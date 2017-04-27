Елена Морева@|@Елизавета Москалец

Тема: 4-й благотворительный телемарафон «Крылья»

Ведущий: Алексей Воскобойников

В первое воскресенье июня традиционно пройдёт благотворительный телемарафон «Крылья», который проводит телекомпания «Альфа-канал» и амурское региональное отделение «Российского детского фонда». О том, кому и каким образом мы с вами сможем помочь 4-го июня, поговорим сегодня с исполнительным директором «Альфа-канала» Еленой Моревой и председателем правления амурского регионального отделения «Российского детского фонда» Елизаветой Москалец.

- Здравствуйте!



Елена Морева: - Добрый день.

Елизавета Москалец: - Здравствуйте.

- Знаю, что собирать средства будем не на абстрактные цели, а адресно – для конкретных людей, с конкретными проблемами. Кто они?



Елена Морева: - Мы хотим, как и в первый год проведения телемарафона, помощь оказать адресно. В этом году планируем помочь двоим детям – Евгении Дудченко и Арсению Реснянскому. Девочке 2,5 года, у неё заболевание скелетно-мышечной системы. Сейчас она находится на лечении с мамой в клинике в Москве. Женя лечится по квоте, но ей необходим дорогостоящий аппарат для ходьбы с поясничным корсетом, который позволит ребёнку передвигаться без проблем.

- Какая сумма необходима?



Елена Морева: - Аппарат стоит около 200 тысяч рублей. Собрать средства нужно как можно быстрее, у Жени стал расти горб. Аппарат позволит исправить этот дефект. Вторая адресная помощь будет оказана Арсению Реснянскому, мальчику три года, с февраля месяца он находится в Корее на лечении. Лечение уже сейчас проводят в долг. Требуется очень большая сумма, поэтому будем рады любой помощи. Арсению нужна пересадка тонкого кишечника. После операции мальчику нужна будет реабилитация. Мы призываем к адресной помощи именно этим двум деткам.

- Деткам с диагнозом ДЦП необходима кинезиотерапия. Не все знают, что это такое.



Елизавета Москалец: - Говоря простым языком, это определённый вид упражнений, который даёт детям возможность после реабилитации немножечко управлять своим телом, делать какие-то простые движения. Например, одна девочка после кинезиотерапии начала работать ручкой, плюс координировать и контролировать движения при падении. А это большое дело. Кинезиотерапия нужна для ребятишек, чтобы каким-то образом социализироваться, быть немножко самостоятельными, научиться что-то контролировать. Упражнения дают возможность двигаться и управлять своим телом.

- Квоты существуют, их не хватает на реабилитацию?



Елизавета Москалец: - Этот вид реабилитации не проходит по медицинскому страхованию.

- Но при этом жизненно необходим.



Елизавета Москалец: - Жизненно необходим, мы это видим. У нас очень активные родители. В этом году мы провели реабилитацию для тридцати ребятишек. В предыдущие годы у нас было 16 ребятишек. Сегодня к нам опять идут, просят включить в группы. Мы бы хотели в этом году хотя бы тридцать ребятишек на уровне прошлого года провести. В этом году основное количество детей из районов.

- Какой план-минимум поставлен в этом году для телемарафона «Крылья»?



Елизавета Москалец: - Мы посчитали, что на кинезиотерапию необходимо 500 тысяч рублей.

- До телемарафона ещё полторы недели, но известно, что первая помощь уже поступила.



Елизавета Москалец: - Сегодня на счёт Детского фонда поступило 100 тысяч рублей конкретно для Жени Дудченко.

- Традиционно в рамках телемарафона к нам в студию приходят известнейшие лица города и области – политики, бизнесмены. Кто уже дал своё согласие в этом году?



Елена Морева: - В принципе состав не меняется – начиная от губернатора и мэра и заканчивая бизнесменами различного рода. Они приходят к нам и оказывают помощь. Всегда вместе с нами проводит благотворительный марафон и ОКЦ, предоставляя нам свою площадку для концертной программы, помогают со звуком, светом, огромное спасибо за это Надежде Багровой. Также в марафоне принимает участие Амурская областная филармония. Они ежегодно дают детскую программу, в течение часа она будет проходить в горпарке. Ольге Смирновой тоже огромное спасибо, что откликаются и всегда идут на помощь. Конечно же много и других людей – и политиков, и депутатов.

- Автомобильные клубы тоже участвуют?



Елена Морева: - Автомобильные клубы активно участвуют, готовится целый ролик в поддержку благотворительного телемарафона «Крылья», который будет выкладываться и в соцсетях, и у нас на сайте. Информация будет размещена на нашем сайте с хэштегом #телемарафонкрылья, где будет скапливаться вся информация, она будет обновляться. Поэтому заходите на сайт, читайте, будьте в курсе. В принципе уже можно оказывать первую помощь. Необязательно ждать именно 4 числа. Помощь можно оказывать адресно, в том числе перечисляя средства Детскому фонду. В этом году мы планируем более масштабно охватить наших жителей – начать работу третьего июня, когда будет проходить День города. У нас будут работать волонтёры с ящиками, активно начнётся сбор средств. Если вы увидите волонтёра в футболке с логотипом «Крылья», с брендированным ящиком, будьте добры, не проходите мимо, опустите хотя бы 5-10 рублей, потому что каждая копейка просто на вес золота для этих деток.

- В каких точках города будут принимать средства?



Елена Морева: - Третьего июня начинают работать точки сбора в торговых центрах – «Перекрёсток», «Острова», «Флагман» – с 11:00 там будут дежурить волонтёры с ящиками для сбора средств. В том числе 4 июня ждёт обширная программа: с 11:00 начнётся работа прямого эфира у нас в студии; будет вестись работа и в горпарке, выступят детские коллективы филармонии – с 11 до 12, а с 12 до часу выступят коллективы Городского парка; с часу до двух выступит детская рок-группа. Параллельно с 13 до 15 часов у нас будет точка на набережной, где расположена ротонда. Эту точку нам помогает организовывать ЦСС, за что им отдельное спасибо. Ребята откликнулись очень быстро и оперативно. Там выступят «Траффик» и другие творческие коллективы. Там тоже можно оказать помощь. В 15:00 мы всех приглашаем на площадь ОКЦ, где пройдёт рок-концерт наших местных групп в поддержку благотворительного телемарафона.

- Каким образом можно оказать помощь до 4 июня?



Елена Морева: - Всю информацию, включая расчётный счёт Детского фонда и адресные расчётные счёта этих деток, можно найти на сайте Амур.инфо. Люди могут заходить по хэштегу #телемарафонкрылья, там есть вся информация, можно следить за её появлением и перечислять деньги.

- Елизавета Ефимовна, хочу, чтобы вы обратились к благовещенцам, потому что вам доверяют, пригласите помочь.



Елизавета Москалец: - Дорогие жители города Благовещенска, мы благодарны всем неравнодушным людям, которые участвуют в телемарафонах. В прошлом году девочка продала свои сувениры и пришла к нам с мамой в Детский фонд, принесла 6 тысяч рублей. Пришла пенсионерка. Приходили и дети, и взрослые. Мы всем благодарны за неравнодушие. Мы всегда рады, дверь Детского фонда всегда открыта. Хотелось бы собрать больше средств, тогда мы сможем взять в группы больше детей. Вы даже не представляете, надо видеть этих ребятишек, когда что-то у них получается. Благодарим за участие в телемарафоне и всех ждём 4 июня.

- Спасибо большое! Я с вами не прощаюсь, увидимся 4 июня. Дай бог нам чаще встречаться по такому поводу. В последнее время очень много говорят о поиске национальной идеи, не знаю, существует ли она. Давайте просто помогать друг другу, помогать ближнему – лучшей национальной идеи не придумаешь! Увидимся, не болейте!



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