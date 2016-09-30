Тема: задачи перед новым руководством города

Ведущий: Александр Ярошенко

Добрый вечер! Сегодня в новостях амурский город Свободный звучит как-то по-особому. У него намечается очень интересное будущее. Сегодня гость нашей студии – исполняющий обязанности мэра города Свободный Юрий Романов.

- Здравствуйте, Юрий Павлович!

- Добрый день.

- Вы недавно поменяли «этажи»: были главой Свободненского района, а сейчас исполняете обязанности мэра города Свободного. Почему решились поменять кабинет?



- Во-первых, интересно. Во-вторых, другая ответственность, доверили поменять кабинет. Это не просто же сам захотел. Значит, сочли, что в Свободненском районе более-менее навели порядок, нужно наводить в городе Свободном.

- В каком состоянии приняли город?



- Если сравнивать с районом, то на сегодняшний день – небо и земля: и по бюджету, и тем задачам, которые выполнены в районе и которые нужно выполнить в Свободном. «Кредиторка» очень большая – более 320 миллионов рублей – это вместе с кредитами и той задолженностью, которая имеется по всем статьям. Конечно, ЖКХ в очень тяжёлом состоянии, вода, канализация, тепло, систему ЖКХ – всё нужно менять. В принципе ничего такого страшного нет.

- Обычный районный российский город.



- В районе уже кредиторской задолженности нет, все программы выполняем, поэтому таких вопросов нет. Здесь, вроде, как всё заново начинаем.

- У Свободного есть реальные перспективы. На ваш взгляд, какие они? К вам заходит «Газпром». Куда будут платить налоги? Не в офшор, не Подмосковье?



- Александр Александрович поставил одной из первых задач, есть опыт работы с предприятиями, задействованными на космодроме, мы ставили их на налоговый учёт на территории Свободненского района. Теперь задача усложняется: предприятия, которые заходят на «Газпром переработку», строят завод, чтобы становились на учёт не только в Свободненском районе, но и в городе Свободном. Стоит задача, чтобы в Свободненском районе не стало хуже и бюджет не был дефицитным.

- Соблюсти баланс.



- Чтобы в городе Свободном он улучшался с каждым днём.

- Каковы три ваших основных цели и задачи в качестве руководителя города? Алгоритм уже какой-то выстроили?



- Естественно, потому что один в поле не воин, поэтому нужно посмотреть, кто способен работать так, как я, как я хочу и как я требую. Я никого с собой не взял. По стечению обстоятельств два зама уволились сами, один зам по социальным вопросам ушёл на пенсию, другой зам по ЖКХ не захотел работать дальше, сказал, что устал, хотя ещё молодой. Заместителя по социальным вопросам мы уже взяли на работу, заместителя по ЖКХ ещё ищем. Конечно, надо подбирать команду, потому что все вопросы и задачи, которые ставятся губернатором и президентом Российской Федерации, их надо выполнять. Большая проблема с ЖКХ, водой, о чём я уже сказал, нужно решать, это первоочередные задачи. Бюджет, команда, ЖКХ.

- С командой трудно? Как обстоят у нас дела с кадрами? В Интернете почитаешь – все такие умные, по сто комментариев под новостью: как жить – правильно, неправильно; диванные аналитики всё разложат по полочкам от матриархата до космодрома Восточный.



- С кадрами везде тяжело – и в бизнесе, и на предприятиях, и в муниципалитете. Потому что, во-первых, у нас не такие большие зарплаты. Например, заходят «Газпром», «Сибур» – у них зарплаты намного больше, поэтому подобрать и оставить кадры – задача не из лёгких. Найти людей, которые разбираются в своей сфере, тоже не так-то просто. Они же должны не просто сидеть протирать штаны, а работать, понимать, разбираться, причём даже лучше, чем глава города или района. Они должны быть помощниками.

- Знать хорошо своё дело.



- Должны предлагать, спорить. Не тот подчинённый хороший, который заходит и говорит, а вы хороший, Юрий Павлович, у вас всё хорошо, правильно всё сделали, а тот, кто доказывает свою точку зрения, отстаивает её.

- Спорит.



- Конечно.

- Опираешься на то, что сопротивляется.



- В принципе да. Смотришь, собираешь планёрку.

- Как мотивировать человека, если зарплата небольшая? Сколько зарплата у мэра города Свободного?



- У мэра – ещё не знаю.

- Примерно?



- Тысяч 60, наверное.

- А ответственность, платёжки подписываете многомиллионные, соблазнов сколько… Как мотивировать человека, чтобы он шёл и работал?



- Во-первых, человек должен видеть результат своей работы. Считаю, что это немаловажно. Чтобы его слушали, прислушивались, чтобы он чувствовал себя нужным на работе. Естественно, есть фонд экономии: кто-то в отпуск не сходил или на больничный не ходили, если есть возможность, мы выплачиваем премиальные. Это получается не всегда, но всё же. Нужно стараться создать хорошие условия труда на работе, чтобы было приятно и доступно работать, приходить на работу, рабочее место. Я с этим сейчас столкнулся, над всем этим нужно работать в Свободном.

- По своему стилю вы какой руководитель, авторитарный или демократичный?



- Могу быть демократичным – смотреть, присматриваться. Если вижу, что человек не справляется со своими обязанностями, то принимаю решение, что нужно поменять. Если не на кого, то учу, объясняю, что я хочу. Потому что не каждый привык к такому, они, например, думают, что надо так, а я говорю, что надо вот так. Допустим, пораньше прийти на работу, попозже уйти, если нужно, как-то по-другому организовать. Вообще я за то, чтобы все успели в рабочее время выполнять свои задачи. Я как начальник сам смотрю, когда на работу приходить, старюсь всегда прийти пораньше, а уйти попозже. Ещё проеду посмотрю, что сделали. И в ЖКХ, и городе нужно наводить порядок. Сейчас мы взбудоражили всю молодёжь, спортсменов, субботником. Уже остановок не хватает – чистят, красят. Люди увидели, что власть действительно начала чистить город, убираться. Самое главное, потом мотивировать людей, чтобы они не мусорили.

- Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.



- Работы в этом направлении в городе очень много.

- У вас шесть детей – это правда?



- Правда.

- Трудно быть многодетным отцом?



- Нелегко – и отцом, и матерью (улыбается). Вообще воспитывать детей – это нелёгкий труд. Я не люблю им лекции читать, стараюсь воспитывать, да и время шибко нет, больше мать занимается. Когда есть свободное время, то воспитываю на своём примере, что отец работает и вы должны трудиться.

- Отец дома строгий? Мать говорит: «Вот отец вечером придёт, я ему расскажу»?



- Наоборот, они ждут, что папа придёт (смеётся).

- Пожалеет.



- Да (смеётся). Наверное, пожалеет. Хорошо, когда вся семья вместе, старшие помогают с младшими. Старшие разъехались, матери немного тяжелее заниматься детьми. Когда все вместе – проще. Поэтому раньше и были большие семьи, жили вместе.

- Друг дружку нянчили, помогали.



- Совершенно верно. А сейчас в институт уехали, на работу поехали.

- Няньки уехали, лялькам уже тяжело.



- Да (смеётся).

- На ваш взгляд, какой у вас самый большой недостаток?



- Не знаю.

- Есть такое, что вам в себе не нравится?



- Не могу сразу ответить на вопрос. Не скажу, что ленивый, не знаю. Со стороны, наверное, виднее (смеётся).

- Какое качество больше всего цените в друзьях?



- Чтобы не предавали.

- Бывает такое?



- Бывает. В жизни всякое бывает. Хотелось бы, чтобы на друга можно было положиться.

- Есть люди, на которых можете положиться?



- Есть люди проверенные. Когда я служил в Афганистане, чувство локтя, что на этого человека можно положиться и повернуться к нему спиной, уверен, что он будет защищать тебя.

- И нож в спину не воткнёт.



- При этом будет защищать тебя от врага.

- Это были «Простые вопросы» для исполняющего обязанности мэра города Свободный Юрия Романова. Мы говорили о жизни, друзьях и тех, на кого можно опереться. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.



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