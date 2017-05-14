Александр Селин

Тема: обустройство велодорожки

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте! В Благовещенске наконец-то появится первая велосипедная дорожка – она пройдёт не в самом городе, а вдоль Новотроицкого шоссе. Что она будет собой представлять, поговорим об этом с Александром Селиным, начальником ГКУ «Амурупрадор»; эта организация ведёт строительные работы.

- Александр Валерьевич, здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Расскажите подробно, где конкретно будет проходить эта дорожка?



- В рамках поручения губернатора в этом году мы начали реализовывать программу строительства велосипедной дорожки. Она делится на городскую часть, которую выполняют городские власти. Конечно, естественным продолжением городской части…

- Будет так называемая пригородная.



- Будет выход на региональную автомобильную дорогу Благовещенск – Свободный. Выход будет на восьмом километре и продолжится до десятого километра (поворот на Моховую Падь).

- Где в городе будет начинаться дорожка?



- Начало городской части – от третьего километра старого Новотроицкого шоссе, где будет предусмотрена соответствующая парковка для автомобильного транспорта. Мы сегодня говорим об этой дорожке как загородной части, к которой будут подъезжать на автомобилях и совершать загородные прогулки.

- Вот так сейчас выглядит дорожка (показывает на экран), какова её ширина?



- Там, где она примыкает к региональной автомобильной дороге, всё выполнено в соответствии с нормативными требованиями, ширина составляет минимум 2 метра, чтобы велосипедисты могли свободно расходиться во встречном направлении.

- У дорожки два направления.



- Для обеспечения безопасности дорожка будет отгорожена соответствующим барьерным ограждением. В районах перекрёстков и автобусных остановок будет предусмотрено освещение.

- Наши велосипедисты говорят, что у нас не только на велосипедах любят вдоль трассы кататься, но есть ещё и бегуны, которые тоже будут использовать эту дорожку. Интересует ширина, чтобы не было конфликтных ситуаций.



- Мы надеемся на содружество данных категорий граждан. Если все бегут, едут в одном направлении, соответственно, где-то и разойдутся. Мы говорим сегодня не о скоростной трассе, а именно о прогулочных поездках.

- Какова стоимость работ, кто всё это финансирует?



- Региональная часть – 1 700 погонных метров – стоимость порядка 11 миллионов рублей. Работы проводятся в рамках ремонта дороги с шестого по тридцать первый километр. Деньги региональные, финансирование идёт по областной программе.

- Из областного бюджета.



- Да.

- Леерное ограждение – это действительно немаловажная часть, потому что трасса скоростная, автомобилисты ездят с разной скоростью. По ширине леерные ограждения достаточно мощные, смогут сдержать даже автомобиль на скорости?



- Мы говорим о сознательности наших водителей в данном направлении. Барьерное ограждение соответствует удерживающей способности для автомобильного транспорта. Если автомобилист двигается с разрешённой скоростью, и при каких-то моментах будет совершён наезд на леерное ограждение, то оно сделано с учётом всех требований, чтобы выдержать данное столкновение.

- Какая ширина леерных ограждений?



- Порядка восьмидесяти сантиметров.

- Почти метр. Дорожка начинается на окраине города, есть ли в планах какие-то перспективы, как подъезжать к этой дорожке?



- После поручения губернатора на уровне Минтранса были проведены соответствующие встречи и с сообществом велосипедистов…

- «Амурбайк»?



- Да, город был приглашён. Рассматривали все вопросы и раздали соответствующие поручения. Городская часть сейчас рассматривается комплексно, им поручено рассмотреть этот момент, включая набережную, с учётом того, что все велосипедисты сегодня там.

- Облюбовали этот участок.



- Необходимо рассмотреть основные улицы с учётом их дальнейшей реконструкции и ремонта, как будут двигаться все велосипедисты, то есть микрорайон – город, плюс рассматривались вопросы по улицам Театральная, Мухина на дальнейшие работы с учётом организации соответствующего движения.

- Сейчас пока это в планах?



- Да, это в планах.

- Каковы сроки окончания строительства? Когда велосипедисты смогут кататься?



- Вместе с городской частью в планах закончить до конца сентября. Всё, что касается региональной части, планируем сделать участок к концу июля.

- В конце июля уже можно будет проехаться.



- С восьмого по десятый километр это будет исполнено в таком виде (показывает на экран).

- Есть ли какая-то гарантия? У любого асфальтового покрытия есть гарантия, дороги ремонтируются. Как будет обстоять дело здесь?



- Естественно, на все работы у нас существует гарантийное обязательство в рамках выполнения данного контракта. Всё, что касается покрытия из асфальтобетона – не менее 5 лет.

- Кто в дальнейшем будет следить за содержанием этой велодорожки?



- Тот подрядчик, который сегодня занимается содержанием дороги, он сегодня осуществляет и ремонт, и строительство данной дорожки. Соответственно контракт по содержанию действует три года, будут содержать данную конструкцию. Если что-то будет происходить в рамках гарантийных обязательств, то последующие пять лет будет также нести ответственность.

- Постоянной организации, которая будет следить за состоянием дорожки, пока нет?



- Сегодня контракт действующий на содержание дороги Благовещенск – Свободный, содержать будет именно та организация, которая постоянно содержит автомобильную дорогу.

- Сейчас вы строите велодорожку до десятого километра Новотроицкого шоссе. Есть ли планы её продолжить?



- Планы есть. На последней встрече губернатор Александр Александрович Козлов поручил нам проработать вопрос дальнейшего прохождения. Сейчас мы буквально на этой неделе организовываем встречу с представителями ГИБДД, пока у нас в планах продление дорожки до тридцать первого километра.

- Ширина дороги позволяет?



- Да. Завтра будет осуществлён выезд, мы посмотрим ширину существующего покрытия обочин – как в дальнейшем можно разместить дорожку для её продолжения.

- Конечная точка – 31-й километр.



- В этом году мы проработаем вопрос до 31-го километра, с учётом дополнительного финансирования начать дополнительные работы в этом году. В дальнейшем – будем смотреть.

- Считали, сколько на это понадобится денег?



- С учётом того, что на 1 700 погонных метров ушло порядка 11 миллионов, то будем исходить из тех же цифр.

- Вы ещё не пускали велосипедистов проехать по этой дорожке, почувствовать, посмотреть, прокомментировать?



- Мы находимся там каждый день, контролируем качество работ, соответственно велосипедисты каждый день ездят по этому маршруту. Если нам позволяет технологический процесс, мы запускаем кого-то проехать. Многие очень рады. Когда встречались с участниками «Амурбайка», все говорят большое спасибо за то, что мы начали такое дело.

- Спасибо большое, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был Александр Селин, начальник ГКУ «Амурупрадор». Мы говорили о велодорожке, окончательное строительство которой запланировано на сентябрь 2017 года. Любителям велосипедов будет, где покататься. Это были «Простые вопросы», желаю вам всего хорошего, до свидания.



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