Сергей Кольцов @|@Юлия Егорова

Тема: поездка на Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Ведущий: Алексей Воскобойников

Попасть на «Формулу-1» – легендарный чемпионат мира по шоссейно-кольцевым автогонкам, да ещё и бесплатно – это что-то из области фантастики. Тем не менее, «Авторадио-Благовещенск» эту сказку сделало былью. Сегодня у нас в гостях победитель авторадийного проекта «Гонки по правилам» Сергей Кольцов и программный директор «Авторадио-Благовещенск» Юлия Егорова.

- Здравствуйте!



С. К.: - Добрый вечер!

Ю. Е.: - Здравствуйте!

- «Гонки по правилам» – что это за проект?



Ю. Е.: - «Гонки по правилам» – это ежегодный проект, который проводит «Авторадио-Благовещенск», но и не только, наша федеральная сеть проводит его практически по всем городам России. Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения. Естественно, проводится при поддержке ГИБДД города Благовещенска, за что им огромное спасибо.

- Сложно было победить в «Гонках по правилам»? Вы впервые участвовали?



С. К.: - Я участвовал впервые. На самом деле ничего сложного нет.

- Считаете ли везением, что впервые участвовали и сразу победили?



С. К.: - Ничего сверхъестественного для этого не требуется. В том, что победил, наверное, какая-то доля везения всё-таки есть. Потому что по жизни оно мне не присуще, включая удачу или какой-то фарт. Всего приходится добиваться своим трудом.

- Насколько мне известно, в этом году в «Гонках по правилам» участвовал человек, который раньше от «Авторадио-Благовещенск» ездил в Сочи на «Формулу-1», но ему не удалось победить. Вам не было как-то неловко смотреть ему в глаза (улыбается)?



С. К.: - Нет, у всех равные возможности.

Ю. Е.: - Кстати, этот человек тоже неплохо себя показал, занял третье место. В общем, не остался в долгу, что называется. Выступил очень хорошо, поэтому надо отдать ему должное. Все победители и призёры проехали без нарушений, что очень радует.

- И выиграли ещё топливо.



Ю. Е.: - Да.

- Сергей, как родные и близкие отреагировали на вашу победу?



С. К.: - Когда я проинформировал их об участии в гонках, отнеслись к этому без особого энтузиазма. Заявился – и хорошо. Выиграешь, наверное, хорошо. Когда выиграл и сообщил им об этом, все были рады, поздравляли.

- В Сочи была путёвка на двоих?



Ю. Е.: - Да, впервые у нас так было, что едет не только победитель, а может поехать с кем-то вдвоём. Путёвка в Сочи была на двоих, перелёт полностью оплачивался, как и проживание, включая само мероприятие Гран-при России «Формулы-1».

- Сергей, кто поехал с вами и почему выбор пал именно на этого человека?



С. К.: - При выборе спутника на данное мероприятие на семейном совете мы решили, что это будет сын моей сестры, парень, которому 15 лет. Он находится уже в том возрасте, когда интересны гонки и всё, что с ними связано. Поэтому было решено, что вторая путёвка будет предоставлена ему.

- Вы являетесь поклонником «Формулы-1»? Следите за соревнованиями?



С. К.: - Не могу сказать, что являюсь фанатом «Формулы-1», но всё, что связано со спортивной и соревновательной составляющей, так или иначе интересует любого мужчину. Поэтому интересно было за всем этим наблюдать, посмотреть, познакомиться, прикоснуться к этому поближе.

- По телевизору чемпионаты не отслеживаете?



С. К.: - Нет.

- В каких ещё городах России «Авторадио» отправило своих участников на «Формулу-1»? Или такое происходит только у нас?



Ю. Е.: - Нет, не только у нас. Например, в Ростове-на-Дону, близко с ними, почему бы и не отправить? Конечно, участвуют больше западные города. Из ближайших к нам, если не ошибаюсь, Хабаровск, они тоже проводили «Гонки по правилам» и отправляли победителей на Гран-при «Формулы-1».

- Сергей, каков уровень организации мероприятия в Сочи?



С. К.: - После проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году я и ожидал, что уровень будет примерно такой, который отличается от нашего дальневосточного уклада жизни, к которому мы все привыкли.

- Сколько дней вы там пробыли?



С. К.: - Почти 5 дней.

- Были свободные заезды, была квалификация, была гонка. Смотрели всё подряд?



С. К.: - Нет, мы не всё посещали. Дело в том, что организаторы приобрели билеты на последние два дня гонки – на квалификацию и непосредственно саму гонку, поэтому по прилёте два дня у нас были свободные. Мы посвятили их посещению достопримечательностей, путешествию по Сочи и окрестностям и так далее, в том числе покупке сувениров, прогулке по набережной.

- Как себя чувствуешь непосредственно на трибунах? Всё равно, за кого болеть, увлекает сам процесс?



С. К.: - Я бы не сказал, что процесс так сильно увлекает. Мы сидели на трибуне возле прямолинейного участка, где болиды разгоняются до 350 километров в час. Поэтому – тренировка мышц шейного отдела позвоночника, больше не успеешь увлечься.

- В итоге на пьедестале – немецкий пилот и двое финнов.



С. К.: - Да.

- То, что россиянин Квят не попал даже в десятку первых, вас не расстроило?



С. К.: - Никто особенно этого и не ожидал, и ставок не делал.

- Потому что есть фавориты в соревнованиях.



С. К.: - Да, он так выступает в своей Корее… У него, по-моему, лишь однажды был подиум, и то случайно, потому что лидеры по причине поломок сошли с гонки.

- Помимо непосредственно гонок было много других зрелищ и развлечений. Что удивило, порадовало больше всего?



С. К.: - Организаторы постарались, было очень много развлечений. Очень интересно было посетить музей автогонок. Наверное, он путешествует вместе с «Формулой» по городам, где проводится Гран-при. Там показана вся гоночная история от начала времен и до сегодняшних дней. Интересно было посмотреть болиды, потому что действующие болиды, участвующие в гонке, это тайна за семью печатями, очень хорошо охраняется. В музее к этому болиду можно было прикоснуться, рассмотреть во всех деталях. Было представлено и много других гоночных автомобилей, символики, различных аксессуаров, связанных с гонками.

- Племянник, наверное, возвратился домой с глазами в три раза крупнее, чем прежде?



С. К.: - По размеру глаз, наверное, ничего не определишь, а вывод можно сделать по занятым гигабайтам в фотоаппарате. Потому что снималось всё, всё было очень интересно и занятно.

- Были автограф-сессии пилотов?



С. К.: - Были, но это происходит немножко в ином ключе, чем мы это себе представляем. Автограф-сессия пилотов проводилась, наверное, в течение получаса, выходили не все пилоты, а всего один-два человека. Очередь занимали часа за три до начала.

- Как в мавзолей.



С. К.: - Надо было занимать и не факт, что попадёшь.

- В следующем году будете участвовать в «Гонках по правилам»?



С. К.: - Да, буду.

- Не смотря на то, каким будет приз, или хочется ещё раз съездить на «Формулу-1»?



С. К.: - Просто буду участвовать в «Гонках по правилам», мне понравилось.

- Почувствовали, что становитесь поклонником «Формулы-1»?



С. К.: - Нет. Может быть, это блюдо, которое надо распробовать холодным, осознать.

- Наверное, ещё дозреете. Гигабайты в фотоаппарате дадут свои всходы.



С. К.: - Будем надеяться.

- Юля, расскажите, где и что с помощью «Авторадио» амурчане смогут выиграть, в чём поучаствовать? Сейчас многие вдохновились примером Сергея.



Ю. Е.: - Сейчас идёт отборочный тур велогонки «Это мой город», посвящённой Дню рождения города. Слушайте «Авторадио», все условия там озвучиваются, принимайте участие, будем рады!

- В следующем году будут «Гонки по правилам»?



Ю. Е.: - Планируем, надеемся, что будут. Стараемся не пропускать.

- Спасибо большое, искренне вас поздравляю. Чисто по-человечески завидую белой завистью, что вы там побывали и всё это увидели. Юля, спасибо вам, что вы проводите все эти мероприятия. Хотите попасть на «Формулу-1»? Формула очень простая – слушайте «Авторадио», участвуйте и выигрывайте. Увидимся!



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