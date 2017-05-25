Тема: прогноз развития рынка

Ведущий: Наталья Шлямова

Амурская область, по оценкам Национального бюро кредитных историй, является самой закредитованной за Уралом. По оценкам экспертов, каждый шестой житель платит более половины своего дохода на погашение кредитов. Сегодня у нас есть шанс обговорить эту историю, что будет с экономикой дальше, это очень важно. У нас в гостях Дмитрий Лепетиков, эксперт по банковской деятельности, который приехал из Москвы.

- Здравствуйте!



- Добрый день.

- Сначала поговорим о ситуации в стране – какая экономика у нас сейчас?



- Сейчас экономика восстанавливается. У нас очень хорошие цифры за первый квартал 2017 года, рост ВВП составил 0,5 %, очень важно, что рост инвестиций составил более 2 %. Мы видим, что экономика потихоньку начинает отыгрывать утерянное за последние годы, и это сказывается, в том числе, на стремлении людей брать кредиты. Это является позитивным сигналом в экономике, увеличивает желание покредитоваться.

- Как же быть с тем, когда говорят, что реальные доходы населения падают?



- Они падают, но в то же время падение реальных доходов в первом квартале 2017 года минимально за последние 2,5 года. Я думаю, вполне вероятно, что во втором квартале мы уже увидим рост реальных доходов. Тем более что по первому кварталу мы видим небольшой рост реальных зарплат. Реальные зарплаты – это больше половины реальных доходов.

- Людей всегда обижает средняя зарплата по стране. Получается, что берут финансистов, госкорпорации, нефтяников, которые забирают львиную долю вот этого роста зарплат. Всё-таки есть какое-то разделение, по которому видно, что у основной массы населения доходы не растут?



- Здесь важно смотреть тенденции, которые показывают, что рост – больший или меньший – наблюдается у всех. Просто у кого-то это происходит с увеличением на одну тысячу рублей, а у кого-то – значительно больше.

- Перейдём от общих вопросов к частным, к физическим лицам. В России в разных банках начали выдавать карты «Мир», что связано с переходом на национальную платёжную систему. На эти карты будут переводить всех бюджетников, пенсионеров. Система имеет некоторые ограничения, в том числе по расчётам за границей. Как вы считаете, переход на карты «Мир» имеет целью в дальнейшем разрешать эти операции?



- Я, конечно, понимаю. В принципе это первая цель – обеспечить бесперебойное пользование картами на всей территории Российской Федерации. В целом она достигнута. Сейчас карты «Мир» активно имитируются разными банками и принимаются в платёжных системах, которые действуют на территории Российской Федерации. Эти карты тоже имеют дополнительные плюсы, бонусы, которые имеют и международные системы. Второй шаг как раз будет связан с возможностью свободного использования этой карты за рубежом. Эта задача более сложная, потому что она требует переговорного процесса. Международные платёжные системы, естественно, не горят большим желанием допускать на рынок нового конкурента.

- Есть и политический момент.



- Конечно, плюс есть некоторое недоверие к Российской Федерации, к её экономическим институтам, но, если посмотреть на динамику курса рубля, увидим, что это недоверие уже в значительной степени снято. Потому что курс российского рубля за 2016 год и начало 2017 года укрепился сильнее, чем большинство валют стран экономик, сопоставимых с Россией. Например, Бразилии, Мексики, Турции, Южной Африки, так называемых стран БРИКС (аббревиатура ассоциации пяти основных развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Российский рубль устойчив, и это привлекает многих иностранных инвесторов, несмотря на политические санкции и прочие проблемы.

- Эксперты дают разные оценки о дальнейшей судьбе курса рубля. Кто-то говорит, что сейчас он немного падает, может вырасти, говорят о «валютном пузыре». Что будет дальше?



- Я считаю, что, во-первых, никакого «пузыря» нет, это всё страшилки, которые не имеют больших оснований под собой. Устойчивый рубль – это, в том числе, основа стабильности нашей финансовой системы и залог низкой инфляции. Сейчас инфляция достигла уровня в 4 %, это очень комфортный уровень, такого в российской истории никогда не было.

- Будет дальше снижаться?



- Думаю, вряд ли будет сильно снижаться. На самом деле это и не нужно. Потому что нулевая инфляция – для экономики это плохо.

- Стагнация.



- Это стагнация, что мешает бизнесу делать инвестиции. С этой проблемой столкнулись некоторые очень развитые экономики, например, Японии, где Центральный банк периодически вводит так называемые отрицательные процентные ставки. То сеть, рефинансирует бизнес, при этом ещё приплачивает бизнесу, чтобы тот использовал полученные ресурсы. Для экономики крайне низкой инфляции это почти так же плохо, как и крайне высокой инфляции. Поэтому уровень 4 % или 3 с десятыми – это хорошо.

- Поговорим о кредитах. Та ситуация, которая названа Национальным бюро кредитных историй, о том, что Амурская область очень закредитованный регион. Давайте возьмём весь Дальний Восток: как вы увидели эту ситуацию?



- На Дальнем Востоке выше среднего объём кредитов на душу населения. Я бы не бил большую тревогу, потому что на Дальнем Востоке, во-первых, средний уровень заработных плат, доходов населения выше, чем по Российской Федерации.

- Тоже такая средняя температура по стране.



- Понимаю, как и везде, регионы на Дальнем Востоке разные. Допустим, на Камчатке и Сахалине один уровень доходов, в Амурской области – несколько другой. Тем не менее, кредит, как правило, обеспечивается доходом. Если бы у вас была ситуация, когда кредитов много, а доход очень низкий, это действительно было бы тревожным сигналом. Второе важное наблюдение по Дальнему Востоку, что выгодно отличает его от многих других регионов – у вас сбалансированное соотношение кредитов и депозитов населения. Иными словами, у вас люди не только берут кредиты, но ещё и размещают средства. В России есть регионы, где при высоком уровне закредитованности крайне низкий уровень обеспечения этих кредитов собственными средствами.

- Есть банковский риск.



- Да. Там риски выше. Проблемы у банков, оперирующих в тех регионах, гораздо опасней. У вас же при высоком уровне закредитованности, тем не менее, есть большая подушка безопасности.

- Когда берём кредит, какой процент мы должны рассчитать на его погашение от среднего месячного дохода?



- Нормальный приемлемый уровень – это 30 %, может быть, треть от вашего дохода. Критический уровень, за который заходить крайне нежелательно, – это половина. Если вы платите 30-35 или даже 40 % – это ещё допустимо, выше – не стоит.

- Сейчас очень многие банки заявили о том, что снижают проценты на ипотеку. Можно ли пойти в банк и попросить снизить этот процент?



- Сейчас в банках очень популярен продукт под названием рефинансирование. В чём его смысл: вы берете кредит в банке и с помощью этого кредита гасите все другие кредиты в других банках, которые брали до этого. Плюсы: во-первых, вы получаете единую процентную ставку, которая ниже, чем процентная ставка по тем кредитам, имеющимся до этого; во-вторых, вы получаете один банк и одну точку погашения, настраиваете себе в автоматическом режиме автоплатёж, и заведомо будете хорошим заёмщиком в глазах этого банка.

- Даже в том же банке можно прийти и взять кредит под меньший процент?



- По крайней мере, прийти и обсудить такую возможность.

- Банки на это идут.



- Вполне возможно.

- Спасибо большое, мы поговорили, жаль, что мало времени. У нас в студии был Дмитрий Лепетиков, эксперт по банковской деятельности, из Москвы. Мы говорили о том, какова доля закредитованности на Дальнем Востоке и в Амурской области, какую экономику ожидать России в ближайший год. Спасибо.



- Спасибо.

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