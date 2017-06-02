Евгения Сутункова - участница телемарафона «Крылья–2015»
Тема: состояние 11-летней Вероники Сутунковой
Ведущий: Наталья Шлямова
4 июня на «Альфа-канале» пройдёт телемарафон «Крылья». Каждый день мы рассказываем о детях, которым удалось помочь, которые испытали счастье выздоровления. Сегодня героиня нашего сюжета – мама девочки, которой и деньги собрали, и на лечение она съездила, но какая-то странная нерасторопность случилась в самом финале, и успех не закрепился. Теперь нужно начинать всё заново. Почему так произошло, мы сегодня поговорим с Евгенией Сутунковой, мамой 11-летней Вероники.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте.
- С чего началась болезнь Вероники?
- Вероника у нас начинала ходить, говорить, а потом её резко парализовало.
- В каком возрасте?
- Примерно около года. Она перестала разговаривать, перестала вставать, перестала держать бутылочку.
- До этого ничего врачи не говорили, вы ничего не замечали?
- До этого был полностью здоровый ребенок, начинала ходить, говорить, как и все дети, развитие шло нормально.
- Вашего ребёнка были готовы принять в хабаровском частном центре, в Москве. Это получилось?
- Да, получилось. Мы прошли обследование в Хабаровске, что не могли сделать в Благовещенске. Нам сделали МРТ, РЭГ. Почему это не могут сделать в Благовещенске – большой вопрос. В Москве нам смогли сделать, несмотря на то, что, помимо диагноза ДЦП, ещё диагноз эпилепсия. В Москве нам делали массаж, мы ходили на ЛФК, причём по два часа два раза в день. Никаких противопоказаний не было, с чем мы тут постоянно сталкиваемся.
- Какую помощь вам оказали?
- Нам развернули ножки, ножки были очень сильно свёрнуты, ступня была полностью повернута внутрь. Ножки развернули, ребёнок стал вставать на ступню полностью. Ножки и ручки стали более сильными.
- Практически привели в норму.
- Да. Единственное, что оставалось…
- Закрепить.
- Да, закрепить результат туторами, плюс аппаратом, фиксирующим туловище, верхние и нижние конечности. Мы ждём второй год, до сих пор нет.
- Что такое туторы?
- Это ортопедическое приспособление для фиксирования ножек, делается по ноге ребенка.
- Фиксируют ступню в правильном положении.
- Да.
- Ребёнку, наверное, всё-таки больно?
- Больно, но это эффективно.
- Закрепляет результат.
- У нас это не получилось. Туторы выдали слишком поздно – через два месяца. Я ставлю ножку, это всё равно видно.
- Если бы их выдали сразу после лечения, то такого бы не произошло?
- Не было бы обратного эффекта.
- Почему не получили?
- Во-первых, как мне сказали в ФСС, что нет денег. Я спросила, как это нет денег?
- Что-то предложили или просто сказали, что нет денег?
- Нет, не предложили. Сказали ждите, нет денег.
- Может быть, предложили вам купить самим, а потом компенсировать расходы?
- Ничего не предлагали. К сожалению, и я не смогла, может быть, можно было как-то сразу заработать и купить.
- Сколько они стоят?
- Примерно три тысячи один.
- Шесть тысяч в общей сложности.
- Можно было бы заработать эти шесть тысяч, если бы сказали, что компенсируют.
- Для вашей семьи это накладно.
- Это очень накладно.
- Вы куда-то обращались, били тревогу? Или вам отказали и на этом всё?
- Несколько раз я обращалась в наш ФСС, просила. Потом просто пришла и говорю, что подам в суд. Буквально через два дня нашли деньги.
- Вам выдали?
- Да, буквально в течение двух дней нам сделали туторы, а к ним и обувь, и выдали всё вместе.
- Насколько эффективным оказывается их применение?
- Сейчас я не могу говорить об эффективности, потому что у нас начался обратный процесс. Надо было сразу после лечения. Видно, что ребёнку тяжело, больно, но мы всё равно ставим ноги. Немножко, но изменения всё равно есть – ноги выпрямляются.
- Что говорят врачи? Время потеряно, сейчас восстановить трудно, но возможно ли при помощи этих туторов?
- Сказали, что у нас эпилепсия, поэтому массаж делать нельзя. Но, извините, в Москве можно, а у нас опять нельзя.
- Получается, другой подход.
- Да. Аппарат, о котором я говорила, тоже очень важен, потому что благодаря ему эффект будет намного быстрее.
- У вас его нет?
- Да. В Благовещенске его вообще не делают, только в Санкт-Петербурге.
- Где его взять? Он вам положен?
- Положен. Конечно, есть очередь в ФСС.
- Вы стоите?
- Не только мы, там очень много детей. Этот аппарат намного эффективнее туторов, потому что идёт полная фиксация туловища, конечностей, ребёнок стоит. Работа не только на разворот ноги, но и на её закрепление в положении стоя.
- Вы узнавали, сколько он стоит?
- 170 с лишним тысяч рублей.
- Как быстро движется очередь? Вам что-то говорят, когда вы его получите?
- Должны были получить в 2016 году. У нас расписан каждый год – что-то новое. В 2016 году не было. В этом году, вроде, обещают в июле, но…
- Это совсем скоро. Конечно, для вас каждый день на счету.
- Вопрос в том, попадём мы или нет, хотя и стоим в очереди. Обещают, но вдруг опять деньги закончатся?
- Вы периодически ходите узнавать?
- Да.
- Вы – вдова, воспитываете пятерых детей, один из которых Вероника. Наверное, основное свободное время уходит на этого ребёнка, потому что вы его и лечите, и воспитываете. Как она обучается в школе?
- В этом году мы пошли в первый класс, ребёнок на домашнем обучении. Процесс идёт медленно, но верно.
- Телемарафон «Крылья» вошёл в вашу жизнь. Он как-то её изменил?
- Да, изменил. После телемарафона у меня самой большое желание помочь детям – работать не только с Вероникой, другими своими детьми, но и с детьми из областного общества «Источник». Я работаю с ними, очень хорошие ребятишки, помогать надо в любом случае.
- Вы пришли к нам со сладким подарком – тортом в виде логотипа телемарафона «Крылья» – альфа с крыльями. Знаю, что торт делал ребёнок.
- Торт делал сын, он не подпустил ни меня, ни дочерей. Обычно этим занимаются мои дочери. В этот раз он сказал: «Я – хозяин, я буду делать». Приготовил сам. Я сначала немножко не поняла, что он сделал, пока он мне не показал, как правильно смотреть.
- Хотел сделать сам.
- Да, именно сам. Хотел показать, что он тоже участвует в жизни семьи. Не просто мальчик, там какие-то обязанности, что и печь умеет, несмотря на всё это.
- Сколько ему лет?
- 13 лет.
- Дети пекут торты?
- Да, дети пекут торты, у нас заказы, причём неплохие. Печём и торты, и капкейки, продаём.
- Откуда ждёте помощь?
- Не знаю. Мы надеемся повторно попасть в Москву, в Институт новейших технологий.
- По квоте?
- Нет. Мы туда уже ездили, надеемся попасть во второй раз, собрать деньги.
- Пройти тот же курс лечения, который был в прошлый раз?
- Да.
- Который не закрепился.
- Да-да.
- Сколько денег потратили?
- Около трёхсот тысяч.
- Всё нужно сделать заново.
- Да, причём сразу закрепить результат. Благо, надеюсь, уже все необходимые аппараты у нас будут. Ещё мы надеемся попасть по квоте в Москву в Детский реабилитационный центр. Там есть эпилептолог, который нам очень необходим. К сожалению, у нас в городе нет ни детского, ни взрослого эпилептолога. Всё лечение должно проходить под наблюдением эпилептолога.
- Радость, которую испытывает родитель, видя выздоравливающего ребёнка, нельзя сравнить ни с чем. У нас в студии была Евгения Сутункова, мама 11-летней Вероники. Желаю выздоровления вашему ребёнку, насколько это возможно, чтобы вы улыбались, чтобы всё было хорошо, чтобы всё получилось. Спасибо.
- Спасибо.
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