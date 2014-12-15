Ведущий: Александр Ярошенко

– Добрый вечер! Недавно многих взбудоражила новость о том, что в молоке известных амурских производителей, к продукции которых мы привыкли и доверяем, обнаружили превышение предельно допустимых норм по антибиотикам и другим лекарственным препаратам. Сегодня гость нашей студии - начальник Управления ветеринарии племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов. Он ответит на наши абсолютно простые вопросы.

Сергей Владимирович, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Скажите, что там нашли в молоке у наших известных производителей, таких как «Благовещенский молочн6ый комбинат», «Серышевский», «Хладокомбинат». Какие показатели превышают у них?

– В рамках мониторинговых исследований, которые проводит Россельхознадзор, это федеральный мониторинг, было выявлено микропревышение допустимых антибиотиков нитрофуран.

– Микропревышение - то есть, не в разы?

– Нет, это не в разы, конечно, это микропревышение.

– Ну, смотрите, интересно мнение ветеринарного врача, который, как известно, лечит человечество в отличие от врача, который лечит человека. Почему вдруг так получается, что сегодня превышение идет того, чего в молоке быть не должно?

– Хотелось бы сказать, что у всех переработчиков проводится производственный контроль и все они сырье, которое поступает к ним, исследуют на наличие антибиотиков. Также у них имеются тест-системы. И все молоковозы, которые приходят к ним на территорию, сначала проходят все исследования, а потом только поступают в переработку. Но здесь необходимо, наверное, сказать, что тест-системы и тот углубленный контроль, углубленное исследование, которые проводит Россельхознадзор в своих лабораториях, немного отличается методика этих исследований и более точное оборудование, которое определяет уже микропревышение допустимых норм.

– Ну, вот я сам сын доярки. Я вырос в деревне. И я не помню, чтобы домашние коровы чем-то болели. Это был редчайший случай. Мать там бутылку огуречного рассола зальет раз в году ей, что-то желудок у нее заболел. Вообще не болели коровы, а сегодня, получаются, они напичканы антибиотиками.

– Антибиотики бесконтрольно не применяются на территории региона, это однозначно. Что касается сельхозтоваропроизводителей, то ветеринарными врачами ведутся амбулаторные журналы, где четко отслежен номер животного, лечение прописано, и когда он состоял и которое количество времени на лечении. Также, что касается наших государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению, то у них также ведутся журналы. И в случае обращения жителей непосредственно к нам, мы можем отследить всех, кто к нам обратился, когда на лечении находились, что применялось и так далее. Но опять же есть такой факт, его нельзя исключать, когда люди сами применяют антибиотики для лечения. Может быть, это связано с тем, что не обращаются в ветеринарную службу или как-то привыкли сами применять.

– Но когда сами мы лечимся, это не от хорошей жизни, как правило. Что у нас с ветеринарной службой, у нас сегодня врачей то нет в больницах, в той мере, в какой должны быть. В каждом селе есть ветеринар?

– Ветеринарный врач на сегодня проживает не в каждом населенном пункте, и этот факт есть. Но, тем не менее, врач обслуживает закрепленную территорию. Есть, конечно, те специалисты, сотрудники, которые обслуживают по несколько населенных пунктов, но опять же, они готовы оказывать лечебную помощь.

– Но сколько у нас у участкового - полрайона у одного. От деревни до деревни - девяносто километров. У ветеринарного врача какие участки?

– На сегодня есть врачи, которые обслуживают и по два населенных пункта и по три. Конечно, в связи с этим есть какие-то определенные проблемные вопросы, и жители привыкают обращаться уже не непосредственно к ветеринару, а к кому-то может быть, на селе, или сами применять антибиотики, либо какие-то другие препараты.

– Когда раньше были колхозы и совхозы, все мычало и телилось, в голову, по-моему не приходило самому крестьянину лечить свою корову. Шли к Ване, к Пете, к дяде Коле специалисту, который приходил и лечил. Есть мнение, что тот же тетрациклин добавляют в корм животного, чтобы увеличить рост скота, птицы, или это неправда?

– Нет, однозначно - наши сельхозтоваропроизводители не применяют антибиотики при кормлении. Скажу даже больше, что все корма, которые они заготавливают, подвергаются исследованиям ветеринарной лаборатории. А также материал, который поступает на исследование на инфекционные заболевания, наши лаборатории даже делают подтитровку на антибиотики. То есть, что это означает? Если применяются антибиотики, как правило, в любом организме, даже человеческом, постоянно идет привыкание. Если направляют материал для исследования в лабораторию, то мы делаем подтитровку, то есть мы определяем, к данной бактерии какой чувствительный антибиотик. Тем самым мы облегчаем труд сельхозтоваропроизводителя, говоря им какой антибиотик нужно применить.

– К ветеринарной службе вернусь. У вас есть нагрузка на специалиста? Вот на одного ветеринарного врача нормы какие-то, почему обслуживают две, три деревни? Там может и тысяча коров быть. Как нагрузка рассчитывается? Большая нагрузка по нормативам?

– Нагрузка по нормативам, она есть. Но у нас она рассчитана так, что на ветеринарного специалиста не приходится это поголовье.

– То есть, сегодня это поголовье меньше?

– На сегодня поголовье на одного ветеринарного специалиста, оно и было просчитано так, что нет сверхнагрузки.

– Но, все-таки я как бы думаю, что у нас вот не попала в этот скорбный список агрофирма «Партизан», у них все там по нормам. Все-таки «Партизан» - это такой холдинг, это порядок, это традиции, это контроль, наверное - поэтому. А что у других, знаете что-то с контролем слабовато. Как-то вот на поверхности, просится.

– На сегодня нельзя говорить, что из четырех наших производителей крупных кто-то лучше. Но всегда нужно равняться на лучшего.

– Это сказал Россельхознадзор, что у них нашли превышение, значит они хуже.

– У них также осуществляется контроль, как в агрофирме «Партизан», они каждую партию контролируют, исследуют и не допускают. Разница в контроле: тестовое исследование, либо уже углубленное.

– Ну, ведомственному контролю, я уже говорил, доверия нету, и это тоже не зря. Вот скажите, чем сегодня болеют коровы, в основном? Есть ли какой-то, как и у людей, перечень: сердечно-сосудистые заболевания, еще что-то, чем сегодня болеют животные?

– Есть особо опасные заболевания, которые, в том числе, опасны и для человека, и для животных, есть незаразные, такие как травмы, при которых опять же применяются антибиотики.

– Ну, чаще всего чем болеют? Вы ведете статистику, чем болеют наши кормилицы-матушки?

– Ну, чтобы конкретно сказать по какому-то одному направлению, этого нет, потому что этого массово нет. Это единичные случаи, это и травмы, и желудочно-кишечный тракт, и дыхательный, то есть это по-маленечку присутствует.

– Мнение профессионала интересно. А может быть нам стоит на упаковках писать «пенициллина столько-то в молоке», «тетрациклина столько-то», чтобы человек все знал? Дойти до этого, как вы считаете? Честнее будет.

– Честнее. Ну, вообще, нужно честнее работать и говорить населению, что при мониторинговых исследованиях если выявили наличие антибиотиков, то есть такой усиленный лабораторный контроль, на который служба Россельхознадзора ставит то предприятие, где определяет. Необходимо населению говорить про этот усиленный контроль, потому что в рамках его уже не выявляются антибиотики, превышение.

– То есть, мы напугали население, а потом не говорим, что ребята, уже все хорошо.

– Населению надо объяснять, конечно.

– Но вы как покупатель, какую продукцию покупаете себе домой?

– Я как покупатель стараюсь брать разных производителей.

– Вас не настораживает как профессионала?

– Настораживает, но, тем не менее, мы понимаем про те микрочастицы, которые там находятся, есть допустимые нормы.

– Это были простые вопросы для главного ветеринарного врача Амурской области Сергея Самохвалова. Мы говорили о важном: о здоровье нашем и наших животных. Берегите себя, будьте, пожалуйста, бдительны, как говорил Юлиус Фучик. До свидания. Всего самого доброго.

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