Екатерина Киреева

Тема: «АмурЭкспоФорум–2017»

Ведущий: Наталья Шлямова

Близится важное экономическое событие года: российско-китайская ярмарка приграничных городов, которая стартует 20 мая на китайской стороне и 26 мая в Благовещенске, – это «АмурЭкспоФорум–2017» и китайская торгово-экономическая ярмарка. Каковы особенности проведения в этом году, поговорим об этом с Екатериной Киреевой, заместителем министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте!

- Ярмарка всё ближе, это уже чувствуется, проходят смотры, в ближайшие дни начнётся подготовка, видимая горожанам. «АмурЭкспоФорум» является тем срезом развития экономики, где должны демонстрироваться такого рода выставки?



- Безусловно. «АмурЭкспоФорум» совместно с китайской выставкой является единственным выставочным мероприятием такого уровня – международного масштаба, которое является срезом развития нашей экономики, как вы верно отметили. Плюс показывает настроение делового сообщества, интересы, потребности и так далее.

- Сколько заявок принято на сегодняшний день, какова география и изменилась ли она?



- Подана 121 заявка, география заметно расширилась. По количеству заявок остаёмся на уровне прошлых лет, но, повторюсь, география расширилась: Майкоп, Ижевск, наши традиционные партнёры из Республики Саха (Якутия), у них будет порядка четырёх выставочных экспозиций. Региональный аспект будет очень насыщенным и хорошо представленным.

- Что можно будет увидеть? Многие ходят посмотреть на что-то большое, интересное.



- Можно пойти для себя с деловой точки зрения и просто посмотреть. Хоть выставка и деловой направленности, но ставит целью охватить все аудитории. Сейчас проходит Год экологии, то есть тематика очень благодатная, позволяющая через разные приёмы пропагандировать эту тему, что будет выражено и в интересном и оригинальном оформлении. Не буду раскрывать всех секретов, пусть люди сами придут и посмотрят.

- Какое-то озеленение, наверное, будет (улыбается)?



- Безусловно, будет какой-то элемент озеленения, будут представлены и новые проекты в сфере природоохранных технологий. Будет живой интерактив, можно будет посмотреть какие-то программы, например, ЗОЖ. Мы также берём эту тему в работу – пропаганду здорового образа жизни. 27 мая предстоит очень плотная работа в течение всего дня: интерактивные точки, разные студии, йога, спортивные направления – федерации, ассоциации будут показывать, на что они способны, что предлагают людям.

- Можно принять участие?



- Безусловно, не то, что можно – нужно.

- Берите кроссовки (смеётся).



- Здоровый образ жизни – все 27 мая на «АмурЭкспоФорум»! Состоится концерт, которой отразит тематику выставки, то есть люди не только посмотрят экспонаты, но и увидят интересные номера. Программа будет очень насыщенная.

- Сегодня я присмотрелась к логотипу «АмурЭкспоФорума»: Триумфальная арка – ворота в Китай, что отражает задачу выставки. Что будет проходить в Китае, там выставка стартует раньше?



- 19 мая в Китай приезжают экспоненты, деловые участники. Значимость этого мероприятия в Китае растёт. Всё проводится под личным патронажем губернатора провинции, привлекаются другие китайские регионы, из которых активно приезжают люди, как уже говорят, на мероприятие событийного делового туризма. Традиционно на площадке острова Большой Хэйхэ располагается выставочный комплекс, который был открыт одним из первых для торговли. Там будут очень достойно оформленные ряды, наших участников будет порядка 15 человек, даже больше. Будут представлены продукты питания, услуги, различные консалтинги.

- Был какой-то запрос от китайской стороны?



- Запрос был один – везите побольше предпринимателей, давайте активнее сотрудничать. По сути, мы пытаемся через эти площадки – в Хэйхэ, Благовещенске – сделать такие хорошие площадки, когда одномоментно могут пообщаться как российские, так и китайские бизнесмены. При этом мы не ограничиваемся только Амурской областью, в Хэйхэ выезжают и ростовчане, и из Московской области, Якутии. С китайской стороны будет представлен весь Китай. На это мероприятие съезжаются многие регионы Китая, которые по каким-либо причинам не могут приехать к нам. В Хэйхэ будет представлена очень интересная площадка. В прошлом году мы получили очень хорошие отзывы от наших предпринимателей.

- Давайте поговорим по деловой программе в Благовещенске.



- С удовольствием! Программа будет очень насыщенная. Не считая церемонии открытия, традиционного мероприятия, которое пройдёт в привычном деловом формате, планируем провести ряд форумных мероприятий. Они уже были анонсированы. Накануне, 25 мая, в так называемый нулевой день, откроет «АмурЭкспоФорум» большое мероприятие, проводимое «Опорой России», на базе Амурской областной библиотеки – выставка финансовых продуктов для бизнеса, включая весь спектр услуг. 26 мая проводим форум, посвящённый Дню российского предпринимательства, на который приглашаем всю область – советы предпринимателей, представителей бизнеса, общественные организации и институты развития бизнеса. Причём не только на уровне области, но и на центральном – агентства привлечения инвестиций на Дальний Восток, Фонд развития Дальнего Востока, то есть такие структуры, которые разными путями поддерживают малый и средний бизнес. Пройдёт ещё очень большое мероприятие – презентация «Деловая миссия Амурской области и провинции Хэйлунцзян». К нам везут десант предприятий провинции Хэйлунцзян, мы ждём порядка 70-80 компаний, не считая представителей общественных организаций и китайских банков провинциального уровня. Мы хотим сделать очень насыщенную презентацию, но самое главное – сделать площадку для «бизнес для бизнеса». Приходят наши предприниматели, мы организуем переговорные зоны, и они знакомятся со всеми этими компаниями, рассказывают, что могут предложить, слушают, что предлагают китайцы. Это живая форма бизнес-общения, практикуемая во всём мире.

- Это остаётся в формате «поговорить» или удастся прийти к каким-то конкретным решениям?



- Не исключаю конкретных решений. Наша первичная задача – диалог. Сначала мы должны друг друга услышать: кто и что предлагает. Первая задача – свести, организовать такую площадку. Порядка 2-3 часов будет проходить массовое мероприятие, в котором будут участвовать более 200 человек. Приглашаем, принимаем заявки на участие с российской стороны. До конца недели мы анонсируем темы, по которым китайским партнёрам будет интересно пообщаться с российским бизнесом. Отслеживайте через СМИ, мы сделаем предметную рассылку, приглашаем всех принять участие. Это возможность как представить себя, так и найти партнёров, с которыми, возможно, будете работать дальше.

- Примерная программа уже размещена на официальном сайте «АмурЭкспоФорума», все желающие могут с ней ознакомиться.



- Да.

- Рядовых благовещенцев и гостей города интересует вопрос: будут ли дегустации?



- Думаю, мы никогда не уйдём от дегустации, это самая живая форма что-то понять и прочувствовать именно через дегустационные моменты. В этом году, как никогда, очень активно у нас представлена пищевая промышленность. Почти месяц назад уже была забронирована вся внешняя площадка. Всё будет хорошо декорированы, будут дегустации, возможно, даже будут подарки от спонсоров. Активность горожан и гостей города всегда очень хорошая, приглашаю всех и предлагаю в этом году занять такую же активную позицию – поучаствовать не только в дегустациях, но и во всех мероприятиях выставки.

- В какое время начнётся церемония открытия?



- 26 мая в 10 утра. Она проходит в течение получаса на внешней площадке ОКЦ, всё будет очень достойно и по-деловому. После того как мы пригласим наших иностранных и российских почётных гостей посмотреть выставку в закрытом режиме, параллельно будет идти интересный концерт в честь открытия нашего «АмурЭкспоФорума» на внешней площадке. Люди могут начать подходить уже с утра и постепенно посещая внешние площадки, перейти на внутренние. К 11 часам дня внутренняя часть ОКЦ будет открыта для просмотра.

- Это время можно посвятить дегустации на улице.



- Думаю, без вопросов.

- Спасибо! У нас в гостях была Екатерина Киреева, заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Мы говорили о том, как пройдёт «АмурЭкспоФорум–2017». До свидания.



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