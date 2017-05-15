Тема: современная стоматология

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! Сегодня мы поговорим о той части нашей медицины, которая очень тесно несёт в себе две важных составляющих: здоровье и красоту. На мои простые вопросы ответит врач-стоматолог, руководитель одной из стоматологических клиник Благовещенска Михаил Юшков.

- Михаил Юрьевич, здравствуйте!



- Здравствуйте, Александр.

- Какой процент населения Земли страдает стоматологическими заболеваниями? Зубы болят у всех или нет?



- Если речь идёт о кариесе и его осложнениях, то примерно 95 % населения земного шара страдает этим заболеванием. Если говорить в общем о заболеваниях стоматологического профиля, то практически 100 % населения страдает этими проблемами.

- Нет такого человека, у которого бы не было какой-то стоматологической патологии?



- Совершенно правильно.

- Для меня советская стоматология осталась таким синонимом некого садизма. А для вас?



- К счастью, у меня был небольшой период, когда я работал в условиях, о которых вы говорите. Но даже тогда всё это компенсировалось достаточно грамотным и квалифицированным отношением людей моей профессии к своим пациентам.

- Вы были ребёнком, подростком, наверняка ходили к зубному врачу и так же боялись и плакали?



- На самом деле все молочные зубы я удалил себе сам, не прибегая к помощи стоматолога. Может быть, отчасти это и поспособствовало моему профессиональному выбору.

- Сколько лет занимаетесь стоматологией?



- С 85-го года занимаюсь стоматологией.

- 32 года.



- Да.

- Михаил Юрьевич, медицина начинается с диагностики, стоматология – не исключение. Что сегодня нового в стоматологической диагностике? Так же доктор смотрит зеркальцем, как с чеховских времен?



- Что касается диагностики, она является неотъемлемой частью современной стоматологии, это более широкое понятие, включая технологии, которые используются в диагностике. Они значительно шире тех, о которых вы говорите. Например, если мы говорим об общеизвестных методах диагностики – рентген, компьютерная томография, осмотр, пародонтальное зондирование, снятие оттисков – это статические методы диагностики в стоматологии. Очень важным моментом привлечения пациентов является мониторирование функций – жевания, речи, глотания и так далее. Наконец, наша осанка тоже влияет на здоровье и зависит от состояния прикуса и позиции нижней челюсти.

- Прикус зависит от осанки?



- Наоборот, осанка зависит от прикуса и позиции нижней челюсти. Поэтому, чтобы нам понимать, в каком состоянии находятся три основных структуры, ответственные за работу зубочелюстной системы – мышцы, суставы и собственно прикус, существуют методы так называемой функциональной диагностики. К ним относятся исследования работы мышц височно-челюстных суставов, движения нижней челюсти, контактов между зубами. Наконец, это методы определения оптимальной позиции нижней челюсти. Всё это называется методами функциональной диагностики. Сейчас трудно представить современную стоматологию, осмысленную стоматологию, без адекватной правильной диагностики.

- Возьмём нашу районную медицину, кто там осматривает и делает диагностику на таком уровне, о котором вы сейчас говорите?



- Конечно, нет.

- Этого ещё нет.



- На таких базовых уровнях, конечно, диагностика не проводится, да и в этом, на самом деле, нет никакой необходимости. Потому что это не просто приобретение какого-то оборудования, а прежде всего формирование команды докторов, которые могут работать в этой концепции.

- Мы с вами разговаривали предварительно до программы, и вы сказали, что встреча с одним из ваших немецких коллег – докторов-стоматологов перевернула ваше профессиональное сознание, даже в чём-то – ваше мировоззрение. Что это была за встреча?



- Несмотря на то, как мне казалось, что я практически всё знаю, что касается стоматологии…

- Если не всё, то многое.



- Да, в различных направлениях стоматологии, начиная от диагностики, о которой мы говорили, эстетических реабилитациях, имплантологии и так далее. Два года назад, когда я встретился с профессором Штефаном Ноймайером, он из Баварии, то эта встреча в буквальном смысле изменила мои представления о своей профессии. Это называется смена парадигм.

- Что такое он вам показал? Что такое вы увидели?



- Он показал, каким образом можно избежать очень сложных методик лечения пациентов – восстановления кости, мягких тканей, сохранения зубов, использования биологического потенциала самого человека.

- Импланты уже не нужны в том понимании, в котором мы к ним привыкли?



- Нет, имплантация на самом деле очень эффективный метод лечения в современной стоматологии.

- Он уже шагнул выше, чем имплантация?



- Конечно же.

- Как? Что он делает? Например, удалили зуб.



- Во-первых, мы не должны торопиться с удалением зуба, что очень актуально для подростков, которым имплантация ещё противопоказана. Удалили зуб, соответствующим образом обработали его от бактерий, укоротили, вернули в ту же самую лунку, откуда удалили.

- А если он разрушенный, больной?



- Он разрушенный, больной, а мы его очистили от инфекции, установили в лунку и зафиксировали там. Это позволяет максимально сохранить ткани до момента установки имплантата, когда пациенту исполняется 18 и более лет. Тогда мы не сталкиваемся с проблемами сложного наращивания кости, мягких тканей и так далее.

- В российские массы это придёт не скоро?



- Эта концепция, которую Штефан Ноймайер привёз в Россию, она в буквальном смысле набирает бешеные обороты. Сейчас эта концепция очень активно начала внедряться в стоматологических клиниках в России.

- Последователей его концепции, если не убьют, то расстреляют. Вы на рынок наступаете, на большой бизнес, который делает все эти ипланты и так далее. А тут вы пришли и говорите, как Володя Ульянов, что мы идём другим путём.

- Безусловно, определённые негативные психологические моменты взаимоотношений с производителями, допустим, искусственной кости, всевозможных мембран неизбежны. Именно поэтому его концепция не находит широкого использования, потому что встречает противление со стороны производителей.

- Бизнес и ничего личного.



- Бизнес и ничего личного. Абсолютно верно. Но я думаю, что здравый смысл победит, и биофункциональное лечение станет более приоритетным.

- Культура общества, с точки зрения стоматолога, меняется? 20, 10 лет назад и сегодня – мы как-то по-иному относимся к своей улыбке, своим зубам?



- За эти 20 лет произошли кардинальные изменения, отношение самих пациентов к своему здоровью, в частности, стоматологическому. Сейчас люди всё больше начали обращать внимание на состояние полости рта, знают о том, что наличие инфекции в полости рта негативно сказывается на их здоровье. Допустим, если у пациента имеется воспалительное заболевание десён, то риск возникновения инфаркта миокарда увеличивается в пять раз, простатита – в три раза, других инфекционных осложнений – тоже в три-пять раз, это во-первых. Во-вторых, одно из направлений современной стоматологии – эстетическая стоматология. Конечно, сейчас все хотят выглядеть красиво, красиво улыбаться.

- Говорят, что многие ваши пациенты бросают курить. Есть такое?



- Если можно так сказать, то в моей копилке уже более 50 пациентов, которых я мотивировал на отказ от курения. Это связано с их желанием иметь здоровые и красивые зубы.

- Сегодня столько паст, всяких средств ухода – отбелил, почистил и никто не заметит.



- Дело в том, что никотин оказывает крайне негативное воздействие на ткани зуба, десен, кости. Мы всегда привыкли апеллировать какими-то фактами. Один из научных фактов заключается в том, что с каждой выкуренной сигаретой примерно 40 миллиграммов кальция выводится из организма. Посчитать нетрудно…

- 20 сигарет в день…



- 800 миллиграммов кальция – практически половина суточной дозы. А это слабые кости, слабые зубы.

- Вы сами стоматолога боитесь?



- Абсолютно нет.

- Боялись?



- Никогда не боялся.

- Почему не боитесь? Это же риск, может быть больно.



- Я знаю, что в современной стоматологии риски минимальны, плюс это сопряжено с великолепным эффектом. Например, эффективность лечения на сегодняшний день в имплантологии составляет 99,5 %.

- Это были «Простые вопросы» для врача-стоматолога, руководителя одной из стоматологических клиник Благовещенска Михаила Юшкова. Мы говорили о здоровье, красоте и нашей жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.



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