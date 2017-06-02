Евгения Сутункова

Тема: состояние 11-летней Вероники Сутунковой

Ведущий: Наталья Шлямова

4 июня на «Альфа-канале» пройдёт телемарафон «Крылья». Каждый день мы рассказываем о детях, которым удалось помочь, которые испытали счастье выздоровления. Сегодня героиня нашего сюжета – мама девочки, которой и деньги собрали, и на лечение она съездила, но какая-то странная нерасторопность случилась в самом финале, и успех не закрепился. Теперь нужно начинать всё заново. Почему так произошло, мы сегодня поговорим с Евгенией Сутунковой, мамой 11-летней Вероники.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- С чего началась болезнь Вероники?



- Вероника у нас начинала ходить, говорить, а потом её резко парализовало.

- В каком возрасте?



- Примерно около года. Она перестала разговаривать, перестала вставать, перестала держать бутылочку.

- До этого ничего врачи не говорили, вы ничего не замечали?



- До этого был полностью здоровый ребенок, начинала ходить, говорить, как и все дети, развитие шло нормально.

- Вашего ребёнка были готовы принять в хабаровском частном центре, в Москве. Это получилось?



- Да, получилось. Мы прошли обследование в Хабаровске, что не могли сделать в Благовещенске. Нам сделали МРТ, РЭГ. Почему это не могут сделать в Благовещенске – большой вопрос. В Москве нам смогли сделать, несмотря на то, что, помимо диагноза ДЦП, ещё диагноз эпилепсия. В Москве нам делали массаж, мы ходили на ЛФК, причём по два часа два раза в день. Никаких противопоказаний не было, с чем мы тут постоянно сталкиваемся.

- Какую помощь вам оказали?



- Нам развернули ножки, ножки были очень сильно свёрнуты, ступня была полностью повернута внутрь. Ножки развернули, ребёнок стал вставать на ступню полностью. Ножки и ручки стали более сильными.

- Практически привели в норму.



- Да. Единственное, что оставалось…

- Закрепить.



- Да, закрепить результат туторами, плюс аппаратом, фиксирующим туловище, верхние и нижние конечности. Мы ждём второй год, до сих пор нет.

- Что такое туторы?



- Это ортопедическое приспособление для фиксирования ножек, делается по ноге ребенка.

- Фиксируют ступню в правильном положении.



- Да.

- Ребёнку, наверное, всё-таки больно?



- Больно, но это эффективно.

- Закрепляет результат.



- У нас это не получилось. Туторы выдали слишком поздно – через два месяца. Я ставлю ножку, это всё равно видно.

- Если бы их выдали сразу после лечения, то такого бы не произошло?



- Не было бы обратного эффекта.

- Почему не получили?



- Во-первых, как мне сказали в ФСС, что нет денег. Я спросила, как это нет денег?

- Что-то предложили или просто сказали, что нет денег?



- Нет, не предложили. Сказали ждите, нет денег.

- Может быть, предложили вам купить самим, а потом компенсировать расходы?



- Ничего не предлагали. К сожалению, и я не смогла, может быть, можно было как-то сразу заработать и купить.

- Сколько они стоят?



- Примерно три тысячи один.

- Шесть тысяч в общей сложности.



- Можно было бы заработать эти шесть тысяч, если бы сказали, что компенсируют.

- Для вашей семьи это накладно.



- Это очень накладно.

- Вы куда-то обращались, били тревогу? Или вам отказали и на этом всё?



- Несколько раз я обращалась в наш ФСС, просила. Потом просто пришла и говорю, что подам в суд. Буквально через два дня нашли деньги.

- Вам выдали?



- Да, буквально в течение двух дней нам сделали туторы, а к ним и обувь, и выдали всё вместе.

- Насколько эффективным оказывается их применение?



- Сейчас я не могу говорить об эффективности, потому что у нас начался обратный процесс. Надо было сразу после лечения. Видно, что ребёнку тяжело, больно, но мы всё равно ставим ноги. Немножко, но изменения всё равно есть – ноги выпрямляются.

- Что говорят врачи? Время потеряно, сейчас восстановить трудно, но возможно ли при помощи этих туторов?



- Сказали, что у нас эпилепсия, поэтому массаж делать нельзя. Но, извините, в Москве можно, а у нас опять нельзя.

- Получается, другой подход.



- Да. Аппарат, о котором я говорила, тоже очень важен, потому что благодаря ему эффект будет намного быстрее.

- У вас его нет?



- Да. В Благовещенске его вообще не делают, только в Санкт-Петербурге.

- Где его взять? Он вам положен?



- Положен. Конечно, есть очередь в ФСС.

- Вы стоите?



- Не только мы, там очень много детей. Этот аппарат намного эффективнее туторов, потому что идёт полная фиксация туловища, конечностей, ребёнок стоит. Работа не только на разворот ноги, но и на её закрепление в положении стоя.

- Вы узнавали, сколько он стоит?



- 170 с лишним тысяч рублей.

- Как быстро движется очередь? Вам что-то говорят, когда вы его получите?



- Должны были получить в 2016 году. У нас расписан каждый год – что-то новое. В 2016 году не было. В этом году, вроде, обещают в июле, но…

- Это совсем скоро. Конечно, для вас каждый день на счету.



- Вопрос в том, попадём мы или нет, хотя и стоим в очереди. Обещают, но вдруг опять деньги закончатся?

- Вы периодически ходите узнавать?



- Да.

- Вы – вдова, воспитываете пятерых детей, один из которых Вероника. Наверное, основное свободное время уходит на этого ребёнка, потому что вы его и лечите, и воспитываете. Как она обучается в школе?



- В этом году мы пошли в первый класс, ребёнок на домашнем обучении. Процесс идёт медленно, но верно.

- Телемарафон «Крылья» вошёл в вашу жизнь. Он как-то её изменил?



- Да, изменил. После телемарафона у меня самой большое желание помочь детям – работать не только с Вероникой, другими своими детьми, но и с детьми из областного общества «Источник». Я работаю с ними, очень хорошие ребятишки, помогать надо в любом случае.

- Вы пришли к нам со сладким подарком – тортом в виде логотипа телемарафона «Крылья» – альфа с крыльями. Знаю, что торт делал ребёнок.



- Торт делал сын, он не подпустил ни меня, ни дочерей. Обычно этим занимаются мои дочери. В этот раз он сказал: «Я – хозяин, я буду делать». Приготовил сам. Я сначала немножко не поняла, что он сделал, пока он мне не показал, как правильно смотреть.

- Хотел сделать сам.



- Да, именно сам. Хотел показать, что он тоже участвует в жизни семьи. Не просто мальчик, там какие-то обязанности, что и печь умеет, несмотря на всё это.

- Сколько ему лет?



- 13 лет.

- Дети пекут торты?



- Да, дети пекут торты, у нас заказы, причём неплохие. Печём и торты, и капкейки, продаём.

- Откуда ждёте помощь?



- Не знаю. Мы надеемся повторно попасть в Москву, в Институт новейших технологий.

- По квоте?



- Нет. Мы туда уже ездили, надеемся попасть во второй раз, собрать деньги.

- Пройти тот же курс лечения, который был в прошлый раз?



- Да.

- Который не закрепился.



- Да-да.

- Сколько денег потратили?



- Около трёхсот тысяч.

- Всё нужно сделать заново.



- Да, причём сразу закрепить результат. Благо, надеюсь, уже все необходимые аппараты у нас будут. Ещё мы надеемся попасть по квоте в Москву в Детский реабилитационный центр. Там есть эпилептолог, который нам очень необходим. К сожалению, у нас в городе нет ни детского, ни взрослого эпилептолога. Всё лечение должно проходить под наблюдением эпилептолога.

- Радость, которую испытывает родитель, видя выздоравливающего ребёнка, нельзя сравнить ни с чем. У нас в студии была Евгения Сутункова, мама 11-летней Вероники. Желаю выздоровления вашему ребёнку, насколько это возможно, чтобы вы улыбались, чтобы всё было хорошо, чтобы всё получилось. Спасибо.



- Спасибо.

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