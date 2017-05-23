Наталья Кугай

Тема: бесплатное высшее образование за границей

Ведущий: Алексей Воскобойников

Отзвенел последний звонок, впереди – выпускные экзамены и поступление в высшие учебные заведения. Одни выбирают местные вузы, другие присматриваются к различным российским, третьи и вовсе прицеливаются на зарубежное образование. Насколько это вообще реально – амурчанину поступить в заграничный университет, поговорим сегодня со специалистом по образованию за рубежом Натальей Кугай.

- Здравствуйте, Наталья!



- Здравствуйте.

- Действительно в Приамурье существует такая практика и насколько широко она распространена?



- Дети везде хотят учиться, получать образование не только в России, но в том числе и за границей. Многие родители и дети хотели бы получить зарубежное образование, чтобы его использовать либо за рубежом, либо в России.

- Давайте сделаем оговорку, у всех ли есть возможность поступить?



- Есть различные виды образования за рубежом – от бесплатного высшего образования, программы грантов и так далее. Для того чтобы воспользоваться одной из программ, достаточно иметь аттестат нашего российского учебного заведения и необходимо знание иностранного языка. Если его нет, то есть специальные подготовительные программы, подготовительные курсы по освоению языка, у всех них разные название. Принцип заключается в том, что целый год ребёнок учит английский или французский, немецкий, чешский язык и так далее, чтобы поступить на общих основаниях либо поступить на основании полученных знаний в зарубежное учебное заведение.

- В какие вузы каких стран могут поступить наши выпускники?



- Если выбирать бесплатное высшее образование – это Чехия, Германия, Австрия, Франция, Греция.

- Британия тоже?



- Бесплатного высшего образования в Британии нет. Если рассматривать платные учебные заведения, то, конечно, чаще всего выбирают такие страны, как Америка, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Англия.

- Получается, практически все континенты, кроме Африки.



- Совершенно все континенты, можно учиться хоть на Филиппинах.

- В Йоханнесбург тоже можно поехать при желании?



- Конечно.

- Теоретически – куда угодно, в том числе в Китай?



- Да, но, конечно, есть свои условия, свои требования. Принцип такой, что, если хочешь учиться, допустим, в Мельбурне, пожалуйста, поступай.

- Владение языками должно быть совершенным? Английского достаточно?



- Если человек отлично знает английский язык, то это необходимо подтвердить – сдать международный экзамен IELTS. Он определяет уровень владения английским языком у иностранцев, у русских в том числе.

- С английским двери открыты везде, в том же Китае и Чехии, например?



- В Китае – да, в Чехии – да. Но обязательно должен быть местный язык. Если он поступает учиться в Китай, там, конечно, есть английские отделения, университеты, представительства, но очень важно, перед тем как ехать, подучить китайский язык. Одного английского недостаточно. Тем более, в современном мире, если ты знаешь 2, 3, 4 языка, то, пожалуйста, двери открыты для дальнейшего трудоустройства, построения карьеры и, конечно, жизни.

- На какие специализации, по какому направлению идут ребята?



- Если смотреть на специализацию, то все хотят в бизнес. Но не все понимают, насколько это сложно. Потому что нужно быть и маркетологом, и дизайнером, и бизнесменом, и бухгалтером, всё это совмещать в себе. Когда при беседе с ребятами возникает вопрос: кем хотел бы стать – отвечает бизнесменом. Тогда его спрашиваешь: это ты знаешь, как с цифрами работаешь? Сталкиваемся с тем, что ребята просто не понимают, кем они хотят стать, и родители в том числе.

- Едут поступать по принципу: главное ввязаться в бой, а там разберёмся.



- Благодаря программам, которые подготавливают ребят для обучения за границей, например, в Америке есть целый год первого курса университета, который позволяет не выбирать специальность, факультет. Он просто учится, при этом у него есть доступ ко всем лекциям.

- Студент получает какие-то базовые знания?



- Учит английский и выбирает несколько предметов хотя бы для души. Первые полгода он может просто учить английский язык. В момент обучения на кампусе он может попасть на любую лекцию, пообщаться с ребятами, которые учатся на различных факультетах, специальностях. Многие приходят на кампус, чтобы рассказать, как у них затем складывается жизнь. Благодаря общению между друг другом возникает понимание того, кем бы я хотел стать. Плюс работают психологи и другие специалисты, то есть проводится целый объём серьёзных работ.

- В российских вузах смотрят на результаты ЕГЭ. На каких условиях принимают наших абитуриентов за рубежом?



- Для того чтобы поступить в зарубежный университет любой страны, важны знания, которые получались на момент обучения с 9 по 11 классы. Чаще всего спрашивают выписку оценок. Что касается результатов экзаменов, на них уже не успевают обратить внимание.

- Смотрят, какие оценки и по каким предметам? ЕГЭ роли уже не играет?



- Смотрят на оценки, ЕГЭ здесь роли уже не играет.

- Что с проживанием и стипендией?



- Что касается проживания, чаще всего это проживание на кампусе либо в принимающих семьях – в зависимости от страны. Если выбирать по стоимости, то, например, где высшее образование бесплатное, там предоставляется общежитие, в среднем уходит 300-500 евро за 2-3 месяца проживания. Например, год обучения в Чехии на языковых подготовительных курсах стоит около 5-6 тысяч евро плюс проживание. Дальнейшее обучение бесплатное. Там же на месте предлагается проживание, где ребята выбирают сами – жить в бесплатном общежитии или снимать квартиру. Если брать платное обучение, то в среднем уйдёт от 16 до 26 тысяч американских долларов – университет или колледж. Бывает, что обучение в университете достигает 40 тысяч долларов в год. Здесь нужно смотреть по финансам. Не только знание английского языка и деньги играют роль, но и как ребёнок учится, как он себя проявляет. Именно через это и можно заработать стипендию. Если он спортсмен или у него выдающиеся знания по наукам, то в год можно получить 5-10 тысяч стипендиальных долларов. Всё зависит от ребят. Если брать бесплатное высшее образование, то там, конечно, чаще всего без стипендий.

- Какие взаимоотношения с военкоматом? Например, мальчик 17,5 годков уезжает учиться в Грецию…



- Что касается военкомата, то, прежде всего, готовится справка, что ребёнок учится за границей, в таком-то университете.

- Это обязательно?



- Да. Плюс приглашение, билеты.

- Очень соблазнительно получить образование за рубежом и остаться там. Есть ли молодые специалисты, которые возвращаются на родину?



- На самом деле образование за рубежом позволяет приобрести ценные знания, там больше практики, чем теории. Это отличает наши две системы образования. Конечно, возможность остаться там есть, даются рабочие визы и так далее. С этим дипломом ребята нарасхват, особенно на западе. Сейчас у нас очень серьёзно развивается индустрия гостеприимства отелей, туризма, IT-технологии. У нас айтишники одни из лучших, они создают сайты, дизайнеры. Потому что международный опыт, знания и знакомства, которые они приобретают там, бесценны.

- Что посоветуете молодым людям, которые всерьёз нацелились на покорение заграничных вузов? Чего не следует делать?



- Перед тем, как выбрать страну, в которой будет учиться ребёнок, либо ребёнку выбирать специальность, необходимо предварительно съездить в неё. Позаботиться об этом нужно в 9-10 классах, чтобы съездить, посмотреть, познакомиться. Необходимо подготовить английский или любой другой язык. Чтобы можно было понимать…

- Твоя ли это среда.



- Куда я еду. Если это Китай, нужно знать китайский язык, понимать менталитет. Чехия тоже своеобразная страна. Европа ближе к нам по духу, так же как и Канада, Австралия, Америка или Новая Зеландия. Везде есть свои сложности и трудности, главное заранее подготовиться, спланировать своё поступление. Конечно, оформление визы, поступление должно быть за год. Пошли в 11 класс, и уже должны быть заявочки на подбор специальности в такой-то стране. Это важный шаг в любой семье, поэтому его нужно делать заранее.

- Спасибо большое! У нас в студии была специалист по образованию за рубежом Наталья Кугай. Учитесь хорошо, увидимся!



Просмотров всего: 156

распечатать