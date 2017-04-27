Тема: передача здания музею

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте! Областные власти намерены передать здание по адресу: Богдана Хмельницкого, 2, более известное как торговые ряды «Мавритания», краеведческому музею. Сейчас в здании располагается Институт геологии и природопользования ДВО РАН, но, оказывается, с передачей помещения музею не так всё просто. Сегодня у нас в студии Андрей Сорокин, директор института геологии и природопользования.

- Андрей Анатольевич, здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Как вы узнали о том, что область хочет передать «Мавританию» музею?



- Как не удивительно – из средств массовой информации.

- Для вас это был сюрприз.



- Абсолютно.

- Какие-либо переговоры до этого вообще не проводились?



- Год назад я получил удивительное письмо от министра экономических отношений Амурской области с просьбой рассмотреть вопрос о передаче этого здания в областной фонд. Мы изложили в письме свою позицию, исходя из которой этой невозможно в данный исторический момент. Но я считал, что переговоры завершены.

- Кому принадлежит здание, в чьей собственности оно находится?



- Это собственность Федерального агентства научных организаций (сокращённо ФАНО). Здание находится у нас в оперативном пользовании. Принимать решение по изменению собственности может только ФАНО по согласованию с нами, даже по нашей инициативе.

- Вы такую инициативу выдвигали?



- Нет, конечно.

- Расскажите, как здание перешло в собственность Российской академии наук, когда это произошло?



- Здание находится в распоряжении Российской академии наук где-то с конца 60-х годов прошлого века. Прошло больше полувека, когда здесь образовалась первичная ячейка академии наук.

- Достаточна длинная история.



- Да, история достаточная длинная. Потом здание было в ведомстве академии наук с учётом известного указа, сейчас принадлежит Федеральному агентству научных организаций.

- Это агентство владеет всеми зданиями по всей стране?



- Да.

- Для большинства благовещенцев не очень понятно, чем занимается ваш институт, что расположено в этом здании?



- В здании расположен Институт геологии и природопользования. Основная наша деятельность – это выполнение научных исследований в области наук о земле, включая широко известных динозавров в Амурской области. Непосредственно в здании находится уникальное аналитическое оборудование. Не побоюсь сказать, что аналогов ему нет и не будет в Амурской области. Благодаря этому оборудованию мы выполняем наши плановые исследования, которые сейчас оформлены в виде государственного задания. Я несу за них персональную ответственность.

- Знаю, что вы ещё проводите какие-то экспертизы?



- На этом же оборудовании выполняются экспертизы, в том числе для ФСБ, УМВД, Следственного комитета, таможни – это наши постоянные заказчики.

- Это здание вас устраивает?



- Нет. Площадь здания чуть больше тысячи квадратных метров, в нём расположено оборудование, которое требует, по меньшей мере, 3 тысячи квадратных метров для нормального расположения согласно паспортной документации и обслуживанию приборов. Из этих соображений оно нас не устраивает.

- Оно достаточно старое.



- Конечно. Мы не можем подвести там современные коммуникации в виде очистки воды, очистки воздуха, что необходимо для проведения аналитических работ на современном уровне.

- Не можете – потому что нет денег или это технически нельзя сделать?



- Технически это сделать нельзя, потому что это памятник архитектуры, мы ограничены в перепланировке.

- Законодательством.



- Да.

- Какой выход из этой ситуации? Здание вас не устраивает, область хочет забрать здание в свою собственность и открыть там музей. Что можно сделать в этой ситуации?



- Решение лежит на поверхности. Дело в том, что о недостатке площадей было известно ещё с 80-х годов прошлого века. Поэтому в середине 90-х начал строиться инженерно-лабораторный корпус, он находится по улице Зейской, между Калинина и Комсомольской.

- Недостроенное здание на перекрёстке.



- Это наш «недострой». Он строился не за деньги академии наук, а по программе развития Дальнего Востока, но для академии наук, то есть для нас. Тогда ещё предполагалось, что мы туда переедем сов сем нашим оборудованием.

- Из этого здания?



- Да. Здание строилось по проекту лабораторного корпуса. Предполагалось, что два этажа будут задействованы под технические нужды: очистку воды, вытяжку, лифты и так далее. Требуется определённая разводка электросети, чтобы оборудование не фонило. В общем, очень много условий.

- Очень много технических требований.



- Да.

- Что потом?



- Строительство было заморожено в девяностые по понятным причинам. Сейчас мы пытаемся включить его в федеральную инвестиционную программу. Губернатор поддержал, руководство города, Амурский государственный университет, были отправлены соответствующие письма. Благодаря этим письмам мы получили информацию о том, что этот вопрос находится в стадии решения – включения в эту программу.

- Федеральную инвестиционную программу.



- Верно. Если здание будет достраиваться, то не за академические деньги, не за областные, а за счёт федеральных денег.

- Какова цена вопроса?



- Полмиллиарда рублей. Это только коробка.

- Само здание?



- Само здание. Порядка 200 тысяч требуется на те коммуникации, о которых я говорил.

- Здание стоит давно. Ведь есть такие «недострои», которые уже нельзя достраивать.



- Безусловно.

- Это ещё пригодно?



- Недавно проводилась экспертиза – ещё пригодно.

- Сколько оно ещё будет пригодно?



- Лет 5-6 и всё.

- Потом уже просто сносить.



- Да. В любом случае, если оно будет включено в эту программу, то первым этапом будет исследование этого здания, потом – изменение проектов документации. Может быть, будет принято решение, что проще демонтировать и поставить из новых материалов. В этой части мы согласны на любой вариант. Но должны быть соблюдены несколько условий: здание должно строиться по проекту лабораторного здания, а не просто жилого помещения, которое потом можно будет переоборудовать.

- Когда будет известно, вошло здание в программу или нет?



- Думал, что будет принято. До конца года точно.

- Будет понятно?



- Да.

- Вы говорили про уникальное оборудование. Насколько я знаю, оно очень дорогое.



- Стоимость одного из приборов превышает кадастровую стоимость «Мавритании», которую у нас просят. А там целая серия таких приборов. Не могу сказать полную стоимость, но это сотни миллионов.

- Знаю, что на территорию, где стоит «недострой», у вас большие планы. Там будет не только лабораторный корпус, по крайней мере, вы так планируете?



- Безусловно, планы громадные. Помимо лабораторного корпуса, хотим там разместить небольшое административное здание, плюс, самое главное – палеонтологическую лабораторию, которая будет совмещена с музеем природы, где будут выставлены экспозиции динозавров, минералогические коллекции, геологические коллекции.

- Как это будет выглядеть? Павильон?



- Планируется двухэтажное здание с дополнительным павильоном рядом, чтобы динозавры стояли в полный рост и «паслись». В этом квартале получится некий прообраз академгородка. После этого можно будет спокойно уходить на пенсию.

- На ваш взгляд, ФАНО будут готовы передать это здание в собственность области?



- Я общался с руководителями ФАНО различного уровня, у них настрой один: никому ничего не отдавать.

- Если здание будет построено, нам очень сложно будет его содержать, потому что в институте находятся на балансе 4 здания.



- В Благовещенске?



- Да. Если построится наш инженерный корпус, мы готовы передать два здания, которые являются памятниками исторического наследия – на Богдана Хмельницкого и на углу Калинина – Зейская. Мы готовы их передать, но сначала должны въехать, а потом обсуждать вопрос с ФАНО о передаче. У нас нет прерогативы решать этот вопрос. Мы можем просто обсуждать.

- По вашим прогнозам, как дальше будет развиваться ситуация?



- Я человек, который не даёт прогнозов, особенно в этой ситуации. Могу сказать, что на следующей неделе представитель Дальневосточного территориального управления едет к руководителю ФАНО, в том числе и по этому вопросу. Я не понимаю смысла шумихи, которая была поднята. Непонятно, почему ко мне никто не вышел как к директору института и не обсудил те вопросы, которые мы обсуждаем с вами сейчас.

- После этого вы обращались к губернатору?



- Да, я написал письмо, но как-то без ответа.

- Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Сегодня мы прояснили ситуацию по торговым рядам «Мавритания». Будем следить за развитием событий. Это были «Простые вопросы», желаю всего хорошего, до свидания.



- Спасибо вам за внимание.

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