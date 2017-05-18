Тема: о смешанных единоборствах

Ведущий: Алексей Воскобойников

Неделя началась с приятной новости из мира спорта – впервые благовещенец стал чемпионом России по панкратиону. Мы все как один гордимся этим благовещенцем, и сегодня он у нас в студии. С удовольствием повторю: чемпион России по панкратиону Александр Мережко!

- Поздравляю от души! Город гордится тобой. В двух словах – для непосвящённых – в чём принципиальное отличие панкратиона от других единоборств?



- Здравствуйте! Панкратион от других единоборств отличается тем, что скорее панкратион – это больше такая организация на Дальнем Востоке, она, наверное, стала уже международная. Сам вид спорта – это смешанное боевое единоборство. Оно отличается от других единоборств тем, что здесь собраны все виды единоборств – борьба различного направления (самбо, джиу-джитсу, грэпплинг, вольная борьба) плюс ударные элементы (бокс, кикбоксинг, тайский бокс).

- Молотить можно руками и ногами?



- Молотить можно хоть чем (смеётся).

- Заваливать и придушивать.



- Да, верно.

- Сплошное удовольствие. Титульный бой состоялся в Хабаровске. И биться пришлось с хабаровчанином. Говорят, дома и стены помогают. Этот фактор морально давил?



- На самом деле немного наоборот. Очень важен психологический настрой. Поэтому, когда дерёшься дома, на тебе больше ответственность, потому что на тебя смотрит больше людей.

- Больше волнуешься.



- Да. Не хочешь подвести своих ребят.

- В гостях нечего терять.



- Да, что-то с этим связано (улыбается).

- Вне спортивной площадки знаком с Эльнуром Агаевым, с которым бился?



- Да, знакомы и в жизни, и в клетке с ним встречались два года назад. Хороший парень, ничего плохого сказать не могу, хороший спортсмен.

- Два года назад победа тоже была за тобой?



- Да. В прошлый раз бой сложился чуть-чуть по-другому, было очень тяжело. Оба очень устали, бой был очень близкий, было непонятно, кто выиграет. Победу тогда отдали мне.

- Изучал ли подробно технику и психологию противника перед боем? Видео, может быть, смотрел?



- Нет, мне говорили, посмотри видео, он там делает то, посмотри видео, он там это делает. Но я решил не смотреть, чтобы психологически себя не грузить. Всё равно в моей подготовке ничего бы не поменялось. Как готовимся командой ко всем боям, так и готовились, ничего принципиально не поменяли. Единственное, за день до боя, после взвешивания, мне мой товарищ по команде показал зацеп, который он делает, сказав, что он будет тебе это делать. Я попробовал от него защищаться буквально две минуты. Всё прошло хорошо, в бою мне это пригодилось.

- Он, наверное, тоже тебя изучал?



- Не знаю.

- Эльнур – непростой противник? Нелегко с ним было?



- Нет, в этот раз всё было очень просто.

- Просто? Судьи единогласно приняли решение?



- Да. Единственное, было волнение, что это был не просто бой, нужно было выиграть пояс, что добавляет ответственности. Не хотелось его потерять, не хотелось допустить ошибку.

- Из-за этого больше осторожничаешь, теряется зрелищность.



- Абсолютно верно, но, наверное, ещё опыт сказывается, что его ещё маловасто для каких-то титулов, званий, поэтому очень сильно осторожничал. Хотя, думаю, бой мог быть более зрелищным, можно было закончить намного раньше.

- Комментаторы поединка отметили, что бой вышел не таким зрелищным, каким его ожидали увидеть зрители. Согласен с этим?



- Думаю, так быть не должно. Надеюсь, что исправимся – и я, и Эльнур. Поэтому, как сейчас есть, так и есть. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Конечно, присутствует волнение, когда хочешь что-то сделать по-другому, но именно волнение тебя останавливает, сдерживает. Какие-то элементы, которые делаешь, они немножко опасные, ты стараешься их исключить. По бою я понимал, что в каждом раунде выигрываю, поэтому сделать что-то сверх того, казалось, на тот момент ненужным, чтобы не оступиться.

- К концу поединка у тебя всё лицо было в крови. Что произошло?



- На самом деле всё было очень просто: у меня слабый нос, а в конце я пропустил удар, когда расслабился, почти уже отвернулся. У меня потёк нос, я его вытирал-вытирал, тут нас вывели в центр. Мне неудобно стало, с носа течёт, я вытираю рукой; посмотрел на руку – она вся в крови.

- Это мешает или нет?



- Тогда уже не мешало, мы уже остановились. Все три раунда закончились. Я здесь помазал, почему-то вспомнил индейцев, стал разукрашиваться. После боя мне звонит мама и говорит: «Почему у тебя такое разбитое лицо?»

- (смеётся). Что кричал в камеру после победы?



- Я передавал привет Благовещенску, всей нашей команде.

- Кто был наставником?



- Моим наставником четыре года является Роман Резник. Он мой первый тренер в восточных единоборствах, заложил полностью все основы. Роман Резник – заслуженный тренер России, очень хороший профессионал. Считаю, что он один из лучших тренеров не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири, и в России, наверное.

- Среди его подопечных твоё достижение лучшее?



- Пока, думаю, что да.

- Хочу спросить об этом красивом поясе, который лежит у нас на столе. Что это за пояс? Они типовые, на всех соревнованиях, похожи?



- Нет, пояс был создан именно организацией МFP, я здесь являюсь чемпионом. Было создано несколько поясов под каждый вес.

- Пояс находится в вечной собственности? Его не придётся отдавать?



- Думаю, что да.

- На медали написано, что Кубок мэра Хабаровска.



- Медали, насколько мне известно, были типовыми под весь турнир. Медаль красивая, больше таких медалей нигде не получите.

- Всё мероприятие проходило в Хабаровске, а титульный бой был один?



- Да, в рамках этого турнира прошёл бой.

- Как долго занимаешься панкратионом? Со скольки лет?



- Правильнее будет сказать – смешанными единоборствами, скоро будет четыре года.

- Кто тебя привёл или сам пришёл?



- Никто не приводил. Я раньше занимался вольной борьбой у Непомнящего Андрея Юрьевича, он уехал жить в Уссурийск, мы остались без тренера. Я не знал, куда податься, у других тренеров по вольной борьбе заниматься не хотел. Я знал, что Роман Резник развивает именно этот вид спорта, позвонил ему. На тот момент мы с ним были немного знакомы, спросил его, можно ли выступить на турнире. Турнир проходил в торговом центре «Мега». Он сказал, что я могу приходить, чтобы потренировался. До этого я уже участвовал на чемпионате области, где проиграл удушающим приёмом. Я спросил, можно ли чему-то подучиться. Он мне сказал, чтобы я приходил, Женя Зливко мне всё покажет. Я пришёл в зал и до сих пор там.

- У панкратиона всё ещё нет олимпийского статуса. Хочется на Олимпиаде выступить?



- Конечно, хочется. Всем хочется. Если этот вид спорта станет олимпийским, это будет не то что шаг, а огромный прыжок. Мы все знаем, что такое статус Олимпийских игр. Это уже не просто спорт, а гораздо больше.

- Как двигаться в этом направлении? В 2004 году греки пытались сделать это у себя на Олимпиаде, но что-то не пошло.



- Думаю, надо ещё немного времени, и всё к этому придёт, потому что этот спорт очень сильно развивается.

- Российское чемпионство в кармане. Что дальше – на что прицел?



- Хотелось бы выиграть чемпионат России по любительскому виду спорта, там очень высокая конкуренция, очень сильный турнир.

- Международный уровень пока не рассматривается?



- Рассматривается. Хотелось бы подписать контракт с крупным промоушеном, чтобы этим видом спорта можно было ещё и зарабатывать.

- Чемпионом по панкратиону или смешанным единоборствам был древнегреческий философ Платон. Он говорил, что есть три типа мужчин: любители мудрости, любители почестей, любители наград. К какому типу относится чемпион Мережко?



- Наверное, больше мудрости. Она меня больше прельщает.

- Награды и почести второстепенны?



- Да.

- Спасибо большое за беседу. Желаю новых побед! У нас в студии был чемпион России по панкратиону, а вернее по смешанным единоборствам, Александр Мережко! Будьте в спорте, увидимся!



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