вот почему нет нормального отведения, а вот у нас огороды, не знаю, паспорт у них есть, можно вообще здесь огород или нет, специалисты свое слово говорят?

– Земельные участки и дома находятся в собственности, естественно. Дело в том, вот по Новобурейскому очень сложный ландшафт, и нужно определиться сначала, куда эту воду отводить, потому что где-то есть низменности, где-то есть высоты, Новобурейский, как вы знаете, на таком довольно сложном ландшафте. Вот сейчас до 4 июля они должны закончить геодезическую съемку всего города, после чего уже заложены деньги, есть техника, начнут выполняться работы по водоотведению, пролаживать новые каналы водоотводные.

– Ну, денег достаточно или опять скажут «чемпионат мира по футболу проведем, потом к вам придем»?

– Нет, то, что мы с вами перед этим говорили, эта плановая работа перед этим проводилась, она и была направлена на то, чтобы это не было эфемерно только на бумаге, а это были реальные действия под реальные деньги, под эти все работы, в Новобурейском. И там ряд еще населенных пунктов, под них выделены реальные деньги, консолидирован бюджет, из федерального бюджета, из местного бюджета и из бюджета Амурской области.

– Алексей Александрович, вот так по-житейски, просто, в жизни все просто. Новобурейскому больше ста лет, этому огороду больше ста лет, и в том, что он сегодня утонул, наверное, есть вина государства. Что сто лет огород не на том месте или государство не на том месте, он же не вчера его распахал. То есть это же проблема, она такая, от губернатора до губернатора тянется, один уходит, другой приходит, а как тонули, так и тонем. Вот мое мнение.

– Вот посмотрите, нет вы немножко неправы здесь, я думаю. Вот посмотрите, сегодня яркий пример Луговая, 47…

– В Благовещенске?

– Нет, в Новобурейском. Дом, который последний остался на сегодня, где вода на подворье. Глава района предлагает «я вам сейчас даю однокомнатную квартиру с резервного фонда Бурейского района», женщина отказывается. Это ее право, правильно? Пригнали сегодня туда экскаватор, начали копать соответствующую канаву, сейчас эту воду отводят.

– Последний вопрос. По вашим профессиональным заключениям, сколько лет нам надо, чтобы какой-то порядок хотя бы относительный навести?

– Именно по водоотведению?

– Да, по водоотведению.

– Вы знаете, думаю, по тем участкам, которые у нас подтопило в шестнадцатом году, этот вопрос будет закрыт до конца семнадцатого года.

– Семнадцатый год по России?

– Нет по Амурской области.

– Нет, я к чему семнадцатый год он знаковый такой.

– Вопросы, которые мы имели по подтоплению в шестнадцатом году, мы выделили эти населенные пункты, и средства именно на это пошли. А в остальном, в плане есть и восемнадцатый год, и девятнадцатый год, там много организаций будут выполнять эти работы.

– Давайте договоримся, что мы через год с вами встретимся. В этой студии и поговорим, что конкретно.

– Я надеюсь.

– Это были простые вопросы для первого заместителя министра лесного хозяйства Амурской области Алексея Севастьянова. Мы говорили о дождях, дорогах и о тех, кто содержит их в порядке и в беспорядке. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.

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