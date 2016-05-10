Светлана Глущенко

Ведущий: Наталья Шлямова

– До 1 июля предприниматели должны перейти на онлайн-кассы, иначе им грозит административная ответственность. Насколько малый бизнес подготовился к этому переходу, что изменится для покупателей при введении онлайн-касс, мы сегодня поговорим с заместителем руководителя Управления федеральной налоговой службы России по Амурской области Светланой Александровной Глущенко.

Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Актуальная тема. Для чего вводятся онлайн-кассы?

– Онлайн-кассы вводятся для легализации оборота товаров и услуг, упростить жизнь предпринимателей, государство снизит на них нагрузку, а также поднять на качественно новый уровень защиту покупателя.

– Но вот снизить нагрузку на предпринимателя - это же определенная процедура такая, за которую еще нужно оплатить, за этот переход.

– Да, сначала нужно будет понести необходимые расходы с целью перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. То есть, приобрести контрольно-кассовую технику, либо модернизировать старую и заключить договор с оператором фискальных данных. Но при этом покупатель имеет возможность регистрации контрольно-кассовой техники на сайте федеральной налоговой службы. То есть, не нужно приходить в налоговый орган, приносить контрольно-кассовую технику и ждать в течение пяти дней. Эту процедуру можно выполнить в течение пятнадцати минут. Кроме того, снизится количество необходимых проверок, потому что налоговый орган будет обладать всеми данными, полученными от предпринимателя.

– Какова доля предпринимателей, которые не перешли на новый порядок?

– Менее 12% пользователей ККТ не перешли на новый порядок, а в целом по области зарегистрировано около полутора тысяч пользователей ККТ и практически столько же заключили договора и ожидают поставку ККТ в настоящее время.

– Но те, которые не перешли и у которых нет договоров… Я так понимаю, что договор - это такое гарантийное письмо, которое не дает наложить штраф на этого предпринимателя, правильно?

– Да, к тем налогоплательщикам, которые предприняли исчерпывающие меры по соблюдению законодательства и применению ККТ с 1 июля 2017 года, не будут применяться штрафные санкции, об этом нам говорит письмо министерства финансов Российской федерации от 30 мая 2017 года. Что будет являться исчерпывающими мерами – это заключенный договор на поставку ККТ или модернизацию старой, платежный документ, подтверждающий его оплату. То есть предприниматель пытался приобрести ККТ, но до 1 июля она не поступила.

– А остальные?

– Остальные будут нести административную ответственность.

– Большой штраф?

– Штрафы за неприменение ККТ будут от ¼ до ½ размера на должностное лицо, но не менее десяти тысяч рублей, а на юридическое лицо от ¾ до одного размера оплаты проведенного без ККТ, но не менее тридцати тысяч рублей.

– Кто обязательно должен устанавливать онлайн-кассы, есть ли исключения?

– Онлайн-кассы, ККТ должна применяться на всей территории Российской Федерации всеми налогоплательщиками и организациями и индивидуальными предпринимателями, кто осуществляет расчеты наличными средствами. Но, однако, до 1 июля 2018 года освобождены от применения ККТ по новому порядку организации и индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, налогоплательщики единого налога на вмененный доход, а также выполняющие работы и оказывающие услуги населению, при условии, что они выдают бланки строгой отчетности, а также предприниматели, торгующие с использованием торговых автоматов. Кроме того, есть ряд налогоплательщиков с учетом специфики своей деятельности, которые также освобождены от применения ККТ. Это, например, торговля в киосках мороженым, газетами, журналами, ремонт и окраска обуви. Более полный перечень отражен в статье второй 54 Федерального закона.

– А если брать ярмарки, на которых ведется такая бойкая торговля, возможно, даже уличная - более свободный процесс…

– Торговля на ярмарках и на рынках непродовольственными товарами предусматривает применение ККТ с первого июля 2018 года на основании Постановления правительства Российской федерации от 14 апреля 2017 года № 698р. Там предусмотрен перечень в пределах семнадцати позиций. Это, например, ковры, ковровые изделия, кожаные изделия, торговля прицепами, ну и так далее.

–Такие, довольно крупные товары. И вот этими онлайн-кассами должны обзавестись, в том числе, и даже самые маленькие сельские магазинчики, да?

– Если магазин находится в удаленной и труднодоступной местности и попадает под действие Постановления правительства Амурской области от 22 сентября 2016 года №416, то ККТ данным пользователем не применяется. Должен быть выдан документ, подтверждающий факт совершенного расчета, но это за исключением реализации алкогольной продукции, включая пиво.

– То есть, все-таки многим нужно будет поставить. А вот сейчас в кассе магазина пробивается чек. Вы сказали, довольно много индивидуальных предпринимателей перешло на них онлайн-кассы. Но вот, допустим, у меня ни разу не спросили ни адрес электронной почты, ни номер мобильного телефона.

– Покупатель, если магазин использует онлайн-кассы, имеет право получить кассовый чек в электронном виде на свой абонентский номер, либо на ящик электронной почты. Но покупатель до момента расчета должен предъявить это требование продавцу. Если он этого не сделал, продавец обязан выдать чек на бумажном носителе. То есть это добровольная воля покупателя.

–То есть, отказать не могут?

– Отказать не могут. Это их обязанность уже, если покупатель попросил в электронном виде.

– Не жалуются ли предприниматели на перебои связи онлайн-касс с общей системой? Что, если произойдет технический сбой?

– Перебой со связью никак не влияет на работу кассы. Касса накапливает информацию, сохраняет ее и когда связь восстановится, данные будут переданы оператору фискальных данных.

– Налоговая служба как-то помогает тем предпринимателям, которые только адаптируются к новой схеме?

– Налоговые органы проводят обучающие классы. Открытые обучающие классы можно посетить на территории всей Амурской области, всех территориальных налоговых органов, в единое время в 15 часов каждый вторник и четверг. Наши специалисты расскажут о новом порядке применения ККТ, логистике поставок, мониторинге действующих цен в регионе, а также расскажут, как самостоятельно зарегистрировать ККТ на сайте федеральной налоговой службы.

– Спасибо, что разъяснили. Светлана Александровна Глущенко сегодня была в студии - заместитель руководителя Управления федеральной налоговой службы России по Амурской области. Мы беседовали о том, как в Амурской области происходит внедрение онлайн-касс и как это будет продолжаться, как налоговая служба будет помогать предпринимателям в этом процессе. Спасибо.

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