Светлана Нещадина@|@Софья Кечемайхина

Проект «Радиоканикулы»

Ведущий: Александр Ярошенко

- Чем занять детей этим летом, да так, чтобы было интересно и полезно. Об этом сейчас думают абсолютно все ответственные родители. А тем временем второй год подряд в «Доме радио» проходит интереснейший проект «Радиоканикулы». Сегодня об этом расскажут наши гости: Светлана Нещадина, директор медиашколы PLAY и Софья Кечемайхина, главный режиссер Общественно-культурного центра.

Здравствуйте.

С.Н. Здравствуйте.

С.К. Добрый день.

- В таком сотрудничестве родился этот проект, он уже успешно действует. И я знаю, что вы набираете теперь детей уже и на лето, и будет кастинг. Расскажите.

С.Н. Детей второй год мы набираем на лето. И в том году у нас тоже работал этот проект «Радиоканикулы». Интересен он тем, что ребята у нас также продолжают знакомиться с профессией журналиста, но уже в такой, развлекательной форме. Мы ходим на экскурсии, проводим интересные мастер-классы. И кроме этого ребята занимались творчеством. В этом году мы решили усовершенствовать и сделать проект более полезным. У нас существует еще кроме этого разговорный клуб совместно с Российским Союзом писателей Амурской области, и теперь к нам еще подключился Общественно-культурный центр. И у нас родился новый «Аудиоклуб». И ребята у нас, кроме того, что будут знакомиться с профессией журналиста, еще будут озвучивать аудиодиск.

- То есть, это главная задача этой смены? Как это будет проходить? Сроки смены?

С.Н. Смена у нас пройдет с 3 по 30 июля. Почти месяц. Все это время ребята будут приходить к нам на веселые занятия, но им придется потрудиться. Потому что озвучка аудиодиска – это дело серьезное.

- Софья Ароновна у нас входит в Союз писателей…

С.К. Да, в Российский Союз писателей.

- И этот проект с этим Союзом и реализуется. В чем смысл?

С.К. Смысл в том, чтобы юные наши читатели знали об амурских авторах. Конечно, они в школе изучают классиков. Это, конечно, известно всем. Но, кроме этого – бурная писательская жизнь идет и в Амурской области. Очень много талантливых писателей, поэтов. И поэтому в этом году мы совместный делаем проект по популяризации творчества амурских авторов.

- То есть, такой элемент краеведения?

С.Н. Да. Надо сказать, что у нас в течение года существует разговорный клуб PLAY, и мы устраиваем встречи с нашими местными писателями, поэтами и знакомим ребят активно. Теперь решили сделать вот такую форму знакомства с нашим местным «бомондом», так скажем. Есть очень интересные. И если говорить о том, что ребята будут озвучивать – мы выбрали рассказы Александра Курако. Мне они напоминают «Денискины рассказы» Драгунского. В такой интересной форме – это будет с диалогами. Это очнеь интересно озвучивать. Мы определили пять рассказов. Надо сказать, что это автор, который пишет для детей. Это будут, все-таки, детские тексты. И у нас будут стихи Надежды Фазиловой – она пишет для детей, шуточные, интересные. И у Александра Курако – тоже стихи. Это будет примерно в объеме час, может быть, меньше. Чтобы и послушать – не устать, и записать было легко.

С.К. Правильно Светлана сказала, что это будет не только проза, но и стихи. Стихи мы будем подбирать тоже для того, чтобы выстроить диалоги. Не только монолог от лица автора, а чтобы было общение между детьми. Им это более интересно, и нам в работе это тоже более интересно.

- А кто их будет учить правильно все это делать?

С.К. Учить буду я, и педагог театральной студии «Дебют» Общественно-культурного центра Вероника Александрова будет заниматься постановкой речи. Этот человек – профессионал. Она буквально на днях возвращается из Питера с учебы. И новые знания, новые силы пойдут в плюс при постановке этого материала.

- Давайте сразу же скажем, для чего этот диск. Потом куда?

С.Н. Во-первых, мы сделаем это для себя. Чтобы это было популярным, мы хотим эти диски подарить детской больнице, Дому ребенка. Чтобы ребята слушали и знали. Потом, может каждый у нас их приобрести, слушать дома, в машине. Каждый ребенок, который будет участником проекта, обязательно получит себе на память.

- Это не вся программа пребывания в лагере? Что еще будет?

С.Н. Два дня в неделю ребята будут заниматься непосредственно записью диска, будут с Софьей репетировать. У них будет один день непосредственно сценической речи. То есть, это большой труд. Кроме этого, ребята будут ходить на экскурсии. Мы продолжаем их знакомить с работой журналиста. Ребята будут заниматься творчеством. У них будет класс по мыловарению, бисероплетение. Они занимаются различным творчеством – то, что они потом смогут себе оставить на память, развивать себя. И самая главная наша «фишка» - это то, что ребята смогут выйти в эфир на Радио KIDS FM. У них будут небольшие уроки, мастер-классы от наших ди-джеев, от наших радиожурналистов, от наших звукорежиссеров. И те, кто будет показывать большие успехи, уже сами попробуют выйти в эфир. У кого будет не очень удачно получаться, тот будет выходить в эфир с нашими постоянными ведущими. Это работа, которая будет идти у них постоянно.

- У меня возникает вопрос – есть у вас Радио KIDS FM, медиашкола, в которую ходят дети. И, наверное, те же дети, кто-то из них, пойдет на «Радиоканикулы». А как же быть с теми, кто придет в первый раз на кастинг?

С.К. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Почему мы делаем кастинг? В первую очередь для того, чтобы выявить талантливых детей, у которых есть к этому уже заложенное от Бога. С ними работать проще. Но тех детей, у которых есть данные, но они этим не занимались, мы тоже будем брать, будем с ними работать. Дети – это всегда благодарная публика, на которую не жалко тратить свое время, свою энергию. Да, мы будем часть детей брать тех, кто были и в эфире, и у нас на сцене: мы практикуем не только работу на радио, но и выводим детей на сцену. Это уже несколько иное направление, более сложное. Не каждый ребенок сможет.

- Присматриваете, в общем, себе…

С.Н. Если говорить о будущем, то мы хотим вместе с ОКЦ на будущий год сделать в нашей школе новое направление. Пока рабочее название «Мастерство публичного выступления». Мы будем набирать ребят, которых будем готовить к работе на сцене, на публике. Кроме преподавателей сценической речи будут работать психологи. Они у нас будут готовиться…

- В будущие звезды… Кормить будете детей?

С.Н. Без этого никак, обязательно. Ребята будут у нас горячие обеды получать: позанимались, подкрепились, еще позанимались. Это неотъемлемая часть, чтобы и родителям облегчить – когда ребенка отправляешь, чтобы знать, что он накормлен, присмотрен.

- Сколько детей берете на смену?

С.Н. Мы берем немного детей – всего 15 человек, потому что работа будет практически индивидуальная. Я хотела бы вернуться к кастингу – он будет, на самом деле, не такой сложный. Мы просто сразу хотим отобрать детей, которые будут без явных дефектов речи, чтобы потом им было не обидно, что их в диске совсем мало, а кого-то - много. Это все можно исправить, когда ребята приходят к нам на год, и с ними работает и логопед, и дефектолог. А за месяц мы просто не сможем это сделать.

- Напомните сроки кастинга.

С.Н. Кастинг будет проходить 23 июня в 18:00 и 24 июня в 11:00 по адресу: Мичурина, 17/1. Это «Дом радио», медиашкола PLAY.

С.К. Дети должны будут заранее подготовить текст. Это должен быть отрывок из прозы и какое-то стихотворение. Чтобы это было не просто «первый раз вижу текст и читаю». Они должны отчитать текст, чтобы мы могли уже четко понимать, какие данные у ребенка, что требуется сделать, чтобы качественно потом прошла запись.

С.Н. И, кроме того, что просто их отслушаем, мы их запишем, чтобы послушать, как звучит звук. Мы будем это делать сразу: сначала ребята пройдут кастинг у преподавателей по сценической речи, по постановке, а потом поднимется к нашим звукорежиссерам, где их запишут, и мы будем слушать звук сразу.

- Я думаю, сегодня все услышали, кто хотел услышать, эту информацию, кто заинтересовался в «Радиоканикулах», куда отправить своего ребенка в июле. Сегодня в студии были директор медиашколы PLAY Светлана Нещадина и Софье Кечемайхина - главный режиссер Общественно-культурного центра. Мы говорили о том, что в «Доме радио» в июле пройдут «Радиоканикулы» - довольно интересный проект. Спасибо!

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