Ольга Дедкова

Тема: бесплатное ЭКО

Ведущий: Наталья Шлямова

Родительское счастье теперь смогут испытать значительно больше бесплодных пар, чем прежде. Для Амурской области втрое увеличили квоты на проведение бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения. Насколько успешен этот вид зачатия и так ли всё бесплатно, поговорим с Ольгой Александровной Дедковой, заведующей женской консультацией № 1 Благовещенской городской клинической больницы.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Правда ли, что бесплодных пар становится всё больше?



- Не совсем так. По статистике количество бесплодных пар и пар, которые по тем или иным причинам имеют проблемы с зачатием, примерно сопоставимо с прошлым годом. Ситуация другая: насколько правительство и наше государство сейчас решает эти проблемы с демографией. Естественно, всем хочется улучшить свои демографические показатели, с чем и было связано внедрение в программу обязательного медицинского страхования программы ЭКО. В 2013 году оно вошло в программу в очень усечённом виде, плюс тогда этой программе было доступно только трубное бесплодие. В 2017 году был внесён ряд поправок, которые позволили расширить количество квот, перечень медицинских учреждений, которые участвуют в этой программе, улучшить доступность нашим супружеским парам к этой программе.

- Обычно говорят, что увеличилось число квот, сейчас их было выделено 480, а было порядка 140.



- Да.

- Говорят, что, наверное, кто-то поехал и «выбил». Откуда взялось такое увеличение?



- Наверное, здесь всё-таки политика государства. Потому что не только для Амурской области, но и по всей России программа экстракорпорального оплодотворения стала значительно доступнее.

- Есть семьи, которые хотят иметь ребёнка, но не могут. Как скоро такой семье, в которой не появился ребёнок, нужно обращаться к врачу? Кому нужно – женщине или мужчине?



- Диагноз звучит как «бесплодный брак», соответственно груз этого диагноза ложится как на плечи женщины, так и на плечи мужчины. Сейчас это примерно в равном количестве – 50x50 %. Поэтому, если в течение года регулярной половой жизни беременность не наступила, вам стоит задуматься и обратиться к вашему участковому доктору и разбираться в причинах такой ситуации. Причин бывает достаточно много, и вы сами не определите, что именно здесь сыграло роль. Может быть, трубный фактор, может быть, маточный фактор, когда слизистая оболочка матки просто не воспринимает эту беременность, не может её выносить, либо изменения в гормональном фоне, инфекции тоже играют свою роль. Плюс не списываем со счетов мужское бесплодие. Повторяю, если в течение года беременность не наступила, обращаемся в женскую консультацию, выясняем причину. На это отводится незначительное количество времени – 2-3 месяца. Предоставляется возможность справиться с этими причинами терапевтическими либо хирургическими методами лечения. Если у нас в течение полугода не получается, мы имеем возможность собрать пакет документов и отправить эту пару для проведения ЭКО.

- Как долго по времени это происходит от момента начала исследований до самого направления и проведения процедур?



- Мы работаем с пациентами 6-8 месяцев. Если мы уже собрали весь пакет документов, отправляем его на комиссию. В течение десяти дней комиссия устанавливает сроки проведения ЭКО. Женщина фиксирует свой номер и может отслеживать свою очередь уже на сайте министерства здравоохранения.

- Вы говорите о Благовещенске, но ведь квоты выделены на всю Амурскую область. Допустим, жители Константиновки тоже могут обращаться или им нужно в Благовещенск ехать?



- Близлежащие районы мы с удовольствием возьмём на себя – Ивановский, Тамбовский, а с отдалёнными районами работает вся область по этой программе. Думаю, что в центральные районные больницы и женские консультации, которые прикреплены к этим больницам, пациенты легко могут обратиться именно с этой проблемой.

- Само оплодотворение, «ребёнок в пробирке», такие процедуры делаются уже на месте, на севере, например?



- Нет, в амурской области работает амурская клиническая больница и один из частных центров.

- Все эти процедуры происходят всё-таки здесь?



- Да, в Благовещенске.

- «Ребёнок в пробирке» – по сути, все только это и знают. На самом деле происходит подготовка женщины. Очень много говорят о том, что это может принести вред женскому здоровью, например, гормональная подготовка.



- Свои риски есть всегда, в принципе и любое заболевание несёт на себе определённые риски. Плюс в том, что, когда мы готовим пациентку к этой программе, то обследуем её полностью. Следовательно, знакомы с её рисками и возможными осложнениями, и она с ними знакомится. Любая хирургическая методика несёт на себе осложнения, в том числе и процедура ЭКО. Пациентка к ним готовится, с ними ознакамливается и подписывает определённое согласие, что добровольно идёт на эту процедуру. На самом деле осложнений не так много, со всеми ними мы научились достаточно эффективно бороться.

- Какова статистика? Как часто заканчивается оплодотворением?



- Процентов 25-30 от всех проведенных процедур ЭКО заканчиваются оплодотворением и зачатием ребёнка.

- Само вынашивание, рождение ребёнка?



- Само вынашивание и наблюдение беременной женщины идёт по стандартам, практически никак не отличается от общей популяции. В женской консультации наблюдаем как женщину с обычной беременностью, так и женщину после ЭКО. Как правило, на ранних сроках они получают гормональную поддержку, дальше, по нашим стандартам, практически так же, как и все наши пациенты.

- Если не получается достигнуть положительного результата в первый раз – это была бесплатная квота, потом платно?



- Нет, потом бесплатно тоже. Через шесть месяцев вновь можно обратиться к нам, мы соберём новый пакет документов и отправим на комиссию. Повторное ЭКО в течение этого года тоже будет бесплатное.

- Два года можно пытаться. Что в этой процедуре платное, а что бесплатное? Какие есть дополнительные исследования, без которых нельзя обойтись, но за которые нужно заплатить?



- Мы постарались сделать всё практически бесплатно. Что касается обследования, весь пакет доступен нам сейчас в условиях женской консультации, в том числе исследования на урогенитальные инфекции. Всё это будет для нашей пациентки бесплатно.

- Насколько есть уверенность, что ребёнок, зачатый при помощи ЭКО, будет полностью здоров? Либо он будет обязательно здоров, потому что его полностью исследовали в этой самой пробирке?



- Нет, конечно. Здесь сопоставимы цифры с общей популяцией. Как детки после ЭКО, так и рождённые в обычных циклах (естественных) несут на себе груз какой-то наследственности. Но сказать, что они сильно отличаются от обычных детей, нельзя. Процент заболеваемости сопоставим с общим количеством деток. Единственное, те детки, которые были рождены давно-давно после первых процедур ЭКО, уже имеют своих детей.

- Есть такие исследования, какими бывают дети ЭКО?



- Это отдалённый результат, им занимается мировое сообщество. Сейчас, к сожалению, я не приведу такие данные, но те детки, которых мы видим и отслеживаем, чьи мамы приходят повторно к нам за беременностью, абсолютно нормальные дети – здоровые, хорошие.

- Информация о бесплатном ЭКО, увеличении квот уже идёт больше недели. Женщин стало больше обращаться?



- Мы это заметили, поступает больше телефонных звонков, появились пациенты. Думаю, это связано с тем, что программа стала доступной и бесплатной. К нам приходят те пациентки, которые планировали провести эту процедуру и подготовку к ней в каких-то частных клиниках, заплатив свои деньги. Сейчас эта процедура доступна. Не скажу, что это поток пациенток, но, во всяком случае, интерес появился, наблюдаем увеличение числа пациенток.

- Если говорить о частных клиниках, слышала, что это очень дорого. Сколько?



- Порядка 150 тысяч вся процедура ЭКО, так оплачивается Фондом обязательного медицинского страхования.

- И не факт, что получится.



- Не думаю, что эта сумма отличается в медицинских центрах. К сожалению, за них отвечать не могу.

- В 2017 году – 480 квот. Что дальше?



- Мы надеемся, что эти квоты останутся в таком же количестве и позволит всех нуждающихся пациенток отправить на эту процедуру.

- Думаю, в следующем году вы к нам обязательно придёте, поговорим о том, чем закончилась эта программа. У нас в студии была Ольга Александровна Дедкова, заведующая женской консультацией № 1 Благовещенской городской клинической больницы. Мы говорили о том, что в области увеличены квоты на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. Мы ждём бэби-бума. До свидания.



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