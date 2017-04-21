Тема: памяти Александра Тихомирова посвящается (повтор от 27 февраля 2008 года)

Ведущий: Сергей Логвинов

Творческие личности очень часто создают внутри себя свой особый мир, замкнутый и скучный. Это помогает осмыслить то, что ты делаешь, это стимулирует тебя к поиску новых идей. В этот самый мир любого пускают нечасто, однако двери его мастерской настежь открыты для друзей, новых знакомых и главное – открыты для творчества, которое в конечном итоге отмечают на самом высоком уровне. Сегодня у меня в гостях народный художник России Александр ТИХОМИРОВ.

- Сколько лет ты уже занимаешься оконописью, тобой же отрытым жанром?



- В этом году будет 18 лет.

- Всегда есть новые идеи, всегда что-то озаряет, что-то появляется, и ты вносишь какую-то новизну?



- Новизна есть всегда, потому что по ходу жизни появляется какой-то жизненный опыт, какие-то ситуации, которые дают возможность посмотреть под каким-то новым углом на жизнь, на себя изнутри, на то, что делается снаружи, как-то это соединить, что-то изменить. Тем более что доски всегда разные. Я пишу на досках от ставен, а каждая доска – это новый мир. Плюс ко всему живешь – меняешься, поэтому постоянно какой-то новый ход. Новизна есть всегда, потому что появляется какой-то жизненный опыт, какие-то ситуации, которые дают возможность посмотреть под каким-то новым углом на жизнь, на себя изнутри.

- Основа твоих картин – образы. Ты говоришь, что отражаешь жизнь. В этих образах духовный мир человека передается, или даже в портрете можно заложить жизнь, отразить жизнь?



- Дело в том, что образ, как и все, что создается в мире искусства, мне кажется, это какой-то эталон, то, к чему человек сам стремится, к чему пытается обратить внимание общества, к каким-то позитивным, эталонным моментам. Поэтому я пытаюсь сделать для себя эталон духовного. Вместе с тем это основано на каких-то традициях, потому что у нас в России традиции оконописи велики. Искусство развивается, движется, поэтому мы не можем стоять на одном месте. Мне кажется: то, что я делаю – искусство XXI века с корнями 988 года с того момента, как Русь крестили.

- Творческого человека, художника всегда кто-то где-то на том, невидимом, уровне должен вести по жизни?



- Мне кажется, да. И вообще любого человека. Другое дело – ощущает ли он это или нет.

- Это не обязательно Бог, это может быть ангел-хранитель?



- В принципе мы говорим, что не в иерархии дело. Ведь если ведет ангел, все равно он посланник оттуда. И говорить, что тебя ведет Бог, не очень скромно, потому что, я так думаю, у него есть тот, кого он направляет, есть тот иерархический срез. Поэтому да, наверное, ангелы-хранители; да, может быть, кому-то посчастливится и до него сойдет архангел.

- С недавнего времени в твоем дружеском окружении появилось много элегантных женщин российского масштаба. Я имею в виду таких известных киноактрис, как Лариса Лужина, Татьяна Конюхова, кинорежиссер Светлана Дружинина. Как они появились в твоем окружении?



- Пользуясь случаем, хочу сказать «спасибо» тебе и Саше Ярошенко. Потому что если бы вы не начали когда-то свою серию «С любимыми не расставайтесь», то я думаю, что этих любимых мною женщин здесь бы не появилось, как и не появилось бы и фестиваля. А получилось так, что однажды зайдя… Я очень люблю их и их творчество. Для меня это глыбы в мире искусства. Они полюбили мое творчество, и мы стали друзьями. Все очень просто.

- Ты не так давно попал в список, где есть такие фамилии, как Елена Образцова, Ирина Роднина, Евгений Дога, Евгений Примаков, Тамара Семина, патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Ты стал победителем международного конкурса «Во благо Отечества», девиз которого «Иди и твори». Награду тебе вручала сама Светлана Дружинина, прошлый победитель. Для тебя это высокая оценка твоего творчества?



- Да. И девиз заставляет меня внутренне трепетать. Потому что «иди и твори» - это что-то из того, о чем я постоянно думаю.

- Расскажи немного об этой процедуре, которая проходила в Москве.



- Получилось так, что на пуске агрегата на Бурейской ГЭС награждали генерального директора станции Юрия Васильевича Горбенко. На награждение приезжал заместитель руководителя фонда «Во благо Отечества» Николай Павлович Тарасенко. Он увидел мои работы и предложил выдвинуть туда мою кандидатуру. И заместитель генерального директора Григорий Федорович Епишкин проявил активность, отозвался и начал собирать документы. Инициативу поддержали Юрий Васильевич Горбенко, Геннадий Николаевич Кузнецов, руководитель «БуреяГЭСстрой». Таким образом я здесь и оказался. Вручали орден в трапезных палатах храма Христа Спасителя. Было очень торжественно и как-то символично, потому что у меня было несколько выставок в храме Христа Спасителя. А здесь вдруг – церемония награждения. Конечно, это и приятно, и торжественно, и вместе с тем распирает гордость за нашу область, за родной Благовещенск. Девиз конкурса заставляет меня внутренне трепетать, потому что «иди и твори» - это что-то из того, о чем я постоянно думаю.

- К чему это обязывает?



- Это определенный аванс, чтобы грудь не распирало. Это обязывает продолжать работать. Я очень хорошо знаю Библию: как только человек возгордится, или вдруг подумает, что это основа, тогда конец, падение. Потому что основа всего – это любовь к Всевышнему, к Родине, труду, друзьям, любимым. Это должно превалировать в жизни. Все остальное наносное. Приятно, когда мама говорит тебе: «Сынок, какой ты хороший». Это окрыляет. Но надо работать, чтобы тебе это говорили.

- Я поздравляю тебя с этой наградой. Хочу пожелать тебе, чтобы твой ангел-хранитель вел тебя дальше по жизни, чтобы творений из-под твоей кисти было много.



- А я хочу еще поблагодарить архиепископа Благовещенского и Тындинского Гавриила, потому что он благословил. Все, что я делаю, делаю с его благословения.

- Спасибо. У нас в гостях был народный художник России Александр Тихомиров.



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