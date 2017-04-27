Андрей Сорокин - директор Института геологии и природопользования ДВО РАН
Тема: передача здания музею
Ведущий: Оксана Руденко
Здравствуйте! Областные власти намерены передать здание по адресу: Богдана Хмельницкого, 2, более известное как торговые ряды «Мавритания», краеведческому музею. Сейчас в здании располагается Институт геологии и природопользования ДВО РАН, но, оказывается, с передачей помещения музею не так всё просто. Сегодня у нас в студии Андрей Сорокин, директор института геологии и природопользования.
- Андрей Анатольевич, здравствуйте!
- Здравствуйте.
- Как вы узнали о том, что область хочет передать «Мавританию» музею?
- Как не удивительно – из средств массовой информации.
- Для вас это был сюрприз.
- Абсолютно.
- Какие-либо переговоры до этого вообще не проводились?
- Год назад я получил удивительное письмо от министра экономических отношений Амурской области с просьбой рассмотреть вопрос о передаче этого здания в областной фонд. Мы изложили в письме свою позицию, исходя из которой этой невозможно в данный исторический момент. Но я считал, что переговоры завершены.
- Кому принадлежит здание, в чьей собственности оно находится?
- Это собственность Федерального агентства научных организаций (сокращённо ФАНО). Здание находится у нас в оперативном пользовании. Принимать решение по изменению собственности может только ФАНО по согласованию с нами, даже по нашей инициативе.
- Вы такую инициативу выдвигали?
- Нет, конечно.
- Расскажите, как здание перешло в собственность Российской академии наук, когда это произошло?
- Здание находится в распоряжении Российской академии наук где-то с конца 60-х годов прошлого века. Прошло больше полувека, когда здесь образовалась первичная ячейка академии наук.
- Достаточна длинная история.
- Да, история достаточная длинная. Потом здание было в ведомстве академии наук с учётом известного указа, сейчас принадлежит Федеральному агентству научных организаций.
- Это агентство владеет всеми зданиями по всей стране?
- Да.
- Для большинства благовещенцев не очень понятно, чем занимается ваш институт, что расположено в этом здании?
- В здании расположен Институт геологии и природопользования. Основная наша деятельность – это выполнение научных исследований в области наук о земле, включая широко известных динозавров в Амурской области. Непосредственно в здании находится уникальное аналитическое оборудование. Не побоюсь сказать, что аналогов ему нет и не будет в Амурской области. Благодаря этому оборудованию мы выполняем наши плановые исследования, которые сейчас оформлены в виде государственного задания. Я несу за них персональную ответственность.
- Знаю, что вы ещё проводите какие-то экспертизы?
- На этом же оборудовании выполняются экспертизы, в том числе для ФСБ, УМВД, Следственного комитета, таможни – это наши постоянные заказчики.
- Это здание вас устраивает?
- Нет. Площадь здания чуть больше тысячи квадратных метров, в нём расположено оборудование, которое требует, по меньшей мере, 3 тысячи квадратных метров для нормального расположения согласно паспортной документации и обслуживанию приборов. Из этих соображений оно нас не устраивает.
- Оно достаточно старое.
- Конечно. Мы не можем подвести там современные коммуникации в виде очистки воды, очистки воздуха, что необходимо для проведения аналитических работ на современном уровне.
- Не можете – потому что нет денег или это технически нельзя сделать?
- Технически это сделать нельзя, потому что это памятник архитектуры, мы ограничены в перепланировке.
- Законодательством.
- Да.
- Какой выход из этой ситуации? Здание вас не устраивает, область хочет забрать здание в свою собственность и открыть там музей. Что можно сделать в этой ситуации?
- Решение лежит на поверхности. Дело в том, что о недостатке площадей было известно ещё с 80-х годов прошлого века. Поэтому в середине 90-х начал строиться инженерно-лабораторный корпус, он находится по улице Зейской, между Калинина и Комсомольской.
- Недостроенное здание на перекрёстке.
- Это наш «недострой». Он строился не за деньги академии наук, а по программе развития Дальнего Востока, но для академии наук, то есть для нас. Тогда ещё предполагалось, что мы туда переедем сов сем нашим оборудованием.
- Из этого здания?
- Да. Здание строилось по проекту лабораторного корпуса. Предполагалось, что два этажа будут задействованы под технические нужды: очистку воды, вытяжку, лифты и так далее. Требуется определённая разводка электросети, чтобы оборудование не фонило. В общем, очень много условий.
- Очень много технических требований.
- Да.
- Что потом?
- Строительство было заморожено в девяностые по понятным причинам. Сейчас мы пытаемся включить его в федеральную инвестиционную программу. Губернатор поддержал, руководство города, Амурский государственный университет, были отправлены соответствующие письма. Благодаря этим письмам мы получили информацию о том, что этот вопрос находится в стадии решения – включения в эту программу.
- Федеральную инвестиционную программу.
- Верно. Если здание будет достраиваться, то не за академические деньги, не за областные, а за счёт федеральных денег.
- Какова цена вопроса?
- Полмиллиарда рублей. Это только коробка.
- Само здание?
- Само здание. Порядка 200 тысяч требуется на те коммуникации, о которых я говорил.
- Здание стоит давно. Ведь есть такие «недострои», которые уже нельзя достраивать.
- Безусловно.
- Это ещё пригодно?
- Недавно проводилась экспертиза – ещё пригодно.
- Сколько оно ещё будет пригодно?
- Лет 5-6 и всё.
- Потом уже просто сносить.
- Да. В любом случае, если оно будет включено в эту программу, то первым этапом будет исследование этого здания, потом – изменение проектов документации. Может быть, будет принято решение, что проще демонтировать и поставить из новых материалов. В этой части мы согласны на любой вариант. Но должны быть соблюдены несколько условий: здание должно строиться по проекту лабораторного здания, а не просто жилого помещения, которое потом можно будет переоборудовать.
- Когда будет известно, вошло здание в программу или нет?
- Думал, что будет принято. До конца года точно.
- Будет понятно?
- Да.
- Вы говорили про уникальное оборудование. Насколько я знаю, оно очень дорогое.
- Стоимость одного из приборов превышает кадастровую стоимость «Мавритании», которую у нас просят. А там целая серия таких приборов. Не могу сказать полную стоимость, но это сотни миллионов.
- Знаю, что на территорию, где стоит «недострой», у вас большие планы. Там будет не только лабораторный корпус, по крайней мере, вы так планируете?
- Безусловно, планы громадные. Помимо лабораторного корпуса, хотим там разместить небольшое административное здание, плюс, самое главное – палеонтологическую лабораторию, которая будет совмещена с музеем природы, где будут выставлены экспозиции динозавров, минералогические коллекции, геологические коллекции.
- Как это будет выглядеть? Павильон?
- Планируется двухэтажное здание с дополнительным павильоном рядом, чтобы динозавры стояли в полный рост и «паслись». В этом квартале получится некий прообраз академгородка. После этого можно будет спокойно уходить на пенсию.
- На ваш взгляд, ФАНО будут готовы передать это здание в собственность области?
- Я общался с руководителями ФАНО различного уровня, у них настрой один: никому ничего не отдавать.
- Если здание будет построено, нам очень сложно будет его содержать, потому что в институте находятся на балансе 4 здания.
- В Благовещенске?
- Да. Если построится наш инженерный корпус, мы готовы передать два здания, которые являются памятниками исторического наследия – на Богдана Хмельницкого и на углу Калинина – Зейская. Мы готовы их передать, но сначала должны въехать, а потом обсуждать вопрос с ФАНО о передаче. У нас нет прерогативы решать этот вопрос. Мы можем просто обсуждать.
- По вашим прогнозам, как дальше будет развиваться ситуация?
- Я человек, который не даёт прогнозов, особенно в этой ситуации. Могу сказать, что на следующей неделе представитель Дальневосточного территориального управления едет к руководителю ФАНО, в том числе и по этому вопросу. Я не понимаю смысла шумихи, которая была поднята. Непонятно, почему ко мне никто не вышел как к директору института и не обсудил те вопросы, которые мы обсуждаем с вами сейчас.
- После этого вы обращались к губернатору?
- Да, я написал письмо, но как-то без ответа.
- Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Сегодня мы прояснили ситуацию по торговым рядам «Мавритания». Будем следить за развитием событий. Это были «Простые вопросы», желаю всего хорошего, до свидания.
- Спасибо вам за внимание.
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