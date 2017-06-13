Яна Гафарова

Тема: акция «Каникулы в семье»

Ведущий: Наталья Шлямова

Любой ребёнок из детского дома или приюта может в этом году провести каникулы в семье. Именно так называется программа, которая уже не первый год реализуется в Амурской области. Говорят, что число таких хороших примеров растёт. Об этом мы сегодня поговорим с Яной Гафаровой, главным специалистом центра по подготовке замещающих семей минсоцзащиты Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте!

- Делаете хорошее дело. Расскажите, что такое гостевой режим?



- Гостевой режим – это возможность помочь ребёнку из детского дома, стать его наставником, не оформляя постоянную опеку или усыновление. Ребёнка берут в семью на время – на каникулы, на выходные, то есть временное проживание ребёнка в гостевой семье.

- Чтобы оценить масштаб акции, сколько детей в прошлом году летом побывало в таких семьях?



- В прошлом году акция прошла достаточно успешно – 183 ребёнка побывали в семьях, 123 семьи приняли участие. Многие семьи брали по одному ребёнку, но были семьи, которые брали и по двое детей, а девять семей даже брали по трое и более детей. Почти 200 детей побывали в семьях, очень хороший опыт, многие семьи продолжают общаться с этими детьми. Более 60 детей в дальнейшем были оформлены в семьи под опеку.

- Из тех 183-х?



- Да.

- Получается, каждый третий.



- Практически.

- Это очень большая ответственность взять чужого незнакомого ребёнка из детского дома. Каков портрет этих семей? Кто, как правило, берёт детей?



- Мы подбирали такую статистику, нам тоже было очень интересно узнать, что это за семьи. Во-первых, как правило, это семьи старше 35 лет.

- Состоявшиеся, самостоятельные.



- В большинстве своём семьи полные. В финансовом плане не скажу, что это богатые семьи, но они достаточно устойчиво стоят на ногах.

- Не малообеспеченные?



- Нет. Есть заработок, жильё.

- Вы это тоже контролируете?



- Малообеспеченным семьям брать себе дополнительную обузу в виде гостевого ребёнка, наверное, ни к чему. Таких запросов не поступает. Как правило, это семьи, в которых уже есть дети, возможно, они задумываются об опекунстве. Некоторые уже оформляют документы, чтобы сгладить процесс адаптации, они берут их к себе в гости. Либо это семьи, которые хотят помочь детям, как-то расширить их возможности.

- Душевный порыв.



- Да, подготовить их к будущей взрослой жизни. Но не имеют возможности оформить постоянную опеку над ребёнком, хотят помогать таким образом – в виде гостевого режима, патроната.

- Каких семей больше: сельских или городских?



- Первое время было больше сельских семей. Когда зимой проводили аналогичную акцию, то город вырвался вперёд. Мы немножко удивились, но так получилось.

- Какие дети едут в такие семьи? Есть ограничения возрастные, по здоровью?



- Есть очень важное ограничение – возрастное. Едут дети старше десяти лет, а в идеале – старше четырнадцати лет. Потому что гостевой режим – это не только желание развлечь ребёнка, это отходит на десятый план, главная задача – подготовить ребёнка к выпуску, взрослой жизни. Ребёнок живёт в детском доме, жизнь в котором не похожа на обычную – это жизнь в коллективе, по режиму. Ребёнок после выпуска будет жить, как все, в своём доме.

- В связи с этим вопрос: что можно поручать детям в таких семьях, что нельзя? Например, мыть посуду, выносить мусор, прополоть огород?



- Всё это можно, но, естественно, в рамках разумного. Этого закон не запрещает.

- Кто контролирует?



- Детей можно привлекать к домашним делам. Дети очень любят готовить дома. Контролирует администрация детского дома либо другого учреждения.

- Каким образом?



- Во-первых, они с ребёнком постоянно на связи.

- Есть мобильный телефон.



- Да, у всех есть мобильные телефоны. Если ребёнку начинает казаться, что в семье что-то не так, что-то ему не нравится, что-то трудно, то, естественно, подключается администрация, начинают выяснять. Бывает, где-то ребёнок преувеличивает. Если действительно какая-то тревожная ситуация, там, конечно, вмешиваются.

- Дают ли какое-то денежное содержание или продуктовое? Ведь, по сути, появляется дополнительный член семьи.



- Так как это не опекунство, то денежные средства не выделяются на содержание ребёнка при гостевом режиме. Но закон предусматривает, что компенсация за питание, как правило, сухим пайком, возможна. Этот вопрос решается с администрацией учреждения. Конечно, если ребёнка берут на один день, то выделить 100 граммов крупы – никто так не мелочится.

- Как чаще берут?



- Сухпайком.

- Нет, на какой срок берут ребёнка?



- Летом стараются брать на длительный срок. Поэтому этот вопрос решается с администрацией детского дома.

- Где уже бывали дети? Местонахождение ребёнка будут проверять по конкретному адресу? За пределы регионы можно выехать?



- Должен существовать определённый адрес, по которому предварительно выезжает опека и смотрит на условия, в которых будет содержаться ребёнок. При этом с ребёнком можно выезжать в Благовещенск, ходить в походы, что-то ещё. Правда, надо предупреждать администрацию детского дома, что, допустим, в воскресенье мы с ребёнком уезжаем туда-то.

- Постоянно надо уведомлять.



- Желательно, особенно, если уезжаете на длительный срок – 2-3 дня, надо обязательно предупреждать. Если семья себя зарекомендовала хорошо, которая длительно берёт ребёнка, то даже возможен выезд на отдых в другой регион, в санаторий.

- На море возили?



- Девочку в прошлом году возили на море. Конечно, только пришедшему человеку с ходу не дадут увезти на море. Если отношения длительные и всё хорошо, то, пожалуйста.

- Если семьи приходят и сомневаются, испытывают страх, что вы им говорите?



- С семьёй и ребёнком прежде всего работают в детском доме – существует программа подготовки и семьи, и ребёнка. Во-первых, рассказывается об особенностях этих детей. Многие семьи имеют своих детей, им кажется, что у нас такие же, ничем не отличаются. На самом деле у этих детей есть ряд особенностей, сложностей. Об этом всё рассказывается гостевым семьям. Детей тоже готовят к жизни в семье, ведь опыт проживания в семье есть не у всех. Кто-то с младенчества живёт в детдоме.

- Уже принимаете заявки на летние каникулы?



- Если вы хотите взять ребенка на гостевой режим, то уже сейчас нужно обращаться в органы опеки и попечительства, потому что там есть небольшой список документов, которые необходимо собрать. Во-первых, это справка об отсутствии судимости, она делается около месяца.

- Оба родителя предоставляют документы?



- Может оформить документы и один родитель. Во-вторых, нужна медицинская справка, что у вас нет инфекционных заболеваний, то есть пройти медосмотр.

- Стандартно.



- В-третьих, паспорт. После того как вы подали эти документы в органы опеки, в течение пяти дней к вам придут домой, посмотрят на ваши жилищные условия, познакомятся с вашими домочадцами – что никто не против, все готовы принять ребёнка на гостевой режим. Вам выдадут заключение, что вы можете принимать ребёнка на гостевой режим. Оно действует два года. С этим заключением вы уже обращаетесь в детский дом или приют, где находится ребёнок.

- Как быстро всё проходит дальше?



- В плане получения документов всё достаточно быстро и несложно, но нужно наладить контакт с ребёнком. Это, пожалуй, самое важное. Беседа с психологом, директором детского дома, ребёнком. Всё зависит от конкретной семьи, конкретного ребёнка, сложно сказать.

- От желания всех.



- Да.

- Спасибо большое! Мы говорили о программе «Каникулы в семье», которая реализуется в Амурской области не первый год, об особенностях гостевого режима, перспективах. У нас в гостях была Яна Гафарова, главный специалист центра по подготовке замещающих семей минсоцзащиты Амурской области. До свидания.



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